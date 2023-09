Serverless a basso codice

Il serverless Low-code è un paradigma di sviluppo software che combina l'efficienza e la facilità d'uso associate alle piattaforme low-code con la flessibilità e la scalabilità delle architetture serverless. Questo approccio consente uno sviluppo e un'implementazione rapidi delle applicazioni, riducendo al tempo stesso il tempo, l'impegno e i costi associati alla gestione e al provisioning delle risorse dell'infrastruttura. Sfruttando metodologie serverless low-code, sviluppatori e professionisti IT possono creare in modo efficiente applicazioni robuste, personalizzabili e scalabili senza la necessità di competenze approfondite in materia di codifica o gestione dell'infrastruttura.

Negli ultimi anni, le piattaforme low-code hanno acquisito una notevole popolarità poiché consentono a cittadini sviluppatori, analisti aziendali e professionisti IT di creare, modificare e distribuire rapidamente applicazioni utilizzando strumenti visivi e modelli predefiniti, eliminando la necessità di una codifica complessa e dispendiosa in termini di tempo. . Secondo un rapporto di Gartner, si prevede che il mercato mondiale dello sviluppo low-code crescerà del 23% nel 2021, il che evidenzia la crescente adozione di soluzioni low-code in vari settori e casi d’uso.

Il serverless computing, d'altro canto, astrae le complessità di gestione dell'infrastruttura sottostante, consentendo agli sviluppatori di concentrarsi sulla scrittura e sulla distribuzione del codice dell'applicazione senza la necessità di fornire, gestire e mantenere i server. Anche l’adozione di architetture serverless ha registrato una crescita considerevole, con giganti del settore come Amazon, Microsoft e Google che offrono servizi di elaborazione serverless, come AWS Lambda, Funzioni di Azure e Google Cloud Functions.

Combinando i vantaggi dell'elaborazione low-code e serverless, le piattaforme serverless low-code consentono agli utenti di creare applicazioni complete eliminando al contempo le complessità associate alla gestione dei server e al provisioning dell'infrastruttura. Questo approccio porta a notevoli risparmi sui costi, prestazioni migliorate, scalabilità senza soluzione di continuità e maggiore flessibilità nella gestione delle risorse lato server.

Un ottimo esempio di piattaforma serverless low-code è AppMaster. AppMaster è un potente strumento no-code progettato per aiutare gli utenti a creare applicazioni backend, Web e mobili in modo semplice ed efficiente. Con AppMaster, i clienti possono creare visivamente modelli di dati (schema di database), progettare la logica aziendale tramite Business Process Designer visivi e generare API REST ed endpoints WSS. Inoltre, AppMaster supporta lo sviluppo di applicazioni web e mobili, offrendo la creazione di interfacce utente con funzionalità drag-and-drop e componenti di logica di business nei progettisti BP Web e Mobile.

L'approccio serverless low-code di AppMaster consente agli utenti di creare applicazioni 10 volte più velocemente e 3 volte più convenienti rispetto ai tradizionali metodi di sviluppo software. AppMaster elimina il debito tecnico generando applicazioni da zero ogni volta che i requisiti cambiano, garantendo che le applicazioni rimangano snelle e aggiornate. Una volta che l'utente pubblica la propria applicazione, AppMaster gestisce la generazione dell'applicazione, inclusa la compilazione, l'esecuzione di test e la distribuzione nel cloud.

Le applicazioni generate automaticamente vengono create utilizzando framework e linguaggi leader del settore, garantendo prestazioni elevate, stabilità e compatibilità. Le applicazioni backend vengono generate utilizzando Go (golang), applicazioni web con framework Vue3 e JS/TS e applicazioni mobili basate su Kotlin, Jetpack Compose e SwiftUI. L'approccio basato su server di AppMaster per le applicazioni mobili consente agli sviluppatori di aggiornare l'interfaccia utente, la logica e le chiavi API senza inviare nuove versioni all'App Store e a Google Play Market.

Gli abbonamenti Business ed Enterprise offrono vantaggi aggiuntivi come l'accesso ai file binari eseguibili o persino al codice sorgente, consentendo agli utenti di ospitare applicazioni in locale. Inoltre, AppMaster genera automaticamente la documentazione Swagger (OpenAPI) per endpoints del server, nonché script di migrazione dello schema del database. La piattaforma supporta inoltre l'integrazione perfetta con i database compatibili con Postgresql come soluzione di archiviazione dei dati primaria.

In conclusione, lo sviluppo serverless low-code offre una soluzione altamente efficiente ed economica per creare applicazioni robuste, scalabili e manutenibili nell'ambiente aziendale frenetico di oggi. Piattaforme come AppMaster stanno aprendo la strada al movimento serverless low-code, consentendo ad aziende e sviluppatori di sviluppare, iterare e distribuire rapidamente applicazioni senza preoccuparsi della gestione dei server, del provisioning dell'infrastruttura e delle attività di codifica dispendiose in termini di tempo. Il connubio tra tecnologie low-code e serverless consente alle organizzazioni di semplificare i processi di sviluppo software e di sfruttare il meglio di entrambi i mondi.