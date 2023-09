Low-code serverless est un paradigme de développement logiciel qui combine l'efficacité et la facilité d'utilisation associées aux plates-formes low-code avec la flexibilité et l'évolutivité des architectures sans serveur. Cette approche permet un développement et un déploiement rapides d'applications tout en réduisant le temps, les efforts et les coûts associés à la gestion et au provisionnement des ressources d'infrastructure. En tirant parti des méthodologies sans serveur low-code, les développeurs et les professionnels de l'informatique peuvent créer efficacement des applications robustes, personnalisables et évolutives sans avoir besoin d'une expertise approfondie en matière de codage ou de gestion d'infrastructure.

Ces dernières années, les plates-formes low-code ont gagné en popularité car elles permettent aux développeurs citoyens, aux analystes commerciaux et aux professionnels de l'informatique de créer, modifier et déployer rapidement des applications à l'aide d'outils visuels et de modèles prédéfinis, éliminant ainsi le besoin d'un codage complexe et chronophage. . Selon un rapport de Gartner, le marché mondial du développement low-code devrait croître de 23 % en 2021, ce qui met en évidence l'adoption croissante de solutions low-code dans divers secteurs et cas d'utilisation.

L'informatique sans serveur, en revanche, fait abstraction des complexités sous-jacentes de la gestion de l'infrastructure, permettant aux développeurs de se concentrer sur l'écriture et le déploiement du code d'application sans avoir besoin de provisionner, gérer et entretenir les serveurs. L'adoption d'architectures sans serveur a également connu une croissance considérable, des géants du secteur comme Amazon, Microsoft et Google proposant des services informatiques sans serveur, tels qu'AWS Lambda, Azure Functions et Google Cloud Functions.

Combinant les avantages de l'informatique low-code et sans serveur, les plates-formes sans serveur low-code permettent aux utilisateurs de créer des applications complètes tout en éliminant les complexités associées à la gestion des serveurs et à l'approvisionnement de l'infrastructure. Cette approche entraîne des économies significatives, des performances améliorées, une évolutivité transparente et une flexibilité améliorée dans la gestion des ressources côté serveur.

Un excellent exemple de plate-forme sans serveur low-code est AppMaster. AppMaster est un puissant outil no-code conçu pour aider les utilisateurs à créer des applications backend, Web et mobiles de manière transparente et efficace. Avec AppMaster, les clients peuvent créer visuellement des modèles de données (schéma de base de données), concevoir une logique métier via des concepteurs de processus métier visuels et générer endpoints d'API REST et WSS. De plus, AppMaster prend en charge le développement d'applications Web et mobiles, offrant la création d'interface utilisateur avec des capacités drag-and-drop et des composants de logique métier dans les concepteurs Web et mobiles BP.

L'approche sans serveur low-code d' AppMaster permet aux utilisateurs de créer des applications 10 fois plus rapides et 3 fois plus rentables que les méthodes de développement logiciel traditionnelles. AppMaster élimine la dette technique en générant des applications à partir de zéro chaque fois que les exigences changent, garantissant ainsi que les applications restent rationalisées et à jour. Une fois que l'utilisateur publie son application, AppMaster gère la génération de l'application, y compris la compilation, l'exécution des tests et son déploiement sur le cloud.

Les applications générées automatiquement sont créées à l'aide de frameworks et de langages de pointe, garantissant des performances, une stabilité et une compatibilité élevées. Les applications backend sont générées à l'aide de Go (golang), d'applications Web avec le framework Vue3 et JS/TS, et d'applications mobiles optimisées par Kotlin, Jetpack Compose et SwiftUI. L'approche serveur d' AppMaster pour les applications mobiles permet aux développeurs de mettre à jour l'interface utilisateur, la logique et les clés API sans soumettre de nouvelles versions à l'App Store et à Google Play Market.

Les abonnements Business et Enterprise offrent des avantages supplémentaires comme l'accès aux fichiers binaires exécutables ou même au code source, permettant aux utilisateurs d'héberger des applications sur site. De plus, AppMaster génère automatiquement la documentation Swagger (OpenAPI) pour endpoints du serveur, ainsi que les scripts de migration de schéma de base de données. La plate-forme prend également en charge une intégration transparente avec les bases de données compatibles Postgresql en tant que principale solution de stockage de données.

En conclusion, le développement sans serveur low-code offre une solution très efficace et rentable pour créer des applications robustes, évolutives et maintenables dans l'environnement commercial en évolution rapide d'aujourd'hui. Des plates-formes comme AppMaster sont pionnières du mouvement sans serveur low-code, permettant aux entreprises et aux développeurs de développer, itérer et déployer rapidement des applications sans se soucier de la gestion des serveurs, de l'approvisionnement de l'infrastructure et des tâches de codage fastidieuses. Le mariage des technologies low-code et sans serveur permet aux organisations de rationaliser leurs processus de développement logiciel et de profiter du meilleur des deux mondes.