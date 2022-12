Korzystając z obecnych technologii, kilka firm zwraca się do tworzenia srt dla filmów, aby połączyć się z ich klientów lub współpracowników na początek. Może narrować klipy, pozwalając firmom zdobyć popularność dla reklamy lub działań edukacyjnych. Zrozumienie słów i ich formy może pomóc zbudować bardziej skuteczny i niezawodny klip dla swojej firmy lub organizacji za pośrednictwem plików srt. W tym artykule omówimy czym są słowa SRT, dlaczego są niezbędne i jak tworzyć pliki srt dla swoich kolejnych klipów.

Czym są napisy SRT i jak ich używać?

Teksty SubRip to plik wideo zawierający format, który firma może zatrudnić do tworzenia pomocnych plików srt dla swoich mediów wizualnych. SRT to skrót od SubRip napisów. Napis to słowo lub plik wideo, który pojawia się pod plikiem wideo jako komentarz. To jest na dole klipu i mówi widzowi, co dźwięk jest stwierdzenie, i tworzy srt.

Firmy mogą wybrać format pliku srt do tworzenia srt podczas tworzenia podpisu dla wideo. Mogą zatrudniać zautomatyzowane programy z napisami lub płacić za usługi tłumaczeniowe stron trzecich. Podczas tworzenia srt, jeden rodzaj formatu, który można wykorzystać jest SRT. Zawiera on informacje o kodowaniu HTML, a także pliki srt. Eksperci mogą zawrzeć klip pliku i czas dla każdego słowa. Ten plik jest dołączony do pliku z nagraniem audio jako jeden dokument.

Jakie jest znaczenie napisów SRT?

Pliki SRT są kluczowym elementem rozwijającego się segmentu wideo. Niektóre z możliwych zalet zastosowania słów SRT są następujące:

Łatwość dostępu i różnorodność

Tłumaczenie ma na celu stworzenie napisu i poprawę dostępności Twojego segmentu wideo. Osoby na widowni, które są głuche lub oglądają twój klip w miejscu publicznym, mogą czytać słowa, aby zrozumieć, co jest powiedziane w klipie. Ponadto, niektórzy widzowie mogą łatwiej zrozumieć temat, jeśli mogą słuchać razem z mówcą i plikiem srt. Możesz pomóc w tworzeniu plików srt dla swojej organizacji bardziej integracyjnych poprzez tworzenie plików SRT.





Zwiększona precyzja

Teksty są bardziej prawdopodobne, aby dopasować klipy, jeśli używasz pliku. Słowa SRT zapewniają sekwencję napisów i znacznik czasu, zapewniając, że słowa prawidłowo reprezentują dźwięk w kolejności. Dzięki temu Twój materiał może być bardziej precyzyjny i zrozumiały. Załóżmy, że tworzysz srt i robisz prezentację klipów z wizualizacjami i narracją audio, na przykład. W takim przypadku słowa muszą pasować do materiału, aby widzowie mogli zobaczyć napis, patrząc na ekran.

Globalne możliwości są coraz większe

SRT może zawierać słowa w wielu językach. Może to pomóc międzynarodowym widzom w zrozumieniu twoich treści w celu stworzenia napisów. Jeśli na przykład Twój klip na youtube jest w języku angielskim, możesz wygenerować napisy SRT w różnych akcentach. Inni użytkownicy języka w tłumie mogą korzystać z napisów, aby utrzymać się razem i w pełni zrozumieć. Jest to wygodny sposób na dotarcie do większej liczby odbiorców bez konieczności tworzenia dodatkowych filmów lub wykonywania tłumaczeń lektorskich.

Łączenie się z większą publicznością

Potencjalny klient może zauważyć Twój materiał, który korzysta z opcji automatycznego odtwarzania, jeśli używasz filmów na Facebooku lub platformach publicznych. Niektóre klipy, na przykład, automatycznie odtwarzają się podczas poruszania się po sieciach społecznościowych. Kilka stron internetowych będzie natychmiast odtwarzać promo vid po zakończeniu odtwarzania klipu. Jeśli opatrzysz swoje filmy napisami, inni przeglądający strony internetowe lub sieci społecznościowe mogą je zobaczyć i zaintrygować się nimi. To może spowodować, że więcej osób będzie oglądać Twoje treści.

Zwiększone możliwości SEO

Search engine optimization (SEO) to praktyka zwiększania liczby użytkowników sieci. Kiedy osoba używa wyszukiwarki do szukania terminu, jest ona prezentowana z listą stron internetowych z powiązanymi materiałami. Taktyka SEO może pozwolić Twojej organizacji na szybszy wzrost na stronach wyników wyszukiwania, co skutkuje większym ruchem. Możesz poprawić swój ranking wyszukiwania, umieszczając słowa kluczowe w swoich napisach SRT.

Zmniejszony koszt tłumaczenia

Niektóre firmy wykorzystują oprogramowanie lub technologie automatycznego tworzenia napisów do tworzenia plików srt. Podczas gdy te programy mogą przyspieszyć tworzenie napisów, są one droższe niż samodzielne generowanie pliku napisów SRT. Plik SRT może być również używany w kilku serwisach streamingowych; dlatego zamiast tworzyć nowe pliki napisów, możesz być w stanie przenieść plik srt, ten sam plik napisów do oddzielnych platform klipów. To może pomóc zaoszczędzić pieniądze w dłuższej perspektywie.

Aktualizacja jest o wiele łatwiejsza

Możesz zaktualizować i przesłać zmieniony plik SRT, jeśli zmienisz swój klip. Inni dostawcy napisów, tacy jak zewnętrzna firma zajmująca się napisami, mogą pobierać opłaty za edycje oddzielnie. Twój personel może stworzyć plik srt i mieć odpowiednią sekwencję na własną rękę przy użyciu pliku SRT.

Napisy SRT: Jak je zrobić

Możesz stworzyć plik SRT dla prezentacji klipu wykonując poniższe kroki:

Wybierz edytor tekstu

Wybór platformy do edycji jest pierwszym krokiem w tworzeniu pliku SRT. Programy te są zazwyczaj darmowe i mogą być już zapisane na komputerze. Notepad, TextEdit, TextMate i Notepad++ to tradycyjne edytory tekstu.

Oglądanie pliku wideo

Posiadanie klipu jest niezbędne podczas produkcji Twojego SRT. Otwórz plik i zaplanuj swoją strategię przeglądania. Użycie wielu monitorów lub komputerów do pomocy przy napisach może być korzystne. Możesz również mieć wiele okien otwartych przez cały czas. Możesz obejrzeć film i szybko zatrzymać program podczas tworzenia srt.

Tworzenie początkowego znacznika czasu

Po otwarciu klipu, przejdź do preferowanego pliku i wpisz liczbę jeden na początku. Aby zagwarantować, że wszystkie linie w twoim pliku SRT są wyświetlane w prawidłowej kolejności, ważne jest, aby je uporządkować. Następnie, na swoim klipie, naciśnij play i obserwuj pierwszą linię dźwięku lub mowy w pliku srt. Naciśnij pauzę i zanotuj czas, kiedy to usłyszysz. W tym momencie powinien pojawić się pierwszy napis.

Umieść początkowy czas pod cyfrą jeden. Wszystkie znaczniki czasu powinny być zapisane w układzie godziny: minuty, milisekundy. Dołączaj znak --> po czasie początkowym, ale dołączaj go, gdy linia dźwiękowa się kończy. Twoje pierwsze timestampy, na przykład, mogą wyglądać tak:

00:00:07,114 --> 00:00:11,834 1 00:00:07,114 --> 00:00:11,834

To są przypadki, w których teksty powinny być wyświetlane. Zachowaj ich dokładność, tak aby Twoje napisy były zsynchronizowane z materiałem. W miarę odsłuchiwania materiału może to wymagać kilku prób.

Dodaj treść napisów

To będzie treść, która pojawi się na ekranie. Jest to zazwyczaj jedna lub dwie frazy. Jeśli Twój tytuł jest długi, spróbuj podzielić go na wiele linii, aby dać czytelnikowi odpowiednią możliwość przeczytania go.

Kontynuuj z pozostałymi napisami

Po zakończeniu pierwszego napisu możesz rozpocząć kolejny w danej linii. Kontynuuj w ten sposób przez resztę klipu.

Sprawdź dwukrotnie swoje napisy

Aby pomóc Ci w stworzeniu bardziej doskonałej prezentacji, zarezerwuj sobie czas na analizę i korektę napisów. Możesz obejrzeć ten klip i sprawdzić znaczniki czasu, aby upewnić się, że wszystkie są poprawne. Sprawdź też dwukrotnie, czy napisy są w odpowiedniej kolejności. Możesz dwukrotnie sprawdzić, czy słowa i frazy odpowiadają dźwiękowi. Więcej osób pozna Twoją informację, jeśli zamieścisz dokładne podpisy.

Zapisz swój plik SRT i wyślij go

Po napisaniu pliku SRT, zapisz go z niezbędnym rozszerzeniem ".srt". Następnie, wraz z plikiem klipu, możesz go przesłać na wybrane platformy wideo. Sprawdź te dwa oddzielne pliki srt podczas korzystania z SRT, aby upewnić się, że załadują się prawidłowo.

Dokonaj wymaganych zmian w napisach

Rozważ obejrzenie gotowego utworu w celu stworzenia napisów po przesłaniu SRT i filmów, aby potwierdzić prawidłowe tłumaczenia. Załóżmy, że znajdziesz błąd lub czas jest wyłączony. W takim przypadku możesz użyć komputerowego narzędzia do edycji lub przywrócić plik i dokonać niezbędnych zmian w znacznikach czasu lub materiale tłumaczeniowym. Możesz przesłać zmieniony plik, aby zaktualizować napisy po zakończeniu ich aktualizacji.

W jakim biznesie nie potrzebowałbyś napisów, gdybyś stanął przed bardziej złożonym zadaniem, takim jak tworzenie aplikacji internetowych lub mobilnych? Zwróć uwagę na takie narzędzie jak rozwój bez kodu jakim jest AppMaster. To równie łatwe i szybkie jak praca z SRT.