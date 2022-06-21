أصبح العمل عن بعد موضوعًا شائعًا في الآونة الأخيرة. لقد أشاد المدافعون عن العمل عن بعد بفضائل المرونة والاستقلالية والحرية التي يجلبها. لكن العديد من المنتقدين يجادلون بأن العمل عن بعد غير فعال ويؤدي إلى نتائج عكسية ويضر في النهاية بثقافة العمل. ستنظر هذه المدونة إلى جانبي المناقشة وتعطيك فكرة أفضل عن ماهية العمل عن بُعد حقًا وما إذا كان يمكن أن يعمل من أجلك أم لا.

أشياء يجب التحضير لها قبل العمل من المنزل



يبدو العمل من المنزل وكأنه حلم أصبح حقيقة. عليك أن تعتني بالأطفال ، وتستعد لليوم ، ثم تبدأ العمل ، لكن هذا لا يحدث دائمًا كما هو مخطط له. العمل من المنزل ليس سهلاً كما يبدو ، وقد تصارع مع كل شيء. دعنا نلقي نظرة على بعض الأشياء التي تحتاج إلى إعدادها قبل البدء في العمل من المنزل حتى تقضي وقتًا أطول في العمل الفعلي ووقتًا أقل في الاستعداد.

ما الذي أحتاج إلى معرفته قبل العمل من المنزل؟



يطمح الكثير من الناس إلى أن يصبحوا عمالًا عن بُعد ويتجنبون متاعب الوصول إلى المكتب كل صباح. ومع ذلك ، ستظل تواجه صعوبة إذا كنت لا تعرف المتطلبات الأساسية للعمل من المنزل.

افهم نفسك



فهم نفسك وأسلوب عملك أمر بالغ الأهمية في العمل من المنزل. ليس لديك حرية الإعداد والوقت في المكتب. في العمل عن بُعد ، يمكنك تحديد أسلوب عملك والبدء وفقًا لذلك. قرر ما إذا كان يمكنك العمل بشكل أفضل في الصباح أو في المساء. هل تحب المحيط الهادئ ، أم يمكنك العمل بشكل أفضل مع فترات الراحة وبعض التفاعل والموسيقى؟

ما هي الأدوات والتكنولوجيا المطلوبة؟



يجب أن تعرف الأدوات والتكنولوجيا التي تحتاجها في مكان العمل للعمل بفعالية من المنزل. أول شيء مساحة عملك وأثاثه. أثاث جديد أو استثمار كبير ليس ضروريًا ؛ ربما يجب عليك فقط نقل وإعادة ترتيب أثاثك الحالي. لكن الجانب الحيوي الآخر هو التكنولوجيا والاتصال الممتاز بالإنترنت. احصل على اتصال جيد وخلفية مرتبة إذا كان عملك يتضمن مكالمات فيديو. ستجعل مكان عملك يبدو احترافيًا.

ماذا عن الجانب الأمني؟



تمتلك العديد من المكاتب اتصالات إنترنت آمنة وترتيبات أمنية أخرى لتقليل جميع أنواع المخاطر. حاول الاهتمام بهذا الأمان أثناء العمل من المنزل أيضًا. العمل من المنزل سهل وصعب في نفس الوقت.

تعد نفسك عقليا



عندما لا تعمل عقليًا ، تنخفض إنتاجيتك. لذلك ، عندما تكون جالسًا على مكتب عملك ، جهز عقلك بأنك جالس للعمل. لذلك ، قلل من كل شيء آخر وركز على عملك لزيادة الإنتاجية وتحقيق أهدافك في أسرع وقت ممكن. بهذه الطريقة ، ستكمل العمل بشكل أسرع وستغادر مكان عملك عاجلاً.

توازن الحياة مع العمل







لا يعني WFH أنك يجب أن تجلس على مكتبك من الفجر حتى الغسق. يجب أن تحاول إكمال عملك خلال ساعات العمل المعتادة وأن يكون لديك توازن ممتاز بين العمل والحياة. وإلا فإن العمل من المنزل سيتحول إلى كابوس.

ضع جداول وروتين



لكي تكون منتجًا ومحتوىًا في عملك ، يجب أن تضع جداول وروتين طوال الأسبوع أو على الأقل كل يوم تالٍ. لذلك ، عندما تجلس على مكتبك ، ستعرف ما سأحققه بعد الظهر. بعد الظهر ، اشطب المهام المكتملة وقم بإعداد جدول لليوم أو الأسبوع التالي. ستساعدك الأهداف والإنجازات الصغيرة كل يوم وأسبوع على المضي قدمًا.

افعل ولا تفعل أثناء العمل من المنزل؟



لماذا تعمل من المنزل؟ إنه سؤال يطرحه الكثير من الناس ، سواء كان موظفًا مستقلاً أو موظفًا بدوام جزئي أو موظف بدوام كامل. إذا كنت مثل معظم الناس ، فإن سبب عملك من المنزل هو توفير المال. في حين أن هذا أمر مفهوم ، إلا أنك لا تزال بحاجة إلى وضع بعض الأشياء في الاعتبار. إليك بعض ما يجب فعله وما لا يجب فعله عند العمل من المنزل.

لا تجعلها غير مريحة



إذا كنت موظفًا عن بُعد ، فتأكد من أنك مرتاح. إذا لم يكن العمل من المنزل مريحًا ، فقد لا يكون الأمر يستحق ذلك. على سبيل المثال ، إذا كنت قبل WFH ، كنت تعمل 8 ساعات وتقضي بقية اليوم دون أي توتر من المكتب ، والآن أنت في حالة توتر على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ، فهذه مشكلة. سيكون من الأفضل إذا توصلت إلى حل لها. أفضل حل هو إعداد جدول زمني قوي وتحليل روتين عملك وإصلاحه.

لا تثقل كاهل نفسك



يوفر العديد من الموظفين وقت التنقل لكنهم يفسدون روتينهم. في نهاية المطاف ، يتعين عليهم العمل أكثر وإرهاق أنفسهم. سيكون من المفيد أن تسعى جاهدًا لوضع جدول عمل منتظم تبدأ فيه وتنتهي في نفس الساعة وتتجنب رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالعمل على هاتفك وأنت في السرير. من المفترض أن يكون وقت العائلة.

العمل في قطع



في حين أن أخذ فترات راحة أثناء العمل أمر جيد ، فلا ينبغي لك تشتيت ساعات العمل دون داع. إذا كانت استراحة الغداء أو وقتًا للأطفال ، فلا بأس. ولكن إذا كان أصدقاؤك يسحبونك إلى حفلة ما في وقت غريب أو شيء من هذا القبيل ، فسيتعين عليك تعويض تلك الساعات بطريقة ما. وهذا يمكن أن يسلب فرحة ساعات العمل المرنة.

كيف تعد الموظفين للعمل من المنزل؟

أولاً ، يجب أن يكون هناك سبب قوي للانتقال من المكاتب الفعلية إلى العمل من المنزل. كما رأينا خلال العديد من شركات Covid-19 أصبحت بعيدة وعبر الإنترنت. وهناك الكثير من المميزات للعمل من المنزل. ومع ذلك ، يجب على أصحاب العمل توصيل جميع الأسباب والإيجابيات للموظفين وإعدادهم للعمل من المنزل. علاوة على ذلك ، تحتاج الشركة أو صاحب العمل إلى

تقديم الدعم التكنولوجي

إعداد حل طويل الأمد

إنشاء تواصل فعال مع الفريق

تساعد في إنشاء مساحة عمل رقمية

توفير الأدوات الرقمية

وتعيين علاقة عمل ممتازة



ما هو أصعب جزء في العمل من المنزل؟



هناك العديد من سلبيات العمل من المنزل. التحدي الأكبر هو عدم وضوح الخط الفاصل بين العمل ووقت الفراغ. يشعر العديد من الموظفين أننا لا نعرف متى نعمل ومتى نستمتع بوقتنا مع العائلة. كلاهما ممزوجان ، والآن يبدو أننا نعمل 24 ساعة يوميًا.

علاوة على ذلك ، إذا كان هناك نقص في التواصل والتنسيق الفعال بين أعضاء الفريق ، فإن العمل من المنزل يصبح صداعًا. في المكتب ، يمكنك فقط النهوض ورؤية تقدم الأعضاء الآخرين. لن تتمكن من القيام بذلك للعمل من المنزل ، مما يجعل الأمر معقدًا. المشتتات الأخرى هي الأطفال والأعمال المنزلية. يرغب الكثير من الناس في العمل من المنزل ، ولكن بمجرد أن يفعلوا ذلك ، فإنهم يدركون أن الأمر ليس كل ما في الأمر. تفقد الصداقة الحميمة / الصداقة التي تربطك بأشخاص آخرين ، وقد يكون إيجاد توازن بين المنزل والعمل أمرًا صعبًا.

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