Molte aziende implementano il software CRM nelle loro attività quotidiane perché è uno strumento fondamentale per incrementare le vendite e far evolvere l'attività. Fortunatamente, ci sono tonnellate di opzioni disponibili. È possibile scegliere un'applicazione CRM di qualsiasi potenza e a qualsiasi prezzo. L'unica pecca è la loro diversità. Sarebbe difficile implementare un software pronto all'uso per le vostre esigenze specifiche. Questo è il motivo per cui molte aziende creano software CRM personalizzati. La maggior parte di loro ha trovato il modo perfetto per realizzarlo in poco tempo: utilizzare gli strumenti no-code. Gli strumenti Zoho Creator o AppMaster.io si concentrano sulla creazione di potenti software aziendali senza scrivere una sola riga di codice. Qui condividiamo alcuni suggerimenti su come creare CRM personalizzati in poco tempo utilizzando solo la piattaforma AppMaster.io.

Una rapida analisi del CRM

Prima di entrare nel dettaglio dello sviluppo, descriviamo brevemente il CRM. La gestione delle relazioni con i clienti o CRM è una tecnologia o un software utilizzato per gestire le relazioni e le interazioni tra l'azienda e i suoi clienti. Lo scopo dell'applicazione è semplice: aiuta a migliorare le relazioni, a incrementare le vendite e a far crescere l'azienda. Con un CRM ben sviluppato, è possibile rimanere in contatto con i clienti e aiutarli e supportarli nel loro percorso fino al punto di vendita. Il software CRM è uno strumento di gestione efficace e prezioso che aiuta a gestire i contatti, ad attrarre lead, a costruire solide relazioni con i clienti e a incrementare le vendite.

Perché creare un CRM personalizzato?

Il CRM è un must per qualsiasi azienda che voglia costruire e mantenere solide relazioni con i clienti. Ma se non volete integrare un software pronto all'uso o semplicemente non potete permettervi di acquistarlo? Forse volete un maggiore controllo sui dati? Ma non volete spendere tempo e risorse per lo sviluppo? Come abbiamo già detto, le applicazioni preconfezionate non sono sempre adatte alla vostra azienda. Possono contenere molte funzioni non necessarie che non utilizzerete ma per le quali pagherete.

Per questo motivo, la creazione di un'applicazione CRM personalizzata è più pratica e include solo le funzionalità di cui il vostro team ha bisogno. Il più grande vantaggio di una soluzione personalizzata è la possibilità di controllare il funzionamento di tutto e di ottenere il massimo valore dall'applicazione di gestione. Potrete ottenere la flessibilità desiderata e sviluppare l'applicazione in base alla crescita della vostra attività. Non sarà necessario cambiare software quando si verifica un cambiamento nelle operazioni interne dell'azienda.

I vantaggi dell'utilizzo di un CRM personalizzato

L'utilizzo di un CRM personalizzato è molto vantaggioso per le aziende.

1. Controllo completo sui dati. Sapete con precisione come vengono ricevuti i dati e che tipo di dati ricevete, poiché specificate questi dettagli nei moduli. Potrebbe trattarsi di dati di contatto o di altre informazioni personali sul cliente.

2. Adattamento alle esigenze dell'azienda. Creare un CRM personalizzato significa includere solo le funzionalità di cui i dipendenti hanno bisogno. In qualità di creatore dell'applicazione, potete preparare la pipeline del cliente e, in base ad essa, sviluppare l'elenco delle funzionalità e i dettagli dei dati di cui avrete bisogno nel vostro CRM.

3. Non è necessario spendere soldi per costose licenze software. Potete effettuare vendite senza preoccuparvi che queste coprano le spese per le licenze e l'implementazione del software, che non sono economiche. Inoltre, la creazione di un'app personalizzata aiuterà a trasformare i lead in clienti paganti e ad aumentare le vendite con strumenti di vendita efficaci a portata di mano.

4. Avvio facile e veloce. Il tempo è una delle vostre risorse principali. La creazione di un'applicazione CRM personalizzata senza codifica farà risparmiare settimane di sviluppo. Il processo di implementazione del software sarà molto più semplice e sarà facile iniziare a lavorare con il sistema immediatamente.

Come creare un CRM personalizzato senza codifica

Non complicate il processo di creazione di un CRM personalizzato. È possibile risparmiare tempo e denaro utilizzando varie opzioni software senza codice per creare un CRM personalizzato. Ci sono molte opzioni disponibili per creare un'applicazione CRM personalizzata. Molti imprenditori hanno trovato un modo semplice per creare un CRM personalizzato. Utilizzano strumenti come Zoho Creator. Zoho Creator è uno strumento perfetto che include applicazioni aziendali preconfezionate, in cui tutti i dettagli possono essere personalizzati in base alle proprie esigenze. La piattaforma low-code ha scelto la direzione del business, rendendola un'opzione ideale per la creazione di un CRM personalizzato. Inoltre, Zoho fornisce molti strumenti e informazioni utili alle aziende per la creazione di soluzioni aziendali personalizzate.

Noi abbiamo scelto un'altra strada e vorremmo proporvi di ridurre al minimo lo sforzo e di costruire un CRM con lo strumento no-code AppMaster.io. AppMaster.io presenta diversi vantaggi che rendono più efficiente la creazione di CRM. Le due funzionalità più potenti della piattaforma sono il Data Model Designer e il Business Processes Editor. Questi sono gli aspetti critici di un CRM ben progettato, poiché è necessario un database robusto e una logica aziendale flessibile adattata ai processi organizzativi. Vediamo alcuni semplici passaggi da seguire se si intende costruire un'applicazione CRM personalizzata.

Creare un database

I dati sono la parte più importante del software CRM. Le informazioni inviate tramite i moduli devono essere ben organizzate e aiutare a creare una comunicazione con il cliente. La prima fase di sviluppo è quindi la creazione di un database. In pratica ci saranno due tipi di utenti che interagiscono: i clienti e i membri del vostro team. Assicuratevi quindi di sviluppare moduli per entrambi. I moduli devono includere tutti i campi necessari, a partire dal nome fino ai dettagli di vendita. Dovete capire chi sono i lead e analizzare il loro comportamento e le loro intenzioni.

Tutte le informazioni inviate attraverso i moduli vengono memorizzate nel database. Queste informazioni sono una risorsa fondamentale per la gestione delle vendite e dei contatti. Contengono i dettagli di contatto, i dati dei clienti e il comportamento d'acquisto. Ad esempio, in AppMaster.io, un designer di modelli di dati consente di costruire un database utilizzando solo blocchi visivi. È sufficiente trascinarli sulla tela, creare tutti i modelli di dati che si desidera e impostare i campi e le relazioni tra di essi.

Definire le caratteristiche

Quando si crea un CRM personalizzato, è necessario includere tutte le funzionalità necessarie per gestire efficacemente i dati forniti dai clienti. Una delle fasi più critiche è quella della definizione delle funzionalità del CRM. Alcune delle caratteristiche da considerare sono:

1. Informazioni di contatto. I dati di contatto sono fondamentali. Se il CRM vi aiuta a entrare in contatto con i potenziali clienti e a trasformare i lead in clienti paganti, dovete sapere come contattarli.

2. Cronologia degli acquisti. Questi dati possono aiutarvi a tracciare quali prodotti o servizi i vostri clienti hanno acquistato in passato e quanto hanno speso. Quindi, ogni cliente avrà un profilo in cui potrete trovare tutto ciò che riguarda i suoi acquisti. Inoltre, i dati dovrebbero includere dettagli su come il cliente ha trovato il vostro marchio e in quale momento è stata presa la decisione di acquistare il prodotto.

3. Integrazioni. Il software CRM è spesso collegato ai social network per analizzare i contatti o ai gateway di pagamento per tracciare le transazioni. Le integrazioni di terze parti nel CRM possono aiutare ad automatizzare le attività e a rendere i dati più accessibili.

4. Cronologia delle interazioni. È possibile identificare in modo più efficiente le opportunità di vendita e fornire un servizio migliore se si tiene traccia delle interazioni con i clienti. In questo caso è necessario ottenere informazioni sull'interazione tra cliente e dipendente per valutare l'esperienza di entrambe le parti.

5. Imbuti di vendita. Gli imbuti di vendita attirano i clienti e incrementano le vendite. È utile tracciare e monitorare tutte le attività e le campagne promozionali tramite il CRM. Create dei moduli per le campagne per trasmettere tutti i dati al vostro CRM. In questo modo è possibile classificare i dettagli forniti e costruire meglio le campagne future.

6. Rapporti e cruscotto analitico. Il CRM è uno strumento analitico. Il cruscotto è ciò che dovete aggiungere all'applicazione. Per ottenere un report completo e dettagliato, occorre innanzitutto creare dei moduli che vi corrispondano. Ad esempio, avrete bisogno degli stati dei lead per aggiornare i loro movimenti attraverso la pipeline di vendita. Aggiungete solo gli stati in base al percorso del cliente che avete sviluppato. Sentitevi liberi di aggiungere tag e altri dettagli per valutare in modo appropriato la conversione dei lead.

Vale la pena ricordare che AppMaster.io consente di creare facilmente tutte le funzionalità elencate. Con le sue funzionalità API, potete aggiungere liberamente qualsiasi integrazione; con il robusto editor di processi aziendali, potete costruire processi operativi di qualsiasi complessità, sequenza e flessibilità.

Creare una gerarchia di utenti

Semplificate il lavoro del team e fornite l'accesso a dati specifici in base al ruolo dell'utente. La gerarchia degli utenti nel sistema può proteggere l'azienda da errori e fughe di dati. Inoltre, tutti i processi avranno una struttura chiara in cui un singolo datore di lavoro sarà responsabile di un particolare compito e non potrà invadere l'interazione con un cliente.

Conclusione

Riassumiamo: