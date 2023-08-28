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Бессерверная технология с низким кодом

28, авг. 2023

Low-code serverless — это парадигма разработки программного обеспечения, которая сочетает в себе эффективность и простоту использования, присущие платформам low-code, с гибкостью и масштабируемостью бессерверных архитектур. Такой подход обеспечивает быструю разработку и развертывание приложений, одновременно сокращая время, усилия и затраты, связанные с управлением и предоставлением ресурсов инфраструктуры. Используя бессерверные методологии low-code, разработчики и ИТ-специалисты могут эффективно создавать надежные, настраиваемые и масштабируемые приложения без необходимости обширных знаний в области кодирования или управления инфраструктурой.

В последние годы платформы low-code получили значительную популярность, поскольку они позволяют гражданским разработчикам, бизнес-аналитикам и ИТ-специалистам быстро создавать, изменять и развертывать приложения с помощью визуальных инструментов и готовых шаблонов, устраняя необходимость в сложном и трудоемком программировании. . Согласно отчету Gartner, ожидается, что в 2021 году мировой рынок разработки low-code вырастет на 23%, что подчеркивает растущее внедрение решений low-code в различных отраслях и сценариях использования.

С другой стороны, бессерверные вычисления абстрагируют базовые сложности управления инфраструктурой, позволяя разработчикам сосредоточиться на написании и развертывании кода приложения без необходимости выделять, управлять и обслуживать серверы. Внедрение бессерверных архитектур также продемонстрировало значительный рост: такие гиганты отрасли, как Amazon, Microsoft и Google, предлагают услуги бессерверных вычислений, такие как AWS Lambda, Azure Functions и Google Cloud Functions.

Сочетая в себе преимущества low-code и бессерверных вычислений, бессерверные платформы low-code позволяют пользователям создавать комплексные приложения, абстрагируя при этом сложности, связанные с управлением серверами и предоставлением инфраструктуры. Такой подход приводит к значительной экономии средств, повышению производительности, плавному масштабированию и повышению гибкости управления ресурсами на стороне сервера.

Одним из ярких примеров бессерверной платформы low-code является AppMaster. AppMaster — это мощный инструмент no-code, призванный помочь пользователям легко и эффективно создавать серверные, веб- и мобильные приложения. С помощью AppMaster клиенты могут визуально создавать модели данных (схему базы данных), проектировать бизнес-логику с помощью визуальных дизайнеров бизнес-процессов и генерировать endpoints REST API и WSS. Кроме того, AppMaster поддерживает разработку веб-приложений и мобильных приложений, предлагая создание пользовательского интерфейса с возможностью drag-and-drop и компонентов бизнес-логики в веб- и мобильных дизайнерах BP.

Бессерверный подход AppMaster с low-code позволяет пользователям создавать приложения в 10 раз быстрее и в 3 раза экономичнее, чем традиционные методы разработки программного обеспечения. AppMaster устраняет техническую задолженность, создавая приложения с нуля при изменении требований, гарантируя, что приложения остаются оптимизированными и актуальными. Как только пользователь публикует свое приложение, AppMaster занимается его созданием, включая компиляцию, запуск тестов и развертывание его в облаке.

Автоматически генерируемые приложения создаются с использованием ведущих в отрасли платформ и языков, что обеспечивает высокую производительность, стабильность и совместимость. Серверные приложения создаются с использованием Go (golang), веб-приложений с помощью платформы Vue3 и JS/TS, а также мобильных приложений на базе Kotlin, Jetpack Compose и SwiftUI. Серверный подход AppMaster к мобильным приложениям позволяет разработчикам обновлять пользовательский интерфейс, логику и ключи API без отправки новых версий в App Store и Google Play Market.

Подписки Business и Enterprise предлагают дополнительные преимущества, такие как доступ к исполняемым двоичным файлам или даже исходному коду, что позволяет пользователям размещать приложения локально. Более того, AppMaster автоматически генерирует документацию Swagger (OpenAPI) для endpoints сервера, а также сценарии миграции схемы базы данных. Платформа также поддерживает бесшовную интеграцию с базами данных, совместимыми с Postgresql, в качестве основного решения для хранения данных.

В заключение отметим, что бессерверная разработка low-code предлагает высокоэффективное и экономичное решение для создания надежных, масштабируемых и легко поддерживаемых приложений в современной быстро развивающейся бизнес-среде. Такие платформы, как AppMaster, являются пионерами в области бессерверных технологий low-code, позволяя предприятиям и разработчикам быстро разрабатывать, повторять и развертывать приложения, не беспокоясь об управлении серверами, предоставлении инфраструктуры и трудоемких задачах кодирования. Сочетание low-code и бессерверных технологий позволяет организациям оптимизировать процессы разработки программного обеспечения и воспользоваться преимуществами обоих миров.

Изучите больше терминов:
Группы пользователей с низким кодом Истории пользователей с низким кодом Ключевые показатели эффективности (ключевые показатели эффективности) Наследие Low-code Оповещения о низком коде Отладка с низким уровнем кода Пользовательский интерфейс с низким кодом Поэтапная разработка с низким уровнем кода Преимущества минимального кода Рабочий процесс с низким кодом Серверная часть с низким кодом Слияния и поглощения с минимальным кодом Сравнение с низким кодом Стандарты Low-code Стратегия Low-code Чемпионы по низкому кодированию

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