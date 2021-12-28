Mobil uygulamalar hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline geldi. App Store ve Google Play üzerinden satın alınabilen ve indirilebilen uygulama sayısı 4 milyonu aştı.

Her ürünün böyle bir rekabetle başarılı olmaması ve en azından bir çeşit kullanıcı tabanı toplamaması şaşırtıcı değildir. Ve kullanıcılar uygulamanızı indirseler bile, genellikle bir kez açıp kullanırlar.

Mobil uygulamalar neden başarısız oluyor? Bunun, uygulamanın yanlış seçilmiş fikrinden, zayıf uygulama ve yürütmesine kadar birçok nedeni vardır. Her bir başarısızlık faktörü ve bunlardan nasıl kaçınılacağı hakkında daha fazla bilgi edinmek için okumaya devam edin.

Uygulama sorunu çözmüyor

Başvurunuzun başarılı olmamasının ana nedenlerinden biri, kullanıcının sorununu çözmemesidir.

Ürünü mükemmel bir şekilde tasarlayabilir, son trendlere uyum sağlayabilir, trendy ve kullanışlı olabilirsiniz. Ancak uygulama yine de son tüketicinin sorununu çözmüyor.

Nasıl önlenir?

Bir uygulama geliştirmeden önce çok fazla araştırma ve analiz yapmanız gerekir. Kendinize birkaç soru sorun:

Kullanıcıların uygulamanıza ihtiyacı var mı? Ürününüz, kullanıcılara halihazırda sahip oldukları uygulamalardan daha fazla değer sağlayacak mı? Kullanıcıları uygulamayı indirmeleri için etkileyebilir misiniz?

Bir odak grubu toplayın ve birincil kullanıcıların acısını belirleyin. Sorunu çözmek için uygulamada hangi işlevleri görmeyi bekliyorlar? Bütün bunlar, ürünün hem fikrini hem de nihai amacını doğru bir şekilde ortaya koymaya yardımcı olacaktır.

Yanlış hedef kitle seçimi

Yukarıda araştırma ve analizlerden bahsetmiştik. Uygulama için bir niş belirlemek ve bir kullanıcı kişiliği oluşturmak için pazar analizi gereklidir.

Şirketler bu aşamayı göz ardı ederek, beklenen talebe ulaşamayan uygulamaların zorluğuyla karşı karşıya kalmaktadır.

Nasıl düzeltilir?

Kullanıcılar hakkında mümkün olduğunca fazla bilgi toplamak gerekir: demografi, davranış kalıpları, ilgi alanları, hedefler. Ne kadar çok yönü ele alırsanız, en doğru kullanıcı kişiliğini oluşturma olasılığınız o kadar artar.

Hangi uygulamalar izlenmelidir?

En pratik yöntem, bir MVP (minimal uygulanabilir ürün) oluşturmaktır. Ürünü test etmenize, kullanıcıların ihtiyaçlarını ne kadar etkili bir şekilde karşıladığını analiz etmenize ve teknik boşlukları belirlemenize yardımcı olacaktır.

Yinelemeli süreci entegre edin. İstenen sonuca ulaşılana kadar ürünün yaratılması, test edilmesi, değerlendirilmesi, iyileştirilmesi esasına dayanır. Başka bir deyişle, çalışmalarınız aşağıdaki akışta olacaktır:

ürünün belirli bir versiyonunun hazırlanması;

test etmek;

hataları ve eksiklikleri belirlemek;

iyileştirme;

ürünün yeni bir sürümünü oluşturma.

Orijinal bir ürün değil

Piyasa seçeneklerle dolup taşıyor. Kullanıcıyı etkilemek ve öne çıkmak neredeyse imkansız hale geliyor. Yüzlercesine benzeyen vasat bir arayüz, daha fazla müşteri edinmenize yardımcı olmaz.

Ne yapalım?

Bir kez daha, kapsamlı bir rekabet analizi yapın. Rakiplerin ürünlerini analiz edin ve inceleyin; uygulamanız nasıl daha iyi olacak? Bunlarda bulabileceğiniz avantaj ve dezavantajları listeleyin. Ürününüzle neleri iyileştirebilirsiniz? Kullanıcının zaten sevdiği şeylere yaklaşım nasıl değiştirilir?

Benzersiz Değer Önerinizi (UVP) oluşturun. Benzer ürünler arasında öne çıkmanın ve kullanıcıya diğerlerinden nasıl farklı olduğunuzu göstermenin tek yolu budur.

Yanlış para kazanma seçimi

Neden bir uygulama oluşturuyorsunuz? Görünüşe göre, kar etmek için. Ürün lansmanından sonra gelir eksikliği genellikle projenin kapanmasına yol açar.

Bu neden oluyor?

Girişimciler yanlış para kazanma stratejisini seçerler ve farklı yöntemler kullanıp test etmezler.

Mobil uygulamalar farklı şekillerde para kazanılabilir. En yaygın stratejiler arasında:

uygulama içi reklamlar;

ücretli kurulum;

ürünün daha fazla ücretli aktivasyonu ile ücretsiz deneme süresi;

abonelik modeli;

Uygulama içi satın alma işlemleri.

Uygulamanızın öne çıkacağı nişe bakın. Örneğin, büyük sosyal medya platformları çoğunlukla reklamları kullanır ve uygulamalara ücretsiz erişim sağlar. Oyunlarda en yaygın model uygulama içi satın almalardır. Araştırmanızı yaptıktan sonra uygun para kazanma modelini seçin. Uygulama içi reklamları ve uygulama içi satın alma işlemlerini karıştırmak gibi çeşitli stratejiler uygulayabilirsiniz.

Yanlış pazar yeri seçimi

Uygulamanın başarısı doğrudan platform seçimine bağlıdır. Hedef kitlenizi incelemek, karar vermenize ve doğru kararı vermenize yardımcı olacaktır. Aynı uygulamayı hem iOS hem de Android için oluşturabilirsiniz. Ancak, bu platformların kullanıcı kimliği önemli ölçüde farklıdır. Örneğin Apple ürünleri kullanıcılarının App Store'da ve aboneliklerde daha fazla harcama yapmaya hazır oldukları biliniyor. Bu tür yönler, uygulama için seçtiğiniz platforma uyarlanması gereken para kazanma stratejisini etkileyecektir.

Bir platforma nasıl karar verilir?

Bu soruyu cevaplamak için, uygulamanızın amacını ve uygun olacağı hedef kitleyi doğru bir şekilde tanımlamanız gerekir. Hedef kitlenin her iki platformda olduğunu biliyorsanız, iki sistem için bir ürün oluşturmayı düşünün. Bu sayede daha fazla kullanıcı ve daha fazla kar elde edeceksiniz.

Ürünün karmaşıklığı ve kullanıcı deneyimi

Kullanıcı uygulamanızı kullanarak sonuca ulaşamazsa, bu onun sorununu çözmez. Kullanıcıların uygulamaya kaydolurken veya bir fotoğraf eklerken bulmacaları çözmek zorunda kalmamaları için ürün sezgisel olmalıdır. Bütün bunlar uygulamanın UX seviyesini etkileyecek ve genel performansı düşürecektir.

Kaçınılması gereken birkaç faktör vardır:

uzun yükleme süresi;

özelliklere karmaşık erişim;

uzun kayıt süreci (ideal olarak, sosyal medya/posta hesapları üzerinden kayıt olma imkanını kullanmalısınız);

Uygulamanın düşük performansı.

Ne yapalım?

En basit teknolojileri kullanarak, kullanıcıların tek tıklamayla ürünle etkileşime girmesine izin verin. Arayüzü farklı öğelerle karmaşıklaştırmayın; menünün yalnızca ihtiyacınız olan bölümleri içermesine izin verin. Metne dikkat edin; kullanıcıyı şüpheye düşürmeyecek şekilde açık ve net olmalıdır.

Trendlere ayak uyduramamak.

Bir ürün yaratırken, piyasada yayınlanmasıyla işin bitmediğini anlamalısınız. Mobil uygulamanın sürekli iyileştirilmesi ve geliştirilmesi gerekmektedir. Birincisi, endüstri sürekli olarak değişiyor ve güncelleniyor, yeni gereksinimler ekliyor. İkincisi, insanlar tarafından kullanılan cihazlar bile değişiyor, bu da uygulamanızın doğru görüntü ve performans için tüm bu kriterleri karşılaması gerektiği anlamına geliyor.

Ne yapalım?

Değişiklikleri, yeni trendleri düzenli olarak takip edin, ürüne yeni özellikler ekleyin. Kullanıcılar katılımınızı görecek ve ürününüze daha sadık olacaktır.

Kötü pazarlama stratejisi

Mağazaya bir uygulama yayınladıktan sonra, satışlarının ve kurulumlarının kendiliğinden fırlayacağını ummak pek mantıklı değil. İyi düşünülmüş bir pazarlama kampanyası ve doğru tanıtım araçları olmadan başarılı olamazsınız.

Profesyonel yardıma ihtiyacınız var. Bir pazarlama ekibi toplayın, nasıl ve nerede daha iyi tanıtım yapacağınızı analiz edin, SEO'ya bakın.

Günümüzde birçok promosyon tekniği önemli finansal yatırımlar gerektirmemektedir. Ana nokta, istatistiksel verilerin toplanmasıdır - her kampanyanın sonuçları. Aksi takdirde, örneğin hangi faaliyetlerin satış büyümesini etkilediği nasıl anlaşılır?

Çözüm

Mobil uygulama geliştirme karmaşık bir süreçtir. Ve uygulamanın gösterdiği gibi, bir projenin başarılı bir şekilde uygulanması için bir fikir yeterli değildir. Kendinizi başarısızlıktan korumanın en iyi yolu, konuyu incelemek ve geliştirme sürecine hazırlanmaktır. Bilgi ve doğru veriler (kullanıcı profili, platform, para kazanma), başarılı olmak için daha uygun bir ürün oluşturmaya yardımcı olacaktır.