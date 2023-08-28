hands ico 与AppMaster一起成长。
成为我们的合作伙伴 right arrow ico
Grow with AppMaster Grow with AppMaster.
Become our partner arrow ico

低代码无服务器

Aug 28, 2023

Low-code无服务器是一种软件开发范例，它将low-code平台的效率和易用性与无服务器架构的灵活性和可扩展性相结合。这种方法可以实现快速应用程序开发和部署，同时减少与管理和配置基础设施资源相关的时间、精力和成本。利用low-code无服务器方法，开发人员和 IT 专业人员可以高效地创建强大的、可定制的和可扩展的应用程序，而不需要大量的编码或基础设施管理专业知识。

近年来， low-code平台获得了巨大的关注，因为它们使公民开发人员、业务分析师和 IT 专业人员能够使用可视化工具和预构建模板快速创建、修改和部署应用程序，从而无需进行复杂且耗时的编码。根据 Gartner 的一份报告，全球low-code开发市场预计到 2021 年将增长 23%，这凸显了low-code解决方案在各个行业和用例中的采用越来越多。

另一方面，无服务器计算抽象了底层基础设施管理的复杂性，使开发人员能够专注于编写和部署应用程序代码，而无需配置、管理和维护服务器。无服务器架构的采用也出现了相当大的增长，亚马逊、微软和谷歌等行业巨头提供了无服务器计算服务，例如 AWS Lambda、Azure Functions 和 Google Cloud Functions。

low-code low-code无服务器计算的优势，使用户能够创建全面的应用程序，同时消除与服务器管理和基础设施配置相关的复杂性。这种方法可以显着节省成本、增强性能、无缝可扩展性并提高管理服务器端资源的灵活性。

AppMasterlow-code无服务器平台的一个主要示例。 AppMaster是一款功能强大的no-code工具，旨在帮助用户以无缝、高效的方式构建后端、Web 和移动应用程序。借助AppMaster ，客户可以直观地创建数据模型（数据库模式），通过可视化业务流程设计器设计业务逻辑，并生成REST API和WSS endpoints 。此外， AppMaster支持 Web 和移动应用程序开发，在 Web 和移动 BP 设计器中提供具有drag-and-drop功能和业务逻辑组件的 UI 创建。

AppMasterlow-code无服务器方法使用户构建应用程序的速度比传统软件开发方法快 10 倍，成本效益高 3 倍。 AppMaster通过在需求发生变化时从头开始生成应用程序来消除技术债务，确保应用程序保持精简和最新。一旦用户发布应用程序， AppMaster就会处理应用程序的生成，包括编译、运行测试以及将其部署到云端。

自动生成的应用程序使用业界领先的框架和语言创建，确保高性能、稳定性和兼容性。后端应用程序使用 Go (golang) 生成，Web 应用程序使用 Vue3 框架和 JS/TS 生成，移动应用程序使用 Kotlin、 Jetpack ComposeSwiftUI生成。 AppMaster针对移动应用程序的服务器驱动方法允许开发人员更新 UI、逻辑和 API 密钥，而无需向 App Store 和 Google Play 市场提交新版本。

商业和企业订阅提供额外的好处，例如访问可执行二进制文件甚至源代码，使用户能够在本地托管应用程序。此外， AppMaster自动为服务器endpoints生成Swagger（OpenAPI）文档，以及数据库模式迁移脚本。该平台还支持与 Postgresql 兼容数据库无缝集成作为主要数据存储解决方案。

总之， low-code无服务器开发提供了一种高效且经济高效的解决方案，可以在当今快节奏的业务环境中创建健壮、可扩展且可维护的应用程序。像AppMaster这样的平台正在引领low-code无服务器运动，使企业和开发人员能够快速开发、迭代和部署应用程序，而无需担心服务器管理、基础设施配置和耗时的编码任务。 low-code和无服务器技术的结合使组织能够简化其软件开发流程并享受两全其美的优势。

探索更多术语:
低代码专业知识 低代码主题 低代码利益相关者 低代码前端 低代码奖励 低代码工作流程 低代码工具 低代码指标 低代码接口 低代码竞争 低代码训练 低代码调试 低代码连接器 低代码集成点 低代码需求收集 低代码风险

相关帖子

使用 REST API
date Sep 07, 2023 clock 5 最小值
使用 REST API
了解 REST API 如何重新定义无代码开发。此次与 AppMaster.io 的深入探讨探讨了如何利用这些强大的工具来简化无代码工作流程并构建多功能应用程序。
API No-code Development
SaaS 的好处
date Sep 07, 2023 clock 6 最小值
SaaS 的好处
深入探索软件即服务 (SaaS) 平台带来的诸多好处。了解如何利用这些优势实现业务的成功增长，包括对 AppMaster 等无代码解决方案的见解。
Business No-code
SaaS 与本地软件
date Sep 07, 2023 clock 4 最小值
SaaS 与本地软件
在这份综合指南中，我们阐述了 SaaS 和本地解决方案的优点和缺点，并考虑了企业在决定哪种模型适合其需求时必须考虑的因素。通过现实世界的示例，例如AppMaster.io独特的托管选项，我们进一步说明了这些选择对整体业务效率的影响。
Software Productivity IT
免费开始
有灵感自己尝试一下吗？

了解 AppMaster 强大功能的最佳方式是亲身体验。免费订阅，在几分钟内制作您自己的应用程序

将您的想法变为现实