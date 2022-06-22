Mevcut teknolojiyi kullanan birçok işletme, başlangıç olarak müşterileri veya iş arkadaşlarıyla bağlantı kurmak için videolar için srt oluşturmaya yöneliyor. Klipleri anlatabilir, işletmelerin reklam veya eğitim faaliyetleri için popülerlik kazanmasını sağlar. Sözcükleri ve biçimlerini anlamak, srt dosyaları aracılığıyla işletmeniz veya kuruluşunuz için daha etkili ve güvenilir bir klip oluşturmanıza yardımcı olabilir. Bu makale, SRT sözcüklerinin ne olduğunu, neden gerekli olduklarını ve sonraki klipleriniz için srt dosyalarının nasıl oluşturulacağını ele alacaktır.

SRT Altyazıları Nelerdir ve Bunları Nasıl Kullanırım?

SubRip metinleri, bir işletmenin görsel medyaları için yararlı srt dosyaları oluşturmak için kullanabileceği bir formatı içeren bir dosya videosudur. SRT, SubRip altyazıları anlamına gelir. Altyazı, bir dosya videosunun altında yorum olarak görünen bir kelime veya dosya videosudur. Bir klibin en altındadır ve izleyiciye sesin ne ifade ettiğini söyler ve srt oluşturur.

İşletmeler, bir video için altyazı oluştururken srt oluşturmak için bir srt dosyası biçimi seçebilir. Otomatik altyazılı programlar kullanabilir veya bir üçüncü taraf çeviri hizmetine ödeme yapabilirler. srt oluştururken kullanabileceğiniz bir tür format SRT'dir. HTML kodlama bilgilerinin yanı sıra srt dosyalarını içerir. Uzmanlar, dosya klibini ve her kelimenin zamanlamasını ekleyebilir. Bu dosya bir ses kayıt dosyasına tek bir belge olarak eklenir.

SRT Altyazılarının Önemi Nedir?

SRT dosyaları, gelişen bir video segmentinin çok önemli bir bileşenidir. SRT kelimeleri kullanmanın olası avantajlarından bazıları şunlardır:

Erişim Kolaylığı ve Çeşitlilik

Çeviri, bir altyazı oluşturmak ve video segmentinizin erişilebilirliğini iyileştirmektir. İzleyiciler arasında sağır olan veya klibinizi halka açık bir yerde izleyen kişiler, klipte ne söylendiğini anlamak için kelimeleri okuyabilir. Ayrıca, bazı dinleyiciler, konuşmacı ve srt dosyasıyla birlikte dinleyebildikleri takdirde konuyu daha kolay anlayabilirler. SRT dosyaları oluşturarak kuruluşunuz için daha kapsayıcı srt dosyaları oluşturmaya yardımcı olabilirsiniz.





Artan Hassasiyet

Dosya kullanıyorsanız metinlerin kliplere sığması daha olasıdır. SRT sözcükleri, altyazı dizisini ve zaman damgasını sağlayarak sözcüklerin sesi sırayla doğru şekilde temsil etmesini sağlar. Bu, materyalinizin daha kesin ve anlaşılır olmasına yardımcı olabilir. Örneğin, srt oluşturduğunuzu ve görseller ve sesli anlatım içeren bir klip sunumu yaptığınızı varsayalım. Bu durumda, izleyicilerin ekrana bakarken altyazıyı görebilmesi için kelimelerin malzemeyle eşleşmesi gerekir.

Küresel Fırsatlar Genişliyor

SRT, çok çeşitli dillerdeki kelimeleri içerebilir. Bu, uluslararası izleyicilerin bir altyazı oluşturmak için içeriğinizi anlamalarına yardımcı olabilir. Örneğin youtube klibiniz İngilizceyse, çeşitli aksanlarda SRT altyazıları oluşturabilirsiniz. Kalabalıktaki diğer dil konuşanlar, devam etmek ve tam olarak anlamak için altyazıları kullanabilir. Bu, ek videolar oluşturmak veya dış ses çevirileri yapmak zorunda kalmadan daha geniş bir kitleye ulaşmak için uygun bir yaklaşımdır.

Daha Büyük Bir Kitleyle Bağlantı Kurma

Facebook'ta veya herkese açık platformlarda videolar kullanıyorsanız, olası bir müşteri otomatik oynatma seçeneği kullanan materyalinizi fark edebilir. Örneğin bazı klipler, siz sosyal ağlarda dolaşırken otomatik olarak oynatılır. Birkaç web sitesi, bir klibin oynatılması bittikten hemen sonra bir tanıtım videosunu oynatacaktır. Videolarınıza altyazı koyarsanız, web'de veya sosyal ağlarda gezinen diğer kişiler bunları görebilir ve ilgilerini çekebilir. Bu, içeriğinizi daha fazla kişinin izlemesine neden olabilir.

Artan SEO Olanakları

Arama motoru optimizasyonu (SEO), web kullanıcılarının sayısını artırma uygulamasıdır. Bir kişi bir terimi aramak için bir arama motoru kullandığında, kendisine ilgili materyalin bulunduğu web sayfalarının bir listesi sunulur. SEO taktikleri, kuruluşunuzun arama motoru sonuç sayfalarında daha hızlı yükselmesini sağlayarak daha fazla trafik elde edilmesini sağlayabilir. SRT altyazılarınıza anahtar kelimeler ekleyerek arama sıralamanızı iyileştirebilirsiniz.

Azaltılmış Çeviri Maliyeti

Bazı işletmeler, srt dosyaları oluşturmak için yazılım veya otomatik altyazı teknolojileri kullanır. Bu programlar altyazı oluşturmayı hızlandırabilirken, kendi başınıza bir SRT altyazı dosyası oluşturmaktan daha pahalıdır. Bir SRT dosyası, çeşitli akış hizmetlerinde de kullanılabilir; böylece yeni altyazı dosyaları geliştirmek yerine, aynı altyazı dosyası olan srt dosyasını ayrı klip platformlarına aktarabilirsiniz. Uzun vadede tasarruf etmenize yardımcı olabilir.

Güncellemek Çok Daha Kolay

Klibinizi değiştirirseniz, değiştirilen SRT dosyasını güncelleyebilir ve yükleyebilirsiniz. Dış altyazı şirketi gibi diğer altyazılı sağlayıcılar, Düzenlemeleri ayrı olarak ücretlendirebilir. Personeliniz bir SRT dosyası kullanarak srt dosyası oluşturabilir ve kendi başına uygun bir sıraya sahip olabilir.

SRT Altyazıları: Nasıl Yapılır

Aşağıdaki adımları izleyerek bir klip sunumu için bir SRT dosyası oluşturabilirsiniz:

Bir Metin Düzenleyici Seçin

Bir düzenleme platformu seçmek, bir SRT dosyası oluşturmanın ilk adımıdır. Bu programlar genellikle ücretsizdir ve halihazırda bilgisayarda depolanmış olabilir. Notepad, TextEdit, TextMate ve Notepad++ geleneksel kelime düzenleyicileridir.

Video Dosyasına Bakın

SRT'nizi üretirken klipsli elinizin olması çok önemlidir. Dosyayı açın ve gözden geçirme stratejinizi planlayın. Altyazılara yardımcı olması için birçok ekran veya bilgisayar kullanmak faydalı olabilir. Ayrıca çok sayıda pencereyi her zaman açık tutabilirsiniz. srt oluştururken filmi izleyebilir ve programı hızla durdurabilirsiniz.

Bir Başlangıç Zaman Damgası Oluşturun

Klibinizi açtıktan sonra tercih ettiğiniz dosyaya gidin ve başındaki bir numarayı yazın. SRT dosyanızdaki tüm satırların doğru sırada gösterilmesini sağlamak için bunları sıralamak çok önemlidir. Ardından, klibinizde oynat'a basın ve srt dosyasındaki ilk ses veya konuşma satırını izleyin. Duraklat düğmesine basın ve bunu her duyduğunuzda zamanı not edin. İlk başlık bu noktada görüntülenmelidir.

İlk saati bir numaranın altına koyun. Tüm zaman damgaları saat biçiminde yazılmalıdır: dakika, milisaniye. Başlangıç zamanından sonra bir --> ekleyin, ancak ses satırı bittiğinde ekleyin. Örneğin, ilk zaman damgalarınız şöyle görünebilir:

00:00:07,114 --> 00:00:11,834 1 00:00:07,114 --> 00:00:11,834

Bunlar, metinlerin sergilenmesi gereken durumlardır. Altyazılarınızın materyalle senkronize olması için bunları mümkün olduğunca kesin tutun. Malzemeyi dinlerken, birkaç deneme gerektirebilir.

Altyazıların İçeriğini Ekleyin

Bu, ekranda görünen içerik olacaktır. Bu genellikle bir veya iki kelime öbeğidir. Başlığınız uzunsa, okuyucunuzun okuması için yeterli fırsata izin vermek için onu birçok satıra bölmeyi deneyin.

Kalan Altyazılarla Devam Edin

İlkini tamamladıktan sonra satırda aşağıdaki başlığı başlatabilirsiniz. Klibinin geri kalanı için böyle devam et.

Altyazılarınızı iki kez kontrol edin

Daha mükemmel bir sunum geliştirmenize yardımcı olmak için, altyazılarınızı analiz etmek ve gözden geçirmek için zaman ayırın. Bu klibi izleyebilir ve hepsinin doğru olduğundan emin olmak için zaman damgalarını kontrol edebilirsiniz. Ayrıca, sırayla olduklarından emin olmak için altyazılarınızı iki kez kontrol edin. Sözcüklerin ve ifadelerin sese karşılık gelip gelmediğini iki kez kontrol edebilirsiniz. Doğru başlıklar eklerseniz daha fazla kişi bilgilerinizi bilecektir.

SRT Dosyanızı Kaydedin ve Gönderin

SRT dosyanızı yazdıktan sonra gerekli ".srt" uzantısıyla saklayın. Ardından, klip dosyası da dahil olmak üzere, onu seçtiğiniz video platformlarına gönderebilirsiniz. Düzgün yüklediklerinden emin olmak için SRT kullanırken bu iki ayrı srt dosyasını iki kez kontrol edin.

Altyazılarınızda Gerekli Değişiklikleri Yapın

Doğru çevirileri onaylamak için SRT'nizi ve videolarınızı gönderdikten sonra bir altyazı oluşturmak için bitmiş parçayı görmeyi düşünün. Bir hata bulduğunuzu veya zamanlamanın kapalı olduğunu varsayalım. Bu durumda, bir bilgisayar düzenleme aracı kullanabilir veya dosyayı geri yükleyebilir ve zaman damgalarında veya çeviri materyalinde gerekli değişiklikleri oluşturabilirsiniz. Altyazıları güncellemeyi bitirdikten sonra güncellemek için değiştirilen dosyayı yükleyebilirsiniz.

Web veya mobil uygulamalar geliştirmek gibi daha karmaşık bir görevle karşı karşıya kalsanız, ne tür bir iş için altyazıya ihtiyacınız olmaz? AppMaster gibi kodsuz geliştirme gibi bir araca dikkat edin. SRT ile çalışmak kadar kolay ve hızlı.