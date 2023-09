La gestione dei progetti Low-code si riferisce al processo di organizzazione, pianificazione, controllo ed esecuzione di progetti di sviluppo software utilizzando una combinazione di modellazione visiva, componenti drag-and-drop e codifica manuale minima. Questo approccio mira a razionalizzare e semplificare il ciclo di vita dello sviluppo e a ridurre i tempi, i costi e la complessità della creazione di applicazioni sia su piccola scala che di livello aziendale. Sfruttando le piattaforme low-code, gli sviluppatori possono progettare e distribuire facilmente potenti applicazioni back-end, Web e mobili, mentre i project manager possono ottimizzare la collaborazione, ridurre al minimo i rischi e accelerare il time-to-market.

Uno dei principali punti di forza della gestione dei progetti low-code risiede nella sua capacità di aiutare le organizzazioni a superare le crescenti sfide poste dalla mancanza di sviluppatori qualificati, budget limitati e panorami tecnologici in continua evoluzione. Secondo Gartner , entro il 2024, circa il 65% dell'attività di sviluppo di applicazioni sfrutterà piattaforme low-code, rispetto a meno del 25% nel 2020. La Forrester Wave evidenzia inoltre l'enorme potenziale di crescita dello sviluppo low-code, stimando che il mercato raggiungerà i 21,2 miliardi di dollari entro il 2022, crescendo a un tasso di crescita annuo composto del 40%.

Nel contesto della gestione di progetti low-code, la piattaforma no-code AppMaster costituisce un eccellente esempio di come strumenti potenti e flessibili possano semplificare in modo significativo il processo di sviluppo. AppMaster consente ai clienti di creare visivamente modelli di dati (schema di database) e logica di business (processi aziendali) tramite il suo BP Designer. Inoltre, fornisce API REST ed endpoint WSS per una perfetta integrazione con altri sistemi. Per le applicazioni web e mobili, l'interfaccia drag-and-drop di AppMaster consente ai clienti di progettare interfacce utente, stabilire la logica aziendale e generare applicazioni interattive utilizzando framework popolari come Vue3 per applicazioni web e Kotlin/ Jetpack Compose per Android e SwiftUI per dispositivi mobili iOS. applicazioni.

Premendo il pulsante "Pubblica", AppMaster prende tutti i progetti e genera il codice sorgente per le applicazioni, li compila, esegue i test, li inserisce in contenitori Docker (solo per il backend) e li distribuisce nel cloud. Di conseguenza, i clienti beneficiano di una soluzione agile, altamente scalabile ed economica che può essere aggiornata e mantenuta facilmente senza incorrere in debiti tecnici.

La gestione dei progetti Low-code richiede inoltre di concentrarsi su tre aspetti principali del processo di sviluppo: lavoro di squadra e collaborazione, garanzia di qualità e consegna continua. Utilizzando una piattaforma low-code come AppMaster, i project manager possono semplificare efficacemente il processo di collaborazione e comunicazione tra i membri del team. Ciò consente a sviluppatori, progettisti e parti interessate di avere una comprensione chiara e unificata dei requisiti, degli obiettivi e dei progressi del progetto. Inoltre, l'integrazione di AppMaster con i più diffusi sistemi di controllo delle versioni, come Git, consente il monitoraggio e la gestione senza interruzioni delle modifiche, riducendo il rischio di errori e garantendo la qualità del codice.

L'approccio low-code sottolinea inoltre l'importanza della garanzia della qualità durante tutto il ciclo di vita dello sviluppo. AppMaster genera automaticamente la documentazione Swagger (Open API) per endpoints server e gli script di migrazione dello schema del database, consentendo ai team di identificare e risolvere rapidamente eventuali problemi nell'ambiente di sviluppo. La piattaforma consente inoltre l'esecuzione di test automatizzati, aumentando ulteriormente l'affidabilità e l'efficienza del software e accelerando il ciclo di rilascio.

Adottando la gestione dei progetti low-code, le aziende possono accelerare in modo esponenziale il time-to-market per nuove applicazioni, nonché aggiornamenti e miglioramenti alle soluzioni esistenti. Poiché AppMaster genera applicazioni da zero con ogni modifica ai progetti, il rischio di debito tecnico è notevolmente ridotto, consentendo ai team di concentrarsi sulla fornitura di esperienze utente ottimali e funzionalità innovative. Inoltre, con il suo approccio basato su server per le applicazioni mobili, AppMaster consente ai clienti di aggiornare l'interfaccia utente, la logica e le chiavi API senza inviare nuove versioni agli app store, promuovendo pratiche di sviluppo flessibili e reattive.

In sintesi, la gestione dei progetti low-code è un potente approccio allo sviluppo software che sfrutta strumenti visivi, drag-and-drop e una codifica manuale minima per accelerare e semplificare la fornitura di applicazioni scalabili e manutenibili. Sfruttando piattaforme come AppMaster, le aziende possono ridurre significativamente i costi di sviluppo, minimizzare il debito tecnico e promuovere una collaborazione e un lavoro di squadra efficienti. Con la crescente adozione da parte del mercato di piattaforme low-code, il futuro vedrà probabilmente un cambiamento di paradigma nel modo in cui le aziende sviluppano, implementano e gestiscono soluzioni software.