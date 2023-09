La gestion de projet Low-code fait référence au processus d'organisation, de planification, de contrôle et d'exécution de projets de développement logiciel en utilisant une combinaison de modélisation visuelle, de composants drag-and-drop et d'un minimum de codage manuel. Cette approche vise à rationaliser et à simplifier le cycle de vie du développement, ainsi qu'à réduire le temps, les coûts et la complexité liés à la création d'applications à petite échelle et d'entreprise. En tirant parti des plates-formes low-code, les développeurs peuvent facilement concevoir et déployer de puissantes applications back-end, Web et mobiles, tandis que les chefs de projet peuvent optimiser la collaboration, minimiser les risques et accélérer la mise sur le marché.

L’un des principaux atouts de la gestion de projet low-code réside dans sa capacité à aider les organisations à surmonter les défis croissants posés par le manque de développeurs qualifiés, les budgets serrés et les paysages technologiques en constante évolution. Selon Gartner , d'ici 2024, environ 65 % des activités de développement d'applications exploiteront des plateformes low-code, contre moins de 25 % en 2020. La Forrester Wave souligne également l'énorme potentiel de croissance du développement low-code, estimant que le marché atteindra 21,2 milliards de dollars d’ici 2022, avec une croissance annuelle composée de 40 %.

Dans le contexte de la gestion de projet low-code, la plateforme no-code AppMaster constitue un excellent exemple de la manière dont des outils puissants et flexibles peuvent rationaliser considérablement le processus de développement. AppMaster permet aux clients de créer visuellement des modèles de données (schéma de base de données) et une logique métier (processus métier) via son BP Designer. De plus, il fournit une API REST et des points de terminaison WSS pour une intégration transparente avec d'autres systèmes. Pour les applications Web et mobiles, l'interface drag-and-drop d' AppMaster permet aux clients de concevoir des interfaces utilisateur, d'établir une logique métier et de générer des applications interactives à l'aide de frameworks populaires tels que Vue3 pour les applications Web et Kotlin/ Jetpack Compose pour Android et SwiftUI pour iOS mobile. applications.

En appuyant sur le bouton « Publier », AppMaster prend tous les plans et génère le code source des applications, les compile, exécute des tests, les emballe dans des conteneurs Docker (pour le backend uniquement) et les déploie dans le cloud. En conséquence, les clients bénéficient d’une solution agile, hautement évolutive et rentable qui peut être mise à jour et entretenue facilement sans encourir de dette technique.

La gestion de projet Low-code nécessite également de se concentrer sur trois aspects principaux du processus de développement : le travail d'équipe et la collaboration, l'assurance qualité et la livraison continue. En utilisant une plateforme low-code comme AppMaster, les chefs de projet peuvent rationaliser efficacement le processus de collaboration et de communication entre les membres de l'équipe. Cela permet aux développeurs, aux concepteurs et aux parties prenantes d'avoir une compréhension claire et unifiée des exigences, des objectifs et de l'avancement du projet. De plus, l'intégration d' AppMaster avec les systèmes de contrôle de version populaires, tels que Git, permet un suivi et une gestion transparents des modifications, réduisant ainsi le risque d'erreurs et garantissant la qualité du code.

L’approche low-code met également l’accent sur l’importance de l’assurance qualité tout au long du cycle de vie du développement. AppMaster génère automatiquement la documentation Swagger (Open API) pour endpoints du serveur et les scripts de migration de schéma de base de données, permettant ainsi aux équipes d'identifier et de résoudre rapidement tout problème dans l'environnement de développement. La plateforme permet également l'exécution de tests automatisés, augmentant encore la fiabilité et l'efficacité du logiciel et accélérant le cycle de publication.

En adoptant une gestion de projet low-code, les entreprises peuvent accélérer de manière exponentielle les délais de commercialisation de nouvelles applications, ainsi que les mises à jour et améliorations des solutions existantes. Comme AppMaster génère des applications à partir de zéro à chaque modification des plans, le risque de dette technique est considérablement réduit, permettant aux équipes de se concentrer sur la fourniture d'expériences utilisateur optimales et de fonctionnalités innovantes. De plus, grâce à son approche basée sur le serveur pour les applications mobiles, AppMaster permet aux clients de mettre à jour les clés de l'interface utilisateur, de la logique et de l'API sans soumettre de nouvelles versions aux magasins d'applications, favorisant ainsi des pratiques de développement flexibles et réactives.

En résumé, la gestion de projet low-code est une approche puissante du développement logiciel qui exploite des outils visuels drag-and-drop et un minimum de codage manuel pour accélérer et rationaliser la livraison d'applications évolutives et maintenables. En tirant parti de plateformes comme AppMaster, les entreprises peuvent réduire considérablement les coûts de développement, minimiser la dette technique et favoriser une collaboration et un travail d'équipe efficaces. Avec l’adoption croissante par le marché des plates-formes low-code, l’avenir sera probablement marqué par un changement de paradigme dans la manière dont les entreprises développent, déploient et gèrent des solutions logicielles.