باستخدام التكنولوجيا الحالية ، تتجه العديد من الشركات لإنشاء srt لمقاطع الفيديو للاتصال بعملائها أو زملائهم في العمل كبداية. يمكنه سرد المقاطع ، مما يسمح للشركات باكتساب شعبية للإعلان أو الأنشطة التعليمية. يمكن أن يساعدك فهم الكلمات وشكلها في إنشاء مقطع أكثر فعالية وموثوقية لعملك أو مؤسستك عبر ملفات srt. ستغطي هذه المقالة ماهية كلمات SRT ، ولماذا كانت ضرورية ، وكيفية إنشاء ملفات srt للمقاطع التالية.

ما هي ترجمات SRT وكيف يمكنني استخدامها؟

نصوص SubRip عبارة عن ملف فيديو يحتوي على تنسيق يمكن أن تستخدمه الشركة لإنشاء ملفات srt مفيدة لوسائطها المرئية. SRT تعني ترجمات SubRip. العنوان الفرعي هو كلمة أو ملف فيديو يظهر أسفل ملف فيديو كتعليق. يوجد في الجزء السفلي من المقطع ويخبر المشاهد بما يشير إليه الصوت ، وينشئ srt.

يمكن للشركات اختيار تنسيق ملف srt لإنشاء srt عند إنشاء تسمية توضيحية لمقطع فيديو. يمكنهم استخدام برامج ترجمة آلية أو الدفع لخدمة ترجمة تابعة لجهة خارجية. أثناء إنشاء srt ، هناك نوع واحد من التنسيق الذي يمكنك استخدامه هو SRT. يحتوي على معلومات ترميز HTML بالإضافة إلى ملفات srt. يمكن للخبراء تضمين مقطع الملف وتوقيت كل كلمة. هذا الملف مرفق بملف تسجيل صوتي كمستند واحد.

ما هي أهمية ترجمات SRT؟

تعد ملفات SRT مكونًا مهمًا في مقطع فيديو مزدهر. فيما يلي بعض المزايا المحتملة لاستخدام كلمات SRT:

سهولة الوصول والتنوع

الترجمة هي إنشاء عنوان فرعي وتحسين إمكانية الوصول إلى مقطع الفيديو الخاص بك. يمكن للأشخاص الذين يعانون من الصمم أو يشاهدون مقطعك في مكان عام قراءة الكلمات لفهم ما يقال في المقطع. علاوة على ذلك ، قد يجد بعض الجمهور أنه من الأسهل فهم الموضوع إذا كان بإمكانهم الاستماع مع مكبر الصوت وملف srt. يمكنك المساعدة في إنشاء ملفات srt لمؤسستك بشكل أكثر شمولاً عن طريق إنشاء ملفات SRT.





زيادة الدقة

من المرجح أن تتناسب النصوص مع المقاطع إذا كنت تستخدم ملفًا. توفر كلمات SRT تسلسل التسمية التوضيحية والطابع الزمني ، مما يضمن تمثيل الكلمات بشكل صحيح للصوت في التسلسل. يمكن أن يساعد ذلك في جعل المواد الخاصة بك أكثر دقة ومفهومة. لنفترض أنك أنشأت srt وتقوم بعرض مقطع مع عناصر مرئية وسرد صوتي ، على سبيل المثال. في هذه الحالة ، يجب أن تتطابق الكلمات مع المادة حتى يتمكن المشاهدون من رؤية التسمية التوضيحية أثناء النظر إلى الشاشة.

الفرص العالمية آخذة في التوسع

قد تتضمن SRT كلمات في نطاق واسع من اللغات. يمكن أن يساعد هذا المشاهدين الدوليين في فهم المحتوى الخاص بك لإنشاء عنوان فرعي. إذا كان مقطع youtube الخاص بك باللغة الإنجليزية ، على سبيل المثال ، يمكنك إنشاء تسميات توضيحية SRT في مجموعة من اللهجات. يمكن لمتحدثي اللغات الآخرين في الحشد استخدام التسميات التوضيحية للتواصل والفهم الكامل. يعد هذا أسلوبًا مناسبًا للوصول إلى جمهور أكبر دون الحاجة إلى إنشاء مقاطع فيديو إضافية أو إجراء ترجمات صوتية.

التواصل مع جمهور أكبر

قد يلاحظ العميل المحتمل مادتك التي تستخدم خيار التشغيل التلقائي إذا كنت تستخدم مقاطع فيديو على Facebook أو الأنظمة الأساسية العامة. بعض المقاطع ، على سبيل المثال ، يتم تشغيلها تلقائيًا أثناء تنقلك عبر الشبكات الاجتماعية. ستقوم العديد من مواقع الويب بتشغيل فيديو ترويجي على الفور بعد انتهاء تشغيل مقطع. إذا قمت بترجمة مقاطع الفيديو الخاصة بك ، فقد يشاهدها الآخرون الذين يتصفحون الويب أو الشبكات الاجتماعية ويثيرون اهتمامهم. قد ينتج عن هذا المزيد من الناس يشاهدون المحتوى الخاص بك.

زيادة احتمالات تحسين محركات البحث

تحسين محرك البحث (SEO) هو ممارسة لزيادة عدد مستخدمي الويب. عندما يستخدم شخص ما محرك بحث للبحث عن مصطلح ، يتم تقديمه بقائمة من صفحات الويب مع المواد ذات الصلة. يمكن أن تسمح تكتيكات تحسين محركات البحث لمؤسستك بالارتفاع بشكل أسرع على صفحات نتائج محرك البحث ، مما يؤدي إلى زيادة حركة المرور. يمكنك تحسين ترتيب البحث الخاص بك عن طريق إدراج كلمات رئيسية في ترجمات SRT الخاصة بك.

انخفاض تكلفة الترجمة

تستخدم بعض الشركات برامج أو تقنيات تسميات توضيحية تلقائية لإنشاء ملفات srt. في حين أن هذه البرامج يمكنها تسريع عملية إنشاء الترجمات ، إلا أنها أغلى سعراً من إنشاء ملف ترجمة SRT بنفسك. يمكن أيضًا استخدام ملف SRT في العديد من خدمات البث ؛ لذلك ، بدلاً من تطوير ملفات ترجمة جديدة ، قد تتمكن من نقل ملف srt ، وهو نفس ملف الترجمة إلى منصات القصاصات المنفصلة. يمكن أن يساعدك على توفير المال على المدى الطويل.

التحديث أسهل كثيرًا

يمكنك تحديث وتحميل ملف SRT المعدل إذا قمت بتغيير المقطع الخاص بك. يجوز لمقدمي خدمة الترجمة الآخرين ، مثل شركة التسمية التوضيحية الخارجية ، فرض رسوم على عمليات التحرير بشكل منفصل. يمكن لفريقك إنشاء ملف srt والحصول على تسلسل مناسب من تلقاء نفسه باستخدام ملف SRT.

ترجمات SRT: كيف تصنعها

يمكنك إنشاء ملف SRT لعرض مقطع باتباع الخطوات التالية:

اختر محرر نصوص

اختيار منصة التحرير هو الخطوة الأولى في إنشاء ملف SRT. عادة ما تكون هذه البرامج مجانية وقد تكون مخزنة بالفعل على الكمبيوتر. Notepad و TextEdit و TextMate و Notepad ++ كلها برامج تحرير كلمات تقليدية.

انظر إلى ملف الفيديو

يعد وجود مشبك اليد أمرًا ضروريًا أثناء إنتاج SRT الخاص بك. افتح الملف وخطط لاستراتيجية المراجعة الخاصة بك. قد يكون من المفيد استخدام العديد من شاشات العرض أو أجهزة الكمبيوتر للمساعدة في الترجمة. يمكنك أيضًا فتح العديد من النوافذ في جميع الأوقات. يمكنك مشاهدة الفيلم وإيقاف البرنامج بسرعة أثناء إنشاء srt.

قم بإنشاء طابع زمني للبدء

بعد فتح مقطعك ، انتقل إلى الملف المفضل لديك واكتب رقم واحد في البداية. لضمان عرض جميع الأسطر في ملف SRT بالتسلسل الصحيح ، من الضروري ترتيبها بالتسلسل. ثم ، في مقطعك ، اضغط على تشغيل وشاهد السطر الأول من الصوت أو الكلام في ملف srt. توقف مؤقتًا ولاحظ الوقت كلما سمعت هذا. يجب أن يتم عرض التسمية التوضيحية الأولى في هذه المرحلة.

ضع الوقت الأولي تحت الرقم واحد. يجب كتابة جميع الطوابع الزمنية في نمط الساعات: دقائق ، ميلي ثانية. قم بتضمين -> بعد وقت البدء ولكن قم بتضمينه عند انتهاء خط الصوت. يمكن أن تظهر الطوابع الزمنية الأولى ، على سبيل المثال ، على النحو التالي:

00: 00: 07114 -> 00: 00: 11834 1 00: 00: 07114 -> 00: 00: 11834

هذه هي الحالات التي يجب فيها عرض النصوص. اجعلها دقيقة قدر الإمكان حتى تتزامن ترجماتك مع المادة. أثناء الاستماع إلى المادة ، قد يتطلب الأمر بضع محاولات.

أضف محتويات الترجمة

سيكون هذا هو المحتوى الذي يظهر على الشاشة. هذه عادة عبارة واحدة أو اثنتين. إذا كان عنوانك طويلًا ، فحاول تقسيمه إلى عدة سطور للسماح للقارئ بفرصة كافية لقراءته.

تواصل مع ترجمات المتبقية

يمكنك بدء التسمية التوضيحية التالية على السطر بمجرد إكمال العنوان الأول. استمر على هذا المنوال لبقية مقطعك.

تحقق جيدًا من ترجماتك

لمساعدتك في تطوير عرض تقديمي أكثر تميزًا ، خصص وقتًا لتحليل التعليقات ومراجعتها. يمكنك مشاهدة هذا المقطع والتحقق من الطوابع الزمنية للتأكد من أنها كلها صحيحة. أيضًا ، تحقق مرة أخرى من التسميات التوضيحية للتأكد من تسلسلها. يمكنك التحقق مرة أخرى من توافق الصياغة والعبارات مع الصوت. سيعرف المزيد من الأشخاص معلوماتك إذا قمت بتضمين تسميات توضيحية دقيقة.

احفظ ملف SRT الخاص بك وأرسله

بعد كتابة ملف SRT ، قم بتخزينه بالملحق "srt" الضروري. بعد ذلك ، بما في ذلك ملف المقطع ، يمكنك إرساله إلى منصات الفيديو التي اخترتها. تحقق مرة أخرى من ملفي srt المنفصلين عند استخدام SRT للتأكد من تحميلهما بشكل صحيح.

قم بإجراء أي تغييرات مطلوبة على ترجماتك

ضع في اعتبارك رؤية القطعة النهائية لإنشاء عنوان فرعي بعد إرسال SRT ومقاطع الفيديو لتأكيد الترجمات الصحيحة. افترض أنك وجدت خطأ أو أن التوقيت مغلق. في هذه الحالة ، يمكنك استخدام أداة تحرير الكمبيوتر أو استعادة الملف وإنشاء التغييرات اللازمة على الطوابع الزمنية أو مواد الترجمة. يمكنك تحميل الملف المعدل لتحديث التسميات التوضيحية بعد الانتهاء من تحديثها.

ما نوع العمل الذي لن تحتاج إلى ترجمات له إذا كنت تواجه مهمة أكثر تعقيدًا مثل تطوير تطبيقات الويب أو الأجهزة المحمولة؟ انتبه إلى أداة مثل التطوير بدون رمز مثل AppMaster. إنه سهل وسريع مثل العمل مع SRT.