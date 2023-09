Zarządzanie projektami przy użyciu niskiego kodu

Zarządzanie projektami Low-code odnosi się do procesu organizowania, planowania, kontrolowania i wykonywania projektów tworzenia oprogramowania przy użyciu kombinacji modelowania wizualnego, komponentów drag-and-drop oraz minimalnego ręcznego kodowania. Podejście to ma na celu usprawnienie i uproszczenie cyklu życia oprogramowania oraz skrócenie czasu, kosztów i złożoności tworzenia aplikacji zarówno na małą skalę, jak i dla przedsiębiorstw. Wykorzystując platformy low-code, programiści mogą z łatwością projektować i wdrażać zaawansowane aplikacje zaplecza, sieci Web i mobilne, a kierownicy projektów mogą optymalizować współpracę, minimalizować ryzyko i skracać czas wprowadzania produktów na rynek.

Jedną z kluczowych zalet zarządzania projektami low-code jest jego zdolność do pomagania organizacjom w pokonywaniu rosnących wyzwań związanych z brakiem wykwalifikowanych programistów, napiętymi budżetami i stale rozwijającym się krajobrazem technologicznym. Według Gartnera do 2024 r. około 65% działań związanych z tworzeniem aplikacji będzie opierać się na platformach low-code, w porównaniu z mniej niż 25% w 2020 r. Forrester Wave podkreśla również ogromny potencjał wzrostu rozwoju o low-code, szacując, że rynek osiągnie 21,2 miliarda dolarów do 2022 r., co oznacza łączny roczny wzrost na poziomie 40%.

W kontekście zarządzania projektami low-code platforma AppMaster no-code stanowi doskonały przykład tego, jak wydajne i elastyczne narzędzia mogą znacząco usprawnić proces rozwoju. AppMaster umożliwia klientom wizualne tworzenie modeli danych (schematu bazy danych) i logiki biznesowej (procesów biznesowych) za pośrednictwem narzędzia BP Designer. Dodatkowo zapewnia REST API i WSS Endpoints dla bezproblemowej integracji z innymi systemami. W przypadku aplikacji internetowych i mobilnych interfejs AppMaster typu drag-and-drop umożliwia klientom projektowanie interfejsów użytkownika, ustalanie logiki biznesowej i generowanie aplikacji interaktywnych przy użyciu popularnych platform, takich jak Vue3 dla aplikacji internetowych oraz Kotlin/ Jetpack Compose dla systemu Android i SwiftUI dla urządzeń mobilnych z systemem iOS Aplikacje.

Po naciśnięciu przycisku „Publikuj” AppMaster pobiera wszystkie plany i generuje kod źródłowy aplikacji, kompiluje je, uruchamia testy, pakuje do kontenerów Docker (tylko dla backendu) i wdraża je w chmurze. W rezultacie klienci korzystają ze sprawnego, wysoce skalowalnego i ekonomicznego rozwiązania, które można łatwo aktualizować i konserwować bez ponoszenia długów technicznych.

Zarządzanie projektami Low-code wymaga również skupienia się na trzech głównych aspektach procesu rozwoju: pracy zespołowej i współpracy, zapewnieniu jakości i ciągłym dostarczaniu. Stosując platformę low-code, taką jak AppMaster, menedżerowie projektów mogą skutecznie usprawnić proces współpracy i komunikacji pomiędzy członkami zespołu. Umożliwia to programistom, projektantom i interesariuszom jasne i jednolite zrozumienie wymagań, celów i postępu projektu. Co więcej, integracja AppMaster z popularnymi systemami kontroli wersji, takimi jak Git, pozwala na bezproblemowe śledzenie i zarządzanie zmianami, zmniejszając ryzyko błędów i dbając o jakość kodu.

Podejście low-code podkreśla również znaczenie zapewniania jakości w całym cyklu rozwoju. AppMaster automatycznie generuje dokumentację Swagger (Open API) dla endpoints serwerów i skryptów migracji schematu bazy danych, umożliwiając zespołom szybką identyfikację i rozwiązywanie wszelkich problemów w środowisku programistycznym. Platforma pozwala także na realizację automatycznych testów, dodatkowo zwiększając niezawodność i wydajność oprogramowania oraz przyspieszając cykl wydawniczy.

Przyjmując zarządzanie projektami low-code, firmy mogą wykładniczo skrócić czas wprowadzania na rynek nowych aplikacji, a także aktualizacji i udoskonaleń istniejących rozwiązań. Ponieważ AppMaster generuje aplikacje od podstaw przy każdej zmianie planów, ryzyko długu technicznego jest znacznie zmniejszone, dzięki czemu zespoły mogą skupić się na zapewnianiu optymalnych doświadczeń użytkowników i innowacyjnych funkcji. Co więcej, dzięki podejściu opartemu na serwerze do aplikacji mobilnych, AppMaster umożliwia klientom aktualizację interfejsu użytkownika, logiki i kluczy API bez przesyłania nowych wersji do sklepów z aplikacjami, promując elastyczne i responsywne praktyki programistyczne.

Podsumowując, zarządzanie projektami low-code to potężne podejście do tworzenia oprogramowania, które wykorzystuje narzędzia wizualne, narzędzia drag-and-drop oraz minimalne ręczne kodowanie, aby przyspieszyć i usprawnić dostarczanie skalowalnych i łatwych w utrzymaniu aplikacji. Wykorzystując platformy takie jak AppMaster, firmy mogą znacznie obniżyć koszty rozwoju, zminimalizować dług techniczny oraz wspierać efektywną współpracę i pracę zespołową. Wraz z rosnącym przyjęciem na rynku platform low-code, w przyszłości prawdopodobnie nastąpi zmiana paradygmatu w sposobie, w jaki firmy opracowują, wdrażają i zarządzają rozwiązaniami programowymi.