Le applicazioni mobili sono diventate parte integrante della nostra vita. Il numero di applicazioni disponibili per l'acquisto e il download su App Store e Google Play ha superato i 4 milioni.

Non sorprende che non tutti i prodotti abbiano successo e raccolgano almeno una sorta di base di utenti con una tale concorrenza. E anche se gli utenti scaricano la vostra applicazione, spesso la aprono e la usano solo una volta.

Perché le applicazioni mobili falliscono? Le ragioni sono molteplici, dall'idea sbagliata dell'applicazione alla sua scarsa implementazione ed esecuzione. Continuate a leggere per saperne di più su ogni fattore di fallimento e su come evitarlo.

L'applicazione non risolve il problema

Uno dei motivi principali per cui la vostra applicazione non ha successo è che non risolve il problema dell'utente.

Potete progettare perfettamente il prodotto, adeguarlo alle ultime tendenze, essere alla moda e conveniente. Tuttavia, l'applicazione non risolve il problema del consumatore finale.

Come evitarlo?

Prima di sviluppare un'applicazione, è necessario fare molte ricerche e analisi. Ponetevi alcune domande:

Gli utenti hanno bisogno della vostra applicazione? Il vostro prodotto fornirà più valore agli utenti rispetto alle applicazioni che già possiedono? Potete influenzare gli utenti a scaricare l'applicazione?

Riunite un focus group e identificate i principali dolori degli utenti. Quali funzionalità si aspettano di vedere nell'applicazione per risolvere il problema? Tutto questo aiuterà a definire correttamente sia l'idea che lo scopo finale del prodotto.

Selezione sbagliata del pubblico target

Abbiamo già parlato di ricerca e analisi in precedenza. L'analisi del mercato è essenziale per determinare una nicchia di mercato per l'applicazione e creare un personaggio utente.

Ignorando questa fase, le aziende si trovano ad affrontare la sfida di applicazioni che non raggiungono la domanda prevista.

Come risolvere il problema?

È necessario raccogliere quante più informazioni possibili sugli utenti: dati demografici, modelli di comportamento, interessi, obiettivi. Più aspetti si coprono, più è probabile che si crei la persona utente più accurata.

Quali pratiche seguire?

Il metodo più pratico è quello di creare un MVP (minimal viable product). Vi aiuterà a testare il prodotto, ad analizzare la sua rispondenza alle esigenze degli utenti e a identificare le lacune tecniche.

Integrare il processo iterativo. Si basa sulla creazione, il test, la valutazione e il miglioramento del prodotto fino al raggiungimento del risultato desiderato. In altre parole, il vostro lavoro si svolgerà secondo il seguente flusso:

preparare una versione specifica del prodotto

testarlo;

identificare errori e carenze

migliorare;

creare una nuova versione del prodotto.

Un prodotto non originale

Il mercato trabocca di opzioni. Diventa quasi impossibile impressionare l'utente e distinguersi. E un'interfaccia mediocre che assomiglia a centinaia di altre non vi aiuterà a ottenere più clienti.

Cosa fare?

Ancora una volta, fate un'analisi approfondita della concorrenza. Analizzate e studiate i prodotti della concorrenza; in che modo la vostra applicazione sarà migliore? Elencate i vantaggi e gli svantaggi che potete trovare in essi. Cosa potete migliorare del vostro prodotto? Come cambiare l'approccio a ciò che già piace agli utenti?

Create la vostra Unique Value Proposition (UVP). È l'unico modo per distinguersi da prodotti simili e mostrare all'utente come vi differenziate dagli altri.

Scelta sbagliata della monetizzazione

Perché state creando un'applicazione? Apparentemente, per ottenere un profitto. La mancanza di entrate dopo il lancio del prodotto spesso porta alla chiusura del progetto.

Perché succede questo?

Gli imprenditori scelgono la strategia di monetizzazione sbagliata e non utilizzano e testano diversi metodi.

Le applicazioni mobili possono essere monetizzate in diversi modi. Tra le strategie più comuni:

annunci in-app;

installazione a pagamento;

periodo di prova gratuito con ulteriore attivazione a pagamento del prodotto;

modello di abbonamento;

acquisti in-app.

Osservate la nicchia in cui sarà presente la vostra applicazione. Ad esempio, le grandi piattaforme di social media utilizzano principalmente gli annunci, fornendo accesso gratuito alle applicazioni. Nei giochi, il modello più comune è quello degli acquisti in-app. Scegliete il modello di monetizzazione più adatto dopo aver fatto le vostre ricerche. È possibile implementare diverse strategie, come la combinazione di annunci e acquisti in-app.

Scegliere il mercato sbagliato

Il successo dell'applicazione dipende direttamente dalla scelta della piattaforma. Lo studio del vostro pubblico di riferimento vi aiuterà a prendere la decisione giusta. È possibile creare la stessa applicazione sia per iOS che per Android. Tuttavia, l'utente di queste piattaforme è molto diverso. Ad esempio, è noto che gli utenti dei prodotti Apple sono disposti a spendere di più nell'App Store e negli abbonamenti. Questi aspetti influiscono sulla strategia di monetizzazione, che deve essere adattata alla piattaforma scelta per l'app.

Come decidere la piattaforma?

Per rispondere a questa domanda, è necessario definire con precisione lo scopo della vostra applicazione e il pubblico a cui sarà adatta. Se sapete che il pubblico di riferimento è su entrambe le piattaforme, considerate la possibilità di creare un prodotto per i due sistemi. In questo modo, otterrete più utenti e più profitti.

La complessità del prodotto e la sua UX

Se l'utente non riesce a raggiungere un risultato utilizzando la vostra applicazione, non ha risolto il suo problema. Il prodotto deve essere intuitivo, in modo che gli utenti non debbano risolvere enigmi quando si registrano nell'app o aggiungono una foto. Tutto ciò influisce sul livello di UX dell'applicazione e ne abbassa le prestazioni complessive.

Ci sono diversi fattori da evitare:

tempi di caricamento lunghi;

accesso complesso alle funzioni;

un lungo processo di registrazione (l'ideale sarebbe utilizzare la possibilità di registrarsi attraverso i social media o gli account di posta elettronica);

basse prestazioni dell'applicazione.

Cosa fare?

Utilizzando le tecnologie più semplici, lasciate che gli utenti interagiscano con il prodotto con un solo clic. Non complicate l'interfaccia con elementi diversi; lasciate che il menu contenga solo le sezioni necessarie. Prestate attenzione al testo, che deve essere chiaro e conciso per non suscitare dubbi nell'utente.

Non essere al passo con le tendenze.

Quando si crea un prodotto, bisogna capire che il lavoro non finisce con la sua pubblicazione sul mercato. L'applicazione mobile deve essere costantemente migliorata e sviluppata. Innanzitutto, il settore cambia e si aggiorna continuamente, aggiungendo nuovi requisiti. In secondo luogo, anche i dispositivi utilizzati dalle persone cambiano, il che significa che la vostra applicazione deve soddisfare tutti questi criteri per una corretta visualizzazione e performance.

Cosa fare?

Seguire regolarmente i cambiamenti, le nuove tendenze, aggiungere nuove funzionalità al prodotto. Gli utenti vedranno la vostra partecipazione e saranno più fedeli al vostro prodotto.

Cattiva strategia di marketing

Non è molto ragionevole sperare che, dopo aver pubblicato un'applicazione sullo store, le vendite e le installazioni salgano da sole. Senza una campagna di marketing ben studiata e senza i giusti strumenti di promozione, non potrete avere successo.

Avete bisogno di un aiuto professionale. Riunite un team di marketing, analizzate come e dove promuovere meglio, fate riferimento al SEO.

Oggi molte tecniche di promozione non richiedono investimenti finanziari significativi. Il punto principale è la raccolta di dati statistici - i risultati di ogni campagna. Altrimenti, come capire quale attività ha influenzato la crescita delle vendite, ad esempio?

Conclusione

Lo sviluppo di un'applicazione mobile è un processo complicato. E come dimostra la pratica, un'idea non è sufficiente per il successo di un progetto. Il modo migliore per proteggersi dal fallimento è studiare il problema e prepararsi al processo di sviluppo. Informazioni e dati precisi (profilo utente, piattaforma, monetizzazione) aiuteranno a creare un prodotto più valido per avere successo.