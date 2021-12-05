Мобильные приложения давно стали неотъемлемой частью нашей жизни. Количество приложений доступных для покупки и скачивания на маркетплейсах App Store и Google Play преодолело отметку в 4

Неудивительно, что при такой конкуренции далеко не каждому продукту удается окупить себя и собрать хоть какую-то базу пользователей. А даже если ваше приложение скачивали, вероятность высока, что юзер не воспользовался им больше одного раза.

Почему же мобильные приложения так часто терпят неудачу? Причин для этого много, начиная от неправильно выбранной идеи до ее некачественной реализации. Читайте дальше подробнее о каждой из причин провала и способах их избежать.

Приложение не решает проблему

Одна из основных причин, почему ваше приложение неуспешно — оно не решает проблему пользователя.

Продукт может быть отлично упакован, соответствовать всем последним тенденциям, быть ультрамодным и удобным, но все равно не закрывать боль конечного потребителя.

Как это исправить?

Перед разработкой приложения нужно провести большое исследование и анализ рынка, а также ваших будущих конкурентов. Задайте себе несколько вопросов:

Нужно ли ваше приложение пользователям? Предоставит ли ваш продукт большую ценность для пользователя, чем те, что уже есть? Сможете ли вы повлиять на то, чтобы пользователи скачивали приложение?

Соберите фокус группу и выявите основную боль пользователей. Какой функционал он ожидает увидеть в приложении для решения его проблемы? Все это поможет правильно сформулировать и идею, и конечную цель продукта.

Неправильный выбор аудитории

Мы уже упомянули исследование и анализ выше и не просто так. Анализ рынка важен не только для того, чтобы определить нишу для выхода и протестировать идею, а также, чтобы правильно составить портрет потребителя.

Игнорируя этот этап, компании сталкиваются с тем, что приложение в итоге не пользуется ожидаемым спросом.

Как исправить?

Необходимо собрать как можно больше информации о пользователях: демография, модель поведения, интересы, цели. Чем больше аспектов вы охватите, тем больше шансов создать наиболее точный портрет пользователя.

Какие практики использовать?

Самый практичный метод — создать MVP (minimal viable product), который поможет протестировать продукт, проанализировать, насколько эффективно продукт закрывает боли и потребности пользователей, а также определить технические недочеты.

Интегрируйте так называемый итерационный процесс, который строится на создании, тестировании, оценки, улучшении продукта, пока не будет достигнут желаемый результат. Другими словами ваша работа будет проходить по следующей схеме: подготовка определенной версии продукта, его тестирование, выявление ошибок и недостатков, улучшение, новая версия продукта.

Недостаточно оригинальный продукт

Рынок переполнен опциями. Удивить пользователя и выделиться становится практически невозможным. А посредственный интерфейс, похожий на сотни других, точно не поможет вам получить больше клиентов.

Что делать?

Мы вновь возвращаемся к анализу, на этот раз — конкурентному. Проанализируйте и изучите продукты своих конкурентов, чем ваше приложение будет лучше? Отдельно выведите преимущества и недостатки этих проектов. Какие недочеты вы можете исправить в своем продукте, или как поменять подход к тому, что уже нравится пользователю?

Создайте уникальное торговое предложение (УТП). Только так вы выделитесь из массы одинаковых продуктов, а также уверенно дадите понять пользователю, чем именно вы отличаетесь от других.

Неправильный выбор способа монетизации

Зачем вы создаете приложение? Не сложно догадаться, что для получения прибыли. Но именно отсутствие дохода после запуска приводит к закрытию проектов.

Почему так происходит?

Предприниматели выбирают неправильную стратегию монетизации, не используют разные методы.

Мобильные приложения можно монетизировать разными способами. Среди самых распространенных стратегий:

использование рекламы в приложении;

платная установка;

пробный бесплатный период с дальнейшей платной активацией продукта;

модель подписки;

покупки в приложениях.

Посмотрите на нишу, в которой будет представлено ваше приложение. Например, крупные социальные платформы в основном используют рекламу, предоставляя бесплатный доступ к приложениям. В играх чаще всего встречается модель внутренних покупок. Выберите подходящую модель монетизации после проведения анализа. Вы можете внедрить несколько стратегий — соединить рекламу и покупки в приложениях или использовать другую комбинацию, работающую для вас.

Неправильный выбор маркетплейса

От выбора платформы напрямую зависит успех приложения. Помочь определиться и принять правильное решение поможет изучение вашей целевой аудитории. Вы можете создать одинаковое приложение как для iOS, так и для Android. Однако портрет пользователя этих платформ существенно отличается. Известно, что пользователи Apple продукции готовы тратить больше в App Store и на подписки. От этого также будет зависеть и выбор монетизации, которую необходимо адаптировать под платформу.

Как определиться с платформой?

Чтобы ответить на этот вопрос, нужно точно определить цель и назначение вашего приложения, а также аудиторию, которой оно подойдет. Если вы уверенны, что нужный сегмент — это пользователи обеих платформ, рассмотрите вариант создания кроссплатформенного продукта. Так вы соберете больше пользователей и получите прибыль уже с двух платформ.

Сложность продукта и его UX

Если пользователь не справляется с достижением конечной цели, используя ваше приложение, значит оно не выполняет свое назначение. Продукт должен быть интуитивно понятным, чтобы пользователям не приходилось решать ребусы в попытках зарегистрироваться или добавить фотографию в приложении. Все это будет влиять на UX продукта и его низкую производительность.

Есть несколько факторов, которых стоит избегать:

долгое время загрузки;

сложный доступ к функциям;

долгий процесс регистрации (в идеале стоит использовать регистрацию через аккаунты социальных сетей/почтовых служб);

низкая производительность приложения.

Что делать?

Используйте простые и понятные технологии, позвольте юзерам взаимодействовать с продуктом в один клик. Не усложняйте интерфейс разными элементами, пусть меню содержит только нужные разделы. Уделите внимание текстам, сделайте их лаконичными, чтобы не вызывать сомнений у пользователя.

Слишком много функций

Больше — не значит лучше. Большое количество фичей может перегрузить приложение. Простой пример, того как это может выглядеть: приложение для съемки и монтирования видео. Если оно позволяет только отснять материал и склеить, оно не дает той пользы, что ожидаете юзер. Таким набором функций обладает стандартный встроенный редактор в смартфоне. В данном случае вы захотите разнообразить приложение, добавив туда маски, переходы, наложение звуковых дорожек и отдельной работы с ним. Теперь вы близки к тому, чтобы перегрузить приложение. С таким количеством разных фичей пользователю будут сложно разобраться, потребуется время на обучение, а это то, что мобильные юзеры не любят делать.

Как действовать?

Определите, насколько уместны будут эти функции в приложении. Если вы нацелены на более профессионального пользователя, то расширенный набор параметров даст им большую ценность. В противном случае, если основная цель - выполнить видеомонтаж как можно быстрее, пользователю будет достаточно набора масок и переходов.

Исходя из этого, мы понимаем, что на ваше решение повлияет анализ целевой аудитории. Зная для кого вы создаете продукт, вы можете уверенно определить набор функций.

Отличным методом проверки станет запуск прототипа и бета-тестирование. Получится собрать фидбек от реальных пользователей до завершения работы над приложением и внести финальные правки.

Несоответствие трендам

Создавая продукт, вы должны понимать, что работа не закончится на его публикации в маркетплейсе. Мобильное приложение нужно постоянно улучшать и развивать. Диджитал-индустрия находится на пике своего развития. Все постоянно меняется, улучшается, вводятся новые тенденции, а вместе с ними и определенные требования для создания мобильных продуктов.

Что делать?

Регулярно отслеживать изменения, новые тренды, добавлять новые возможности и фишки в продукт. Пользователи будут видеть ваше участие и будут лояльнее относиться к вашему продукту.

Плохой маркетинг

Глупо надеяться, что после загрузки приложения в магазин, его продажи и установки взлетят сами собой. Без продуманной маркетинговой кампании и правильных инструментов продвижения ничего не получится.

Вам нужна помощь профессионала. Соберите команду маркетинга, проанализируйте, как и где лучше продвигаться, обратитесь к SEO.

Сегодня существует огромное количество техник продвижения, не требующих больших денежных вложений. Главным моментом остается сбор статистических данных — результаты проведения каждой кампании. Иначе, как понять, какая из активностей повлияла на рост продаж, например?

Заключение

Разработка мобильного приложения — трудоемкий процесс. И как показывает практика, одной идеи недостаточно для успешной реализации проекта. Многое решается методом проб и ошибок. Минимизировать их количество можно путем изучения вопроса и правильной подготовки к процессу разработки. Информация и точные данные (портрет пользователя, платформа, монетизация) помогут создать продукт, который с большей вероятностью достигнет прогнозируемого успеха.