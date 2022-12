Grazie alla tecnologia attuale, molte aziende si rivolgono alla creazione di video srt per entrare in contatto con i propri clienti o colleghi. Può narrare clip, consentendo alle aziende di guadagnare popolarità per la pubblicità o le attività educative. La comprensione delle parole e della loro forma può aiutare a creare clip più efficaci e affidabili per la propria azienda o organizzazione tramite i file srt. Questo articolo spiegherà cosa sono le parole SRT, perché sono necessarie e come creare file srt per i clip successivi.

Cosa sono i sottotitoli SRT e come si usano?

I testi SubRip sono file video contenenti un formato che un'azienda può utilizzare per creare utili file srt per i propri media visivi. SRT sta per sottotitoli SubRip. Un sottotitolo è una parola o un file video che appare sotto un file video come commento. Si trova in fondo a un clip e dice allo spettatore cosa sta affermando l'audio e crea srt.

Le aziende possono scegliere un formato di file srt per creare srt quando realizzano una didascalia per un video. Possono utilizzare programmi di sottotitolazione automatizzati o pagare un servizio di traduzione di terze parti. Quando si creano srt, un tipo di formato che si può utilizzare è SRT. Contiene informazioni di codifica HTML e file srt. Gli esperti possono includere il clip del file e la tempistica per ogni parola. Questo file è allegato a un file di registrazione audio come un unico documento.

Qual è l'importanza dei sottotitoli SRT?

I file SRT sono una componente cruciale di un segmento video in forte espansione. Alcuni dei possibili vantaggi dell'impiego di parole SRT sono i seguenti:

Facilità di accesso e diversità

La traduzione consiste nel creare un sottotitolo e migliorare l'accessibilità del segmento video. Le persone del pubblico che sono sorde o che guardano il filmato in un luogo pubblico possono leggere le parole per comprendere ciò che viene detto nel filmato. Inoltre, alcuni spettatori possono trovare più semplice comprendere l'argomento se possono ascoltare insieme allo speaker e al file srt. Potete contribuire a creare file srt per la vostra organizzazione più inclusivi realizzando file SRT.





Maggiore precisione

È più probabile che i testi si adattino alle clip se si utilizza un file. Le parole SRT forniscono la sequenza della didascalia e il timestamp, assicurando che le parole rappresentino correttamente il suono in sequenza. Questo può aiutare il materiale a essere più preciso e comprensibile. Supponiamo di creare un file srt e di fare una presentazione di clip con immagini e narrazione audio, ad esempio. In questo caso, le parole devono corrispondere al materiale in modo che gli spettatori possano vedere la didascalia mentre guardano lo schermo.

Le opportunità globali sono in espansione

L'SRT può includere parole in un'ampia gamma di lingue. Questo può aiutare gli spettatori internazionali a comprendere i vostri contenuti per creare un sottotitolo. Se il vostro video su YouTube è in inglese, ad esempio, potete generare didascalie SRT in una serie di accenti. Le didascalie possono essere utilizzate da chi parla altre lingue per continuare a seguire e comprendere appieno il contenuto. Si tratta di un approccio conveniente per raggiungere un pubblico più vasto senza dover creare video aggiuntivi o eseguire traduzioni vocali.

Connettersi con un pubblico più vasto

Un potenziale cliente potrebbe notare il vostro materiale che utilizza un'opzione di riproduzione automatica se utilizzate video su Facebook o su piattaforme pubbliche. Alcune clip, ad esempio, si riproducono automaticamente mentre ci si sposta sui social network. Diversi siti web riproducono immediatamente un video promozionale dopo la fine della riproduzione di un clip. Se sottotitolate i vostri video, chi naviga sul web o sui social network potrebbe vederli e incuriosirsi. Questo potrebbe portare un maggior numero di persone a guardare i vostri contenuti.

Maggiori possibilità di SEO

L'ottimizzazione per i motori di ricerca (SEO) è la pratica di aumentare il numero di utenti del web. Quando una persona utilizza un motore di ricerca per cercare un termine, le viene presentato un elenco di pagine web con materiale correlato. Le tattiche SEO possono consentire alla vostra organizzazione di salire più rapidamente nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca, con conseguente aumento del traffico. È possibile migliorare il posizionamento di ricerca inserendo parole chiave nei sottotitoli SRT.

Riduzione dei costi di traduzione

Alcune aziende utilizzano software o tecnologie di sottotitolazione automatizzate per creare file Srt. Sebbene questi programmi possano accelerare la creazione dei sottotitoli, hanno un prezzo più elevato rispetto alla generazione di un file di sottotitoli SRT da soli. Un file SRT può anche essere utilizzato su diversi servizi di streaming; quindi, invece di sviluppare nuovi file di sottotitoli, si può trasferire il file srt, lo stesso file di sottotitoli su piattaforme di clip separate. Questo può aiutarvi a risparmiare nel lungo periodo.

L'aggiornamento è molto più semplice

È possibile aggiornare e caricare il file SRT modificato se si cambia il clip. Altri fornitori di sottotitoli, come ad esempio una società di sottotitoli esterna, possono addebitare le modifiche separatamente. Il personale può creare un file srt e avere una sequenza corretta da solo utilizzando un file SRT.

Sottotitoli SRT: Come crearli

È possibile creare un file SRT per una presentazione di clip seguendo i seguenti passaggi:

Scegliere un editor di testo

La scelta di una piattaforma di editing è il passo iniziale per la creazione di un file SRT. Questi programmi sono solitamente gratuiti e possono essere già presenti sul computer. Notepad, TextEdit, TextMate e Notepad++ sono tutti editor di testi tradizionali.

Guardare il file video

Avere la clip a portata di mano è essenziale durante la produzione dell'SRT. Aprite il file e pianificate la vostra strategia di revisione. L'uso di molti display o PC per aiutare con i sottotitoli può essere utile. È anche possibile avere numerose finestre aperte in ogni momento. È possibile visualizzare il filmato e interrompere rapidamente il programma mentre si crea l'SRT.

Creare un timestamp iniziale

Dopo aver aperto il filmato, accedere al file preferito e digitare il numero uno all'inizio. Per garantire che tutte le righe del file SRT vengano visualizzate nella sequenza corretta, è fondamentale metterle in sequenza. Quindi, nel clip, premere play e osservare la prima riga di suono o di parlato nel file srt. Mettete in pausa e prendete nota dell'ora in cui la sentite. A questo punto dovrebbe comparire la prima didascalia.

Mettere l'ora iniziale sotto il numero uno. Tutti i timestamp devono essere scritti con lo schema ore: minuti, millisecondi. Includere un --> dopo l'ora di inizio, ma includere quando la linea sonora finisce. Il primo timestamp, ad esempio, potrebbe apparire come segue:

00:00:07,114 --> 00:00:11,834 1 00:00:07,114 --> 00:00:11,834

Questi sono i casi in cui i testi devono essere visualizzati. Manteneteli il più possibile esatti, in modo che i sottotitoli si sincronizzino con il materiale. Per ascoltare il materiale, potrebbero essere necessari alcuni tentativi.

Aggiungere il contenuto dei sottotitoli

Si tratta del contenuto che appare sullo schermo. Di solito si tratta di una o due frasi. Se il titolo è lungo, provate a dividerlo in più righe per consentire al lettore di leggerlo adeguatamente.

Continuare con i sottotitoli rimanenti

Una volta completata la prima riga, è possibile iniziare la didascalia successiva. Continuate così per il resto del clip.

Ricontrollare i sottotitoli

Per aiutarvi a sviluppare una presentazione più eccellente, riservate del tempo per analizzare e rivedere le vostre didascalie. Potete guardare la clip e controllare gli orari per assicurarvi che siano tutti corretti. Inoltre, ricontrollate le didascalie per assicurarvi che siano in sequenza. Potete ricontrollare che le parole e le frasi corrispondano al suono. Se includete didascalie accurate, più persone conosceranno le vostre informazioni.

Salvare il file SRT e inviarlo

Dopo aver digitato il file SRT, salvarlo con l'estensione necessaria ".srt". Quindi, includendo il file di clip, è possibile inviarlo alle piattaforme video prescelte. Controllare due volte questi due file srt separati quando si utilizza l'SRT per assicurarsi che vengano caricati correttamente.

Apportare le modifiche necessarie ai sottotitoli

Dopo aver inviato l'SRT e i video, è bene vedere il pezzo finito per creare i sottotitoli e confermare la correttezza delle traduzioni. Supponiamo di trovare un errore o che la tempistica sia sbagliata. In questo caso, potete utilizzare uno strumento di editing per computer o ripristinare il file e apportare le modifiche necessarie ai tempi o al materiale di traduzione. È possibile caricare il file modificato per aggiornare le didascalie una volta terminato l'aggiornamento.

