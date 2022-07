Muchos negocios implementan el software CRM en sus operaciones diarias porque es una herramienta vital para impulsar las ventas y hacer evolucionar el negocio. Afortunadamente, hay toneladas de opciones disponibles. Seleccione una aplicación CRM de cualquier potencia por cualquier precio. El único inconveniente es su diversidad. Sería un reto implementar el software listo para su uso para sus necesidades específicas. Esa es la razón por la que muchas empresas construyen un software CRM a medida. La mayoría de ellas encontraron la manera perfecta de lograrlo en poco tiempo: utilizar las herramientas sin código. Las herramientas Zoho Creator o AppMaster.io se centran en la creación de un potente software empresarial sin escribir una sola línea de código. Aquí estamos compartiendo algunos consejos sobre la construcción de CRM personalizado en ningún momento utilizando sólo la plataforma AppMaster.io.

Una revisión rápida de CRM

Antes de sumergirnos en el detalle de desarrollo, vamos a describir brevemente CRM. La gestión de relaciones con los clientes o CRM es una tecnología o software utilizado para la gestión de las relaciones e interacciones entre la empresa y sus clientes. El propósito de la aplicación es sencillo: ayuda a mejorar las relaciones, impulsar las ventas y hacer crecer el negocio. Con un CRM bien desarrollado, puede mantenerse conectado con los clientes y ayudarles y apoyarles en su viaje hasta el punto de venta. El software CRM es una herramienta de gestión eficaz y valiosa que ayuda a gestionar los contactos, atraer clientes potenciales, construir relaciones sólidas con los clientes y hacer crecer las ventas.

¿Por qué construir un CRM personalizado?

El CRM es un elemento imprescindible para cualquier negocio que pretenda construir y mantener relaciones sólidas con los clientes. ¿Pero qué pasa si no quiere integrar un software listo para usar o simplemente no puede permitirse comprarlo? ¿Quizás quiera tener más control sobre los datos? ¿Pero no quiere gastar tiempo y recursos en el desarrollo? Como hemos dicho antes, las aplicaciones prefabricadas no siempre son adecuadas para su empresa. Pueden contener muchas características innecesarias que no utilizará pero por las que pagará.

Es por ello que construir una aplicación CRM personalizada es más práctico e incluye sólo las características que su equipo necesita. La mayor ventaja de una solución personalizada es la capacidad de controlar cómo funciona todo y obtener el máximo valor de la aplicación de gestión. Obtendrá la flexibilidad deseada y desarrollará la aplicación a medida que su negocio crezca. No habrá necesidad de cambiar de software cuando haya un cambio dentro de las operaciones internas de la empresa.

Los beneficios de usar un CRM personalizado

Utilizar un CRM personalizado es muy beneficioso para las empresas

1. Control total sobre los datos. Usted sabe con precisión cómo se reciben los datos y qué tipo de datos obtiene, ya que especifica estos detalles en los formularios. Pueden ser datos de contacto u otra información personal del cliente.

2. Se ajusta a las necesidades de la empresa. Construir un CRM a medida significa incluir sólo las características que tus empleados necesitan. Como creador de la aplicación, puede preparar el pipeline del cliente y, en función de él, desarrollar la lista de características y los detalles de los datos que necesitará en su CRM.

3. No es necesario gastar dinero en costosas licencias de software. Puedes hacer ventas y no preocuparte de que cubran tus gastos en licencias e implementación de software, que no es barato. Además, la construcción de una aplicación personalizada ayudará a convertir los clientes potenciales en clientes de pago y a aumentar las ventas con instrumentos de venta eficaces a su alcance.

4. Inicio rápido y fácil. El tiempo es uno de tus principales activos. La construcción de una app CRM personalizada sin codificación le ahorrará semanas de desarrollo. El proceso de implementación del software será mucho más fácil, facilitando que se empiece a trabajar con el sistema inmediatamente.

Cómo crear un CRM personalizado sin codificación

No complique el proceso de construcción del CRM personalizado. Puede ahorrar tiempo y dinero utilizando varias opciones de software sin código para construir un CRM personalizado. Hay muchas opciones disponibles para construir una aplicación CRM personalizada. Muchos propietarios de negocios encontraron una forma sencilla de crear un CRM personalizado. Utilizan herramientas como Zoho Creator. Zoho Creator es un instrumento perfecto que incluye aplicaciones de negocios pre-hechas, donde todos los detalles pueden ser personalizados a sus necesidades. La plataforma de bajo código eligió la dirección de negocios, por lo que es una opción ideal para la construcción de un CRM personalizado. Además, Zoho proporciona muchas herramientas valiosas e información para las empresas sobre la construcción de soluciones de negocios personalizados.

Elegimos otro camino y nos gustaría ofrecerle minimizar el esfuerzo y la construcción de CRM con el instrumento sin código AppMaster.io. AppMaster.io tiene varias ventajas que hacen que la construcción de CRM sea más eficiente. Las dos funcionalidades más potentes de la plataforma son el Diseñador de Modelos de Datos y el Editor de Procesos de Negocio. Estos son los aspectos críticos de un CRM bien diseñado, ya que se necesita una base de datos robusta y una lógica de negocio flexible adaptada a los procesos de la organización. Vamos a ver varios pasos simples que debe pasar si usted planea construir una aplicación CRM personalizada.

Crear una base de datos

Los datos son la parte más significativa del software CRM. La información enviada a través de los formularios debe estar bien organizada y ayudarle a construir la comunicación con el cliente. Así que la primera del desarrollo es la creación de una base de datos. Prácticamente habrá dos tipos de usuarios que interactúan: los clientes y los miembros de su equipo. Así que asegúrese de desarrollar formularios para ambos. Los formularios deben incluir todos los campos necesarios: empezando por el nombre y terminando con los datos de venta. Debe entender quiénes son los clientes potenciales y analizar su comportamiento e intenciones.

Toda la información enviada a través de los formularios se almacena en la base de datos. Esta información es un activo crucial que va a utilizar para gestionar las ventas y los clientes potenciales. Contiene detalles de contacto, datos de los clientes y el comportamiento de compra. Por ejemplo, en AppMaster.io, un diseñador de modelos de datos permite construir una base de datos utilizando sólo bloques visuales. Basta con arrastrarlos al lienzo, crear tantos modelos de datos como se desee y establecer los campos y las relaciones entre ellos.

Define las características

Cuando se crea un CRM personalizado, se deben incluir todas las características que se necesitan para gestionar eficazmente los datos proporcionados por los clientes. Uno de los pasos más críticos es el paso en el que se definen las características del CRM. Algunas de las características a tener en cuenta son:

1. Información de contacto. Los datos de contacto son vitales. Mientras el CRM le ayude a conectar con clientes potenciales y a convertir los clientes potenciales en clientes de pago, necesita saber cómo contactar con ellos.

2. Historial de compras. Estos datos pueden ayudarle a rastrear qué productos o servicios han comprado sus clientes en el pasado y cuánto han gastado. Así, cualquier cliente tendrá un perfil en el que podrás encontrar todo lo relacionado con sus compras. Además, los datos deben incluir detalles sobre cómo el cliente encontró tu marca y en qué momento se tomó la decisión de comprar el producto.

3. Integraciones. El software de CRM suele estar conectado a las redes sociales para analizar los contactos o a las pasarelas de pago para el seguimiento de las transacciones. Las integraciones de terceros en el CRM pueden ayudar a automatizar tareas y hacer que los datos sean más accesibles.

4. Historial de interacciones. Puede identificar de forma más eficiente las oportunidades de venta y ofrecer un mejor servicio cuando realiza un seguimiento de la interacción con el cliente. Aquí debe obtener información sobre la interacción cliente-empleado para evaluar la experiencia de ambas partes.

5. Embudos de ventas. Los embudos de ventas atraen a los clientes potenciales e impulsan sus ventas. Es útil rastrear y monitorear todas las actividades y campañas promocionales a través del CRM. Construya formularios para que las campañas transmitan todos los datos a su CRM. De este modo, podrá categorizar los detalles proporcionados y construir mejor las futuras campañas.

6. Informes y panel de control analítico. El CRM es un instrumento analítico. El cuadro de mandos es lo que debes añadir a la aplicación. Para obtener el informe completo y bien detallado, primero, construye los formularios que le corresponden. Por ejemplo, necesitarás los estados de los leads para actualizar sus movimientos a través del pipeline de ventas. Añade sólo los estados de acuerdo con el recorrido del cliente que hayas desarrollado. Siéntase libre de añadir etiquetas y otros detalles para evaluar la conversión de los clientes potenciales adecuadamente.

Cabe mencionar que AppMaster.io permite crear fácilmente todas las características enumeradas. Con su funcionalidad API, puede añadir libremente cualquier integración; con el robusto editor de procesos de negocio, puede construir procesos operativos de cualquier complejidad, secuencia y flexibilidad.

Crear una jerarquía de usuarios

Facilite el trabajo del equipo y proporcione acceso a datos específicos dependiendo del rol del usuario. La jerarquía de usuarios en el sistema puede proteger al negocio de errores y fugas de datos.



Además, todos los procesos tendrán una estructura clara en la que un empresario individual será responsable de una tarea concreta y no podrá invadir la interacción con un cliente.

Conclusión

Resumamos: