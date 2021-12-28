移动应用程序已成为我们生活中不可或缺的一部分。 App Store 和 Google Play 上可供购买和下载的应用程序数量超过 400 万个。

并非每个产品都成功并通过这种竞争至少收集了某种用户群，这并不奇怪。即使用户下载了您的应用程序，他们通常也只打开和使用一次。

为什么移动应用程序失败？造成这种情况的原因有很多，从应用程序错误选择的想法到其糟糕的实施和执行。继续阅读以了解有关每个故障因素以及如何避免它们的更多信息。

应用程序没有解决问题

您的应用程序不成功的主要原因之一是它没有解决用户的问题。

您可以完美设计产品，顺应最新趋势，时尚便捷。但是，该应用程序仍然没有解决最终消费者的问题。

如何避免？

在开发应用程序之前，您需要做大量的研究和分析。问自己几个问题：

用户需要你的应用吗？ 您的产品是否会为用户提供比他们已有的应用程序更多的价值 你能影响用户下载应用吗？

收集焦点小组并确定主要用户的痛苦。他们希望在应用程序中看到哪些功能来解决问题？所有这些都将有助于正确地放下产品的想法和最终目的。

错误的目标受众选择

我们上面已经提到了研究和分析。市场分析对于确定应用程序的利基和创建用户角色至关重要。

如果忽略这个阶段，公司就会面临应用程序无法达到预期需求的挑战。

如何解决？

有必要收集尽可能多的用户信息：人口统计、行为模式、兴趣、目标。您涵盖的方面越多，您就越有可能创建最准确的用户角色。

要遵循哪些实践？

最实用的方法是创建一个MVP（最小可行产品）。它将帮助您测试产品，分析它如何有效地满足用户的需求，并确定技术差距。

集成迭代过程。它基于创建、测试、评估和改进产品，直到达到预期的结果。换句话说，您的工作将处于以下流程中：

准备产品的特定版本；

测试它；

识别错误和缺点；

改善；

创建产品的新版本。

不是原装产品

市场上充斥着各种选择。几乎不可能给用户留下深刻印象并脱颖而出。一个看起来像数百个其他人的平庸界面不会帮助您获得更多客户。

该怎么办？

再次，进行彻底的竞争分析。分析和研究竞争对手的产品；您的应用程序将如何变得更好？列出您可以在其中找到的优点和缺点。你可以用你的产品改进什么？如何改变用户已经喜欢的方式？

创建您的独特价值主张 (UVP)。这是在同类产品中脱颖而出并向用户展示您与其他产品的不同之处的唯一方法。

错误的货币化选择

为什么要创建应用程序？显然是为了盈利。产品推出后收入不足，往往会导致项目关闭。

为什么会这样？

企业家选择错误的货币化策略，不使用和测试不同的方法。

移动应用程序可以通过不同的方式获利。最常见的策略包括：

应用内广告；

付费安装；

免费试用期，并进一步付费激活产品；

订阅模式；

应用内购买。

看看你的应用程序将在哪个细分市场。例如，大型社交媒体平台主要使用广告，提供对应用程序的免费访问。在游戏中，最常见的模式是应用内购买。在进行研究后选择合适的货币化模式。您可以实施多种策略，例如混合应用内广告和应用内购买。

选择错误的市场

应用程序的成功直接取决于平台的选择。研究您的目标受众将帮助您做出决定并做出正确的决定。您可以为 iOS 和 Android 创建相同的应用程序。但是，这些平台的用户角色有很大不同。例如，众所周知，Apple 产品的用户已准备好在 App Store 和订阅上花费更多。这些方面会影响货币化策略，必须根据您为应用程序选择的平台进行调整。

如何选择平台？

要回答这个问题，您需要准确定义应用程序的目的，以及它适合的受众。如果您知道目标受众在两个平台上，请考虑为这两个系统创建一个产品。这样，您将收集更多用户和更多利润。

产品及其用户体验的复杂性

如果用户无法使用您的应用程序实现结果，则无法解决他的问题。产品应该是直观的，这样用户在注册应用程序或添加照片时不必解决难题。所有这些都会影响应用程序的用户体验水平并降低整体性能。

有几个因素需要避免：

加载时间长；

对功能的复杂访问；

漫长的注册过程（理想情况下，您应该使用通过社交媒体/邮件帐户进行注册的可能性）；

应用程序的低性能。

该怎么办？

用最简单的技术，让用户一键与产品互动。不要用不同的元素使界面复杂化；让菜单只包含您需要的部分。注意文字；它应该清晰简洁，不要引起用户的任何怀疑。

跟不上潮流。

在创建产品时，您必须了解作品不会随着其在市场上的发布而结束。移动应用程序需要不断改进和开发。首先，行业在不断变化和更新，增加了新的要求。其次，即使是人们使用的设备也在发生变化，这意味着您的应用程序必须满足所有这些标准才能正确显示和性能。

该怎么办？

定期跟踪变化、新趋势，为产品添加新功能。用户会看到您的参与，并对您的产品更加忠诚。

糟糕的营销策略

希望应用程序发布到商店后，其销售量和安装量会自行飙升是不太合理的。如果没有经过深思熟虑的营销活动和正确的促销工具，您将无法成功。

你需要专业的帮助。召集营销团队，分析如何以及在何处进行更好的推广，参考 SEO。

今天，许多推广技术不需要大量的财务投资。重点是收集统计数据——每个活动的结果。否则，例如，如何了解哪些活动影响了销售增长？

结论

移动应用程序开发是一个复杂的过程。实践表明，一个想法不足以成功实施一个项目。保护自己免于失败的最佳方法是研究问题并为开发过程做好准备。信息和准确的数据（用户资料、平台、货币化）将有助于创建更可行的产品以取得成功。