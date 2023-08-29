المنظمات ذات التعليمات البرمجية المنخفضة

المؤسسات Low-code هي شركات أو مؤسسات أو أي كيان يتبنى ويدمج منصات ومنهجيات تطوير low-code في عمليات تطوير البرمجيات الخاصة بهم. تركز هذه المؤسسات على تسريع تقديم حلول برمجية عالية الجودة من خلال الاستفادة من الأدوات low-code مثل AppMaster ، والتي تمكن المطورين والموظفين غير التقنيين من التعاون بفعالية، ووضع نماذج أولية سريعة، وتكرار، ونشر التطبيقات الوظيفية بأقل قدر من الترميز.

ويمكن أن يعزى ظهور المنظمات low-code إلى عدة عوامل، بما في ذلك الرقمنة المتزايدة للشركات، والضغط المتزايد للابتكار بسرعة، وفجوة المهارات المتزايدة في صناعة تطوير البرمجيات، والحاجة إلى خفض التكاليف المرتبطة بتطوير البرمجيات التقليدية. وفقًا لأبحاث حديثة أجرتها مؤسسة Gartner، بحلول عام 2024، سيكون تطوير التطبيقات low-code مسؤولاً عن أكثر من 65% من نشاط تطوير التطبيقات. هذا النمو مدفوع من قبل المؤسسات التي تدرك قيمة تطوير low-code من حيث توفير الوقت والتكلفة، وزيادة المرونة، وتحسين التعاون بين أعضاء الفريق الفني وغير الفني.

يتيح اعتماد الأنظمة الأساسية low-code ، مثل AppMaster ، للمؤسسات low-code الحفاظ على مستوى أعلى من التحكم والتخصيص في حلول البرامج الخاصة بها مقارنة بالمنتجات الجاهزة. باستخدام أدوات التصميم المرئي لـ AppMaster ، يمكن لهذه المؤسسات إنشاء نماذج بيانات معقدة، وتحديد العمليات التجارية، وتصميم REST APIs، وإنشاء واجهات مستخدم لتطبيقات الويب والهاتف المحمول دون كتابة تعليمات برمجية واسعة النطاق. ومن خلال التخلص من الحاجة إلى البرمجة المعقدة، يمكن للمؤسسات ذات low-code الاستجابة بسرعة لمتطلبات العمل المتغيرة والبقاء في صدارة منافسيها.

لقد أظهرت المؤسسات Low-code مجموعة من الفوائد الإستراتيجية لمختلف الصناعات وحالات الاستخدام. وتشمل هذه ما يلي: 1. وقت أسرع للتسويق: باستخدام الأنظمة الأساسية low-code مثل AppMaster ، يمكن للمؤسسات تطوير التطبيقات ونشرها بسرعة في جزء صغير من الوقت الذي تستغرقه باستخدام أساليب التطوير التقليدية. يتيح ذلك للشركات التحقق من صحة الأفكار بسرعة، وإطلاق منتجات جديدة، واغتنام الفرص المتاحة في السوق. 2. تحسين التعاون: تشجع الأنظمة الأساسية Low-code التعاون بين أصحاب المصلحة التقنيين وغير التقنيين، مما يمكنهم من العمل معًا لتصميم وتنفيذ حلول برمجية مصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات المحددة للمؤسسة. وهذا يعزز عملية تطوير أكثر شمولاً ويضمن توافق المنتج النهائي مع أهداف العمل ومتطلبات المستخدم. 3. قابلية التوسع: تم تصميم الأنظمة Low-code لتوسيع نطاق التطبيقات بسهولة مع نمو المؤسسة، واستيعاب طلب المستخدم المتزايد واحتياجات العمل المتغيرة. وهذا يضمن أن تظل الحلول البرمجية مرنة ورشيقة وذات صلة في مواجهة ظروف السوق المتطورة. 4. كفاءة التكلفة: من خلال تقليل مقدار الترميز اليدوي المطلوب، تمكن الأنظمة الأساسية low-code المؤسسات من خفض تكاليف التطوير. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تساعد الأدوات low-code في تقليل التكلفة الإجمالية للملكية (TCO) للحلول البرمجية من خلال تبسيط الصيانة والتحديثات وإمكانية إعادة استخدام مكونات التطبيق. 5. الابتكار المعزز: توفر المنصات Low-code أساسًا مرنًا وقابلاً للتكيف للمؤسسات لتجربة أفكار وأساليب جديدة، مما يعزز ثقافة التحسين المستمر والابتكار.

باختصار، تتميز المؤسسات low-code باستخدامها لمنصات ومنهجيات التطوير ذات التعليمات low-code ، والتي تعزز التطوير السريع للتطبيقات والتعاون وقابلية التوسع وكفاءة التكلفة والابتكار. من خلال تطبيق أدوات low-code مثل AppMaster في عمليات تطوير البرامج الخاصة بها، يمكن لهذه المؤسسات إنشاء وصيانة تطبيقات قابلة للتطوير وعالية الجودة مع الحد الأدنى من الترميز والديون الفنية. ونتيجة لذلك، يمكن للمؤسسات ذات low-code التكيف بسرعة مع تغيرات السوق، والاستفادة من الفرص الجديدة، وتقديم تجارب رقمية أفضل لمستخدميها.