Grâce à la technologie actuelle, plusieurs entreprises se tournent vers la création de srt pour les vidéos afin de se connecter à leurs clients ou à leurs collègues pour commencer. Il peut narrer des clips, permettant aux entreprises de gagner en popularité pour des activités publicitaires ou éducatives. Comprendre les mots et leur forme peut vous aider à construire un clip plus efficace et plus fiable pour votre entreprise ou votre organisation via des fichiers srt. Cet article abordera ce que sont les mots SRT, pourquoi ils sont nécessaires, et comment créer des fichiers srt pour vos prochains clips.

Que sont les sous-titres SRT, et comment les utiliser ?

Les textes SubRip sont des fichiers vidéo contenant un format qu'une entreprise peut utiliser pour créer des fichiers srt utiles pour ses médias visuels. SRT est l'abréviation de SubRip subtitles. Un sous-titre est un mot ou un fichier vidéo qui apparaît sous un fichier vidéo en guise de commentaire. Il se trouve au bas d'un clip et indique au spectateur ce que dit le son, et il crée des srt.

Les entreprises peuvent choisir un format de fichier srt pour créer des srt lors du sous-titrage d'une vidéo. Elles peuvent utiliser des programmes de sous-titrage automatique ou payer un service de traduction tiers. Lorsque vous créez des srt, vous pouvez notamment utiliser le format SRT. Il contient des informations de codage HTML ainsi que des fichiers srt. Les experts peuvent inclure le clip du fichier et le timing de chaque mot. Ce fichier est joint à un fichier d'enregistrement audio sous la forme d'un document unique.

Quelle est l'importance des sous-titres SRT ?

Les fichiers SRT sont un élément crucial d'un segment vidéo en plein essor. Voici quelques-uns des avantages possibles de l'utilisation de mots SRT :

Facilité d'accès et diversité

La traduction consiste à créer un sous-titre et à améliorer l'accessibilité de votre segment vidéo. Les personnes du public qui sont sourdes ou qui regardent votre clip dans un lieu public peuvent lire les mots pour comprendre ce qui est dit dans le clip. En outre, certains publics peuvent trouver plus simple de comprendre le sujet s'ils peuvent écouter en même temps que le locuteur et le fichier srt. Vous pouvez contribuer à rendre les fichiers srt plus inclusifs en créant des fichiers srt pour votre organisation.





Précision accrue

Les textes ont plus de chances de correspondre aux clips si vous utilisez un fichier. Les mots SRT fournissent la séquence et l'horodatage des sous-titres, ce qui garantit que les mots représentent correctement le son dans l'ordre. Cela peut aider votre matériel à être plus précis et compréhensible. Supposons que vous créez des mots SRT et que vous faites une présentation de clips avec des éléments visuels et une narration audio, par exemple. Dans ce cas, les mots doivent correspondre au matériel afin que les spectateurs puissent voir la légende en regardant l'écran.

Les possibilités mondiales s'élargissent

Les TRS peuvent inclure des mots dans un grand nombre de langues. Cela peut aider les spectateurs internationaux à comprendre votre contenu pour créer un sous-titre. Si votre clip youtube est en anglais, par exemple, vous pouvez générer des sous-titres SRT dans une gamme d'accents. Les autres personnes parlant une autre langue dans le public peuvent utiliser les sous-titres pour suivre et comprendre parfaitement. Il s'agit d'une approche pratique pour atteindre un public plus large sans avoir à créer des vidéos supplémentaires ou à effectuer des traductions en voix off.

Atteindre un public plus large

Un client potentiel peut remarquer votre matériel qui utilise une option de lecture automatique si vous utilisez des vidéos sur Facebook ou des plateformes publiques. Certains clips, par exemple, sont lus automatiquement lorsque vous vous déplacez sur les réseaux sociaux. Plusieurs sites Web diffusent immédiatement une vidéo promotionnelle après la fin de la lecture d'un clip. Si vous sous-titrez vos vidéos, les personnes qui surfent sur le Web ou sur les réseaux sociaux peuvent les voir et être intriguées. Cela pourrait inciter davantage de personnes à regarder votre contenu.

Possibilités accrues de référencement

L'optimisation des moteurs de recherche (SEO) est la pratique qui consiste à augmenter le nombre d'utilisateurs du web. Lorsqu'une personne utilise un moteur de recherche pour rechercher un terme, elle se voit proposer une liste de pages Web contenant des informations connexes. Les tactiques d'optimisation des moteurs de recherche peuvent permettre à votre organisation d'apparaître plus rapidement dans les pages de résultats des moteurs de recherche, ce qui se traduit par une augmentation du trafic. Vous pouvez améliorer votre classement dans les moteurs de recherche en insérant des mots clés dans vos sous-titres SRT.

Réduction des coûts de traduction

Certaines entreprises utilisent des logiciels ou des technologies de sous-titrage automatisé pour créer des fichiers srt. Si ces programmes peuvent accélérer la création des sous-titres, ils sont plus coûteux que la génération d'un fichier de sous-titres SRT par vos propres moyens. Un fichier SRT peut également être utilisé sur plusieurs services de streaming. Ainsi, au lieu de développer de nouveaux fichiers de sous-titres, vous pouvez transférer le fichier srt, le même fichier de sous-titres vers des plateformes de clips distinctes. Cela peut vous aider à économiser de l'argent à long terme.

La mise à jour est beaucoup plus facile

Vous pouvez mettre à jour et télécharger le fichier SRT modifié si vous modifiez votre clip. D'autres fournisseurs de sous-titres, comme une société de sous-titrage externe, peuvent facturer les éditions séparément. Votre personnel peut créer un fichier SRT et avoir une séquence correcte par lui-même en utilisant un fichier SRT.

Sous-titres SRT : Comment les réaliser

Vous pouvez créer un fichier SRT pour une présentation de clip en suivant les étapes suivantes :

Choisir un éditeur de texte

Le choix d'une plateforme d'édition est l'étape initiale de la création d'un fichier SRT. Ces programmes sont généralement gratuits et peuvent déjà être stockés sur l'ordinateur. Notepad, TextEdit, TextMate et Notepad++ sont tous des éditeurs de texte traditionnels.

Regardez le fichier vidéo

Avoir la main sur le clip est essentiel lors de la production de votre SRT. Ouvrez le fichier et planifiez votre stratégie de révision. Il peut être utile d'utiliser plusieurs écrans ou PC pour vous aider avec les sous-titres. Vous pouvez également avoir de nombreuses fenêtres ouvertes à tout moment. Vous pouvez visionner le film et arrêter rapidement le programme pendant que vous créez le srt.

Créer un horodatage de départ

Après avoir ouvert votre clip, allez dans votre fichier préféré et tapez le chiffre un au début. Pour garantir que toutes les lignes de votre fichier SRT s'affichent dans le bon ordre, il est essentiel de les séquencer. Ensuite, sur votre clip, appuyez sur lecture et observez la première ligne de son ou de parole dans le fichier srt. Faites une pause et notez l'heure à chaque fois que vous l'entendez. La première légende devrait s'afficher à ce moment-là.

Mettez l'heure initiale sous le chiffre un. Tous les timestamps doivent être écrits dans le modèle heures : minutes, millisecondes. Incluez un --> après l'heure de début mais incluez quand la ligne sonore se termine. Votre premier horodatage, par exemple, pourrait ressembler à ceci :

00:00:07,114 --> 00:00:11,834 1 00:00:07,114 --> 00:00:11,834

Ce sont les cas où les textes doivent être affichés. Gardez-les aussi exacts que possible afin que vos sous-titres soient synchronisés avec le matériel. Il se peut que vous ayez besoin de quelques essais pour écouter le matériel.

Ajoutez le contenu des sous-titres

Il s'agit du contenu qui apparaît à l'écran. Il s'agit généralement d'une ou deux phrases. Si votre titre est long, essayez de le diviser en plusieurs lignes pour donner à votre lecteur la possibilité de le lire.

Continuez avec les sous-titres restants

Vous pouvez commencer le sous-titre suivant sur la ligne une fois que vous avez terminé le premier. Continuez ainsi pour le reste de votre clip.

Vérifiez vos sous-titres

Pour vous aider à développer une meilleure présentation, réservez du temps pour analyser et réviser vos sous-titres. Vous pouvez regarder ce clip et vérifier les horodateurs pour vous assurer qu'ils sont tous corrects. Vérifiez également l'ordre de vos légendes. Vous pouvez revérifier que les mots et les phrases correspondent au son. Plus de personnes connaîtront vos informations si vous incluez des légendes précises.

Enregistrez votre fichier SRT et soumettez-le

Après avoir tapé votre fichier SRT, enregistrez-le avec l'extension ".srt" nécessaire. Ensuite, en incluant le fichier clip, vous pouvez le soumettre aux plateformes vidéo de votre choix. Vérifiez deux fois ces deux fichiers srt distincts lorsque vous utilisez le SRT pour vous assurer qu'ils se chargent correctement.

Apportez toutes les modifications nécessaires à vos sous-titres

Pensez à voir la pièce finie pour créer un sous-titre après avoir soumis votre SRT et vos vidéos pour confirmer les traductions correctes. Supposons que vous trouviez une erreur ou que le timing soit mauvais. Dans ce cas, vous pouvez utiliser un outil d'édition informatique ou restaurer le fichier et apporter les modifications nécessaires aux horodateurs ou au matériel de traduction. Vous pouvez télécharger le fichier modifié pour mettre à jour les sous-titres une fois que vous avez fini de les mettre à jour.

