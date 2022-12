Met behulp van de huidige technologie, zijn verschillende bedrijven draaien om srt te maken voor video's om verbinding te maken met hun klanten of collega's voor een begin. Het kan vertellen clips, waardoor bedrijven om populariteit te winnen voor reclame of educatieve activiteiten. Inzicht in woorden en hun vorm kan u helpen een meer effectieve en betrouwbare clip te bouwen voor uw bedrijf of organisatie via srt-bestanden. Dit artikel behandelt wat SRT-woorden zijn, waarom ze nodig zijn, en hoe u srt-bestanden kunt maken voor uw volgende clips.

Wat zijn SRT ondertitels, en hoe gebruik ik ze?

SubRip teksten is een bestandsvideo met een formaat dat een bedrijf kan gebruiken om nuttige srt-bestanden te maken voor hun visuele media. SRT staat voor SubRip ondertitels. Een ondertitel is een woord of bestand dat onder een bestandsvideo verschijnt als commentaar. Het staat onderaan een clip en vertelt de kijker wat het geluid stelt, en het maakt srt.

Bedrijven kunnen een bestandsformaat srt kiezen bij het maken van een bijschrift voor een video. Ze kunnen geautomatiseerde bijschriftprogramma's in dienst nemen of een vertaaldienst van derden betalen. Terwijl u srt maakt, is een soort formaat dat u kunt gebruiken SRT. Het bevat HTML-coderingsinformatie en srt-bestanden. Experts kunnen de bestandsclip en de timing voor elk woord opnemen. Dit bestand is gekoppeld aan een audio-opname bestand als een enkel document.

Wat is het belang van SRT ondertitels?

SRT-bestanden zijn een cruciaal onderdeel van een bloeiend videosegment. Enkele van de mogelijke voordelen van het gebruik van SRT woorden zijn als volgt:

Toegankelijkheid en diversiteit

De vertaling is een ondertiteling en verbetert de toegankelijkheid van uw videosegment. Mensen in het publiek die doof zijn of uw clip op een openbare locatie bekijken, kunnen de woorden lezen om te begrijpen wat er in de clip wordt gezegd. Bovendien kan het voor sommige toehoorders eenvoudiger zijn om het onderwerp te begrijpen als zij kunnen meeluisteren met de spreker en het srt-bestand. U kunt srt-bestanden voor uw organisatie inclusiever helpen maken door srt-bestanden te maken.





Verhoogde precisie

De teksten passen beter bij de clips als u een bestand gebruikt. SRT-woorden geven de bijschriftvolgorde en het tijdstempel, zodat de woorden het geluid goed in volgorde weergeven. Dit kan uw materiaal nauwkeuriger en begrijpelijker maken. Stel dat u srt maakt en u doet bijvoorbeeld een clip presentatie met visuals en audio narratie. In dat geval moeten de woorden overeenkomen met het materiaal, zodat de kijkers het bijschrift kunnen zien terwijl ze naar het scherm kijken.

Wereldwijde mogelijkheden breiden zich uit

SRT kan woorden in een groot aantal talen bevatten. Dit kan internationale kijkers helpen bij het begrijpen van uw inhoud om een ondertiteling te maken. Als uw youtube clip bijvoorbeeld in het Engels is, kunt u SRT bijschriften genereren in verschillende accenten. Andere taalsprekers in het publiek kunnen de bijschriften gebruiken om mee te kijken en volledig te begrijpen. Dit is een handige aanpak om een groter publiek te bereiken zonder extra video's te maken of voice-oververtalingen uit te voeren.

Een potentiële klant kan uw materiaal met een auto-play-optie opmerken als u video's gebruikt op Facebook of openbare platforms. Sommige clips, bijvoorbeeld, auto-play terwijl u rond sociale netwerken beweegt. Verschillende websites spelen onmiddellijk een promovideo af nadat een clip is afgelopen. Als u uw video's ondertitelt, kunnen anderen die op het web of sociale netwerken surfen ze zien en geïntrigeerd raken. Dit kan ertoe leiden dat meer mensen uw inhoud bekijken.

Verhoogde SEO-mogelijkheden

Zoekmachineoptimalisatie (SEO) is de praktijk van het verhogen van het aantal webgebruikers. Wanneer een persoon een zoekmachine gebruikt om naar een term te zoeken, krijgt hij een lijst met webpagina's met gerelateerd materiaal te zien. Met SEO-tactieken kan uw organisatie sneller stijgen op de resultatenpagina's van zoekmachines, wat resulteert in meer verkeer. U kunt uw zoekpositie verbeteren door trefwoorden in uw SRT-ondertitels op te nemen.

Lagere vertaalkosten

Sommige bedrijven gebruiken software of geautomatiseerde ondertitelingstechnologieën om srt-bestanden te maken. Hoewel deze programma's het maken van ondertitels kunnen versnellen, zijn ze duurder dan het zelf genereren van een SRT-ondertitelbestand. Een SRT-bestand kan ook op verschillende streamingdiensten worden gebruikt; in plaats van nieuwe ondertitelbestanden te ontwikkelen, kunt u het bestand srt, hetzelfde ondertitelbestand overbrengen naar afzonderlijke clipplatforms. Dat kan u op lange termijn geld besparen.

Bijwerken is een stuk eenvoudiger

U kunt het gewijzigde SRT-bestand bijwerken en uploaden als u uw clip wijzigt. Andere aanbieders van ondertiteling, zoals een extern ondertitelingsbedrijf, kunnen Edits apart in rekening brengen. Uw personeel kan zelf een srt-bestand maken en een goede volgorde hebben met behulp van een SRT-bestand.

SRT ondertitels: Hoe maakt u ze?

U kunt een SRT-bestand maken voor een clip-presentatie door de volgende stappen te volgen:

Kies een teksteditor

Het kiezen van een bewerkingsplatform is de eerste stap bij het maken van een SRT-bestand. Deze programma's zijn meestal gratis en staan misschien al op de computer. Kladblok, TextEdit, TextMate en Kladblok++ zijn allemaal traditionele teksteditors.

Het videobestand bekijken

De clip bij de hand hebben is essentieel bij het maken van uw SRT. Open het bestand en plan uw beoordelingsstrategie. Het gebruik van veel beeldschermen of pc's om te helpen met de ondertiteling kan nuttig zijn. U kunt ook steeds meerdere vensters open hebben staan. U kunt de film bekijken en het programma snel stoppen terwijl u srt maakt.

Een begintijdstempel maken

Na het openen van uw clip, gaat u naar uw voorkeursbestand en typt u het getal één aan het begin. Om te garanderen dat alle regels in uw SRT-bestand in de juiste volgorde worden getoond, is het cruciaal om ze in de juiste volgorde te zetten. Druk vervolgens in uw clip op play en let op de eerste regel geluid of spraak in het bestand srt. Druk op pauze en noteer de tijd wanneer u dit hoort. Het eerste onderschrift moet op dit punt verschijnen.

Zet de eerste tijd onder het cijfer één. Alle tijdstippen moeten worden geschreven in het patroon uren: minuten, milliseconden. Zet een --> na de begintijd, maar ook wanneer de geluidslijn eindigt. Uw eerste timestamps, bijvoorbeeld, zouden er zo uit kunnen zien:

00:00:07,114 --> 00:00:11,834 1 00:00:07,114 --> 00:00:11,834

Dit zijn de momenten waarop de teksten getoond moeten worden. Houd ze zo exact mogelijk, zodat uw ondertitels synchroon lopen met het materiaal. Als u naar het materiaal luistert, kan het enkele pogingen vergen.

Voeg de inhoud van de ondertitels toe

Dit zal de inhoud zijn die op het scherm verschijnt. Dit zijn meestal één of twee zinnen. Als uw titel lang is, probeer hem dan in vele regels te verdelen, zodat uw lezer voldoende gelegenheid heeft om hem te lezen.

Ga verder met de overige ondertitels

U kunt het volgende onderschrift beginnen op de regel nadat u het eerste hebt voltooid. Ga zo door voor de rest van je clip.

Dubbele controle van uw ondertitels

Om je te helpen een betere presentatie te ontwikkelen, moet je tijd uittrekken om je bijschriften te analyseren en te herzien. Je kunt die clip bekijken en de tijdstempels controleren om er zeker van te zijn dat ze allemaal kloppen. Controleer ook twee keer of uw bijschriften in de juiste volgorde staan. U kunt dubbel controleren of de woorden en zinnen overeenkomen met het geluid. Meer mensen zullen uw informatie kennen als u nauwkeurige bijschriften toevoegt.

Uw SRT-bestand opslaan en indienen

Na het typen van uw SRT-bestand slaat u het op met de noodzakelijke ".srt"-extensie. Vervolgens kunt u het inclusief het clipbestand indienen bij de door u gekozen videoplatforms. Controleer deze twee afzonderlijke srt-bestanden dubbel wanneer u SRT gebruikt om er zeker van te zijn dat ze correct worden geüpload.

Breng de nodige wijzigingen aan in je ondertitels

Overweeg om na het indienen van uw SRT en video's het afgewerkte stuk te bekijken om een ondertiteling te maken om de juiste vertalingen te bevestigen. Stel dat u een fout vindt of dat de timing niet klopt. In dat geval kunt u een computerbewerkingsprogramma gebruiken of het bestand herstellen en de nodige wijzigingen aanbrengen in de tijdstempels of het vertaalmateriaal. U kunt het gewijzigde bestand uploaden om de bijschriften bij te werken nadat u ze hebt bijgewerkt.

Voor welk soort bedrijf heeft u geen ondertitels nodig als u voor een complexere taak staat, zoals het ontwikkelen van web- of mobiele toepassingen? Besteed aandacht aan zo'n tool als ontwikkeling zonder code als AppMaster. Het is net zo gemakkelijk en snel als werken met SRT.