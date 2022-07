Usando a tecnologia actual, várias empresas estão a virar-se para criar srt para vídeos para se ligarem aos seus clientes ou colegas de trabalho, para começar. Pode narrar clips, permitindo às empresas ganhar popularidade para publicidade ou actividades educativas. A compreensão das palavras e da sua forma pode ajudá-lo a construir um clip mais eficaz e fiável para o seu negócio ou organização através de ficheiros srt. Este artigo cobrirá o que são palavras SRT, porque foram necessárias, e como criar ficheiros srt para os seus seguintes clipes.

O que são as legendas da SRT, e como as utilizo?

SubRip texts é um vídeo de ficheiro que contém um formato que uma empresa pode utilizar para criar ficheiros srt úteis para os seus meios visuais. SRT significa SubRip subtitles (Legendas SubRip). Um subtítulo é uma palavra ou ficheiro de vídeo que aparece por baixo de um ficheiro de vídeo como um comentário. Está no fundo de um clip e diz ao espectador o que o som está a dizer, e cria o srt.

As empresas podem escolher um formato de ficheiro srt para criar srt ao fazer uma legenda para um vídeo. Podem empregar programas com legendas automáticas ou pagar um serviço de tradução de terceiros. Enquanto se cria o srt, um tipo de formato que se pode utilizar é o SRT. Contém informação de codificação HTML, bem como ficheiros srt. Os peritos podem incluir o clip do ficheiro e o tempo para cada palavra. Este ficheiro é anexado a um ficheiro de gravação áudio como um único documento.

Qual é o significado das legendas da SRT?

Os ficheiros SRT são uma componente crucial de um segmento de vídeo em expansão. Algumas das possíveis vantagens de empregar palavras SRT são as seguintes:

Facilidade de Acesso e Diversidade

A tradução é para criar um subtítulo e melhorar a acessibilidade do seu segmento de vídeo. As pessoas na audiência que são surdas ou que estão a ver o seu clip num local público podem ler palavras para compreender o que está a ser dito no clip. Além disso, algumas audiências podem achar mais simples compreender o tópico se conseguirem ouvir juntamente com o orador e o ficheiro srt. Pode ajudar a criar ficheiros srt para a sua organização de forma mais inclusiva, fazendo ficheiros SRT.





Maior Precisão

Os textos são mais susceptíveis de caber nos clipes se se utilizar um ficheiro. As palavras SRT fornecem a sequência de legendas e o carimbo temporal, assegurando que as palavras representam correctamente o som em sequência. Isto pode ajudar o seu material a ser mais preciso e compreensível. Suponha que cria srt e está a fazer uma apresentação do clip com narração visual e sonora, por exemplo. Nesse caso, as palavras devem corresponder ao material, para que os espectadores possam ver a legenda enquanto olham para o ecrã.

As oportunidades globais estão a expandir-se

A SRT pode incluir palavras numa vasta gama de línguas. Isto pode ajudar os espectadores internacionais na compreensão do seu conteúdo a criar um subtítulo. Se o seu clip do youtube estiver em inglês, por exemplo, pode gerar legendas SRT numa gama de sotaques. Outros falantes de línguas na multidão podem utilizar as legendas para se manterem e compreenderem plenamente. Esta é uma abordagem conveniente para alcançar uma audiência maior, sem ter de criar vídeos adicionais ou realizar traduções de voz-off.

Ligação com um público maior

Um potencial cliente pode reparar no seu material que utiliza uma opção de reprodução automática se utilizar vídeos no Facebook ou plataformas públicas. Alguns clipes, por exemplo, auto-jogar enquanto se desloca em redes sociais. Vários sites irão imediatamente reproduzir um vídeo promocional depois de um clip ter terminado de ser reproduzido. Se legendar os seus vídeos, outros que navegam na web ou em redes sociais poderão vê-los e ficar intrigados. Isto pode resultar em mais pessoas a ver o seu conteúdo.

Possibilidades acrescidas de SEO

Search Engine Optimization (SEO) é a prática de aumentar o número de utilizadores da web. Quando uma pessoa usa um motor de busca para procurar um termo, é-lhe apresentada uma lista de páginas web com material relacionado. As tácticas SEO podem permitir à sua organização subir mais rapidamente nas páginas de resultados dos motores de busca, resultando em mais tráfego. Pode melhorar a classificação da sua pesquisa inserindo palavras-chave nas suas legendas SRT.

Custo de Tradução Reduzido

Algumas empresas empregam software ou tecnologias de legendagem automática para criar ficheiros srt. Embora estes programas possam acelerar a criação de legendas, o seu preço é mais elevado do que a criação de um ficheiro de legendas SRT por si só. Um ficheiro SRT também pode ser utilizado em vários serviços de streaming; assim, em vez de desenvolver novos ficheiros de legendas, poderá ser capaz de transferir o ficheiro srt, o mesmo ficheiro de legendas, para plataformas de clipes separadas. Pode ajudá-lo a poupar dinheiro a longo prazo.

Actualizar é muito mais fácil

Pode actualizar e carregar o ficheiro SRT alterado se alterar o seu clip. Outros fornecedores legendados, tais como uma firma de legendagem externa, podem cobrar Edits separadamente. O seu pessoal pode criar o ficheiro SRT e ter uma sequência adequada por si próprio, utilizando um ficheiro SRT.

Subtítulos SRT: Como fazê-los

Pode criar um ficheiro SRT para uma apresentação de clipes, seguindo estes passos:

Escolha um editor de texto

A escolha de uma plataforma de edição é o passo inicial para fazer um ficheiro SRT. Estes programas são normalmente gratuitos e podem já estar armazenados no computador. Notepad, TextEdit, TextMate, e Notepad++ são todos editores de palavras tradicionais.

Veja o ficheiro de vídeo

Ter o clipe na mão é essencial durante a produção da sua SRT. Abra o ficheiro e planeie a sua estratégia de revisão. A utilização de muitos ecrãs ou PCs para ajudar com as legendas pode ser benéfica. Também pode ter várias janelas abertas a todo o momento. Pode ver o filme e parar rapidamente o programa enquanto cria o SRT.

Criar um carimbo de data de início

Depois de abrir o seu clip, vá ao seu ficheiro preferido e escreva o número um no início. Para garantir que todas as linhas do seu ficheiro SRT são mostradas na sequência correcta, é fundamental sequenciá-las. Depois, no seu clipe, carregue em play e observe a primeira linha de som ou fala no ficheiro srt. Faça uma pausa e tome nota da hora sempre que ouvir isto. A primeira legenda deve ser exibida nesta altura.

Coloque a hora inicial por baixo do número um. Todos os carimbos de hora devem ser escritos nas horas padrão: minutos, milissegundos. Incluir um --> após a hora de início, mas incluir quando a linha de som terminar. Os seus primeiros carimbos temporais, por exemplo, podem aparecer assim:

00:00:07,114 --> 00:00:11,834 1 00:00:07,114 --> 00:00:11,834

Estes são os casos em que os textos devem estar em exposição. Mantenha-os tão exactos quanto possível para que as suas legendas se sincronizem com o material. Ao ouvir o material, pode ser necessário fazer algumas tentativas.

Acrescentar o conteúdo das legendas

Este será o conteúdo que aparece no ecrã. Trata-se normalmente de uma ou duas frases. Se o seu título for longo, tente dividi-lo em muitas linhas para permitir ao seu leitor uma oportunidade adequada de o ler.

Continuar com as restantes legendas

Pode iniciar a seguinte legenda na linha assim que completar a primeira. Continue assim para o resto do seu clip.

Verifique duas vezes as suas legendas

Para o ajudar a desenvolver uma apresentação mais excelente, reserve tempo para analisar e rever as suas legendas. Pode observar esse clip e verificar os carimbos temporais para garantir que estão todos correctos. Além disso, verifique novamente as suas legendas para ter a certeza de que estão em sequência. Pode verificar duas vezes se a redacção e as frases correspondem ao som. Mais pessoas conhecerão a sua informação se incluir legendas precisas.

Guarde o seu ficheiro SRT e submeta-o

Após digitar o seu ficheiro SRT, guarde-o com a extensão ".srt" necessária. Depois, incluindo o ficheiro do clip, pode submetê-lo às plataformas de vídeo que escolheu. Verifique duas vezes estes dois ficheiros srt separados quando utilizar o SRT para garantir que são carregados correctamente.

Fazer quaisquer alterações necessárias às suas legendas

Considere ver a peça terminada para criar um subtítulo após submeter o seu SRT e vídeos para confirmar as traduções correctas. Suponhamos que encontra um erro ou que o timing está desligado. Nesse caso, pode utilizar uma ferramenta de edição informática ou restaurar o ficheiro e criar as alterações necessárias aos carimbos temporais ou ao material de tradução. Pode carregar o ficheiro alterado para actualizar as legendas depois de ter terminado a actualização das mesmas.

