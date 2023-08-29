سجل التغيير ذو التعليمات البرمجية المنخفضة

يشير سجل التغيير Low-code ، في سياق الأنظمة الأساسية low-code مثل AppMaster ، إلى وثائق شاملة ومنظمة لجميع التعديلات والتحسينات وإصلاحات الأخطاء التي تم إجراؤها على تطبيق low-code طوال عملية التطوير الخاصة به. تمكن سجلات التغيير Low-code المطورين والمديرين وأصحاب المصلحة والمستخدمين النهائيين من تتبع وفهم تطور التطبيق وحالته الحالية والتغييرات التي تم تنفيذها خلال مراحل التطوير المختلفة. تشمل سجلات التغيير هذه مجالات مثل التصميم المرئي ونماذج البيانات endpoints التطبيقات (API) ومنطق الأعمال (يشار إليها باسم عمليات الأعمال) ومكونات واجهة المستخدم والمزيد.

نظرًا للتزايد السريع في اعتماد الأنظمة الأساسية low-code في السنوات الأخيرة، أصبحت أهمية الحفاظ على سجلات التغيير الفعالة والمتعمقة أمرًا بالغ الأهمية. وفقًا لشركة جارتنر، من المتوقع أن ينمو سوق تقنيات التطوير low-code في جميع أنحاء العالم بشكل أسرع من أي وقت مضى، ليصل إلى 13.8 مليار دولار في عام 2021، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 22.6% عن عام 2020. وبالتالي، تعد سجلات التغيير low-code أمرًا بالغ الأهمية لضمان صيانة التطبيقات ودعمها. والتحسينات المتكررة في المؤسسات سريعة النمو باستخدام منهجيات low-code.

مع تقديم منصات مثل AppMaster ، أصبح إنشاء وإدارة التطبيقات low-code أمرًا مبسطًا بشكل كبير، مما يسمح حتى للمستخدمين غير التقنيين ببناء حلول غنية بالميزات وقابلة للتطوير بسرعة وكفاءة. وقد أدى إضفاء الطابع الديمقراطي على تطوير التطبيقات إلى زيادة تعقيد التطبيقات والحاجة إلى آلية توثيق قوية، وهو ما يتجلى في سجلات التغيير ذات low-code. تساعد هذه الوثائق المنظمات في تعزيز التواصل الواضح والتأكد من أن جميع المشاركين في المشروع لديهم فهم واضح لتقدمه وتحديثاته.

على سبيل المثال، يقوم AppMaster بإنشاء تطبيقات حقيقية من خلال مخططاته المرئية، مما يضمن عدم تراكم أي ديون فنية، وتبقى التطبيقات محدثة بالتغييرات والتحديثات المطلوبة. في كل مرة يتم فيها إجراء تغيير على المخطط، يقوم AppMaster تلقائيًا بإنشاء مجموعة جديدة من التطبيقات في غضون 30 ثانية، تتضمن آخر التحديثات دون الحاجة إلى التدخل اليدوي. تسلط هذه العملية الضوء في النهاية على أهمية سجل التغيير low-code ، حيث أنه يوفر سجلاً شاملاً للميزات والتغييرات الجديدة مع مساعدة المستخدمين على تتبع التقدم العام والتحسينات التي تم إجراؤها في دورة تطوير التطبيق.

لإنشاء سجل تغيير فعال low-code ، يمكن اتباع أفضل الممارسات المحددة، مثل:

توثيق كافة التحديثات مهما كانت أهميتها للحفاظ على تاريخ كامل لتطور التطبيق.

تنظيم وهيكلة سجل التغيير حسب التواريخ أو الإصدارات أو الإصدارات لتمكين تتبع التغييرات وفهمها بسهولة.

استخدام لغة واضحة وموجزة لوصف التغييرات التي تم إجراؤها، وبالتالي منع أي ارتباك للمستخدمين.

بما في ذلك التفاصيل المتعلقة بإصلاحات الأخطاء والتحسينات والميزات الجديدة المضافة إلى التطبيق لتقديم نظرة عامة شاملة على التحديثات.

الإشارة إلى أي تبعيات للتطبيق، وتغييرات في endpoints واجهة برمجة التطبيقات، وتحولات نموذج البيانات لضمان التكامل السلس مع المكونات والخدمات الأخرى.

باستخدام منصة AppMaster ، تعد سجلات التغيير low-code أمرًا ضروريًا، مع الأخذ في الاعتبار النطاق الواسع من الميزات التي توفرها المنصة، والتحديثات والتعديلات المستمرة التي تخضع لها التطبيقات. على سبيل المثال، أثناء عملية تطوير التطبيق، يمكن للتطبيقات التي تم إنشاؤها باستخدام AppMaster أن يتم تنفيذ منطق الواجهة الأمامية (جانب العميل) الخاص بها داخل المتصفح، بينما يمكن نشر منطق الواجهة الخلفية كخدمات متوافقة مع Go (Golang). مع كل تطبيق يتم إنشاؤه، يوفر AppMaster وثائق واجهة برمجة التطبيقات (API) والبرامج النصية لترحيل قاعدة البيانات، مما يجعل سجلات التغيير low-code أصلًا قيمًا للتطوير الفعال والتكامل السلس وأداء التطبيق الموثوق به على المدى الطويل.

في الختام، يمثل سجل التغيير low-code عنصرًا حاسمًا في عملية تطوير التطبيقات المبسطة التي تقدمها الأنظمة الأساسية ذات low-code مثل AppMaster. من خلال الحفاظ على سجلات التغيير جيدة التنظيم والشاملة، يمكن للمؤسسات ضمان التواصل الفعال والفهم الواضح لتحديثات التطبيقات والتعاون الفعال بين أعضاء الفريق. بالإضافة إلى ذلك، تعمل سجلات التغيير low-code على تمكين المطورين وأصحاب المصلحة من اتخاذ قرارات مستنيرة، كما أنها تسهل التحسين المستمر ودعم تطبيقاتهم في سوق سريع التطور.