Low-Code ohne Server

Low-code Serverless ist ein Softwareentwicklungsparadigma, das die Effizienz und Benutzerfreundlichkeit von low-code Plattformen mit der Flexibilität und Skalierbarkeit serverloser Architekturen kombiniert. Dieser Ansatz ermöglicht eine schnelle Anwendungsentwicklung und -bereitstellung und reduziert gleichzeitig den Zeit-, Arbeits- und Kostenaufwand für die Verwaltung und Bereitstellung von Infrastrukturressourcen. Durch die Nutzung serverloser low-code Methoden können Entwickler und IT-Experten effizient robuste, anpassbare und skalierbare Anwendungen erstellen, ohne dass umfangreiche Programmier- oder Infrastrukturmanagementkenntnisse erforderlich sind.

In den letzten Jahren haben low-code Plattformen erheblich an Bedeutung gewonnen, da sie es Bürgerentwicklern, Geschäftsanalysten und IT-Experten ermöglichen, mithilfe visueller Tools und vorgefertigter Vorlagen schnell Anwendungen zu erstellen, zu ändern und bereitzustellen, sodass keine komplexe und zeitaufwändige Codierung erforderlich ist . Laut einem Bericht von Gartner wird der weltweite low-code Entwicklungsmarkt im Jahr 2021 voraussichtlich um 23 % wachsen, was die zunehmende Akzeptanz von low-code -Lösungen in verschiedenen Branchen und Anwendungsfällen unterstreicht.

Serverloses Computing hingegen abstrahiert die zugrunde liegende Komplexität der Infrastrukturverwaltung, sodass sich Entwickler auf das Schreiben und Bereitstellen von Anwendungscode konzentrieren können, ohne Server bereitstellen, verwalten und warten zu müssen. Auch die Einführung serverloser Architekturen hat erheblich zugenommen, wobei Branchenriesen wie Amazon, Microsoft und Google serverlose Computing-Dienste wie AWS Lambda, Azure Functions und Google Cloud Functions anbieten.

Durch die Kombination der Vorteile von low-code und serverlosem Computing ermöglichen serverlose low-code Plattformen Benutzern die Erstellung umfassender Anwendungen und abstrahieren gleichzeitig die mit der Serververwaltung und Infrastrukturbereitstellung verbundenen Komplexitäten. Dieser Ansatz führt zu erheblichen Kosteneinsparungen, verbesserter Leistung, nahtloser Skalierbarkeit und verbesserter Flexibilität bei der Verwaltung serverseitiger Ressourcen.

Ein Paradebeispiel für eine serverlose low-code Plattform ist AppMaster. AppMaster ist ein leistungsstarkes no-code Tool, das Benutzern dabei hilft, Backend-, Web- und mobile Anwendungen nahtlos und effizient zu erstellen. Mit AppMaster können Kunden Datenmodelle (Datenbankschemata) visuell erstellen, Geschäftslogik durch visuelle Geschäftsprozessdesigner entwerfen und REST-API- und WSS- endpoints generieren. Darüber hinaus unterstützt AppMaster die Entwicklung von Web- und Mobilanwendungen und bietet UI-Erstellung mit drag-and-drop Funktionen und Geschäftslogikkomponenten in den Web- und Mobile-BP-Designern.

Der serverlose low-code Ansatz von AppMaster ermöglicht es Benutzern, Anwendungen zehnmal schneller und dreimal kostengünstiger zu erstellen als herkömmliche Softwareentwicklungsmethoden. AppMaster beseitigt technische Schulden, indem es Anwendungen von Grund auf neu generiert, wenn sich die Anforderungen ändern, und stellt so sicher, dass Anwendungen rationalisiert und auf dem neuesten Stand bleiben. Sobald der Benutzer seine Anwendung veröffentlicht, übernimmt AppMaster die Anwendungsgenerierung, einschließlich Kompilierung, Durchführung von Tests und Bereitstellung in der Cloud.

Die automatisch generierten Anwendungen werden mit branchenführenden Frameworks und Sprachen erstellt und gewährleisten so hohe Leistung, Stabilität und Kompatibilität. Backend-Anwendungen werden mit Go (Golang) generiert, Webanwendungen mit Vue3-Framework und JS/TS sowie mobile Anwendungen mit Kotlin, Jetpack Compose und SwiftUI. Der servergesteuerte Ansatz von AppMaster für mobile Anwendungen ermöglicht es Entwicklern, UI-, Logik- und API-Schlüssel zu aktualisieren, ohne neue Versionen an den App Store und Google Play Market zu übermitteln.

Business- und Enterprise-Abonnements bieten zusätzliche Vorteile wie Zugriff auf die ausführbaren Binärdateien oder sogar den Quellcode, sodass Benutzer Anwendungen vor Ort hosten können. Darüber hinaus generiert AppMaster automatisch Swagger-Dokumentation (OpenAPI) für endpoints sowie Datenbankschema-Migrationsskripts. Die Plattform unterstützt außerdem die nahtlose Integration mit Postgresql-kompatiblen Datenbanken als primäre Datenspeicherlösung.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die serverlose low-code Entwicklung eine hocheffiziente und kostengünstige Lösung zum Erstellen robuster, skalierbarer und wartbarer Anwendungen in der heutigen schnelllebigen Geschäftsumgebung bietet. Plattformen wie AppMaster sind Vorreiter der serverlosen low-code Bewegung und ermöglichen Unternehmen und Entwicklern die schnelle Entwicklung, Iteration und Bereitstellung von Anwendungen, ohne sich um Serververwaltung, Infrastrukturbereitstellung und zeitaufwändige Codierungsaufgaben kümmern zu müssen. Die Verbindung von low-code und Serverless-Technologien ermöglicht es Unternehmen, ihre Softwareentwicklungsprozesse zu optimieren und das Beste aus beiden Welten zu genießen.