Low-code sem servidor

Low-code serverless é um paradigma de desenvolvimento de software que combina a eficiência e facilidade de uso associadas a plataformas low-code com a flexibilidade e escalabilidade de arquiteturas serverless. Essa abordagem permite o rápido desenvolvimento e implantação de aplicativos e, ao mesmo tempo, reduz o tempo, o esforço e o custo associados ao gerenciamento e ao provisionamento de recursos de infraestrutura. Aproveitando metodologias sem servidor low-code, os desenvolvedores e profissionais de TI podem criar com eficiência aplicativos robustos, personalizáveis ​​e escalonáveis, sem a necessidade de ampla experiência em codificação ou gerenciamento de infraestrutura.

Nos últimos anos, as plataformas low-code ganharam força significativa, pois capacitam desenvolvedores cidadãos, analistas de negócios e profissionais de TI a criar, modificar e implantar aplicativos rapidamente usando ferramentas visuais e modelos pré-construídos, eliminando a necessidade de codificação complexa e demorada. . De acordo com um relatório da Gartner, espera-se que o mercado mundial de desenvolvimento low-code cresça 23% em 2021, o que destaca a crescente adoção de soluções low-code em vários setores e casos de uso.

A computação sem servidor, por outro lado, abstrai as complexidades subjacentes de gerenciamento de infraestrutura, permitindo que os desenvolvedores se concentrem em escrever e implantar código de aplicação sem a necessidade de provisionar, gerenciar e manter servidores. A adoção de arquiteturas sem servidor também teve um crescimento considerável, com gigantes da indústria como Amazon, Microsoft e Google oferecendo serviços de computação sem servidor, como AWS Lambda, Azure Functions e Google Cloud Functions.

Combinando os benefícios da computação low-code e sem servidor, as plataformas low-code serverless permitem que os usuários criem aplicativos abrangentes, ao mesmo tempo que abstraem as complexidades associadas ao gerenciamento de servidores e ao provisionamento de infraestrutura. Essa abordagem leva a economias significativas de custos, desempenho aprimorado, escalabilidade contínua e maior flexibilidade no gerenciamento de recursos do lado do servidor.

Um excelente exemplo de plataforma sem servidor low-code é AppMaster. AppMaster é uma ferramenta poderosa no-code projetada para ajudar os usuários a criar aplicativos back-end, web e móveis de maneira contínua e eficiente. Com AppMaster, os clientes podem criar modelos de dados visualmente (esquema de banco de dados), projetar lógica de negócios por meio de Business Process Designers visuais e gerar API REST e endpoints WSS. Além disso, AppMaster oferece suporte ao desenvolvimento de aplicativos móveis e web, oferecendo criação de UI com recursos drag-and-drop e componentes de lógica de negócios nos designers de BP web e móvel.

A abordagem sem servidor low-code do AppMaster permite que os usuários criem aplicativos 10x mais rápido e 3x mais econômicos do que os métodos tradicionais de desenvolvimento de software. AppMaster elimina dívidas técnicas gerando aplicativos do zero sempre que os requisitos mudam, garantindo que os aplicativos permaneçam simplificados e atualizados. Depois que o usuário publica seu aplicativo, AppMaster cuida da geração do aplicativo, incluindo compilação, execução de testes e implantação na nuvem.

Os aplicativos gerados automaticamente são criados usando estruturas e linguagens líderes do setor, garantindo alto desempenho, estabilidade e compatibilidade. Os aplicativos de back-end são gerados usando Go (golang), aplicativos da web com estrutura Vue3 e JS/TS e aplicativos móveis desenvolvidos com Kotlin, Jetpack Compose e SwiftUI. A abordagem orientada ao servidor do AppMaster para aplicativos móveis permite que os desenvolvedores atualizem a interface do usuário, a lógica e as chaves de API sem enviar novas versões para a App Store e o Google Play Market.

As assinaturas Business e Enterprise oferecem benefícios adicionais, como acesso a arquivos binários executáveis ​​ou até mesmo código-fonte, permitindo que os usuários hospedem aplicativos no local. Além disso, AppMaster gera automaticamente documentação Swagger (OpenAPI) para endpoints de servidor, bem como scripts de migração de esquema de banco de dados. A plataforma também suporta integração perfeita com bancos de dados compatíveis com Postgresql como solução primária de armazenamento de dados.

Concluindo, o desenvolvimento sem servidor low-code oferece uma solução altamente eficiente e econômica para criar aplicativos robustos, escaláveis ​​e de fácil manutenção no ambiente de negócios acelerado de hoje. Plataformas como AppMaster são pioneiras no movimento low-code sem servidor, capacitando empresas e desenvolvedores a desenvolver, iterar e implantar aplicativos rapidamente sem se preocupar com gerenciamento de servidor, provisionamento de infraestrutura e tarefas demoradas de codificação. A união de tecnologias low-code e serverless permite que as organizações simplifiquem seus processos de desenvolvimento de software e aproveitem o melhor dos dois mundos.