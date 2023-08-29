هل سيحل السحب والإفلات محل البرمجة؟

فهم الأنظمة No-Code تعتمد على السحب والإفلات

تعمل منصات السحب والإفلات بدون تعليمات برمجية على إحداث تحول في عملية تطوير البرمجيات . تسمح هذه الأنظمة الأساسية للأفراد الذين ليس لديهم معرفة برمجية بإنشاء التطبيقات بسرعة وكفاءة عن طريق سحب المكونات المعدة مسبقًا إلى لوحة مرئية وتوصيلها لإنشاء الوظيفة المطلوبة.

عادةً ما تحتوي الأنظمة No-code على مجموعة من الوحدات والمكونات المعدة مسبقًا والتي تغطي العديد من الوظائف. يمكن للمستخدمين تخصيص هذه الوحدات ودمجها لإنشاء تدفق سلس للتطبيق دون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية. يمكن تعلم المنصات وإتقانها بسهولة من قبل المستخدمين غير التقنيين، مثل محللي الأعمال ومديري المشاريع وحتى محترفي التسويق.

مع تزايد الطلب على الحلول البرمجية، أصبحت الحاجة إلى التطوير السريع للتطبيقات أكثر وضوحًا. تعمل المنصات No-code على حل هذه الحاجة، مما يؤدي إلى سد الفجوة بين المستخدمين غير التقنيين وعملية تطوير البرمجيات. تعمل الأنظمة No-code على إضفاء الطابع الديمقراطي على صناعة تطوير البرمجيات من خلال تمكين المزيد من المستخدمين من إنشاء تطبيقات برمجية.

فوائد منصات السحب والإفلات No-Code

توفر منصات السحب والإفلات no-code عددًا لا يحصى من الفوائد للمستخدمين والشركات على حدٍ سواء. فيما يلي بعض المزايا الرئيسية:

التطوير السريع: تعمل الأنظمة الأساسية No-code على تقليل الوقت المستغرق لتطوير التطبيقات بشكل كبير. بفضل وظيفة drag-and-drop البسيطة والمكونات المعدة مسبقًا، يمكن حتى للمستخدمين الأقل خبرة إنشاء تطبيقات برمجية وظيفية في غضون ساعات أو أيام. تتيح دورة التطوير الأسرع هذه للشركات توفير الوقت وطرح منتجاتها في السوق بسرعة أكبر.

تعمل الأنظمة الأساسية على تقليل الوقت المستغرق لتطوير التطبيقات بشكل كبير. بفضل وظيفة البسيطة والمكونات المعدة مسبقًا، يمكن حتى للمستخدمين الأقل خبرة إنشاء تطبيقات برمجية وظيفية في غضون ساعات أو أيام. تتيح دورة التطوير الأسرع هذه للشركات توفير الوقت وطرح منتجاتها في السوق بسرعة أكبر. انخفاض تكاليف التطوير: إن سهولة وبساطة الأنظمة الأساسية no-code تقلل من الحاجة إلى مطورين ذوي مهارات عالية، مما يؤدي إلى انخفاض تكاليف التطوير . علاوة على ذلك، فإن المكونات المبنية مسبقًا تلغي الحاجة إلى البدء من الصفر، مما يقلل من تكلفة إنشاء التطبيق. كما أن تكاليف التشغيل والصيانة أقل أيضًا حيث يمكن إدارة التحديثات وإصلاحات الأخطاء بكفاءة باستخدام النظام no-code .

إن سهولة وبساطة الأنظمة الأساسية تقلل من الحاجة إلى مطورين ذوي مهارات عالية، مما يؤدي إلى انخفاض تكاليف التطوير . علاوة على ذلك، فإن المكونات المبنية مسبقًا تلغي الحاجة إلى البدء من الصفر، مما يقلل من تكلفة إنشاء التطبيق. كما أن تكاليف التشغيل والصيانة أقل أيضًا حيث يمكن إدارة التحديثات وإصلاحات الأخطاء بكفاءة باستخدام النظام . تمكين المستخدمين غير التقنيين: إحدى أعظم فوائد الأنظمة الأساسية التي no-code هي أنها تمكن المستخدمين غير التقنيين من إنشاء تطبيقات برمجية. يتيح هذا التحول الديمقراطي في تطوير البرمجيات للمستخدمين من مختلف الخلفيات ومستويات المهارات المساهمة في مراحل التفكير والتخطيط والتنفيذ لتطوير التطبيقات، مما يعزز التعاون والابتكار.

إحدى أعظم فوائد الأنظمة الأساسية التي هي أنها تمكن المستخدمين غير التقنيين من إنشاء تطبيقات برمجية. يتيح هذا التحول الديمقراطي في تطوير البرمجيات للمستخدمين من مختلف الخلفيات ومستويات المهارات المساهمة في مراحل التفكير والتخطيط والتنفيذ لتطوير التطبيقات، مما يعزز التعاون والابتكار. قابلية التوسع: تم تصميم الأنظمة No-code مع وضع قابلية التوسع في الاعتبار. يمكن للنظام الأساسي no-code التعامل مع مستخدمين إضافيين للتطبيقات وميزات وعمليات تكامل مع نمو الأعمال التجارية. تسمح قابلية التوسع المضمنة هذه للشركات بالتركيز على نموها دون القلق بشأن القيود المفروضة على البنية التحتية لبرامجها.

تم تصميم الأنظمة مع وضع قابلية التوسع في الاعتبار. يمكن للنظام الأساسي التعامل مع مستخدمين إضافيين للتطبيقات وميزات وعمليات تكامل مع نمو الأعمال التجارية. تسمح قابلية التوسع المضمنة هذه للشركات بالتركيز على نموها دون القلق بشأن القيود المفروضة على البنية التحتية لبرامجها. التكامل: غالبًا ما تأتي الأنظمة No-code مع دعم تكامل مدمج لأنظمة الجهات الخارجية الشائعة، بما في ذلك أدوات إدارة علاقات العملاء (CRM) وتخطيط موارد المؤسسات (ERP) وأدوات أتمتة التسويق . يتيح ذلك للمستخدمين توصيل تطبيقاتهم بالأنظمة الخارجية بسرعة وسهولة، مما يعزز الوظيفة.

قيود الأنظمة No-Code تعتمد على السحب والإفلات

على الرغم من فوائدها، فإن منصات drag-and-drop no-code لها قيود معينة تقيد تطبيقها واعتمادها بين بعض الشركات والمطورين.

التخصيص والمرونة المحدودان: على الرغم من أن الأنظمة الأساسية no-code تأتي مع مجموعة واسعة من المكونات المعدة مسبقًا، إلا أن هذه المكونات قد لا تلبي دائمًا المتطلبات المحددة للمشروع. يمكن أن تكون هناك قيود من حيث التخصيص والمرونة، مما يجعل من الصعب على المستخدمين إنشاء تطبيقات مخصصة للغاية. في الحالات التي تتطلب وظائف معقدة أو تخصيصًا كبيرًا، قد تظل البرمجة التقليدية هي الخيار الأفضل.

على الرغم من أن الأنظمة الأساسية تأتي مع مجموعة واسعة من المكونات المعدة مسبقًا، إلا أن هذه المكونات قد لا تلبي دائمًا المتطلبات المحددة للمشروع. يمكن أن تكون هناك قيود من حيث التخصيص والمرونة، مما يجعل من الصعب على المستخدمين إنشاء تطبيقات مخصصة للغاية. في الحالات التي تتطلب وظائف معقدة أو تخصيصًا كبيرًا، قد تظل البرمجة التقليدية هي الخيار الأفضل. مخاوف الأداء: قد تواجه التطبيقات No-code أحيانًا مشكلات في الأداء بسبب خيارات التحسين المحدودة والتعليمات البرمجية العامة التي ينشئها النظام الأساسي. قد تستمر التطبيقات التي تتطلب مستويات أداء عالية وتستهلك موارد كثيرة في الاستفادة من أساليب البرمجة التقليدية.

قد تواجه التطبيقات أحيانًا مشكلات في الأداء بسبب خيارات التحسين المحدودة والتعليمات البرمجية العامة التي ينشئها النظام الأساسي. قد تستمر التطبيقات التي تتطلب مستويات أداء عالية وتستهلك موارد كثيرة في الاستفادة من أساليب البرمجة التقليدية. الاعتماد على موفري النظام الأساسي: قد يؤدي استخدام نظام no-code إلى الاعتماد على موفر النظام الأساسي للحصول على التحديثات وإصلاحات الأخطاء والدعم. إذا أوقف الموفر النظام الأساسي أو قرر تغيير نموذج التسعير الخاص به، فقد تواجه الشركات تحديات في ترحيل تطبيقاتها إلى نظام أساسي مختلف.

قد يؤدي استخدام نظام إلى الاعتماد على موفر النظام الأساسي للحصول على التحديثات وإصلاحات الأخطاء والدعم. إذا أوقف الموفر النظام الأساسي أو قرر تغيير نموذج التسعير الخاص به، فقد تواجه الشركات تحديات في ترحيل تطبيقاتها إلى نظام أساسي مختلف. مخاوف الأمان والامتثال: على الرغم من أن الأنظمة الأساسية no-code غالبًا ما توفر العديد من ميزات الأمان المضمنة، فقد تكون هناك حالات تختلف فيها معايير الأمان والامتثال بين الصناعات، مما يتطلب حلول أمان مخصصة. في مثل هذه الحالات، قد لا يكون استخدام منصة no-code كافيًا.

تتمتع الأنظمة الأساسية التي تعمل بالسحب والإفلات no-code بالقدرة على إحداث تحول كبير في عملية تطوير البرامج. لكنها قد لا تكون قادرة على استبدال الترميز التقليدي بالكامل، وستعتمد ملاءمتها على حالة الاستخدام والمتطلبات المحددة لمشروع معين.

الصناعات وحالات الاستخدام للمنصات No-Code

لقد جذبت المنصات No-code اهتمامًا من مختلف الصناعات، لأنها توفر طريقة ملائمة للأشخاص ذوي الخلفيات غير التقنية لإنشاء التطبيقات وإدارتها. تتضمن بعض الصناعات التي تُحدث فيها الأنظمة no-code تأثيرًا كبيرًا ما يلي:

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التجارة الإلكترونية

تستفيد صناعة التجارة الإلكترونية من المنصات no-code من خلال أتمتة إدارة الطلبات والمخزون، وإدارة علاقات العملاء (CRM)، وإنشاء كتالوج المنتجات. باستخدام أدوات no-code ، يمكن لأصحاب أعمال التجارة الإلكترونية إنشاء متاجر مخصصة عبر الإنترنت وصفحات مقصودة دون طلب مساعدة المطورين المحترفين.

تمويل

يمكن للمنصات No-code تبسيط عملية معالجة القروض وتقييم المخاطر وإدارة الامتثال في صناعة التمويل. يمكن إنشاء تطبيقات الإدارة المالية بسرعة وبدون خبرة في البرمجة، مما يزيد من الكفاءة ويقلل تكاليف التشغيل.

تسويق

يستفيد المسوقون من الأنظمة no-code لإنشاء حملات تعتمد على البيانات، وأتمتة سير عمل البريد الإلكتروني، وتطوير الصفحات المقصودة لتوليد العملاء المحتملين. تسمح هذه الأدوات لفرق التسويق بتحليل بيانات العملاء والتصرف بناءً عليها دون الاعتماد على متخصصي تكنولوجيا المعلومات.

الرعاىة الصحية

يمكن لمؤسسات الرعاية الصحية استخدام الأنظمة no-code لإدارة بيانات المرضى وجدولة المواعيد وأتمتة عمليات الفوترة. تتيح هذه الأدوات لمتخصصي الرعاية الصحية التركيز على رعاية المرضى وتقليل أعباء العمل الإداري.

تعليم

تستفيد المؤسسات التعليمية ومنصات التعلم الإلكتروني من الأدوات no-code لتطوير أنظمة إدارة التعلم المخصصة (LMS) وبوابات الطلاب والتطبيقات التفاعلية دون معرفة واسعة بالبرمجة.

لا تمثل هذه الصناعات سوى جزء صغير من حالات الاستخدام المحتملة للمنصات no-code. إن القدرة على إنشاء تطبيقات دون خبرة تقليدية في البرمجة تجعل هذه الأدوات متعددة الاستخدامات بشكل لا يصدق، مما يفتح الأبواب أمام مجموعة واسعة من التطبيقات في مختلف القطاعات.

التوقعات المستقبلية: هل سيحل No-Code محل البرمجة؟

حققت منصات السحب والإفلات no-code خطوات كبيرة في السنوات الأخيرة، وما إذا كان بإمكانها استبدال البرمجة التقليدية يظل موضوعًا ساخنًا للنقاش. في حين أن الأدوات no-code قد عطلت بلا شك صناعة تطوير البرمجيات، فمن الضروري النظر في التوقعات المستقبلية من منظور متوازن.

لا يمكن إنكار أن المنصات no-code ستستمر في زيادة شعبيتها وتوسيع قدراتها، وبالتالي الاستيلاء على بعض المجالات التي كانت مخصصة سابقًا لتطوير البرمجيات التقليدية. تعتبر الراحة وتوفير التكاليف وكفاءة الوقت التي توفرها الأدوات no-code أمرًا مهمًا للغاية بحيث لا يمكن تجاهلها. ومع ذلك، فمن غير المرجح أن تحل المنصات no-code محل البرمجة التقليدية تمامًا في المستقبل المنظور.

سيكون هناك دائمًا تطبيقات معقدة ومتخصصة للغاية تتطلب مستوى من التخصيص والمرونة لا تستطيع الأدوات التي no-code توفيرها. لذلك، سيظل المطورون المحترفون أساسيين في تصميم برامج فريدة مصممة خصيصًا لمتطلبات أعمال محددة. وبهذا المعنى، من المرجح أن تتعايش المنصات no-code والبرمجة التقليدية، ليكمل كل منهما الآخر في مجال تطوير البرمجيات. سوف تلبي الأدوات No-code احتياجات جمهور أوسع، مما سيمكن المزيد من الأشخاص من إنشاء التطبيقات بسهولة، في حين سيتم حجز البرمجة التقليدية للمشاريع المعقدة والتطبيقات المتخصصة للغاية التي تتطلب معرفة تقنية متعمقة.

AppMaster: منصة واعدة No-Code

يبرز AppMaster كخيار واعد بين العديد من الأنظمة الأساسية المتاحة no-code. تم تصميمه كمنصة شاملة لتطبيقات الواجهة الخلفية والويب وتطبيقات الهاتف المحمول، وهو يتيح للمستخدمين تطوير التطبيقات بسرعة دون أي خبرة في البرمجة. باستخدام أدوات drag-and-drop الخاصة بـ AppMaster ، يمكن للمستخدمين إنشاء نماذج بيانات بشكل مرئي، وتصميم عمليات الأعمال، وتكوين endpoints التطبيقات (API)، وإنشاء واجهات مستخدم تفاعلية لتطبيقاتهم. تقوم المنصة بإنشاء كود مصدر حقيقي لتطبيقات الواجهة الخلفية في Go (Golang)، وتطبيقات الويب باستخدام Vue3 ، وتطبيقات الهاتف المحمول من خلال Kotlin ، و Jetpack Compose ، و SwiftUI.

إحدى المزايا المهمة لـ AppMaster هي أنه يوفر للعملاء خيار تصدير الملفات الثنائية أو التعليمات البرمجية المصدر، مما يمكنهم من استضافة التطبيقات محليًا. وهذا يجعل تطبيقات AppMaster قابلة للتطوير بشكل كبير ومناسبة لحالات الاستخدام الخاصة بالمؤسسات وذات التحميل العالي. مع أكثر من 60,000 مستخدم والعديد من الأوسمة من G2، بما في ذلك حصولك على لقب رائد Momentum في منصات التطوير No-Code ، يعد AppMaster لاعبًا صاعدًا في المجال no-code. إن سهولة استخدامه وفعاليته من حيث التكلفة وقابلية التوسع ستجذب الأفراد والشركات التي تتطلع إلى تطوير التطبيقات دون معرفة واسعة بالبرمجة.

في حين أن منصات drag-and-drop no-code مثل AppMaster تعيد تشكيل صناعة تطوير البرمجيات بسرعة، فمن غير المعقول أن نتوقع أنها ستحل محل البرمجة التقليدية تمامًا. وبدلاً من ذلك، من المرجح أن نشهد استمرارًا للتعايش بين أساليب التطوير التقليدية no-code ، مما يسمح لعدد أكبر من الأشخاص بإنشاء تطبيقات مع الاستمرار في الاعتماد على المبرمجين في المهام المعقدة والمتخصصة للغاية.