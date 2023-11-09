بداية دافئة

في سياق الحوسبة بدون خادم، تشير "البداية الدافئة" إلى الحالة التي يتم فيها إعادة استخدام مثيل دالة بدون خادم لتنفيذ الاستدعاءات اللاحقة، مما يقلل بشكل كبير من زمن وصول بدء التشغيل وتحسين كفاءة استخدام الموارد. تختلف البداية الدافئة عن "البداية الباردة"، حيث يتم إنشاء مثيل جديد لوظيفة بدون خادم للتعامل مع طلب وارد، مما يؤدي إلى زمن استجابة أعلى واستهلاك الموارد بسبب عملية التهيئة.

أحد التحديات الحاسمة في الحوسبة بدون خادم هو إدارة دورة حياة مثيلات الوظائف بدون خادم بكفاءة، حيث أن كل مثيل موجود فقط لمدة دورة استجابة طلب واحدة. تتطلب هذه الطبيعة المؤقتة للوظائف التي لا تحتوي على خادم الحاجة إلى آليات فعالة لتقليل زمن وصول بدء التشغيل واستخدام الموارد بكفاءة. تعتبر البدايات الدافئة وسيلة أساسية لتحقيق هذه الأهداف لأنها تستفيد من إمكانية إعادة استخدام مثيلات الوظائف الموجودة، مما يحافظ على حالتها الأولية من الاستدعاءات السابقة.

تتضح أهمية البداية الدافئة في الحوسبة بدون خادم من خلال العديد من الدراسات البحثية والتجارب الواقعية. على سبيل المثال، دراسة أجراها وانغ وآخرون. تم نشره في وقائع ندوة USENIX الثانية عشرة حول تصميم أنظمة التشغيل وتنفيذها، وقد وجد أن البدايات الدافئة يمكن أن تقلل زمن وصول بدء التشغيل للوظائف بدون خادم بنسبة تصل إلى 80% مقارنة بالبدايات الباردة. وعلاوة على ذلك، دراسة أخرى أجراها لويد وآخرون. أوضح أن "البداية الدافئة" يمكن أن تؤدي إلى انخفاض بنسبة 99% في عقوبات بدء الوظيفة في AWS Lambda، وهي منصة شعبية بدون خادم.

يعد النظام الأساسي AppMaster no-code مثالًا رئيسيًا على كيفية لعب Warm Starts دورًا فعالًا في تحسين عملية تطوير التطبيقات الشاملة. يسمح AppMaster للعملاء بإنشاء نماذج بيانات (مخطط قاعدة البيانات) ومنطق الأعمال (نسميه العمليات التجارية) بشكل مرئي عبر BP Designer وREST API وWSS Endpoints لتطبيقات الواجهة الخلفية. بالنسبة لتطبيقات الويب والهاتف المحمول، يمكن للعملاء إنشاء واجهة مستخدم بالسحب والإسقاط، وإنشاء منطق عمل لكل مكون في مصمم Web BP ومصمم Mobile BP، مما يجعل التطبيقات تفاعلية بالكامل.

من خلال نهج AppMaster بدون خادم، تم تصميم تطبيقات الواجهة الخلفية بدون خادم التي تم إنشاؤها لدعم البداية الدافئة بطبيعتها. وهذا يعني أنه في أي وقت يتم فيه استدعاء دالة بدون خادم، سيحاول النظام الأساسي إعادة استخدام مثيل دالة موجود من الاستدعاءات السابقة، إذا كان ذلك متاحًا. ومن خلال القيام بذلك، تقلل المنصة بشكل كبير من زمن الوصول المرتبط بتهيئة مثيل جديد، وتسريع دورة الاستجابة لطلب واجهة برمجة التطبيقات وتقديم تجربة أفضل لكل من المطورين والمستخدمين النهائيين.

علاوة على ذلك، تساهم "البداية الدافئة" في توفير التكاليف للعملاء الذين يستخدمون AppMaster ، حيث أن إعادة استخدام المثيلات الموجودة تقلل من استهلاك الموارد الإجمالي. وهذا يؤدي إلى انخفاض تكاليف التشغيل، مما يجعل المنصة أكثر جاذبية لمجموعة واسعة من العملاء، من الشركات الصغيرة إلى المؤسسات.

باختصار، تعتبر البداية الدافئة مفهومًا مهمًا في الحوسبة بدون خادم، مما يوفر تحسينات كبيرة في الأداء وكفاءة الموارد. وهي تتضمن إعادة استخدام مثيلات الوظائف بدون خادم من الاستدعاءات السابقة، مما يقلل من زمن وصول بدء التشغيل ويحسن تجربة المستخدم الإجمالية. تلعب "البدايات الدافئة" دورًا أساسيًا في النظام الأساسي no-code لـ AppMaster ، حيث تعمل على تحسين أداء تطبيقات الواجهة الخلفية بدون خادم التي تم إنشاؤها والمساهمة في توفير التكاليف للعملاء. من خلال الاستفادة من "البداية الدافئة"، تعرض منصة AppMaster كيف يمكن تسخير الحوسبة بدون خادم لتقديم تطبيقات الويب والهواتف المحمولة والواجهة الخلفية بشكل أسرع وأكثر كفاءة وقابلة للتطوير بشكل كبير عبر مختلف الصناعات.