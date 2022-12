Mobiele toepassingen zijn niet meer weg te denken uit ons leven. Het aantal applicaties dat in de App Store en Google Play kan worden gekocht en gedownload, bedraagt meer dan 4 miljoen.

Het is niet verwonderlijk dat niet elk product slaagt en ten minste een soort van gebruikersbasis verzamelt met een dergelijke concurrentie. En zelfs als gebruikers uw applicatie downloaden, openen en gebruiken ze die vaak maar één keer.

Waarom mislukken mobiele apps? Daar zijn vele redenen voor, van het verkeerd gekozen idee van de applicatie tot de slechte implementatie en uitvoering. Lees verder voor meer informatie over elke faalfactor en hoe u deze kunt vermijden.

De applicatie lost het probleem niet op

Een van de belangrijkste redenen dat uw toepassing niet succesvol is, is dat ze het probleem van de gebruiker niet oplost.

U kunt het product perfect ontwerpen, voldoen aan de laatste trends, trendy en handig zijn. Toch lost de applicatie het probleem van de eindgebruiker niet op.

Hoe dit te voorkomen?

Voordat u een applicatie ontwikkelt, moet u veel onderzoek en analyse doen. Stel jezelf een paar vragen:

Hebben de gebruikers jouw app nodig? Zal uw product de gebruikers meer waarde bieden dan de applicaties die ze al hebben? Kun je gebruikers beïnvloeden om de applicatie te downloaden?

Verzamel een focusgroep en identificeer de voornaamste pijnpunten van de gebruikers. Welke functionaliteit verwachten zij in de applicatie om het probleem op te lossen? Dit alles zal helpen om zowel het idee als het uiteindelijke doel van het product correct neer te zetten.

Verkeerde selectie van de doelgroep

We hebben het hierboven al gehad over onderzoek en analyse. Marktanalyse is essentieel om een niche voor de app te bepalen en een gebruikerspersona te creëren.

Door deze fase te negeren, staan bedrijven voor de uitdaging dat applicaties niet de verwachte vraag bereiken.

Hoe dit op te lossen?

Het is noodzakelijk om zoveel mogelijk informatie over gebruikers te verzamelen: demografie, gedragspatronen, interesses, doelen. Hoe meer aspecten u bestrijkt, hoe groter de kans dat u de meest nauwkeurige gebruikerspersona creëert.

Welke praktijken moeten worden gevolgd?

De meest praktische methode is het maken van een MVP (minimal viable product). Zo kunt u het product testen, analyseren hoe goed het beantwoordt aan de behoeften van de gebruikers en technische lacunes opsporen.

Integreer het iteratieve proces. Het is gebaseerd op het creëren, testen, evalueren en verbeteren van het product totdat het gewenste resultaat is bereikt. Met andere woorden, uw werk zal in de volgende stroom verlopen:

voorbereiden van een specifieke versie van het product;

het testen ervan;

identificeren van fouten en tekortkomingen;

verbeteren;

een nieuwe versie van het product maken.

Geen origineel product

De markt wordt overspoeld met opties. Het wordt bijna onmogelijk om indruk te maken op de gebruiker en je te onderscheiden. En een middelmatige interface die lijkt op honderden andere helpt u niet om meer klanten te krijgen.

Wat te doen?

Maak opnieuw een grondige concurrentieanalyse. Analyseer en bestudeer de producten van concurrenten; hoe zal uw toepassing beter zijn? Maak een lijst van de voor- en nadelen die u bij hen kunt vinden. Wat kunt u met uw product verbeteren? Hoe kunt u de aanpak aanpassen aan wat de gebruiker al leuk vindt?

Creëer uw unieke waardepropositie (UVP). Het is de enige manier om op te vallen tussen soortgelijke producten en de gebruiker te laten zien hoe u van anderen verschilt.

Verkeerde keuze van monetisatie

Waarom maakt u een applicatie? Blijkbaar om winst te maken. Gebrek aan inkomsten na de productlancering leidt vaak tot sluiting van het project.

Waarom gebeurt dit?

Ondernemers kiezen de verkeerde monetisatiestrategie en gebruiken en testen geen verschillende methoden.

Mobiele toepassingen kunnen op verschillende manieren te gelde worden gemaakt. De meest voorkomende strategieën zijn

in-app advertenties;

betaalde installatie;

gratis proefperiode met verdere betaalde activering van het product;

abonnementsmodel;

in-app aankopen.

Kijk naar de niche waarin je app zal verschijnen. Grote social media-platforms maken bijvoorbeeld vooral gebruik van advertenties, waardoor applicaties gratis toegankelijk zijn. In games is het meest voorkomende model in-app aankopen. Kies het juiste monetisatiemodel na je onderzoek. Je kunt verschillende strategieën toepassen, zoals het mengen van in-app advertenties en in-app aankopen.

De verkeerde marktplaats kiezen

Het succes van de applicatie hangt direct af van de keuze van het platform. Het bestuderen van uw doelgroep zal u helpen om de juiste beslissing te nemen. U kunt dezelfde app maken voor zowel iOS als Android. De gebruikerspersona van deze platforms is echter aanzienlijk verschillend. Het is bijvoorbeeld bekend dat gebruikers van Apple-producten bereid zijn meer uit te geven in de App Store en aan abonnementen. Dergelijke aspecten zijn van invloed op de monetisatiestrategie, die moet worden aangepast aan het platform dat u voor de app kiest.

Hoe kiest u een platform?

Om deze vraag te beantwoorden, moet u het doel van uw applicatie nauwkeurig definiëren, evenals het publiek waarvoor ze geschikt zal zijn. Als u weet dat de doelgroep zich op beide platforms bevindt, overweeg dan een product te maken voor beide systemen. Zo verzamelt u meer gebruikers en meer winst.

De complexiteit van het product en zijn UX

Als de gebruiker er niet in slaagt het resultaat te bereiken met uw toepassing, lost het zijn probleem niet op. Het product moet intuïtief zijn, zodat gebruikers geen puzzels hoeven op te lossen bij het registreren in de app of het toevoegen van een foto. Dit alles zal het niveau van UX van de applicatie beïnvloeden en de algemene prestaties naar beneden halen.

Er zijn verschillende factoren die vermeden moeten worden:

lange laadtijd;

complexe toegang tot functies;

lang registratieproces (idealiter gebruikt u de mogelijkheid van registratie via sociale media/mail accounts);

lage prestaties van de toepassing.

Wat moet u doen?

Gebruik de eenvoudigste technologieën en laat gebruikers met één klik communiceren met het product. Maak de interface niet ingewikkeld met verschillende elementen; laat het menu alleen de onderdelen bevatten die u nodig hebt. Besteed aandacht aan de tekst; deze moet duidelijk en beknopt zijn, zodat de gebruiker geen twijfels krijgt.

Niet meegaan met trends.

Wanneer je een product maakt, moet je begrijpen dat het werk niet eindigt met de publicatie op de markt. De mobiele applicatie moet voortdurend worden verbeterd en ontwikkeld. Ten eerste is de industrie voortdurend aan het veranderen en updaten, waardoor nieuwe eisen worden toegevoegd. Ten tweede veranderen zelfs de apparaten die mensen gebruiken, wat betekent dat uw applicatie aan al deze criteria voor een correcte weergave en prestaties moet voldoen.

Wat moet u doen?

Volg regelmatig veranderingen, nieuwe trends, voeg nieuwe functies toe aan het product. Gebruikers zullen uw deelname zien en loyaler zijn aan uw product.

Slechte marketingstrategie

Het is niet erg redelijk om te hopen dat na publicatie van een applicatie in de winkel, de verkoop en installaties ervan vanzelf omhoog zullen schieten. Zonder een goed doordachte marketingcampagne en de juiste promotiemiddelen zult u niet kunnen slagen.

U hebt professionele hulp nodig. Verzamel een marketingteam, analyseer hoe en waar u beter kunt promoten, verwijs naar SEO.

Tegenwoordig vereisen veel promotietechnieken geen grote financiële investeringen. Het belangrijkste is het verzamelen van statistische gegevens - de resultaten van elke campagne. Anders, hoe te begrijpen welke van de activiteiten invloed hadden op de groei van de verkoop, bijvoorbeeld?

Conclusie

De ontwikkeling van mobiele apps is een ingewikkeld proces. En zoals de praktijk laat zien, is één idee niet genoeg voor de succesvolle uitvoering van een project. De optimale manier om jezelf te beschermen tegen falen is om de kwestie te bestuderen en je voor te bereiden op het ontwikkelingsproces. Informatie en nauwkeurige gegevens (gebruikersprofiel, platform, monetisatie) zullen helpen om een levensvatbaarder product te creëren dat zal slagen.