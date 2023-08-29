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قصص المستخدم ذات التعليمات البرمجية المنخفضة

Aug 29, 2023

تعد قصص المستخدمين Low-code عنصرًا أساسيًا في مجال تطوير التطبيقات ذات low-code no-code ، خاصة عند مناقشة منصة AppMaster. عادةً ما تكون قصة المستخدم عبارة عن وصف موجز وغير رسمي لواحدة أو أكثر من ميزات التطبيق البرمجي، كما يُرى من وجهة نظر المستخدم النهائي. يتم استخدام قصص المستخدمين في منهجيات تطوير البرمجيات الرشيقة، وأبرزها Scrum وExtreme Programming (XP)، التي تعطي الأولوية للعمليات التكرارية والمتزايدة من أجل تقديم برامج عالية الجودة في الوقت المحدد وفي حدود الميزانية. تنطبق قصص المستخدمين Low-code بشكل خاص على عملية تطوير البرمجيات التي تسهلها الأنظمة الأساسية low-code no-code تحتوي على تعليمات برمجية، والتي تمكن المستخدمين الذين لديهم مهارات برمجية قليلة أو معدومة من تصميم التطبيقات المعقدة وإنشائها وإدارتها بأقل قدر من الترميز.

في سياق تطوير التطبيقات low-code ، تتضمن قصص المستخدم متطلبات المستخدم النهائي وتوقعاته لميزة أو وظيفة معينة، وغالبًا ما تكون مكتوبة بتنسيق لغة طبيعية بسيطة تتبع البنية التقليدية: "باعتباري [نوعًا من المستخدمين]، أنا تريد [الهدف أو الهدف]، بحيث [المنفعة أو الأساس المنطقي]." على سبيل المثال: "باعتباري عميلاً، أريد أن أكون قادرًا على إعادة تعيين كلمة المرور المنسية، حتى أتمكن من استعادة الوصول إلى حسابي دون الحاجة إلى الاتصال بدعم العملاء." ومن خلال اعتماد هذا التنسيق، تضمن قصص المستخدمين أن كل متطلبات تركز على تقديم قيمة ملموسة للمستخدم النهائي مع سهولة الفهم وتحديد الأولويات.

تعد قصص المستخدمين Low-code أمرًا بالغ الأهمية في توجيه عملية التطوير على AppMaster ، وهي منصة قوية no-code تمكن المستخدمين من إنشاء تطبيقات خلفية وويب وتطبيقات الهاتف المحمول بأقل جهد. تسمح الواجهة المرئية للمنصة ووظيفة drag-and-drop للمطورين بترجمة قصص المستخدم إلى متطلبات وظيفية، ومن ثم إلى مكونات برمجية عاملة، كل ذلك دون الحاجة إلى كتابة أسطر طويلة من التعليمات البرمجية. وهذا يسمح بسير عمل مبسط وفعال مما يقلل بشكل كبير من وقت التطوير والتكلفة، مع تسهيل الصيانة وقابلية التوسع.

في عام 2020، كشفت دراسة أجرتها مؤسسة Gartner أنه بحلول عام 2024، سيكون تطوير التطبيقات low-code مسؤولاً عن أكثر من 65% من نشاط تطوير التطبيقات. ويمكن أن يعزى الارتفاع السريع في اعتماد المنصات low-code no-code إلى الطلب المتزايد على التطبيقات الجديدة والحلول الذكية، إلى جانب التحديات الدائمة مثل موارد التطوير المحدودة، وعدم كفاية المهارات التقنية، وقيود الوقت.

تعد قصص المستخدمين Low-code أمرًا بالغ الأهمية في معالجة هذه التحديات من خلال تمكين إدراج أصحاب المصلحة المتنوعين، مثل محللي الأعمال والمستخدمين النهائيين والخبراء المتخصصين، في عملية التطوير. وهذا يضمن أن البرنامج مصمم لتلبية احتياجات المستخدمين المقصودين بطريقة مفهومة من قبل المشاركين التقنيين وغير التقنيين. ومن خلال التعليقات التكرارية، يمكن لأصحاب المصلحة هؤلاء تحسين قصص المستخدمين وتعديلها، مما يضمن أن التطبيقات التي تم تطويرها على AppMaster تعالج حالات الاستخدام في العالم الحقيقي بفعالية وكفاءة.

علاوة على ذلك، تلعب قصص المستخدم low-code دورًا محوريًا في إدارة تراكم التطوير، وقائمة ذات أولوية من الميزات والوظائف وإصلاحات الأخطاء التي يجب دمجها في التطبيق. باستخدام قصص المستخدمين، يمكن للمطورين على منصة AppMaster إنشاء تطبيقات تلبي متطلبات محددة على أساس الأولوية، مما يسمح لهم بتخصيص مواردهم بحكمة.

على سبيل المثال، قد تحتاج الشركة إلى تطبيق جوال بسيط يتضمن ميزات أساسية ليتم إطلاقه بسرعة استجابةً لفرصة السوق. يمكن لفريق التطوير تحديد الوظائف الأساسية وإنشاء قصص مستخدم low-code لتحديد أولوياتها في دورة التطوير. وهذا يسمح لهم ببناء ونشر MVP (الحد الأدنى للمنتج القابل للتطبيق) بسرعة مع الحفاظ على المرونة لتوسيع نطاق التطبيق وتحسينه حسب الحاجة في التكرارات اللاحقة.

في الختام، تشكل قصص المستخدمين low-code عنصرًا أساسيًا لممارسات تطوير التطبيقات low-code no-code تتسم بالكفاءة والفعالية، لا سيما على منصة AppMaster. من خلال توفير طريقة للتعبير عن متطلبات المستخدم بطريقة واضحة وموجزة ومفهومة، تعمل قصص المستخدمين low-code على تبسيط عمليات سير العمل، وتشجيع التعاون بين مختلف أصحاب المصلحة، وضمان تطوير التطبيقات ذات الصلة والقابلة للتطوير وعالية الجودة بسرعة لتلبية احتياجات المستخدمين. المتطلبات المتغيرة باستمرار للشركات الرقمية اليوم.

اكتشف المزيد من المصطلحات:
أمان منخفض الكود إدارة منخفضة التعليمات البرمجية إعدادات التعليمات البرمجية المنخفضة إمكانات التعليمات البرمجية المنخفضة إمكانية التشغيل التفاعلي ذات التعليمات البرمجية المنخفضة إمكانية الوصول إلى التعليمات البرمجية المنخفضة التوقعات المستقبلية ذات الكود المنخفض تحديث الكود المنخفض تحديثات منخفضة التعليمات البرمجية تنبيهات منخفضة التعليمات البرمجية سباق السرعة المنخفض سحابة منخفضة التعليمات البرمجية قابلية التوسع ذات التعليمات البرمجية المنخفضة قصص نجاح العملاء ذوي التعليمات البرمجية المنخفضة مخططات منخفضة التعليمات البرمجية ورش عمل ذات تعليمات برمجية منخفضة

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