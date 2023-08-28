Low-code无服务器是一种软件开发范例，它将low-code平台的效率和易用性与无服务器架构的灵活性和可扩展性相结合。这种方法可以实现快速应用程序开发和部署，同时减少与管理和配置基础设施资源相关的时间、精力和成本。利用low-code无服务器方法，开发人员和 IT 专业人员可以高效地创建强大的、可定制的和可扩展的应用程序，而不需要大量的编码或基础设施管理专业知识。

近年来， low-code平台获得了巨大的关注，因为它们使公民开发人员、业务分析师和 IT 专业人员能够使用可视化工具和预构建模板快速创建、修改和部署应用程序，从而无需进行复杂且耗时的编码。根据 Gartner 的一份报告，全球low-code开发市场预计到 2021 年将增长 23%，这凸显了low-code解决方案在各个行业和用例中的采用越来越多。

另一方面，无服务器计算抽象了底层基础设施管理的复杂性，使开发人员能够专注于编写和部署应用程序代码，而无需配置、管理和维护服务器。无服务器架构的采用也出现了相当大的增长，亚马逊、微软和谷歌等行业巨头提供了无服务器计算服务，例如 AWS Lambda、Azure Functions 和 Google Cloud Functions。

low-code low-code无服务器计算的优势，使用户能够创建全面的应用程序，同时消除与服务器管理和基础设施配置相关的复杂性。这种方法可以显着节省成本、增强性能、无缝可扩展性并提高管理服务器端资源的灵活性。

AppMaster是low-code无服务器平台的一个主要示例。 AppMaster是一款功能强大的no-code工具，旨在帮助用户以无缝、高效的方式构建后端、Web 和移动应用程序。借助AppMaster ，客户可以直观地创建数据模型（数据库模式），通过可视化业务流程设计器设计业务逻辑，并生成REST API和WSS endpoints 。此外， AppMaster支持 Web 和移动应用程序开发，在 Web 和移动 BP 设计器中提供具有drag-and-drop功能和业务逻辑组件的 UI 创建。

AppMaster的low-code无服务器方法使用户构建应用程序的速度比传统软件开发方法快 10 倍，成本效益高 3 倍。 AppMaster通过在需求发生变化时从头开始生成应用程序来消除技术债务，确保应用程序保持精简和最新。一旦用户发布应用程序， AppMaster就会处理应用程序的生成，包括编译、运行测试以及将其部署到云端。

自动生成的应用程序使用业界领先的框架和语言创建，确保高性能、稳定性和兼容性。后端应用程序使用 Go (golang) 生成，Web 应用程序使用 Vue3 框架和 JS/TS 生成，移动应用程序使用 Kotlin、 Jetpack Compose和SwiftUI生成。 AppMaster针对移动应用程序的服务器驱动方法允许开发人员更新 UI、逻辑和 API 密钥，而无需向 App Store 和 Google Play 市场提交新版本。

商业和企业订阅提供额外的好处，例如访问可执行二进制文件甚至源代码，使用户能够在本地托管应用程序。此外， AppMaster自动为服务器endpoints生成Swagger（OpenAPI）文档，以及数据库模式迁移脚本。该平台还支持与 Postgresql 兼容数据库无缝集成作为主要数据存储解决方案。

总之， low-code无服务器开发提供了一种高效且经济高效的解决方案，可以在当今快节奏的业务环境中创建健壮、可扩展且可维护的应用程序。像AppMaster这样的平台正在引领low-code无服务器运动，使企业和开发人员能够快速开发、迭代和部署应用程序，而无需担心服务器管理、基础设施配置和耗时的编码任务。 low-code和无服务器技术的结合使组织能够简化其软件开发流程并享受两全其美的优势。