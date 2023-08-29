Управление проектами с низким кодом

Управление проектами Low-code относится к процессу организации, планирования, контроля и выполнения проектов разработки программного обеспечения с использованием сочетания визуального моделирования, компонентов drag-and-drop и минимального ручного кодирования. Этот подход направлен на оптимизацию и упрощение жизненного цикла разработки, а также на сокращение времени, затрат и сложности создания приложений как мелкомасштабного, так и корпоративного уровня. Используя платформы low-code, разработчики могут легко проектировать и развертывать мощные серверные, веб- и мобильные приложения, а менеджеры проектов могут оптимизировать совместную работу, минимизировать риски и ускорить выход на рынок.

Одна из ключевых сильных сторон управления проектами low-code заключается в его способности помогать организациям преодолевать растущие проблемы, возникающие из-за нехватки квалифицированных разработчиков, ограниченных бюджетов и постоянно развивающегося технологического ландшафта. По данным Gartner , к 2024 году около 65% деятельности по разработке приложений будут использовать платформы low-code, по сравнению с менее чем 25% в 2020 году. Forrester Wave также подчеркивает огромный потенциал роста разработки low-code, оценивая, что рынок достигнет $21,2 млрд к 2022 году, а совокупный годовой темп роста составит 40%.

В контексте управления проектами low-code платформа AppMaster no-code служит отличным примером того, как мощные и гибкие инструменты могут значительно упростить процесс разработки. AppMaster позволяет клиентам визуально создавать модели данных (схему базы данных) и бизнес-логику (бизнес-процессы) с помощью BP Designer. Кроме того, он предоставляет REST API и конечные точки WSS для плавной интеграции с другими системами. Для веб-приложений и мобильных приложений интерфейс AppMaster с drag-and-drop позволяет клиентам разрабатывать пользовательские интерфейсы, устанавливать бизнес-логику и создавать интерактивные приложения с использованием популярных платформ, таких как Vue3 для веб-приложений и Kotlin/ Jetpack Compose для Android и SwiftUI для мобильных устройств iOS. Приложения.

После нажатия кнопки «Опубликовать» AppMaster берет все чертежи и генерирует исходный код для приложений, компилирует их, запускает тесты, упаковывает в контейнеры Docker (только для серверной части) и развертывает в облаке. В результате клиенты получают гибкое, масштабируемое и экономичное решение, которое можно легко обновлять и обслуживать, не создавая технического долга.

Управление проектами Low-code также требует сосредоточения внимания на трех основных аспектах процесса разработки: командная работа и сотрудничество, обеспечение качества и непрерывная доставка. Используя платформу low-code такую ​​​​как AppMaster, менеджеры проектов могут эффективно оптимизировать процесс сотрудничества и общения между членами команды. Это позволяет разработчикам, дизайнерам и заинтересованным сторонам иметь четкое и единое понимание требований, целей и хода проекта. Более того, интеграция AppMaster с популярными системами контроля версий, такими как Git, позволяет беспрепятственно отслеживать и управлять изменениями, снижая риск ошибок и обеспечивая качество кода.

Подход low-code также подчеркивает важность обеспечения качества на протяжении всего жизненного цикла разработки. AppMaster автоматически генерирует документацию Swagger (Open API) для endpoints сервера и сценарии миграции схемы базы данных, что позволяет командам быстро выявлять и решать любые проблемы в среде разработки. Платформа также позволяет выполнять автоматизированные тесты, что еще больше повышает надежность и эффективность программного обеспечения и ускоряет цикл выпуска.

Приняв управление проектами low-code, компании могут экспоненциально ускорить вывод на рынок новых приложений, а также обновлений и улучшений существующих решений. Поскольку AppMaster создает приложения с нуля при каждом изменении чертежей, риск технического долга значительно снижается, что позволяет командам сосредоточиться на обеспечении оптимального пользовательского опыта и инновационных функций. Кроме того, благодаря серверному подходу к мобильным приложениям AppMaster позволяет клиентам обновлять пользовательский интерфейс, логику и ключи API без отправки новых версий в магазины приложений, способствуя гибким и гибким методам разработки.

Подводя итог, можно сказать, что управление проектами low-code — это мощный подход к разработке программного обеспечения, который использует визуальные инструменты, инструменты drag-and-drop и минимальное ручное кодирование для ускорения и оптимизации доставки масштабируемых и удобных в обслуживании приложений. Используя такие платформы, как AppMaster, компании могут значительно сократить затраты на разработку, минимизировать технический долг и способствовать эффективному сотрудничеству и командной работе. С растущим распространением на рынке платформ low-code в будущем, вероятно, произойдет смена парадигмы в том, как предприятия разрабатывают, развертывают и управляют программными решениями.