Bezserwerowy z niskim kodem

Low-code to paradygmat tworzenia oprogramowania, który łączy w sobie wydajność i łatwość obsługi związaną z platformami low-code z elastycznością i skalowalnością architektur bezserwerowych. Takie podejście umożliwia szybkie tworzenie i wdrażanie aplikacji, redukując jednocześnie czas, wysiłek i koszty związane z zarządzaniem zasobami infrastruktury i udostępnianiem ich. Wykorzystując metodologie bezserwerowe wymagające low-code, programiści i specjaliści IT mogą skutecznie tworzyć solidne, konfigurowalne i skalowalne aplikacje bez konieczności posiadania rozległej wiedzy w zakresie kodowania lub zarządzania infrastrukturą.

W ostatnich latach platformy low-code zyskały znaczną popularność, ponieważ umożliwiają programistom obywatelskim, analitykom biznesowym i specjalistom IT szybkie tworzenie, modyfikowanie i wdrażanie aplikacji przy użyciu narzędzi wizualnych i gotowych szablonów, eliminując potrzebę skomplikowanego i czasochłonnego kodowania . Według raportu Gartnera oczekuje się, że światowy rynek rozwiązań low-code wzrośnie w 2021 r. o 23%, co podkreśla rosnące wykorzystanie rozwiązań low-code w różnych branżach i przypadkach użycia.

Z drugiej strony przetwarzanie bezserwerowe eliminuje podstawową złożoność zarządzania infrastrukturą, umożliwiając programistom skupienie się na pisaniu i wdrażaniu kodu aplikacji bez konieczności udostępniania serwerów, zarządzania nimi i ich konserwacji. Wdrożenie architektur bezserwerowych również odnotowało znaczny wzrost, a giganci branżowi, tacy jak Amazon, Microsoft i Google, oferują usługi przetwarzania bezserwerowego, takie jak AWS Lambda, Azure Functions i Google Cloud Functions.

Łącząc zalety przetwarzania low-code i bezserwerowego, platformy bezserwerowe low-code umożliwiają użytkownikom tworzenie kompleksowych aplikacji, eliminując jednocześnie złożoność związaną z zarządzaniem serwerami i udostępnianiem infrastruktury. Takie podejście prowadzi do znacznych oszczędności kosztów, zwiększonej wydajności, płynnej skalowalności i większej elastyczności w zarządzaniu zasobami po stronie serwera.

Doskonałym przykładem platformy bezserwerowej low-code jest AppMaster. AppMaster to potężne narzędzie no-code zaprojektowane, aby pomóc użytkownikom tworzyć aplikacje backendowe, internetowe i mobilne w płynny i wydajny sposób. Dzięki AppMaster klienci mogą wizualnie tworzyć modele danych (schemat bazy danych), projektować logikę biznesową za pomocą wizualnych projektantów procesów biznesowych oraz generować endpoints API REST i WSS. Dodatkowo AppMaster wspiera tworzenie aplikacji internetowych i mobilnych, oferując tworzenie interfejsu użytkownika z możliwością drag-and-drop oraz komponentami logiki biznesowej w projektantach BP Web i Mobile.

Bezserwerowe podejście AppMaster low-code umożliwia użytkownikom tworzenie aplikacji 10 razy szybciej i 3 razy taniej niż tradycyjne metody tworzenia oprogramowania. AppMaster eliminuje dług techniczny, generując aplikacje od zera za każdym razem, gdy zmieniają się wymagania, zapewniając, że aplikacje pozostaną usprawnione i aktualne. Gdy użytkownik opublikuje swoją aplikację, AppMaster zajmuje się jej generowaniem, w tym kompilacją, uruchamianiem testów i wdrażaniem jej w chmurze.

Automatycznie generowane aplikacje są tworzone przy użyciu wiodących w branży frameworków i języków, co zapewnia wysoką wydajność, stabilność i kompatybilność. Aplikacje backendowe generowane są przy użyciu Go (golang), aplikacji webowych z frameworkiem Vue3 i JS/TS oraz aplikacji mobilnych zasilanych przez Kotlin, Jetpack Compose i SwiftUI. Oparte na serwerze podejście AppMaster do aplikacji mobilnych umożliwia programistom aktualizację interfejsu użytkownika, logiki i kluczy API bez przesyłania nowych wersji do App Store i Google Play Market.

Subskrypcje Business i Enterprise oferują dodatkowe korzyści, takie jak dostęp do wykonywalnych plików binarnych, a nawet kodu źródłowego, umożliwiając użytkownikom hostowanie aplikacji lokalnie. Ponadto AppMaster automatycznie generuje dokumentację Swagger (OpenAPI) dla endpoints serwera, a także skrypty migracji schematu bazy danych. Platforma obsługuje również bezproblemową integrację z bazami danych kompatybilnymi z Postgresql jako podstawowe rozwiązanie do przechowywania danych.

Podsumowując, programowanie bezserwerowe low-code oferuje wysoce wydajne i opłacalne rozwiązanie umożliwiające tworzenie solidnych, skalowalnych i łatwych w utrzymaniu aplikacji w dzisiejszym dynamicznym środowisku biznesowym. Platformy takie jak AppMaster są pionierami w zakresie bezserwerowego ruchu low-code, umożliwiając firmom i programistom szybkie tworzenie, iterowanie i wdrażanie aplikacji bez martwienia się o zarządzanie serwerami, udostępnianie infrastruktury i czasochłonne zadania związane z kodowaniem. Połączenie technologii low-code i technologii bezserwerowych umożliwia organizacjom usprawnienie procesów tworzenia oprogramowania i korzystanie z tego, co najlepsze z obu światów.