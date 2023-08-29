إشعارات ذات تعليمات برمجية منخفضة

تشير الإشعارات Low-code ، في سياق تطوير التطبيقات low-code ، إلى التنبيهات أو الرسائل التي ينشئها النظام والتي تُعلم المستخدمين بأحداث التطبيق أو التحديثات أو الإجراءات ذات الصلة. يمكن أن تكون هذه الإشعارات في شكل رسائل بريد إلكتروني أو رسائل نصية قصيرة أو إشعارات دفعية أو نوافذ منبثقة داخل التطبيق أو أي وسيلة أخرى يمكن من خلالها توعية المستخدمين بالمعلومات المهمة. تساعد الاستفادة من الإشعارات low-code المطورين على تبسيط عملية الاتصال بشكل كبير داخل التطبيقات مع تعزيز مشاركة المستخدم وتجربة المستخدم الشاملة.

مع تزايد الطلب على التطوير السريع للتطبيقات، تتجه الشركات والمؤسسات نحو الأنظمة الأساسية low-code no-code مثل AppMaster لتسريع عمليات تطوير التطبيقات ونشرها. وفقًا لشركة جارتنر، من المتوقع أن تدعم منصات التطبيقات low-code أكثر من 65% من نشاط تطوير التطبيقات بحلول عام 2024. ويستلزم هذا الاتجاه استخدام أنظمة إشعارات فعالة وقابلة للتخصيص لتلبية الاحتياجات المتنوعة للمستخدمين وضمان تجربة مستخدم ممتازة.

لقد أدت الأنظمة الأساسية Low-code مثل AppMaster إلى تحسين عملية تطوير التطبيقات بشكل كبير من خلال تزويد المطورين غير المبرمجين والمطورين المواطنين بطريقة مرئية بسيطة لإنشاء تطبيقات قوية. ومن خلال ذلك، قاموا بإضفاء الطابع الديمقراطي على عملية تطوير البرمجيات وجعلها في متناول نطاق أوسع من المستخدمين. إحدى الميزات الرئيسية لهذه المنصات هي القدرة على تنفيذ الإشعارات بسلاسة في التطبيقات مع الحد الأدنى من المعرفة التقنية ودون الحاجة إلى ترميز واسع النطاق.

يتضمن تنفيذ الإشعارات ذات low-code طبقات متعددة، بما في ذلك التخصيص والتسليم والإدارة. باستخدام طبقة التخصيص، يمكن للمطورين تصميم وتكوين المحتوى والتخطيط ومظهر الإشعارات بسهولة لتتناسب مع العلامة التجارية لتطبيقاتهم وتجربة المستخدم المطلوبة. في طبقة التسليم، تسهل الأنظمة الأساسية low-code طريقة سهلة لتكوين وجدولة إرسال الإشعارات من خلال قنوات الاتصال المختلفة، مثل البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة والإشعارات الفورية لتطبيقات الهاتف المحمول والإشعارات داخل التطبيق لتطبيقات الويب. تسمح طبقة الإدارة للمطورين بمراقبة وتقييم أداء هذه الإشعارات، مما يساعدهم على تحسين نظام الإشعارات وضبطه بشكل أكبر.

لا تساعد الإشعارات Low-code في عملية التطوير فحسب، بل تثبت أيضًا أنها مفيدة للشركات والمستخدمين على حدٍ سواء. بالنسبة للشركات، يمكن لهذه الإشعارات تحسين تفاعل المستخدمين والاحتفاظ بهم بشكل كبير، مما يؤثر بشكل مباشر على النجاح الشامل لتطبيقاتهم. على سبيل المثال، فإن تزويد المستخدمين بالتحديثات والتذكيرات والعروض المخصصة في الوقت المناسب يبقيهم منخرطين ومهتمين بالتطبيق، مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات الاحتفاظ بالمستخدمين ورضاهم.

بالنسبة لمستخدمي التطبيق، توفر الإشعارات low-code معلومات ذات صلة وفي الوقت المناسب وتسهل تفاعلهم مع التطبيق. يمكن الاستفادة من هذه الإشعارات لتقديم التحديثات والتذكيرات والتنبيهات المهمة في الوقت الفعلي، مما يضمن أن يكون المستخدمون دائمًا على اطلاع جيد بأي أحداث أو تغييرات تتعلق بالتطبيق. وبمساعدة الإشعارات low-code ، يمكن للمستخدمين أيضًا تلقي رسائل مخصصة ومحتوى مخصص يلبي تفضيلاتهم وأنماط الاستخدام، مما يعزز تجربتهم الشاملة مع التطبيق.

AppMaster ، وهو النظام الأساسي القوي لتطوير التطبيقات no-code ، على تبسيط عملية تنفيذ الإشعارات low-code بشكل كبير في تطبيقات الواجهة الخلفية والويب والهاتف المحمول. بمجرد تصميم التطبيق باستخدام منشئي AppMaster المرئيين، يمكن للمطورين بسهولة تكوين الإشعارات ودمجها في العمليات التجارية والمنطق الخاص بالتطبيق. عند الضغط على زر "نشر"، يقوم AppMaster بإنشاء كود المصدر للتطبيقات ونشرها على السحابة، مما يضمن التطوير السريع ونشر التطبيقات التي تدعم الإشعارات والتي تلبي احتياجات المستخدمين وتوقعاتهم المتنوعة.

في الختام، تلعب الإشعارات low-code دورًا حيويًا في تطوير التطبيقات الحديثة، مما يعزز تجربة المستخدم من خلال إبقاء المستخدمين على اطلاع وتفاعل. يتم تنفيذ هذه الإشعارات وإدارتها بسهولة باستخدام منصات low-code مثل AppMaster ، مما يجعلها مكونًا أساسيًا في مشهد تطوير التطبيقات سريع التطور اليوم.