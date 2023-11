No contexto da computação sem servidor, "Configuração do ambiente" refere-se a uma série de processos e configurações cruciais voltados para a construção de um ambiente de desenvolvimento, teste e implantação robusto, confiável e eficiente no qual os aplicativos sem servidor operarão. Essa configuração desempenha um papel vital ao permitir que os desenvolvedores criem e gerenciem aplicativos escalonáveis ​​e de alto desempenho, ao mesmo tempo em que aproveitam os benefícios inerentes da arquitetura sem servidor, como escalonamento automático, preços pré-pagos, sobrecarga operacional reduzida e agilidade aprimorada. .

A configuração de um ambiente sem servidor envolve várias etapas importantes, incluindo a seleção de uma plataforma sem servidor adequada, a criação de um espaço de trabalho de desenvolvimento, a definição de recursos de nuvem, o gerenciamento de dependências, a implementação de ferramentas locais de teste e depuração e a configuração de estratégias de implantação. Além disso, a configuração do ambiente sem servidor transcende aspectos cruciais como monitoramento, registro e segurança, garantindo que todos os aplicativos no ambiente sigam as melhores práticas e padrões do setor.

À medida que a arquitetura sem servidor se torna cada vez mais popular, surgiram várias plataformas sem servidor, incluindo Amazon Web Services (AWS) Lambda, Microsoft Azure Functions e Google Cloud Functions, entre outras. Cada plataforma tem benefícios exclusivos e atende a requisitos específicos de aplicativos, com integração perfeita com outros serviços nativos da nuvem. Com a poderosa solução no-code do AppMaster, os clientes podem criar facilmente aplicativos backend, web e móveis e implantá-los em suas plataformas sem servidor preferidas.

Configurar um espaço de trabalho de desenvolvimento consistente é um componente fundamental da configuração do ambiente sem servidor. Envolve a padronização de elementos como ferramentas de desenvolvimento, repositório de código e contexto de tempo de execução para criar um ambiente propício à entrega contínua. No AppMaster, os clientes podem criar visualmente modelos de dados, lógica de negócios, API REST e WSS Endpoints com o BP Designer do AppMaster, estabelecendo assim um ambiente de desenvolvimento consistente dentro da plataforma. AppMaster também gera código-fonte e empacota aplicativos como contêineres docker, aprimorando ainda mais o ambiente de desenvolvimento.

A definição de recursos de nuvem na configuração do ambiente sem servidor normalmente envolve a especificação de modelos do AWS CloudFormation ou arquivos YAML do Google Deployment Manager. Esses recursos permitem que os aplicativos consumam funções orientadas a eventos de outros serviços em nuvem. Por exemplo, um aplicativo desenvolvido usando AppMaster pode interagir com um banco de dados compatível com PostgreSQL como seu banco de dados primário, utilizando assim recursos de um serviço de banco de dados nativo da nuvem.

O gerenciamento de dependências é igualmente crucial na configuração de um ambiente sem servidor, pois garante que os aplicativos sempre operem de forma segura e eficiente com as dependências necessárias. AppMaster torna esse processo contínuo, gerando aplicativos do zero sempre que os projetos passam por alterações, minimizando assim o débito técnico.

Testar e depurar aplicativos sem servidor exigem ferramentas e estratégias locais apropriadas para mitigar problemas durante a implantação. AppMaster atende a esse requisito gerando automaticamente documentação swagger para endpoints de servidor e scripts de migração de esquema de banco de dados, permitindo que os clientes implementem estratégias de testes abrangentes de maneira eficaz.

Por último, configurar estratégias de implantação envolve definir controle de versão, reversão, recuperação instantânea e integração/implantação contínua (CI/CD) para estabelecer prontamente a infraestrutura apropriada para aplicativos sem servidor. Além disso, os clientes AppMaster podem obter arquivos binários executáveis ​​ou código-fonte e hospedar aplicativos no local ou na nuvem, proporcionando liberdade de implantação ideal.

Monitoramento, registro e segurança são componentes indispensáveis ​​da configuração do ambiente sem servidor, pois facilitam o desempenho e a resiliência dos aplicativos. Ao incorporar o ambiente de desenvolvimento integrado abrangente do AppMaster, os desenvolvedores podem construir aplicativos sem servidor seguros, robustos e escaláveis, simplificando todo o seu processo de desenvolvimento para maior produtividade e economia.

Em resumo, a configuração do ambiente sem servidor é um componente essencial para a implementação, o gerenciamento e a operação bem-sucedidos de aplicativos sem servidor. Envolve etapas cruciais, como seleção de plataformas sem servidor, configuração de espaços de trabalho de desenvolvimento, implantação de recursos de nuvem, gerenciamento de dependências, teste e depuração e definição de estratégias de implantação. Ao aproveitar a poderosa plataforma no-code do AppMaster, os desenvolvedores podem obter uma configuração de ambiente infalível para seus aplicativos sem servidor, melhorando significativamente a qualidade, o desempenho e a escalabilidade dos aplicativos, ao mesmo tempo que minimizam riscos e custos.