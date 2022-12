Aplikacje mobilne stały się nieodłączną częścią naszego życia. Liczba aplikacji dostępnych do kupienia i pobrania w App Store i Google Play przekroczyła 4 miliony.

Nic dziwnego, że przy takiej konkurencji nie każdy produkt odnosi sukces i zbiera przynajmniej jakąś bazę użytkowników. A nawet jeśli użytkownicy pobiorą Twoją aplikację, to często otwierają ją i używają tylko raz.

Dlaczego aplikacje mobilne ponoszą porażkę? Powodów jest wiele, od źle dobranego pomysłu na aplikację, po jej słabe wdrożenie i wykonanie. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej o każdym czynniku porażki i jak ich uniknąć.

Aplikacja nie rozwiązuje problemu

Jednym z głównych powodów, dla których Twoja aplikacja nie odnosi sukcesu jest to, że nie rozwiązuje problemu użytkownika.

Możesz doskonale zaprojektować produkt, być zgodny z najnowszymi trendami, modny i wygodny. Jednak aplikacja nadal nie rozwiązuje problemu końcowego konsumenta.

Jak tego uniknąć?

Zanim stworzysz aplikację, musisz przeprowadzić wiele badań i analiz. Zadaj sobie kilka pytań:

Czy użytkownicy potrzebują Twojej aplikacji? Czy Twój produkt dostarczy użytkownikom więcej wartości niż aplikacje, które już posiadają Czy możesz wpłynąć na użytkowników, aby pobrali aplikację?

Zbierz grupę fokusową i zidentyfikuj podstawowy ból użytkowników. Jakiej funkcjonalności oczekują w aplikacji, aby rozwiązać problem? Wszystko to pomoże prawidłowo ująć zarówno pomysł, jak i ostateczne przeznaczenie produktu.

Zły dobór grupy docelowej

O badaniach i analizie wspomnieliśmy już wyżej. Analiza rynku jest niezbędna do określenia niszy dla aplikacji i stworzenia persony użytkownika.

Ignorując ten etap, firmy stają przed wyzwaniem, jakim jest nieosiąganie przez aplikacje oczekiwanego popytu.

Jak to naprawić?

Konieczne jest zebranie jak największej ilości informacji o użytkownikach: demografii, wzorców zachowań, zainteresowań, celów. Im więcej aspektów uwzględnisz, tym większe prawdopodobieństwo, że stworzysz najdokładniejszą persona użytkownika.

Jakie praktyki stosować?

Najbardziej praktyczną metodą jest stworzenie MVP (minimal viable product). Pomoże Ci to przetestować produkt, przeanalizować, na ile skutecznie odpowiada on na potrzeby użytkowników, a także zidentyfikować braki techniczne.

Zintegruj proces iteracyjny. Polega on na tworzeniu, testowaniu, ocenianiu, ulepszaniu produktu aż do osiągnięcia pożądanego rezultatu. Innymi słowy, Twoja praca będzie przebiegała w następującym strumieniu:

przygotowanie określonej wersji produktu;

testowanie go;

identyfikowanie błędów i niedociągnięć;

ulepszanie;

tworzenie nowej wersji produktu.

Nie jest to produkt oryginalny

Rynek jest przepełniony opcjami. Zaimponowanie użytkownikowi i wyróżnienie się staje się niemal niemożliwe. A mierny interfejs, który wygląda jak setki innych, nie pomoże Ci zdobyć więcej klientów.

Co zrobić?

Po raz kolejny dokonaj dokładnej analizy konkurencji. Przeanalizuj i zbadaj produkty konkurencji; w jaki sposób Twoja aplikacja będzie lepsza? Wymień zalety i wady, które możesz w nich znaleźć. Co możesz poprawić w swoim produkcie? Jak zmienić podejście do tego, co użytkownik już lubi?

Stwórz swoją Unikalną Propozycję Wartości (UVP). To jedyny sposób, aby wyróżnić się wśród podobnych produktów i pokazać użytkownikowi, czym różnisz się od innych.

Zły wybór monetyzacji

Po co tworzysz aplikację? Najwyraźniej po to, by osiągnąć zysk. Brak przychodów po premierze produktu często prowadzi do zamknięcia projektu.

Dlaczego tak się dzieje?

Przedsiębiorcy wybierają złą strategię mon etyzacji, nie stosują i nie testują różnych metod.

Aplikacje mobilne można monetyzować na różne sposoby. Do najczęściej stosowanych strategii należą:

in-app ads;

płatna instalacja;

bezpłatny okres próbny z dalszą płatną aktywacją produktu;

model subskrypcyjny;

in-app purchases.

Zwróć uwagę na niszę, w której pojawi się Twoja aplikacja. Na przykład duże platformy mediów społecznościowych wykorzystują głównie reklamy, zapewniając bezpłatny dostęp do aplikacji. W grach najczęściej spotykanym modelem jest in-app purchases. Wybierz odpowiedni model monetyzacji po wykonaniu badań. Możesz wdrożyć kilka strategii, takich jak mieszanie reklam w aplikacji i zakupów w aplikacji.

Wybór niewłaściwego rynku

Sukces aplikacji bezpośrednio zależy od wyboru platformy. Studiowanie docelowych odbiorców pomoże Ci zdecydować i podjąć właściwą decyzję. Możesz stworzyć tę samą aplikację zarówno dla systemu iOS, jak i Android. Jednak persona użytkownika tych platform jest znacząco różna. Na przykład wiadomo, że użytkownicy produktów Apple są gotowi wydać więcej w App Store i na subskrypcje. Takie aspekty będą miały wpływ na strategię monetyzacji, która musi być dostosowana do platformy, którą wybierzesz dla aplikacji.

Jak zdecydować się na platformę?

Aby odpowiedzieć na to pytanie, musisz dokładnie określić cel swojej aplikacji, a także grupę odbiorców, dla których będzie ona odpowiednia. Jeśli wiesz, że docelowa grupa odbiorców znajduje się na obu platformach, rozważ stworzenie produktu dla dwóch systemów. W ten sposób zbierzesz więcej użytkowników i większy zysk.

Złożoność produktu i jego UX

Jeśli użytkownikowi nie uda się osiągnąć rezultatu za pomocą Twojej aplikacji, to nie rozwiązuje ona jego problemu. Produkt powinien być intuicyjny, aby użytkownicy nie musieli rozwiązywać zagadek podczas rejestracji w aplikacji czy dodawania zdjęcia. Wszystko to wpłynie na poziom UX aplikacji i obniży ogólną wydajność.

Jest kilka czynników, których należy unikać:

długi czas ładowania;

skomplikowany dostęp do funkcji;

długi proces rejestracji (najlepiej skorzystać z możliwości rejestracji poprzez media społecznościowe/konta pocztowe);

niska wydajność aplikacji.

Co robić.

Korzystając z najprostszych technologii, pozwól użytkownikom na interakcję z produktem za pomocą jednego kliknięcia. Nie komplikuj interfejsu różnymi elementami, niech menu zawiera tylko te sekcje, które są potrzebne. Zwróć uwagę na tekst; powinien być jasny i zwięzły, aby nie budził wątpliwości użytkownika.

Nie nadążanie za trendami.

Tworząc produkt, musisz zrozumieć, że praca nie kończy się wraz z jego publikacją na rynku. Aplikacja mobilna musi być stale ulepszana i rozwijana. Po pierwsze, branża nieustannie się zmienia i aktualizuje, dodając nowe wymagania. Po drugie, zmieniają się nawet urządzenia używane przez ludzi, co oznacza, że Twoja aplikacja musi spełniać wszystkie te kryteria poprawnego wyświetlania i działania.

Co robić?

Regularnie śledź zmiany, nowe trendy, dodawaj nowe funkcje do produktu. Użytkownicy dostrzegą Twój udział i będą bardziej lojalni wobec Twojego produktu.

Zła strategia marketingowa

Nie jest zbyt rozsądne liczyć na to, że po opublikowaniu aplikacji do sklepu, jej sprzedaż i instalacje same poszybują w górę. Bez przemyślanej kampanii marketingowej i odpowiednich narzędzi promocji nie uda Ci się osiągnąć sukcesu.

Potrzebujesz profesjonalnej pomocy. Zbierz zespół marketingowy, przeanalizuj jak i gdzie lepiej promować, odwołaj się do SEO.

Dziś wiele technik promocji nie wymaga znacznych nakładów finansowych. Chodzi przede wszystkim o zbieranie danych statystycznych - wyników każdej kampanii. W przeciwnym razie jak zrozumieć, które z działań wpłynęły na przykład na wzrost sprzedaży?

Podsumowanie

Tworzenie aplikacji mobilnych to skomplikowany proces. I jak pokazuje praktyka, jeden pomysł nie wystarczy do pomyślnej realizacji projektu. Optymalnym sposobem na uchronienie się przed porażką jest zbadanie zagadnienia i przygotowanie się do procesu rozwoju. Informacje i dokładne dane (profil użytkownika, platforma, monetyzacja) pomogą stworzyć bardziej realny produkt, który odniesie sukces.