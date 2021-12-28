أصبحت تطبيقات الهاتف المحمول جزءًا لا يتجزأ من حياتنا. تجاوز عدد التطبيقات المتاحة للشراء والتنزيل على App Store و Google Play 4 ملايين.

ليس من المستغرب ألا ينجح كل منتج ويجمع على الأقل نوعًا من قاعدة المستخدمين بهذه المنافسة. وحتى إذا قام المستخدمون بتنزيل التطبيق الخاص بك ، فغالباً ما يفتحونه ويستخدمونه مرة واحدة فقط.

لماذا تفشل تطبيقات الجوال؟ هناك العديد من الأسباب لذلك ، من الفكرة الخاطئة للتطبيق إلى التنفيذ والتنفيذ السيئين. تابع القراءة لمعرفة المزيد حول كل عامل فشل وكيفية تجنبه.

التطبيق لا يحل المشكلة

أحد الأسباب الرئيسية لعدم نجاح تطبيقك هو أنه لا يحل مشكلة المستخدم.

يمكنك تصميم المنتج بشكل مثالي ، والامتثال لأحدث الاتجاهات ، وأن تكون عصريًا ومريحًا. ومع ذلك ، لا يزال التطبيق لا يحل مشكلة المستهلك النهائي.

كيف تتجنبها؟

قبل تطوير التطبيق ، عليك القيام بالكثير من البحث والتحليل. اسأل نفسك بعض الأسئلة:

هل يحتاج المستخدمون إلى تطبيقك؟ هل سيوفر منتجك قيمة أكبر للمستخدمين مقارنة بالتطبيقات التي لديهم بالفعل هل يمكنك التأثير على المستخدمين لتنزيل التطبيق؟

اجمع مجموعة مركزة وحدد الألم الأساسي للمستخدمين. ما الوظيفة التي يتوقعون رؤيتها في التطبيق لحل المشكلة؟ كل هذا سيساعد على وضع كل من الفكرة والغرض النهائي للمنتج بشكل صحيح.

اختيار خاطئ للجمهور المستهدف

لقد ذكرنا بالفعل البحث والتحليل أعلاه. يعد تحليل السوق أمرًا ضروريًا لتحديد مكان مناسب للتطبيق وإنشاء شخصية المستخدم.

بتجاهل هذه المرحلة ، تواجه الشركات تحدي عدم وصول التطبيقات إلى الطلب المتوقع.

كيف تصلحها؟

من الضروري جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات حول المستخدمين: التركيبة السكانية وأنماط السلوك والاهتمامات والأهداف. كلما زادت الجوانب التي تغطيها ، زادت احتمالية إنشاء شخصية المستخدم الأكثر دقة.

ما هي الممارسات التي يجب اتباعها؟

الطريقة الأكثر عملية هي إنشاء MVP (الحد الأدنى من المنتجات القابلة للتطبيق). سيساعدك على اختبار المنتج ، وتحليل مدى فعالية توافقه مع احتياجات المستخدمين ، وتحديد الثغرات التقنية.

ادمج العملية التكرارية. يعتمد على إنشاء المنتج واختباره وتقييمه وتحسينه حتى يتم تحقيق النتيجة المرجوة. بمعنى آخر ، سيكون عملك في التدفق التالي:

تحضير نسخة محددة من المنتج ؛

اختباره

تحديد الأخطاء وأوجه القصور ؛

تحسين؛

إنشاء نسخة جديدة من المنتج.

ليس منتجًا أصليًا

السوق مليء بالخيارات. يكاد يكون من المستحيل إقناع المستخدم والتميز. والواجهة المتواضعة التي تبدو مثل المئات من الآخرين لن تساعدك في الحصول على المزيد من العملاء.

ماذا أفعل؟

مرة أخرى ، قم بإجراء تحليل تنافسي شامل. تحليل ودراسة منتجات المنافسين ؛ كيف سيكون تطبيقك أفضل؟ ضع قائمة بالمزايا والعيوب التي يمكن أن تجدها فيها. ما الذي يمكنك تحسينه بمنتجك؟ كيف تغير النهج لما يحبه المستخدم بالفعل؟

قم بإنشاء عرض القيمة الفريدة (UVP). إنها الطريقة الوحيدة للتميز بين المنتجات المماثلة وإظهار كيف تختلف عن الآخرين للمستخدم.

اختيار خاطئ لتحقيق الدخل

لماذا تقوم بإنشاء تطبيق؟ على ما يبدو ، لتحقيق ربح. غالبًا ما يؤدي نقص الدخل بعد إطلاق المنتج إلى إغلاق المشروع.

لماذا يحدث هذا؟

يختار رواد الأعمال استراتيجية تسييل خاطئة ولا يستخدموا ويختبروا طرقًا مختلفة.

يمكن تسييل تطبيقات الهاتف المحمول بطرق مختلفة. من بين الاستراتيجيات الأكثر شيوعًا:

إعلانات داخل التطبيق ؛

التثبيت المدفوع

فترة تجريبية مجانية مع مزيد من التنشيط المدفوع للمنتج ؛

نموذج الاشتراك

عمليات الشراء داخل التطبيق.

انظر إلى المكانة التي سيتم عرض تطبيقك فيها. على سبيل المثال ، تستخدم منصات الوسائط الاجتماعية الكبيرة الإعلانات بشكل أساسي ، مما يوفر وصولاً مجانيًا إلى التطبيقات. النموذج الأكثر شيوعًا في الألعاب هو عمليات الشراء داخل التطبيق. حدد نموذج تحقيق الدخل المناسب بعد إجراء البحث. يمكنك تنفيذ عدة إستراتيجيات مثل المزج بين الإعلانات داخل التطبيق وعمليات الشراء داخل التطبيق.

اختيار السوق الخطأ

يعتمد نجاح التطبيق بشكل مباشر على اختيار النظام الأساسي. ستساعدك دراسة جمهورك المستهدف على اتخاذ القرار الصحيح واتخاذ القرار الصحيح. يمكنك إنشاء نفس التطبيق لكل من iOS و Android. ومع ذلك ، فإن شخصية المستخدم لهذه المنصات مختلفة بشكل كبير. على سبيل المثال ، من المعروف أن مستخدمي منتجات Apple مستعدون لإنفاق المزيد في متجر التطبيقات وعلى الاشتراكات. ستؤثر هذه الجوانب على استراتيجية تحقيق الدخل ، والتي يجب أن تتكيف مع النظام الأساسي الذي تختاره للتطبيق.

كيف تقرر منصة؟

للإجابة على هذا السؤال ، يجب أن تحدد بدقة الغرض من التطبيق الخاص بك ، وكذلك الجمهور الذي سيكون مناسبًا له. إذا كنت تعلم أن الجمهور المستهدف موجود على كلا النظامين الأساسيين ، ففكر في إنشاء منتج للنظامين. بهذه الطريقة ، ستجمع المزيد من المستخدمين والمزيد من الأرباح.

مدى تعقيد المنتج وتجربة المستخدم الخاصة به

إذا فشل المستخدم في تحقيق النتيجة باستخدام التطبيق الخاص بك ، فلن يحل ذلك مشكلته. يجب أن يكون المنتج بديهيًا بحيث لا يضطر المستخدمون إلى حل الألغاز عند التسجيل في التطبيق أو إضافة صورة. كل هذا سيؤثر على مستوى UX للتطبيق ويقلل من الأداء العام.

هناك عدة عوامل يجب تجنبها:

وقت تحميل طويل

الوصول المعقد إلى الميزات ؛

عملية تسجيل طويلة (من الناحية المثالية ، يجب عليك استخدام إمكانية التسجيل من خلال حسابات وسائل التواصل الاجتماعي / البريد) ؛

أداء منخفض للتطبيق.

ماذا أفعل؟

باستخدام أبسط التقنيات ، دع المستخدمين يتفاعلون مع المنتج بنقرة واحدة. لا تعقد الواجهة بعناصر مختلفة ؛ دع القائمة تحتوي فقط على الأقسام التي تحتاجها. انتبه إلى النص ؛ يجب أن يكون واضحًا ومختصرًا عدم إثارة أي شكوك من المستخدم.

عدم مواكبة الاتجاهات.

عند إنشاء منتج ، يجب أن تفهم أن العمل لا ينتهي بنشره في السوق. يحتاج تطبيق الهاتف المحمول إلى التحسين والتطوير المستمر. أولاً ، تتغيّر الصناعة وتُحدّث باستمرار ، مضيفة متطلبات جديدة. ثانيًا ، حتى الأجهزة التي يستخدمها الأشخاص تتغير ، مما يعني أن تطبيقك يجب أن يفي بكل هذه المعايير من أجل العرض والأداء الصحيحين.

ماذا أفعل؟

بانتظام تتبع التغييرات والاتجاهات الجديدة وإضافة ميزات جديدة إلى المنتج. سيرى المستخدمون مشاركتك وسيكونون أكثر ولاءً لمنتجك.

استراتيجية تسويقية سيئة

ليس من المعقول جدًا أن نأمل أنه بعد نشر تطبيق ما في المتجر ، سترتفع مبيعاته وتركيباته من تلقاء نفسه. بدون حملة تسويقية مدروسة جيدًا وأدوات الترويج المناسبة ، لن تتمكن من النجاح.

أنت بحاجة إلى مساعدة احترافية. اجمع فريق تسويق ، وحلل كيف وأين يتم الترويج بشكل أفضل ، ارجع إلى تحسين محركات البحث.

اليوم ، لا تتطلب العديد من تقنيات الترويج استثمارات مالية كبيرة. النقطة الأساسية هي جمع البيانات الإحصائية - نتائج كل حملة. وإلا ، فكيف نفهم أي من الأنشطة أثر على نمو المبيعات ، على سبيل المثال؟

استنتاج

تطوير تطبيقات الهاتف هو عملية معقدة. وكما تبين الممارسة ، فإن فكرة واحدة ليست كافية للتنفيذ الناجح لمشروع ما. الطريقة المثلى لحماية نفسك من الفشل هي دراسة المشكلة والاستعداد لعملية التطوير. ستساعد المعلومات والبيانات الدقيقة (ملف تعريف المستخدم ، والنظام الأساسي ، وتحقيق الدخل) في إنشاء منتج أكثر قابلية للتطبيق لتحقيق النجاح.