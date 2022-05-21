تعد تطبيقات نقاط البيع (POS) من أهم أنظمة البرامج في الأعمال التجارية وعادة ما يتم وضعها في "النقطة" أو الموقع الذي تتم فيه المعاملات. تشمل الميزات الرئيسية لحلول نقاط البيع الاحتفاظ بسجلات دقيقة للمعاملات الواردة والصادرة التي تجريها الشركة يوميًا.

وتشمل هذه المدفوعات النقدية والشيكات والمدفوعات الإلكترونية مثل بطاقات الائتمان والخصم ، وكذلك إصدار إثبات لمثل هذه المدفوعات عن طريق إصدار إيصال للعميل.

تُستخدم بيانات نقاط البيع هذه لإنشاء تقارير وتزويد الأعمال برؤى تجارية قيّمة حول جدولة الموظفين وإدارة المخزون والتدفقات النقدية وتحليل بيانات المبيعات المهمة. في هذا العصر الحديث ، يعد نظام برمجيات نقاط البيع الفعال الذي يلبي احتياجات العمل ضرورة مطلقة!

أهمية تطبيق نقاط البيع

لفترة طويلة ، اعتدنا على رؤية أنواع مختلفة من أنظمة نقاط البيع في مكان العمل في تجارة التجزئة. من يستطيع أن ينسى صوت "ka-ching" المرتفع والحنين الذي تصدره المباني التقليدية أو ماكينة تسجيل المدفوعات النقدية أو في متجر التجزئة المفضل لدينا؟ يمكن أن تكون آلات نقاط البيع هذه بسيطة مثل أحد أنظمة نقاط البيع القديمة الضخمة المستخدمة في عملك الصغير المعتاد المملوك لعائلتك أو محطة الغاز المجاورة الصديقة. أنظمة نقاط البيع القديمة في مكان العمل ، وليست محمولة ، وتخزن بياناتها على محرك الأقراص الثابتة للنظام ، ومن الصعب جدًا دمجها مع برامج إدارة الأعمال الأخرى.

لا تتطابق أنظمة نقاط البيع القديمة هذه مع أنظمة برامج نقاط البيع ذات الخدمة الذاتية الأكثر تعقيدًا والمستخدمة في منافذ البيع بالتجزئة الأكبر حجمًا ، مثل امتيازات السوبر ماركت. تعد البرامج والأجهزة والمكونات الأخرى المستخدمة لإنشاء أنظمة نقاط البيع مع هذه الميزات المتقدمة أكثر تعقيدًا من نظام نقاط البيع الأساسي. تتيح خدمة نقاط البيع ذاتية الخدمة لعملاء التجزئة حرية إدارة معاملاتهم والدفع دون الحاجة إلى صراف مادي. في ذروة جائحة COVID ، كانت أنظمة نقاط البيع هذه لا تقدر بثمن لأنها أتاحت الحد الأدنى من الاتصال بين المشترين والبائعين.

لماذا نظام تطبيقات نقاط البيع هو المستقبل؟

حتى حلول إدارة نقاط البيع المتنقلة الأكثر تقدمًا ، مثل أنظمة Miva Merchant و Square Retail POS ، زادت من الميزات ، مثل إدارة المخزون والتقارير وقارئ بطاقات الائتمان المتنقلة. يعمل برنامج نقاط البيع هذا على تسهيل معاملات الهاتف المحمول بسهولة على منصات Android و iOS المحمولة. تتمثل إحدى الميزات الرئيسية لنظام نقاط البيع هذا في مدى سهولة تكامله مع الأجهزة المحمولة مثل الهاتف الذكي أو الأجهزة اللوحية للسماح بإجراء المعاملات في أي مكان! بالإضافة إلى ذلك ، يسهل تطبيق POS هذا برامج ولاء العملاء وإدارة الموظفين ومعالجة الدفع عبر الهاتف المحمول بسهولة من خلال اتصال بالإنترنت وجهاز ومنصة POS للهاتف المحمول. تساعد أنظمة نقاط البيع هذه أيضًا في إدارة المخزون أثناء التنقل وإدارة نقاط البيع متعددة الاستخدامات لتزويد مالكي تجارة التجزئة بحلول موثوقة لنقاط البيع.

ما هو مثال على نقاط البيع؟

الأمثلة الرئيسية لأنظمة تشغيل نقاط البيع في الوقت الحاضر هي:

الخريف

ريد بابل

مطبعة

Shopify

متاجر البيع بالتجزئة

متاجر التجارة الإلكترونية

تستخدم متاجر التجارة الإلكترونية ، مثل Spring و Redbubble و Printful ، أنظمة نقاط البيع بالتجزئة القائمة على الويب والتي تستخدم واجهة متجر افتراضية ، وهو أمر ضروري ، ويتم تنفيذه لمالك العمل دون الحاجة إلى مكونات أجهزة نقاط البيع الإضافية. تسهل أنظمة نقاط البيع هذه معاملات البيع بالتجزئة عبر الإنترنت وتتضمن ميزات مثل الخروج الآمن ، وواجهة قوية لبرنامج الولاء ، وقدرة أكبر لتخزين بيانات العملاء. في الواقع ، تعمل أنظمة نقاط البيع المستندة إلى السحابة على تبسيط المعاملات التجارية عبر الإنترنت دون مطالبة صاحب العمل بإنشاء مكونات نقاط البيع أو شراء برامج نقاط البيع.

عملاق التجارة الإلكترونية للبيع بالتجزئة عبر الإنترنت Shopify هو مثال آخر على نظام نقاط البيع القائم على السحابة ، والذي يستخدم واجهة متجر افتراضية للعملاء. تتضمن إحدى ميزاته الرئيسية نظام نقاط البيع عبر الإنترنت الجاهز للاستخدام ، وإدارة برنامج الولاء ، والتكامل السلس عبر الأنظمة الأساسية الافتراضية ، وتطبيق الهاتف المحمول لحلول نقاط البيع الديناميكية ، وحتى فريق خدمة العملاء عبر الإنترنت المخصص لحل المشكلات. تسهل نقطة البيع المستندة إلى السحابة الإلكترونية الأمر على رواد الأعمال. يمكنهم بسهولة إنشاء تقارير نقاط البيع ، وإدارة المخزون ، وتخزين بيانات العملاء ، وتلقي رؤى تجارية قيّمة دون معرفة تقنية ببرامج نقاط البيع أو الأجهزة أو أنظمة معالجة الدفع عبر الهاتف المحمول.

كيف أقوم بإنشاء تطبيق POS؟

بمجرد أن تقرر إنشاء أنظمة نقاط البيع التي تلبي احتياجات عملك ، ستحتاج إلى مراعاة بعض العوامل المهمة قبل البدء في بناء حلول أنظمة نقاط البيع.

تقييم احتياجات نقاط البيع للأعمال

لإنشاء أنظمة نقاط البيع الأكثر ملاءمة لعملك ، ستحتاج أولاً إلى تقييم احتياجات عملك. اعتمادًا على نوع العمل التجاري الذي تمتلكه ، ستختلف برامج وأجهزة وميزات نقاط البيع الخاصة بها. إذا كنت ترغب في إنشاء أنظمة نقاط البيع للأعمال التجارية ، مثل أنظمة نقاط البيع للمطعم ، فستحتاج إلى أجهزة وبرامج إضافية مختلفة عن متاجر البيع بالتجزئة العادية ، مثل متجر الملابس.

هل ستعتمد إدارة عملاء عملك بشكل كبير على استخدام بطاقات هدايا نقاط البيع لبرنامج ولاء العملاء؟ هل يعتمد متجر البيع بالتجزئة الخاص بك على الإنترنت فقط ، أم أنه يحتوي فقط على موقع متجر فعلي ، أم أنه يعمل كنشاط تجاري مختلط للبيع بالتجزئة (مزيج من الإنترنت وغير متصل بالإنترنت)؟ كيف ستختار إدارة إدارة موظفيك وتتبع أداء مبيعات فريقك؟ من الواضح أنه قبل أن تبدأ في بناء أنظمة نقاط البيع ، ينبغي النظر بعناية في احتياجات العمل في حلول نقاط البيع المتعامدة مع أنسب الميزات.

اختر أجهزة وبرامج نقاط البيع المناسبة

الآن بعد أن قمت بتضييق نطاق البرامج والأجهزة والميزات التي يحتاجها عملك ، ستحتاج إلى تحديد المزيج الصحيح من حلول نقاط البيع هذه لعملك. سيعتمد حل نقاط البيع الذي تختاره على نوع إعداد نقطة البيع الذي ترغب في الحصول عليه. على سبيل المثال ، عدد المطابخ التي تعرض أو تشير إلى أنظمة طلب نقاط البيع في مقر الشركة التي ستحتاجها لأعمال مطعم مقابل أعمال الطباعة عند الطلب عبر الإنترنت والتي قد تتطلب المزيد من البرامج المستندة إلى السحابة مع تركيز أقل على الأجهزة.

ميزانية نظام نقاط البيع

يعتمد نوع أجهزة وبرامج نقاط البيع التي تم تطويرها على ميزانيتك. المبلغ الذي تنفقه على مشروع نقاط البيع والحصول على فريق التطوير المناسب أو حل DIY الجاهز متروك لك! ضع في اعتبارك أن نتائج وميزات أنظمة نقاط البيع هذه ستختلف بناءً على مدى استثمارك في إنشائها. سيتعين عليك أيضًا مراعاة تكلفة إدارتها ، سواء كان هناك دعم تقني مستمر ، وتطوير برامج ، وتكامل عبر الأنظمة الأساسية للجوال والويب ، وأيضًا ما إذا كان نظام POS الخاص بك يمكن أن يسهل الترقيات الدورية.

قد تختار بعض الشركات حلول نقاط البيع المحمولة الجاهزة أو برامج افعلها بنفسك والتي تتطلب استثمارًا أقل مقدمًا للوقت ، باستثناء مهام مثل تحميل المنتجات إلى نظام نقاط البيع لتسهيل إدارة المخزون. قد يختار البعض الآخر الاستمرار في استخدام أنظمة نقاط البيع القديمة الخاصة بهم ، على الرغم من صعوبة الحصول على ترقيات للبرنامج ، والأجهزة غير المرغوب فيها ، والتعرض للفيروسات. بالإضافة إلى ذلك ، فإن أنظمة نقاط البيع القديمة هذه أكثر عرضة لفقدان البيانات في حالة المياه أو الأضرار الخارجية الأخرى ، ولديها سعة بيانات أقل ، وغير قادرة على إنشاء تقارير مرنة. لديهم أيضًا ميزات أقل تكاملاً من أنظمة نقاط البيع المستندة إلى مجموعة النظراء الأكثر تقدمًا.

اختر مزود خدمة نقاط البيع المناسب

للتخلص من المتاعب ، يختار العديد من أصحاب الأعمال أن يختار مقدمو الخدمة نظام البيانات الصحيح الذي يلبي احتياجات أعمالهم ويطورونه ويثبته. يعرض العديد من بائعي نقاط البيع الراسخين أيضًا تدريب الموظفين على استخدام النظام ، وإعداد نقاط البيع ، وتقديم الصيانة المستمرة لنقاط البيع وخدمة العملاء بالإضافة إلى ترقيات البرامج كجزء من حزمة رائعة! من الصعب بما يكفي إدارة الأعمال. اسمح لخبراء البرامج بالاعتناء بحلول نقاط البيع الخاصة بك ، حتى لا تضطر إلى ذلك!

ما هو المطلوب لنظام نقاط البيع؟

تشتمل حلول نقاط البيع على كل من الأجهزة والبرامج الأكثر ملاءمة للأعمال. هذا مهم سواء كنت تعمل في مطعم أو سوبر ماركت أو متجر بيع بالتجزئة أو تجارة حرفية عبر الإنترنت.

أجهزة نقاط البيع

يتطلب نظام نقاط البيع محطة لوضع الأجهزة أو إيوائها ، حتى في حالة وجود تطبيق جوال قد يتطلب مرفقًا كما هو مستخدم مع منصة Square.

يتطلب حل نقاط البيع هذا أيضًا قارئ بطاقة ائتمان (يمكن أن يكون متنقلًا) ، ومولد إيصالات ، وشاشة أو شاشة عرض طرفية ، ودرج نقدي ، وماسح ضوئي للرمز الشريطي لبيانات التسعير.

برامج نقاط البيع

سيتطلب تطبيق نقاط البيع القياسي لمتجر البيع بالتجزئة ميزات برمجية مثل إدارة المخزون ، ومتعقب المبيعات ، وبوابة دفع آمنة ، وأداة برمجية لتحليل البيانات وإعداد التقارير ، ونظام لتتبع بيانات التسعير وتعديلها وإدارتها. ومع ذلك ، لتحديد الحل المناسب لبرنامج نقاط البيع ، يجب أن يكون نوع العمل عاملاً.

اعتبارات نموذج العمل

قد تحتاج شركة البيع بالتجزئة التي تعمل عبر الإنترنت وغير متصل (متجر فعلي) إلى حل POS متنقل متعدد الاستخدامات لمتجرها عبر الإنترنت. ستسمح ميزات حل نقاط البيع لصاحب العمل بمعالجة المعاملات باستخدام الأجهزة المحمولة ، مما يمنح الشركة مرونة أكبر في معالجة الدفع عبر الهاتف المحمول. سيتطلب نموذج العمل هذا برامج وأجهزة نقاط البيع محدثة لمنصته المحمولة ، والأجهزة المتوافقة ، والاتصال عبر الإنترنت الذي سيسمح بالتكامل السلس.

سيتطلب نظام نقاط البيع للأعمال التجارية عبر الإنترنت حصريًا برامج وأجهزة تلبي احتياجات كل من العميل بالإضافة إلى تجارة التجزئة نفسها. قد تتضمن ميزات نقاط البيع وجود بوابة دفع عبر الهاتف المحمول ، حيث يتمتع العملاء بالاستقلالية لتسهيل معاملاتهم المستندة إلى السحابة لعمليات الشراء عبر الإنترنت ، مثل Shopify.

قد يتطلب متجر من الطوب وقذائف الهاون مثل السوبر ماركت أنظمة نقاط البيع ذاتية الخدمة لتقليل وقت الانتظار في الطابور في المتجر ، وتسهيل المعاملات بشكل أسرع ، وتقليل الحاجة إلى موظفين إضافيين. بالإضافة إلى ذلك ، قد يحتاجون إلى محطة POS مع شاشة عرض سهلة القراءة تواجه العميل ، حتى يتمكنوا من تتبع مشترياتهم.

ومع ذلك ، قد يعطي مطعم البيتزا ، على سبيل المثال ، الأولوية لحل تطبيق الطلبات عبر الهاتف المحمول POS لعملائه الذي يسمح لهم بتسهيل معاملاتهم عبر الإنترنت ، وأيضًا نظام عرض المطبخ لأنظمة نقاط البيع في المطاعم لإدارة المخزون للعملاء.

كيفية استخدام نظام نقاط البيع خطوة بخطوة؟

إستقبال الأوامر

سواء كان الهاتف المحمول أو الخدمة الذاتية أو المستند إلى الويب ، فإن إحدى الميزات الأساسية لحل نقاط البيع هي تلقي الطلب من العميل وتسجيل المبيعات. يتم إدخال هذا في النظام عبر حل عبر الإنترنت ، أو تطبيق POS المستند إلى السحابة ، أو نقاط البيع القديمة داخل الشركة. عند إدخال الأمر ، يتم تسجيل المعاملة في البرنامج الخاص بنظام إدارة بيانات نقاط البيع.

يستلم الراتب

تبدأ عملية الدفع عبر نقاط البيع بمجرد تسجيل الطلب وإشارة العميل إلى رغبته في إجراء عملية شراء. تتم معالجة الدفع نقدًا أو عن طريق بطاقات الهدايا أو بطاقة الائتمان أو عبر بوابة الهاتف المحمول عبر الإنترنت لنظام نقاط البيع. يتم أيضًا تسجيل مبلغ المعاملة بواسطة البرنامج على حلول نقاط البيع هذه.

تخزين بيانات العميل

يتم تخزين معلومات حول تاريخ المعاملة وحل الدفع المستخدم وتفاصيل شراء العميل في نقاط البيع. هذا مفيد في حالة حدوث أي مشاكل مثل عمليات الإرجاع. بالإضافة إلى المعلومات العامة ، يسجل نقاط البيع بيانات العميل ، مثل الاسم أو المعرف وبطاقات الهدايا المستخدمة وإدارة برنامج ولاء العملاء والمبيعات أو الخدمة التي تم استلامها.

توليد الإيصال

يتم إنشاء إيصال مبيعات للعميل مع إثبات للمعاملة المخزنة بواسطة حلول نقاط البيع داخل قاعدة البيانات الخاصة بالعمل. سيساعد هذا في إنشاء تقارير مبيعات دقيقة عند الحاجة.

ادارة المخزون

يتم إجراء تعديلات نقاط البيع الضرورية على مستويات المخزون عن طريق إدارة المخزون. بهذه الطريقة ، يمكن للشركة تتبع المخزون المتاح بناءً على عدد المعاملات في اليوم.

إنشاء تقارير المبيعات

باستخدام بيانات مبيعات نقاط البيع التي تم تخزينها ، يمكن لصاحب العمل إنشاء تقارير تقدم رؤى تجارية قيّمة. توفر تقارير مبيعات نقاط البيع هذه بيانات حول إدارة المخزون وبرامج ولاء العملاء وإدارة الموظفين وبطاقات الهدايا التي تم إنشاؤها وجدولة إدارة الموظفين والمعلومات الضريبية.

كيف يمكنني عمل تقرير نقاط البيع؟

يتم إعداد تقارير نقاط البيع من خلال تحليل البيانات المخزنة في نظام نقاط البيع واستخدامها لتوليد رؤى تجارية قيمة. تتضمن تقارير نقاط البيع هذه إدارة المخزون وبرامج ولاء العملاء وإدارة الموظفين وبيانات المبيعات لإنشاء هذه الأفكار. اعتمادًا على نوع التقارير التي ترغب في إنشائها ، يمكن استخدام مصفوفات مختلفة. تتضمن تقارير نقاط البيع هذه:

إدارة شؤون الموظفين

ستؤدي الإشارة المرجعية إلى بيانات برنامج نقاط البيع الخاصة بإدارة الموظف مع عدد المبيعات إلى رؤى قيمة للموظف الأكثر مبيعًا لفترة معينة أو بشكل عام. يمكن أن توفر تقارير الموظفين هذه بيانات قيمة عن الموظفين الأفضل والأسوأ أداءً خلال ربع سنة محدد. يمكن لبرنامج POS أيضًا إنشاء معلومات حول ما إذا كانت هناك حاجة إلى موظفين إضافيين أو ما إذا كان هناك عدد كبير جدًا من الموظفين في قسم معين.

يمكن الحصول على معلومات رواتب الموظف الحيوية من هذه التقارير والمراجع التبادلية مقارنة بحجم المبيعات أو ساعات العمل. حيث يمكن استخدام هذه المعلومات لتوجيه جدولة إدارة الموظفين وتعيين المناوبة. تؤثر الرؤى المستمدة من البيانات التي تم إنشاؤها في هذه التقارير أيضًا على قرارات إدارة الموظفين مثل المكافآت والعمولات وتوظيف أو إقالة الموظف.

مبيعات المنتجات

تتأثر قرارات المخزون أيضًا بتحليل بيانات مبيعات نقاط البيع. يمكن لبرنامج نقاط البيع إنشاء تقارير عن المنتجات الأكثر مبيعًا أو الأكثر مبيعًا من خلال تحليل البيانات من المبيعات والمخزون. يمكن أن توفر هذه التقارير معلومات قيمة عن المنتجات الأكثر مبيعًا في فترة مبيعات معينة وتحديد حتى المتغير الدقيق للمنتج. توجه بيانات المخزون التي تم إنشاؤها من تقارير مبيعات نقاط البيع هذه قرارات إدارة المخزون ، حيث يقرر صاحب العمل ما إذا كان سيوقف عنصرًا يعمل بشكل سيء أو يضاعف طلب المخزون الذي يتحرك بسرعة كبيرة.

ادارة الزبائن

يمكن الحصول على معلومات قيمة لإدارة العملاء من ميزات برنامج تحليل بيانات نقاط البيع. يتضمن هذا عدد المشتريات التي قام بها العميل في فترة محددة أو أيام خاصة لبرامج تقدير العملاء. تساعد هذه البيانات عند إدارة برامج ولاء العملاء وإنشاء استراتيجيات إدارة العملاء من خلال تتبع عادات وتفضيلات عملائك.

سيعطي برنامج نقاط البيع هذا نظرة ثاقبة على خيارات الدفع المفضلة لديهم وأيام التسوق والمنتجات التي يختارونها. يمكن أن يوجه هذا قرارات التسعير حيث قد تختار الشركة إنشاء خيارات تسعير مخصصة بناءً على عادات الإنفاق لعملاء VIP المتكررين. بهذه الطريقة ، تصبح الإدارة الفعالة للعملاء ميزة أساسية لاستخدام حلول نقاط البيع. يزيد هذا النهج الغني ببيانات نقاط البيع من ولاء عملائك ويزيد أيضًا من المبيعات لعملك.

خاتمة

سيساعد الاستثمار في مزود خدمة الأجهزة والبرمجيات المناسب لنقاط البيع على نمو أعمالك إلى المستوى التالي.