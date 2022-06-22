利用目前的技术，一些企业正在转向创建视频的srt，以连接他们的客户或同事为起点。它可以叙述剪辑，让企业在广告或教育活动中获得人气。了解词语和它们的形式可以帮助你通过srt文件为你的企业或组织建立一个更有效和可靠的片段。本文将介绍什么是SRT词，为什么它们一直是必要的，以及如何为你下面的剪辑创建srt文件。

什么是SRT字幕，以及如何使用它们？

SubRip文本是一种文件视频，包含企业可以采用的格式，为其视觉媒体创建有用的srt文件。SRT是SubRip字幕的缩写。字幕是出现在文件视频下面的文字或文件视频，作为评论。它在一个片段的底部，告诉观众声音所陈述的内容，并创建srt。

企业在为视频制作字幕时，可以选择一种文件srt的格式来创建srt。他们可以采用自动字幕程序或支付第三方翻译服务。当你创建srt时，你可以利用的一种格式是SRT。它包含HTML编码信息以及srt文件。专家可以包括文件剪辑和每个字的时间。这个文件作为一个单一的文件附在音频录音文件中。

SRT字幕的意义是什么？

SRT文件是蓬勃发展的视频部分的一个重要组成部分。采用SRT字样的一些可能优势如下。

易于访问和多样性

翻译是为了创建一个字幕，并提高你的视频片段的可访问性。观众中的聋哑人或在公共场所观看你的片段的人可以通过阅读文字来理解片段中所说的内容。此外，一些观众可能会发现，如果他们能跟着说话者一起听，并将srt文件放在一起，理解主题就会更简单。你可以通过制作SRT文件，帮助你的组织创造更多的包容性的srt文件。





提高精确度

如果你使用一个文件，文本更有可能适合剪辑。SRT字样提供字幕顺序和时间戳，确保字样正确表示声音的顺序。这可以帮助你的材料更精确、更容易理解。假设你创建了srt，并且正在做一个带有视觉和音频解说的片段演示，例如。在这种情况下，文字必须与材料相匹配，以便观众在看屏幕时能看到字幕。

全球机会正在扩大

SRT可以包括各种语言的词语。这可以帮助国际观众理解你的内容，以创建一个字幕。例如，如果你的youtube短片是英文的，你可以用各种口音生成SRT字幕。人群中的其他语言使用者可以使用这些字幕来跟上并完全理解。这是一个方便的方法，可以接触到更多的观众，而不需要创建额外的视频或进行配音翻译。

与更多的观众建立联系

如果你在Facebook或公共平台上使用视频，潜在的客户可能会注意到你的材料使用了自动播放选项。例如，有些片段会在你在社交网络上移动时自动播放。一些网站会在一个片段播放完毕后立即播放宣传片。如果你给你的视频加上字幕，其他在网络或社交网络上冲浪的人可能会看到它们，并产生兴趣。这可能会导致更多的人观看你的内容。

增加搜索引擎优化的可能性

搜索引擎优化（SEO）是增加网络用户数量的做法。当一个人使用搜索引擎寻找一个术语时，他们会看到一个有相关材料的网页列表。搜索引擎优化战术可以使你的组织在搜索引擎结果页上上升得更快，从而带来更多的流量。你可以通过在SRT字幕中插入关键词来提高你的搜索排名。

降低翻译成本

一些企业采用软件或自动字幕技术来创建srt文件。虽然这些程序可以加快字幕制作的速度，但它们的价格比你自己生成SRT字幕文件要高。一个SRT文件也可以在几个流媒体服务上使用；因此，与其开发新的字幕文件，不如将文件srt，同一个字幕文件转移到不同的剪辑平台上。从长远来看，这可以帮助你省钱。

更新要容易得多

如果你改变你的剪辑，你可以更新和上传修正的SRT文件。其他字幕提供者，如外部字幕公司，可能会单独收取Edits费用。你的员工可以自己使用SRT文件创建srt文件并有一个适当的顺序。

SRT字幕。如何制作

你可以通过以下步骤为一个片段演示创建一个SRT文件。

选择一个文本编辑器

选择一个编辑平台是制作SRT文件的最初步骤。这些程序通常是免费的，而且可能已经储存在电脑上。Notepad、TextEdit、TextMate和Notepad++都是传统的文字编辑程序。

查看视频文件

在制作你的SRT时，手头的剪辑是必不可少的。打开文件，计划你的审查策略。使用许多显示器或个人电脑来帮助制作字幕可能是有益的。你也可以在任何时候都打开许多窗口。你可以在制作srt时，查看电影并迅速停止程序。

创建一个起始时间戳

打开你的剪辑后，进入你喜欢的文件，在开始处输入数字1。为了保证你的SRT文件中的所有行都以正确的顺序显示，对它们进行排序至关重要。然后，在你的剪辑中，点击播放，观察srt文件中的第一行声音或语音。点击暂停，并记录下每当你听到这句话时的时间。第一个标题应该在这一点上显示。

把最初的时间放在数字1的下面。所有的时间戳都应该按照小时：分钟，毫秒的模式来写。在开始时间后包括一个-->，但包括声音线结束的时间。例如，你的第一个时间戳，可以这样显示。

00:00:07,114 --> 00:00:11,834 1 00:00:07,114 --> 00:00:11,834

这些是文本应该被显示的情况。尽量保持准确，以便你的字幕与材料同步。当你聆听材料时，可能需要尝试几次。

添加字幕的内容

这将是出现在屏幕上的内容。这通常是一个或两个短语。如果你的标题很长，可以尝试将其分成多行，让读者有足够的机会阅读。

继续其余的字幕

完成第一个字幕后，你就可以在这一行开始下一个字幕。像这样继续你的其余片段。

仔细检查你的字幕

为了帮助你做出更出色的演示，留出时间来分析和修改你的字幕。你可以观看该片段并检查时间戳以确保它们都是正确的。同时，仔细检查你的标题，以确保它们是按顺序排列的。你可以仔细检查措辞和短语是否与声音相符。如果你包括准确的字幕，更多的人将知道你的信息。

保存你的SRT文件并提交

打完你的SRT文件后，用必要的".srt "扩展名存储它。然后，包括剪辑文件，你可以把它提交给你选择的视频平台。在使用SRT时，请仔细检查这两个独立的srt文件，以确保它们能正常上传。

对你的字幕做任何必要的修改

在提交你的SRT和视频后，考虑看到完成的作品来创建一个字幕，以确认正确的翻译。假设你发现一个错误或时间上的偏差。在这种情况下，你可以利用计算机编辑工具或恢复文件，对时间戳或翻译材料进行必要的修改。在你完成更新后，你可以上传修改后的文件来更新字幕。

如果你面临更复杂的任务，如开发网络或移动应用程序，什么样的业务会不需要字幕？请注意AppMaster这样的无代码开发工具。它就像用SRT工作一样简单和快速。