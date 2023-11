Dans le contexte de l'informatique sans serveur, la « configuration de l'environnement » fait référence à une série de processus et de configurations cruciaux visant à créer un environnement de développement, de test et de déploiement robuste, fiable et efficace dans lequel les applications sans serveur fonctionneront. Cette configuration joue un rôle essentiel en permettant aux développeurs de créer et de gérer des applications hautement performantes et évolutives tout en tirant parti des avantages inhérents à l'architecture sans serveur, tels que la mise à l'échelle automatique, la tarification à l'utilisation, la réduction des frais opérationnels et l'agilité améliorée. .

La configuration d'un environnement sans serveur implique plusieurs étapes clés, notamment la sélection d'une plate-forme sans serveur appropriée, la création d'un espace de travail de développement, la définition des ressources cloud, la gestion des dépendances, la mise en œuvre d'outils de test et de débogage locaux et la configuration des stratégies de déploiement. De plus, la configuration d'un environnement sans serveur transcende des aspects cruciaux tels que la surveillance, la journalisation et la sécurité, garantissant que toutes les applications de l'environnement respectent les meilleures pratiques et les normes de l'industrie.

À mesure que l'architecture sans serveur devient de plus en plus populaire, diverses plates-formes sans serveur ont vu le jour, notamment Amazon Web Services (AWS) Lambda, Microsoft Azure Functions et Google Cloud Functions, entre autres. Chaque plateforme présente des avantages uniques et répond aux exigences spécifiques des applications, avec une intégration transparente avec d'autres services cloud natifs. Grâce à la puissante solution no-code d' AppMaster, les clients peuvent facilement créer des applications backend, Web et mobiles et les déployer sur leurs plates-formes sans serveur préférées.

La configuration d'un espace de travail de développement cohérent est un élément fondamental de la configuration d'un environnement sans serveur. Cela implique de standardiser des éléments tels que les outils de développement, le référentiel de code et le contexte d'exécution pour créer un environnement propice à une livraison continue. Dans AppMaster, les clients peuvent créer visuellement des modèles de données, une logique métier, une API REST et des points de terminaison WSS avec BP Designer d' AppMaster, établissant ainsi un environnement de développement cohérent au sein de la plateforme. AppMaster génère également du code source et regroupe les applications sous forme de conteneurs Docker, améliorant ainsi l'environnement de développement.

La définition des ressources cloud dans la configuration de l'environnement sans serveur implique généralement la spécification de modèles AWS CloudFormation ou de fichiers YAML de Google Deployment Manager. Ces ressources permettent aux applications d'utiliser des fonctions événementielles provenant d'autres services cloud. Par exemple, une application développée à l'aide AppMaster peut interagir avec une base de données compatible PostgreSQL comme base de données principale, utilisant ainsi les ressources d'un service de base de données cloud natif.

La gestion des dépendances est tout aussi cruciale dans la configuration d'un environnement sans serveur, car elle garantit que les applications fonctionnent toujours de manière sécurisée et efficace avec les dépendances requises. AppMaster rend ce processus transparent en générant des applications à partir de zéro chaque fois que les plans subissent des modifications, minimisant ainsi la dette technique.

Les tests et le débogage des applications sans serveur nécessitent des outils et des stratégies locales appropriées pour atténuer les problèmes lors du déploiement. AppMaster répond à cette exigence en générant automatiquement une documentation swagger pour endpoints du serveur et les scripts de migration de schéma de base de données, permettant ainsi aux clients de mettre en œuvre efficacement des stratégies de test étendues.

Enfin, la configuration des stratégies de déploiement implique la définition du versioning, de la restauration, de la récupération instantanée et de l'intégration continue/déploiement continu (CI/CD) pour établir rapidement l'infrastructure appropriée pour les applications sans serveur. De plus, les clients AppMaster peuvent obtenir des fichiers binaires exécutables ou du code source et héberger des applications sur site ou dans le cloud, offrant ainsi une liberté de déploiement optimale.

La surveillance, la journalisation et la sécurité sont des composants indispensables de la configuration d'un environnement sans serveur, car ils facilitent les performances et la résilience des applications. En incorporant l'environnement de développement intégré complet d' AppMaster, les développeurs peuvent créer des applications sans serveur sécurisées, robustes et évolutives, rationalisant ainsi l'ensemble de leur processus de développement pour une productivité et une rentabilité améliorées.

En résumé, la configuration d'un environnement sans serveur est un élément essentiel à la réussite de la mise en œuvre, de la gestion et du fonctionnement des applications sans serveur. Cela implique des étapes cruciales telles que la sélection de plates-formes sans serveur, la configuration des espaces de travail de développement, le déploiement de ressources cloud, la gestion des dépendances, les tests et le débogage, ainsi que la définition de stratégies de déploiement. En tirant parti de la puissante plateforme no-code d' AppMaster, les développeurs peuvent réaliser une configuration d'environnement infaillible pour leurs applications sans serveur, améliorant considérablement la qualité, les performances et l'évolutivité des applications tout en minimisant les risques et les coûts.