Приложения для точек продаж (POS) являются одной из наиболее важных программных систем в бизнесе и обычно размещаются в «точке» или месте, где происходят транзакции. Ключевые особенности решений для точек продаж включают в себя ведение точных записей о входящих и исходящих транзакциях, совершаемых бизнесом ежедневно.

К ним относятся наличные деньги, чеки и электронные платежи, такие как кредитные и дебетовые карты, а также подтверждение таких платежей путем выдачи покупателю квитанции.

Эти данные POS используются для создания отчетов и предоставления бизнесу ценных бизнес-идей о планировании сотрудников, управлении запасами, движении денежных средств и анализе важных данных о продажах. В наши дни эффективная система программного обеспечения для точек продаж, отвечающая потребностям бизнеса, является абсолютной необходимостью!

Важность POS-приложения

В течение долгого времени мы привыкли видеть различные типы POS-систем в розничном бизнесе. Кто может забыть громкое, но ностальгическое «ка-цзин», издаваемое традиционным помещением, кассовым аппаратом или нашим любимым розничным магазином? Эти торговые точки могут быть такими же простыми, как одна из тех громоздких устаревших POS-систем, которые используются в вашем обычном семейном малом бизнесе или на дружественной заправочной станции по соседству. Устаревшие POS-системы являются локальными, немобильными, хранят свои данные на системном жестком диске, и их очень сложно интегрировать с другим программным обеспечением для управления бизнесом.

Эти устаревшие POS-системы не могут сравниться с более сложными программными системами точек самообслуживания, используемыми в крупных розничных торговых точках, таких как франчайзинговые супермаркеты. Программное обеспечение, аппаратное обеспечение и другие компоненты, используемые для создания POS-систем с этими расширенными функциями, более сложны, чем базовая система торговой точки. POS самообслуживания позволяет розничным клиентам свободно управлять своими транзакциями и оформлять заказы без необходимости физического кассира. В разгар пандемии COVID такие системы точек продаж были бесценны, поскольку позволяли минимизировать контакты между покупателями и продавцами.

Почему система POS-приложений — это будущее?

Даже более продвинутые решения для управления мобильными точками продаж, такие как POS-системы Miva Merchant и Square для розничной торговли, имеют расширенные функции, такие как управление запасами, отчеты и мобильное устройство для чтения кредитных карт. Это программное обеспечение POS упрощает мобильные транзакции на мобильных платформах Android и iOS. Одной из основных особенностей этой POS-системы является то, насколько легко она интегрируется с мобильными устройствами, такими как смартфон или планшет, что позволяет совершать транзакции в любом месте! Кроме того, это POS-приложение легко упрощает программы лояльности клиентов, управление сотрудниками и обработку мобильных платежей, используя только подключение к Интернету, устройство и мобильную POS-платформу. Эти системы точек продаж также помогают управлять запасами на ходу и универсальным управлением точками продаж, чтобы предоставить владельцам розничного бизнеса надежные POS-решения.

Что является примером POS?

Основными примерами операционных систем POS в настоящее время являются:

Весна

Красный пузырь

Распечатать

Shopify

Розничный магазин

Интернет-магазины

Магазины электронной коммерции, такие как Spring, Redbubble и Printful, используют розничные POS-системы на базе Интернета, которые используют виртуальную витрину, что очень важно, сделано для владельца бизнеса без необходимости в дополнительных аппаратных компонентах POS. Эти POS-системы облегчают розничные транзакции через Интернет и включают в себя такие функции, как безопасная оплата, надежный интерфейс программы лояльности и большая емкость для хранения данных клиентов. По сути, облачные POS-системы упрощают бизнес-транзакции в Интернете, при этом владельцу бизнеса не требуется создавать компоненты для торговых точек или приобретать программное обеспечение для торговых точек.

Гигант электронной коммерции онлайн-торговли Shopify — еще один пример мобильной облачной POS-системы, которая использует виртуальную витрину для покупателей. Одна из его основных функций включает в себя готовую к использованию онлайн-систему POS, управление программой лояльности, бесшовную интеграцию между виртуальными платформами, мобильное приложение для динамических POS-решений и даже специальную группу онлайн-обслуживания клиентов для решения проблем. Мобильный облачный POS упрощает работу предпринимателей. Они могут легко создавать отчеты POS, управлять запасами, хранить данные о клиентах и получать ценную информацию о бизнесе без технических знаний о программном обеспечении, оборудовании или системах обработки мобильных платежей.

Как создать POS-приложение?

После того, как вы решили создать POS-системы, соответствующие потребностям вашего бизнеса, вам необходимо будет рассмотреть несколько важных факторов, прежде чем вы начнете создавать системные решения для торговых точек.

Оценить POS-потребности бизнеса

Чтобы создать POS-системы, которые лучше всего подходят для вашего бизнеса, вам сначала необходимо оценить потребности вашего бизнеса. В зависимости от типа бизнеса, которым вы владеете, его программное обеспечение, оборудование и функции POS будут различаться. Если вы хотите создать POS-системы для продуктового бизнеса, например POS-системы для ресторанов, вам потребуется дополнительное оборудование и программное обеспечение, отличное от обычного розничного магазина, такого как бутик одежды.

Будет ли сильно зависеть управление вашими бизнес-клиентами от использования подарочных карт POS для программы лояльности клиентов? Ваш розничный магазин работает только в Интернете, имеет только физическое местоположение или работает как гибридный розничный бизнес (сочетание как онлайн, так и офлайн)? Как вы будете администрировать управление персоналом и отслеживать эффективность продаж вашей команды? Понятно, что прежде чем вы начнете создавать системы торговых точек, необходимо тщательно рассмотреть потребности бизнеса в ортологичных POS-решениях с наиболее подходящими функциями.

Выберите правильное оборудование и программное обеспечение POS

Теперь, когда вы определились с программным обеспечением, оборудованием и функциями, которые нужны вашему бизнесу, вам нужно будет выбрать правильное сочетание этих POS-решений для вашего бизнеса. Выбранное вами решение POS будет зависеть от типа настройки POS, который вы хотите иметь. Например, сколько кухонь отображают или указывают локальные системы заказа POS, которые вам понадобятся для ресторанного бизнеса, по сравнению с бизнесом онлайн-печати по запросу, для которого может потребоваться больше облачного программного обеспечения с меньшим упором на оборудование.

Бюджет на POS-систему

Тип разрабатываемого аппаратного и программного решения POS будет зависеть от вашего бюджета. Сумма, которую вы потратите на POS-проект и получение подходящей команды разработчиков или готового DIY-решения, зависит только от вас! Имейте в виду, что результаты и функции этих POS-систем будут различаться в зависимости от того, насколько хорошо вы инвестируете в их создание. Вам также придется учитывать стоимость его управления, наличие постоянной технической поддержки, разработку программного обеспечения, интеграцию с мобильными и веб-платформами, а также возможность периодического обновления вашей POS-системы.

Некоторые предприятия могут выбрать готовые мобильные POS-решения или программы «сделай сам», которые требуют меньших предварительных затрат времени, за исключением таких задач, как загрузка продуктов в POS-систему для облегчения управления запасами. Другие могут продолжать использовать свои устаревшие POS-системы, несмотря на трудности с обновлением программного обеспечения, неуклюжее оборудование и восприимчивость к вирусам. Кроме того, эти устаревшие POS-системы более подвержены потере данных в случае попадания воды или другого внешнего повреждения, имеют меньший объем данных и не могут создавать гибкие отчеты. Они также имеют менее интегрированные функции, чем более продвинутые облачные POS-системы.

Выберите подходящего поставщика POS-услуг

Чтобы избежать хлопот, многие владельцы бизнеса предпочитают, чтобы поставщики услуг выбирали, разрабатывали и устанавливали правильную систему данных, отвечающую потребностям их бизнеса. Многие хорошо зарекомендовавшие себя поставщики POS также предлагают обучение сотрудников использованию системы, настройку POS и предлагают текущее обслуживание POS и обслуживание клиентов в дополнение к обновлениям программного обеспечения как часть впечатляющего пакета! Достаточно сложно управлять бизнесом. Позвольте экспертам по программному обеспечению позаботиться о ваших POS-решениях, чтобы вам не пришлось это делать!

Что нужно для POS-системы?

Решения для точек продаж включают как аппаратное, так и программное обеспечение, которое лучше всего подходит для бизнеса. Это важно, находитесь ли вы в ресторане, супермаркете, розничном бутике или онлайн-бизнесе.

POS-оборудование

Для системы POS требуется станция для размещения или размещения оборудования, даже в случае мобильного приложения, для которого может потребоваться вложение, используемое с платформой Square.

Для этого решения для точек продаж также требуется устройство для считывания кредитных карт (которое может быть мобильным), генератор чеков, монитор или дисплей терминала, кассовый ящик и сканер штрих-кода для данных о ценах.

POS-программное обеспечение

Стандартному приложению для точек продаж в розничном магазине потребуются программные функции, такие как управление запасами, отслеживание продаж, безопасный платежный шлюз, программный инструмент для создания отчетов и анализа данных, а также система для отслеживания, корректировки и управления данными о ценах. Тем не менее, чтобы выбрать правильное программное решение для POS, тип бизнеса должен быть фактором.

Соображения по бизнес-модели

Розничному бизнесу, который работает как онлайн, так и офлайн (физический магазин), может потребоваться универсальное мобильное POS-решение для своего интернет-магазина. Возможности решения для точек продаж позволят владельцу бизнеса обрабатывать транзакции с помощью мобильных устройств, предоставляя бизнесу большую гибкость для обработки мобильных платежей. Эта бизнес-модель потребует современного программного и аппаратного обеспечения POS для мобильной платформы, совместимых устройств и онлайн-подключения, которые обеспечат бесшовную интеграцию.

Для исключительно онлайн-системы POS для бизнеса потребуется программное и аппаратное обеспечение, отвечающее потребностям как клиента, так и самого розничного бизнеса. Функции POS могут включать в себя наличие мобильного платежного шлюза, где клиенты имеют автономию для облегчения своих облачных транзакций для онлайн-покупок, например, с Shopify.

В обычном магазине, таком как супермаркет, могут потребоваться POS-системы самообслуживания, чтобы сократить время ожидания в очереди в магазине, ускорить транзакции и уменьшить потребность в дополнительном персонале. Кроме того, им может понадобиться POS-терминал с легко читаемым экраном, обращенным к покупателю, чтобы они могли отслеживать свои покупки.

Однако ресторан-пиццерия, например, может отдать приоритет POS-решению для мобильного приложения для заказа для своих клиентов, которое позволит им упростить свои транзакции в Интернете, а также системе отображения на кухне для ресторанных POS-систем для управления запасами для клиентов.

Как использовать POS-систему шаг за шагом?

Получить заказ

Будь то мобильное устройство, система самообслуживания или веб-интерфейс, одной из основных функций POS-решения является получение заказа от клиента и регистрация продаж. Это вводится в систему через онлайн-решение, облачное POS-приложение или локальное устаревшее POS. При вводе заказа транзакция регистрируется в программном обеспечении системы управления данными POS.

Получать платеж

Процесс оплаты через POS-терминал начинается после того, как заказ зарегистрирован и покупатель выразил желание совершить покупку. Оплата производится наличными, подарочными картами, кредитной картой или через мобильный онлайн-шлюз POS-системы. Сумма транзакции также регистрируется программным обеспечением этих POS-решений.

Хранить данные клиентов

Информация о дате транзакции, используемом платежном решении и деталях покупки клиента хранится в POS. Это полезно в случае возникновения каких-либо проблем, таких как возврат. В дополнение к общей информации POS записывает данные о покупателе, такие как имя или идентификатор, использованные подарочные карты, управление программой лояльности клиентов, а также полученные продажи или услуги.

Создать квитанцию

Для клиента создается товарный чек с подтверждением транзакции, хранящимся POS-решениями в базе данных для бизнеса. Это поможет в создании точных отчетов о продажах, когда это необходимо.

Управление запасами

Необходимые корректировки POS вносятся в уровни запасов посредством управления запасами. Таким образом, бизнес может отслеживать доступный инвентарь в зависимости от количества транзакций за день.

Создание отчетов о продажах

Используя сохраненные данные о продажах в точках продажи, владелец бизнеса может создавать отчеты, содержащие ценную информацию о бизнесе. Эти отчеты о продажах POS предоставляют данные об управлении запасами, программах лояльности клиентов, управлении сотрудниками, сгенерированных подарочных картах, планировании управления персоналом и налоговой информации.

Как сделать POS-отчет?

Отчеты POS создаются путем анализа данных, хранящихся в системе POS, и их использования для получения ценных бизнес-идей. Эти отчеты POS включают управление запасами, программы лояльности клиентов, управление сотрудниками и данные о продажах для получения этих идей. В зависимости от типа отчетов, которые вы хотите создать, могут использоваться различные матрицы. Эти отчеты POS включают:

Управление персоналом

Сопоставление данных программного обеспечения POS для управления сотрудниками с количеством продаж даст ценную информацию о самом продаваемом сотруднике за определенный период или в целом. Эти отчеты о сотрудниках могут предоставить ценные данные о лучших и худших сотрудниках в течение определенного квартала. Программное обеспечение POS также может генерировать информацию о том, требуется ли дополнительный персонал или слишком много сотрудников в конкретном отделе.

Из этих отчетов можно получить важную информацию о заработной плате сотрудников и сопоставить ее с объемом продаж или отработанным временем. Так как эта информация может быть использована для управления персоналом при составлении графиков и назначении смен. Понимание данных, сгенерированных в этих отчетах, также влияет на решения по управлению сотрудниками, такие как вознаграждение, комиссионные, а также наем или увольнение сотрудника.

Продажи продуктов

На решения об инвентаризации также влияет анализ данных о продажах в точках продаж. Программное обеспечение POS может создавать отчеты о самых продаваемых или наименее продаваемых продуктах, анализируя данные о продажах и запасах. Эти отчеты могут предоставить ценную информацию о самых продаваемых продуктах в определенный период продаж и даже определить точную переменную продукта. Данные о запасах, сгенерированные из этих отчетов о продажах POS, определяют решения по управлению запасами, поскольку владелец бизнеса решает, прекратить ли товар, который плохо работает, или удвоить заказ для запасов, которые движутся очень быстро.

Управление клиентами

Ценную информацию об управлении клиентами можно получить с помощью функций программного обеспечения для анализа данных POS. Это включает в себя количество покупок, сделанных клиентом за определенный период или специальные дни для программ благодарности клиентов. Эти данные помогают при управлении программами лояльности клиентов и создании стратегий управления клиентами путем отслеживания привычек и предпочтений ваших клиентов.

Это POS-программное обеспечение даст информацию об их наиболее предпочтительных способах оплаты, днях покупок и выбранных продуктах. Это может даже направлять решения о ценообразовании, поскольку бизнес может решить создать индивидуальные варианты ценообразования на основе покупательских привычек постоянных VIP-клиентов. Таким образом, эффективное управление клиентами становится ключевой особенностью использования POS-решений. Этот подход, основанный на данных POS, повышает лояльность ваших клиентов, а также увеличивает продажи для вашего бизнеса.

Вывод

Инвестирование в подходящего поставщика программного и аппаратного обеспечения POS поможет вашему бизнесу выйти на новый уровень.