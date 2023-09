Serverloos met weinig code

Low-code serverless is een softwareontwikkelingsparadigma dat de efficiëntie en het gebruiksgemak van low-code platforms combineert met de flexibiliteit en schaalbaarheid van serverloze architecturen. Deze aanpak maakt een snelle ontwikkeling en implementatie van applicaties mogelijk, terwijl de tijd, moeite en kosten die gepaard gaan met het beheren en inrichten van infrastructuurbronnen worden verminderd. Door gebruik te maken van low-code serverloze methodologieën kunnen ontwikkelaars en IT-professionals op efficiënte wijze robuuste, aanpasbare en schaalbare applicaties creëren zonder de noodzaak van uitgebreide expertise op het gebied van coderen of infrastructuurbeheer.

De afgelopen jaren hebben low-code platforms aanzienlijke populariteit gewonnen omdat ze burgerontwikkelaars, bedrijfsanalisten en IT-professionals in staat stellen snel applicaties te maken, aan te passen en te implementeren met behulp van visuele tools en vooraf gebouwde sjablonen, waardoor de noodzaak voor complexe en tijdrovende codering wordt geëlimineerd. . Volgens een rapport van Gartner zal de wereldwijde low-code ontwikkelingsmarkt in 2021 naar verwachting met 23% groeien, wat de toenemende adoptie van low-code oplossingen in verschillende industrieën en gebruiksscenario’s benadrukt.

Serverless computing daarentegen abstraheert de onderliggende complexiteiten van het infrastructuurbeheer, waardoor ontwikkelaars zich kunnen concentreren op het schrijven en implementeren van applicatiecode zonder dat ze servers hoeven in te richten, te beheren en te onderhouden. De acceptatie van serverloze architecturen heeft ook een aanzienlijke groei gekend, waarbij industriegiganten als Amazon, Microsoft en Google serverloze computerdiensten aanbieden, zoals AWS Lambda, Azure Functions en Google Cloud Functions.

Door de voordelen van low-code en serverless computing te combineren, stellen low-code serverloze platforms gebruikers in staat uitgebreide applicaties te creëren terwijl de complexiteit die gepaard gaat met serverbeheer en infrastructuurvoorziening wordt weggenomen. Deze aanpak leidt tot aanzienlijke kostenbesparingen, verbeterde prestaties, naadloze schaalbaarheid en verbeterde flexibiliteit bij het beheren van server-side bronnen.

Een goed voorbeeld van een low-code serverloos platform is AppMaster. AppMaster is een krachtige tool no-code die is ontworpen om gebruikers te helpen backend-, web- en mobiele applicaties op een naadloze en efficiënte manier te bouwen. Met AppMaster kunnen klanten visueel datamodellen (databaseschema) creëren, bedrijfslogica ontwerpen via visuele Business Process Designers en REST API- en WSS endpoints genereren. Bovendien ondersteunt AppMaster de ontwikkeling van web- en mobiele applicaties, door het creëren van gebruikersinterfaces met drag-and-drop mogelijkheden en bedrijfslogische componenten in de web- en mobiele BP-ontwerpers.

De low-code serverloze aanpak van AppMaster maakt het voor gebruikers mogelijk om applicaties 10x sneller en 3x kosteneffectiever te bouwen dan traditionele softwareontwikkelmethoden. AppMaster elimineert technische schulden door applicaties helemaal opnieuw te genereren wanneer de vereisten veranderen, waardoor applicaties gestroomlijnd en up-to-date blijven. Zodra de gebruiker zijn applicatie publiceert, verzorgt AppMaster het genereren van de applicatie, inclusief het compileren, uitvoeren van tests en het implementeren ervan in de cloud.

De automatisch gegenereerde applicaties zijn gemaakt met behulp van toonaangevende frameworks en talen, waardoor hoge prestaties, stabiliteit en compatibiliteit worden gegarandeerd. Backend-applicaties worden gegenereerd met behulp van Go (golang), webapplicaties met Vue3-framework en JS/TS, en mobiele applicaties mogelijk gemaakt door Kotlin, Jetpack Compose en SwiftUI. AppMaster 's servergestuurde aanpak voor mobiele applicaties stelt ontwikkelaars in staat om UI-, logica- en API-sleutels bij te werken zonder nieuwe versies in te dienen bij de App Store en Google Play Market.

Business- en Enterprise-abonnementen bieden extra voordelen, zoals toegang tot uitvoerbare binaire bestanden of zelfs broncode, waardoor gebruikers applicaties op locatie kunnen hosten. Bovendien genereert AppMaster automatisch Swagger-documentatie (OpenAPI) voor endpoints, evenals migratiescripts voor databaseschema's. Het platform ondersteunt ook naadloze integratie met Postgresql-compatibele databases als de primaire oplossing voor gegevensopslag.

Kortom, low-code serverloze ontwikkeling biedt een zeer efficiënte en kosteneffectieve oplossing voor het creëren van robuuste, schaalbare en onderhoudbare applicaties in de snelle zakelijke omgeving van vandaag. Platformen zoals AppMaster zijn pioniers in de low-code serverloze beweging, waardoor bedrijven en ontwikkelaars snel applicaties kunnen ontwikkelen, itereren en implementeren zonder zich zorgen te hoeven maken over serverbeheer, infrastructuurvoorziening en tijdrovende codeertaken. Door het samengaan van low-code en serverloze technologieën kunnen organisaties hun softwareontwikkelingsprocessen stroomlijnen en profiteren van het beste van twee werelden.