Используя современные технологии, некоторые предприятия прибегают к созданию srt для видео, чтобы наладить контакт со своими клиентами или коллегами. Он может озвучивать ролики, позволяя компаниям завоевать популярность в рекламных или образовательных целях. Понимание слов и их формы может помочь вам создать более эффективный и надежный ролик для вашего бизнеса или организации с помощью файлов srt. В этой статье мы расскажем о том, что такое SRT-слова, зачем они нужны и как создавать srt-файлы для ваших следующих клипов.

Что такое SRT-субтитры и как их использовать?

Тексты SubRip - это видеофайл, содержащий формат, который предприятие может использовать для создания полезных srt-файлов для своих визуальных медиа. SRT расшифровывается как субтитры SubRip. Субтитр - это слово или файл видео, который появляется под файлом видео в качестве комментария. Он находится в нижней части ролика и сообщает зрителю, о чем говорит звук, и создает srt.

Предприятия могут выбрать формат файла srt для создания srt при создании титров к видео. Они могут использовать автоматические программы для создания субтитров или заплатить сторонней службе перевода. При создании srt можно использовать один из видов формата - SRT. Он содержит информацию о кодировке HTML, а также файлы srt. Эксперты могут включить в файл клип и синхронизацию для каждого слова. Этот файл прикрепляется к файлу аудиозаписи как единый документ.

В чем значение субтитров SRT?

Файлы SRT являются важнейшим компонентом бурно развивающегося видеосегмента. Некоторые из возможных преимуществ использования SRT-слов следующие:

Простота доступа и разнообразие

Перевод - это создание субтитров и улучшение доступности вашего видеофрагмента. Люди в аудитории, которые являются глухими или смотрят ваш ролик в общественном месте, могут читать слова, чтобы понять, что говорится в ролике. Более того, некоторым зрителям может быть проще понять тему, если они смогут слушать вместе с диктором и файлом srt. Вы можете помочь сделать файлы srt для вашей организации более инклюзивными, создавая файлы SRT.





Повышенная точность

Тексты с большей вероятностью будут соответствовать клипам, если вы используете файл. Слова SRT обеспечивают последовательность титров и метку времени, гарантируя, что слова правильно представляют звук в последовательности. Это может помочь вашему материалу быть более точным и понятным. Предположим, вы создаете srt и делаете, например, презентацию клипа с визуальными эффектами и аудиоповествованием. В этом случае слова должны соответствовать материалу, чтобы зрители могли видеть титры, глядя на экран.

Глобальные возможности расширяются

SRT может включать слова на разных языках. Это может помочь международным зрителям в понимании вашего контента при создании субтитров. Например, если ваш ролик на youtube сделан на английском языке, вы можете генерировать титры SRT с различными акцентами. Люди, говорящие на других языках, могут использовать эти субтитры, чтобы не отвлекаться и полностью понимать происходящее. Это удобный способ охватить большую аудиторию без необходимости создавать дополнительные видеоролики или выполнять закадровый перевод.

Связь с более широкой аудиторией

Потенциальный клиент может заметить ваш материал, в котором используется опция автовоспроизведения, если вы используете видео на Facebook или публичных платформах. Некоторые ролики, например, воспроизводятся автоматически, пока вы перемещаетесь по социальным сетям. На некоторых сайтах после окончания воспроизведения ролика сразу же воспроизводится промо-видео. Если вы снабдите свои видео субтитрами, другие пользователи Интернета или социальных сетей могут увидеть их и заинтриговаться. Это может привести к тому, что ваш контент будет смотреть больше людей.

Расширение возможностей SEO

Поисковая оптимизация (SEO) - это практика увеличения числа пользователей Интернета. Когда человек использует поисковую систему для поиска какого-либо термина, ему предлагается список веб-страниц с соответствующими материалами. Тактика SEO может позволить вашей организации быстрее подняться на страницах результатов поисковых систем, что приведет к увеличению трафика. Вы можете улучшить свой рейтинг в поисковой выдаче, вставив ключевые слова в субтитры SRT.

Снижение стоимости перевода

Некоторые компании используют программное обеспечение или технологии автоматического создания субтитров для создания файлов srt. Хотя эти программы могут ускорить процесс создания субтитров, они стоят дороже, чем самостоятельное создание файла субтитров SRT. SRT-файл также может использоваться на нескольких потоковых сервисах; таким образом, вместо того чтобы создавать новые файлы субтитров, вы можете перенести файл srt, один и тот же файл субтитров на отдельные платформы клипов. Это может помочь вам сэкономить деньги в долгосрочной перспективе.

Обновление намного проще

Вы можете обновить и загрузить измененный файл SRT, если вы измените свой клип. Другие поставщики субтитров, например, внешняя фирма, предоставляющая субтитры, могут взимать плату за редактирование отдельно. Ваш персонал может самостоятельно создать файл srt и правильно выстроить последовательность, используя файл SRT.

Субтитры SRT: Как их сделать

Вы можете создать SRT-файл для презентации клипа, выполнив следующие шаги:

Выберите текстовый редактор

Выбор платформы для редактирования - это начальный шаг в создании SRT-файла. Эти программы обычно бесплатны и могут быть уже установлены на компьютере. Notepad, TextEdit, TextMate и Notepad++ - все это традиционные текстовые редакторы.

Просмотрите видеофайл

Наличие видеофайла под рукой очень важно при подготовке SRT. Откройте файл и спланируйте стратегию просмотра. Использование множества дисплеев или ПК для помощи в работе с субтитрами может быть полезным. Вы также можете постоянно иметь открытыми множество окон. Вы можете просматривать фильм и быстро останавливать программу, пока создаете srt.

Создание начальной метки времени

После открытия вашего клипа перейдите в нужный файл и введите цифру один в начале. Чтобы гарантировать, что все строки в вашем файле SRT будут показаны в правильной последовательности, очень важно их упорядочить. Затем в своем клипе нажмите кнопку play и следите за первой строкой звука или речи в файле srt. Нажмите на паузу и засеките время, когда вы это услышите. В этот момент должна появиться первая надпись.

Поместите начальное время под цифрой один. Все временные метки должны быть записаны по схеме часы: минуты, миллисекунды. Включайте символ --> после начального времени, но включайте его, когда звуковая линия заканчивается. Например, ваши первые временные метки могут выглядеть следующим образом:

00:00:07,114 --> 00:00:11,834 1 00:00:07,114 --> 00:00:11,834

Это те случаи, когда тексты должны отображаться. Сохраняйте их как можно точнее, чтобы ваши субтитры синхронизировались с материалом. По мере прослушивания материала может потребоваться несколько попыток.

Добавьте содержание субтитров

Это будет содержание, которое появится на экране. Обычно это одна или две фразы. Если ваш заголовок длинный, попробуйте разделить его на много строк, чтобы у читателя была достаточная возможность прочитать его.

Продолжите работу с оставшимися субтитрами

Вы можете начать следующий подзаголовок на строке, как только закончите первый. Продолжайте в том же духе до конца вашего ролика.

Дважды проверьте свои субтитры

Чтобы помочь вам в разработке более совершенной презентации, выделите время для анализа и пересмотра ваших субтитров. Вы можете посмотреть этот ролик и проверить временные метки, чтобы убедиться, что они все правильные. Также перепроверьте титры, чтобы убедиться в их последовательности. Вы можете перепроверить, соответствуют ли формулировки и фразы звуку. Больше людей узнают вашу информацию, если вы включите точные титры.

Сохраните файл SRT и отправьте его

После того как вы напечатаете свой SRT-файл, сохраните его с необходимым расширением ".srt". Затем, включая файл клипа, вы можете отправить его на выбранные вами видеоплатформы. При использовании SRT дважды проверьте эти два отдельных файла srt, чтобы убедиться, что они загружены правильно.

Внесите необходимые изменения в субтитры

Для создания субтитров после отправки SRT и видеороликов посмотрите готовый фрагмент, чтобы убедиться в правильности перевода. Предположим, вы обнаружили ошибку или сбились сроки. В этом случае вы можете воспользоваться компьютерным инструментом редактирования или восстановить файл и внести необходимые изменения в метки времени или материал перевода. Вы можете загрузить измененный файл для обновления титров после того, как закончите их обновление.

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