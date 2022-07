Les applications mobiles font désormais partie intégrante de nos vies. Le nombre d'applications disponibles à l'achat et au téléchargement sur l'App Store et Google Play a dépassé les 4 millions.

Il n'est pas surprenant que tous les produits ne réussissent pas et ne rassemblent pas au moins une sorte de base d'utilisateurs avec une telle concurrence. Et même si les utilisateurs téléchargent votre application, ils l'ouvrent souvent et ne l'utilisent qu'une seule fois.

Pourquoi les applications mobiles échouent-elles ? Il y a plusieurs raisons à cela, de l'idée mal choisie de l'application à sa mauvaise implémentation et exécution. Lisez la suite pour en savoir plus sur chaque facteur d'échec et comment les éviter.

L'application ne résout pas le problème

L'une des principales raisons pour lesquelles votre application échoue est qu'elle ne résout pas le problème de l'utilisateur.

Vous pouvez parfaitement concevoir le produit, vous conformer aux dernières tendances, être tendance et pratique. Cependant, l'application ne résout toujours pas le problème du consommateur final.

Comment l'éviter ?

Avant de développer une application, vous devez effectuer de nombreuses recherches et analyses. Posez-vous quelques questions :

Les utilisateurs ont-ils besoin de votre application ? Votre produit apportera-t-il plus de valeur aux utilisateurs que les applications qu'ils possèdent déjà Pouvez-vous inciter les utilisateurs à télécharger l'application ?

Rassemblez un groupe de discussion et identifiez la douleur des principaux utilisateurs. Quelle fonctionnalité s'attendent-ils à voir dans l'application pour résoudre le problème ? Tout cela aidera à poser correctement à la fois l'idée et le but final du produit.

Mauvaise sélection du public cible

Nous avons déjà mentionné la recherche et l'analyse ci-dessus. L'analyse du marché est essentielle pour déterminer un créneau pour l'application et créer un profil d'utilisateur.

En ignorant cette étape, les entreprises sont confrontées au défi des applications n'atteignant pas la demande attendue.

Comment le réparer?

Il est nécessaire de collecter autant d'informations que possible sur les utilisateurs : données démographiques, modèles de comportement, intérêts, objectifs. Plus vous couvrez d'aspects, plus vous aurez de chances de créer le persona d'utilisateur le plus précis.

Quelles pratiques suivre ?

La méthode la plus pratique consiste à créer un MVP (produit viable minimal). Cela vous aidera à tester le produit, à analyser dans quelle mesure il correspond aux besoins des utilisateurs et à identifier les lacunes techniques.

Intégrer le processus itératif. Il est basé sur la création, le test, l'évaluation, l'amélioration du produit jusqu'à ce que le résultat souhaité soit atteint. En d'autres termes, votre travail se déroulera dans le flux suivant :

préparer une version spécifique du produit ;

le tester ;

identifier les erreurs et les lacunes;

s'améliorer;

créer une nouvelle version du produit.

Pas un produit d'origine

Le marché regorge d'options. Il devient presque impossible d'impressionner l'utilisateur et de se démarquer. Et une interface médiocre qui ressemble à des centaines d'autres ne vous aidera pas à obtenir plus de clients.

Que faire?

Encore une fois, faites une analyse concurrentielle approfondie. Analyser et étudier les produits des concurrents; en quoi votre candidature sera-t-elle meilleure ? Énumérez les avantages et les inconvénients que vous pouvez y trouver. Que pouvez-vous améliorer avec votre produit ? Comment changer l'approche de ce que l'utilisateur aime déjà ?

Créez votre proposition de valeur unique (UVP). C'est le seul moyen de se démarquer parmi des produits similaires et de montrer à l'utilisateur en quoi vous êtes différent des autres.

Mauvais choix de monétisation

Pourquoi créez-vous une application? Apparemment, pour faire du profit. Le manque de revenus après le lancement du produit conduit souvent à la clôture du projet.

Pourquoi cela arrive-t-il?

Les entrepreneurs choisissent la mauvaise stratégie de monétisation et n'utilisent ni ne testent différentes méthodes.

Les applications mobiles peuvent être monétisées de différentes manières. Parmi les stratégies les plus courantes :

annonces intégrées à l'application ;

installation payante;

période d'essai gratuite avec activation payante supplémentaire du produit ;

modèle d'abonnement ;

achats intégrés.

Regardez le créneau dans lequel votre application sera présentée. Par exemple, les grandes plateformes de médias sociaux utilisent principalement des publicités, offrant un accès gratuit aux applications. Dans les jeux, le modèle le plus courant est les achats intégrés. Sélectionnez le modèle de monétisation approprié après avoir effectué vos recherches. Vous pouvez mettre en œuvre plusieurs stratégies, telles que mélanger des publicités intégrées à l'application et des achats intégrés.

Choisir le mauvais marché

Le succès de l'application dépend directement du choix de la plateforme. Étudier votre public cible vous aidera à décider et à prendre la bonne décision. Vous pouvez créer la même application pour iOS et Android. Cependant, la personnalité de l'utilisateur de ces plates-formes est très différente. Par exemple, on sait que les utilisateurs de produits Apple sont prêts à dépenser plus dans l'App Store et en abonnements. De tels aspects affecteront la stratégie de monétisation, qui doit être adaptée à la plate-forme que vous sélectionnez pour l'application.

Comment choisir une plateforme ?

Pour répondre à cette question, vous devez définir avec précision la finalité de votre candidature, ainsi que le public auquel elle sera adaptée. Si vous savez que le public cible se trouve sur les deux plates-formes, envisagez de créer un produit pour les deux systèmes. De cette façon, vous collecterez plus d'utilisateurs et plus de bénéfices.

La complexité du produit et son UX

Si l'utilisateur n'atteint pas le résultat en utilisant votre application, cela ne résout pas son problème. Le produit doit être intuitif afin que les utilisateurs n'aient pas à résoudre des énigmes lors de l'inscription dans l'application ou de l'ajout d'une photo. Tout cela affectera le niveau d'UX de l'application et réduira les performances globales.

Il y a plusieurs facteurs à éviter :

long temps de chargement;

accès complexe aux fonctionnalités ;

long processus d'inscription (idéalement, vous devriez utiliser la possibilité de vous inscrire via les réseaux sociaux/comptes de messagerie) ;

faible performance de l'application.

Que faire?

En utilisant les technologies les plus simples, laissez les utilisateurs interagir avec le produit en un seul clic. Ne compliquez pas l'interface avec différents éléments ; laissez le menu ne contenir que les sections dont vous avez besoin. Faites attention au texte; il doit être clair et concis pour ne pas susciter de doutes de la part de l'utilisateur.

Ne pas suivre les tendances.

Lors de la création d'un produit, vous devez comprendre que le travail ne se termine pas avec sa publication sur le marché. L'application mobile doit être constamment améliorée et développée. Premièrement, l'industrie évolue et se met à jour en permanence, ajoutant de nouvelles exigences. Deuxièmement, même les appareils utilisés par les gens changent, ce qui signifie que votre application doit répondre à tous ces critères pour un affichage et des performances corrects.

Que faire?

Suivez régulièrement les changements, les nouvelles tendances, ajoutez de nouvelles fonctionnalités au produit. Les utilisateurs verront votre participation et seront plus fidèles à votre produit.

Mauvaise stratégie marketing

Il n'est pas très raisonnable d'espérer qu'après la publication d'une application sur le store, ses ventes et ses installations explosent d'elles-mêmes. Sans une campagne marketing bien pensée et les bons outils de promotion, vous ne pourrez pas réussir.

Vous avez besoin d'une aide professionnelle. Rassemblez une équipe marketing, analysez comment et où mieux promouvoir, référez-vous au référencement.

Aujourd'hui, de nombreuses techniques de promotion ne nécessitent pas d'investissements financiers importants. Le point principal est la collecte de données statistiques — les résultats de chaque campagne. Sinon, comment comprendre quelles activités ont influencé la croissance des ventes, par exemple ?

Conclusion

Le développement d'applications mobiles est un processus compliqué. Et comme le montre la pratique, une idée ne suffit pas pour réussir la mise en œuvre d'un projet. La meilleure façon de se protéger contre l'échec est d'étudier le problème et de se préparer au processus de développement. Des informations et des données précises (profil d'utilisateur, plate-forme, monétisation) aideront à créer un produit plus viable pour réussir.