Aplikacje Point-of-Sale (POS) są jednym z najważniejszych systemów oprogramowania w firmie i są zwykle umieszczane w "punkcie" lub miejscu, w którym odbywają się transakcje. Kluczowe cechy rozwiązań point-of-sale obejmują utrzymywanie dokładnych zapisów transakcji przychodzących i wychodzących dokonywanych codziennie przez firmę.

Obejmują one gotówkę, czeki i płatności elektroniczne, takie jak karty kredytowe i debetowe, a także wydawanie poof takich płatności poprzez wydanie paragonu do klienta.

Te dane POS jest używany do generowania raportów i zapewnić przedsiębiorstwu cenne spostrzeżenia biznesowe na planowanie pracowników, zarządzanie zapasami, przepływ gotówki i ważne analizy danych sprzedaży. W tym nowoczesnym dniu, skuteczny punkt-of-sale system oprogramowania, który spełnia potrzeby firmy jest absolutną koniecznością!

Znaczenie aplikacji POS

Przez długi czas byliśmy przyzwyczajeni do oglądania różnych typów systemów POS na miejscu w handlu detalicznym. Kto może zapomnieć głośne, ale nostalgiczne "ka-ching" dźwięk wykonany przez tradycyjnego lokalu, kasy, lub w naszym ulubionym "cegły i sklepu detalicznego"? Te maszyny punktu sprzedaży może być tak proste, jak jeden z tych nieporęcznych systemów POS legacy używane w zwykłej rodzinnej małej firmy lub przyjaznej stacji benzynowej sąsiedztwa. Starsze systemy POS są zainstalowane na miejscu, nie są mobilne, przechowują swoje dane na dysku twardym systemu i są bardzo trudne do zintegrowania z innym oprogramowaniem do zarządzania firmą.

Te starsze systemy POS nie mogą się równać z bardziej zaawansowanymi systemami oprogramowania samoobsługowego punktów sprzedaży używanymi w większych punktach sprzedaży detalicznej, takich jak franczyzy supermarketów. Oprogramowanie, sprzęt i inne elementy wykorzystywane do tworzenia systemów POS z tymi zaawansowanymi funkcjami są bardziej złożone niż podstawowy system punktu sprzedaży. Samoobsługowy punkt sprzedaży pozwala klientom detalicznym na swobodne zarządzanie swoimi transakcjami i kasą bez konieczności korzystania z usług fizycznego kasjera. W szczytowym okresie pandemii COVID takie systemy punktów sprzedaży były nieocenione, ponieważ umożliwiały minimalny kontakt między kupującymi a sprzedającymi.

Dlaczego system POS Apps to przyszłość?

Jeszcze bardziej zaawansowane mobilne rozwiązania do zarządzania punktami sprzedaży, takie jak detaliczne systemy POS Miva Merchant i Square, mają zwiększone funkcje, takie jak zarządzanie zapasami, raporty i mobilny czytnik kart kredytowych. To oprogramowanie POS ułatwia łatwe transakcje mobilne na platformach mobilnych Android i iOS. Jedną z głównych cech tego systemu POS jest to, jak łatwo integruje się z urządzeniami mobilnymi, takimi jak smartfon lub tablet, aby umożliwić transakcje w dowolnym miejscu! Ponadto, ta aplikacja POS łatwo ułatwia programy lojalnościowe klientów, zarządzanie pracownikami i mobilne przetwarzanie płatności z tylko połączenie z Internetem, urządzenie i mobilną platformę POS. Te systemy punktów sprzedaży pomagają również w zarządzaniu zapasami w podróży i wszechstronnym zarządzaniu punktami sprzedaży, aby zapewnić właścicielom firm detalicznych niezawodne rozwiązania POS.

Jaki jest przykład systemu POS?

Główne przykłady systemów operacyjnych POS w dzisiejszych czasach to:

Spring

Redbubble

Print

Shopify

Sklepy detaliczne

Sklepy E-Commerce

Sklepy E-Commerce, takie jak Spring, Redbubble i Printful, wykorzystują internetowe systemy POS do sprzedaży detalicznej, które używają wirtualnego frontu sklepowego, który jest niezbędny, wykonany dla właściciela firmy bez potrzeby dodatkowych komponentów sprzętowych POS. Te systemy POS ułatwiają transakcje detaliczne przez internet i obejmują takie funkcje jak bezpieczna kasa, solidny interfejs programu lojalnościowego i większa pojemność do przechowywania danych klientów. W efekcie systemy POS oparte na chmurze upraszczają transakcje biznesowe w Internecie bez konieczności budowania przez właściciela firmy komponentów punktu sprzedaży lub zakupu oprogramowania do obsługi punktów sprzedaży.

Internetowy gigant handlu elektronicznego Shopify jest kolejnym przykładem mobilnego systemu POS opartego na chmurze, który wykorzystuje wirtualną witrynę sklepową dla klientów. Jedną z jego głównych cech jest gotowy do użycia system POS online, zarządzanie programem lojalnościowym, płynna integracja między platformami wirtualnymi, aplikacja mobilna dla dynamicznych rozwiązań POS, a nawet dedykowany zespół obsługi klienta online do rozwiązywania problemów. Mobilny POS w chmurze to ułatwienie dla przedsiębiorców. Mogą oni z łatwością generować raporty POS, zarządzać zapasami, przechowywać dane klientów i otrzymywać cenne spostrzeżenia biznesowe bez wiedzy technicznej na temat oprogramowania punktów sprzedaży, sprzętu lub systemów przetwarzania płatności mobilnych.

Jak stworzyć aplikację POS?

Po podjęciu decyzji o stworzeniu systemów POS, które spełnią potrzeby Twojej firmy, będziesz musiał rozważyć kilka ważnych czynników, zanim zaczniesz budować rozwiązania systemów punktów sprzedaży.

Oceń potrzeby firmy w zakresie POS

Aby stworzyć systemy POS najlepiej odpowiadające potrzebom Twojej firmy, będziesz musiał najpierw ocenić potrzeby swojego biznesu. W zależności od rodzaju firmy, której jesteś właścicielem, jej oprogramowanie POS, sprzęt i funkcje będą się różnić. Jeśli chcesz stworzyć systemy POS dla biznesu spożywczego, takie jak systemy POS dla restauracji, będziesz potrzebował dodatkowego sprzętu i oprogramowania, które różni się od zwykłego sklepu detalicznego, takiego jak butik odzieżowy.

Czy zarządzanie klientami Twojego biznesu będzie w dużej mierze zależało od wykorzystania kart podarunkowych POS do programu lojalnościowego dla klientów? Czy Twój sklep detaliczny działa tylko w Internecie, czy ma tylko fizyczną lokalizację sklepu, czy też działa jako hybrydowy biznes detaliczny (mieszanka zarówno online, jak i offline)? Jak zdecydujesz się zarządzać swoimi pracownikami i śledzić wyniki sprzedaży swojego zespołu? Jest oczywiste, że przed rozpoczęciem budowy systemów point-of-sale, należy dokładnie rozważyć potrzeby biznesowe w ortodoksyjnych rozwiązań POS z najbardziej odpowiednich funkcji.

Wybierz odpowiedni sprzęt i oprogramowanie POS

Teraz, że zawęził oprogramowanie, sprzęt i funkcje, które Twoja firma potrzebuje, trzeba będzie wybrać odpowiednią mieszankę tych rozwiązań POS dla Twojej firmy. Rozwiązanie POS, które wybierzesz, będzie zależało od rodzaju konfiguracji POS, którą chcesz mieć. Na przykład, ile kuchni wyświetla lub punkt POS on-premise systemy zamówień trzeba będzie dla firmy restauracyjnej w porównaniu z tym z online print-on-demand firmy, które mogą wymagać więcej oprogramowania w chmurze z mniejszym naciskiem na sprzęt.

Budżet na system POS

Rodzaj sprzętu i oprogramowania POS, który jest opracowany będzie zależał od budżetu. Kwota, którą wydasz na projekt POS i uzyskanie odpowiedniego zespołu programistów lub gotowego rozwiązania DIY, zależy od Ciebie! Pamiętaj, że wyniki i funkcje tych systemów POS będą się różnić w zależności od tego, jak dobrze zainwestujesz w ich tworzenie. Będziesz musiał również wziąć pod uwagę koszt jego zarządzania, czy istnieje bieżące wsparcie techniczne, rozwój oprogramowania, integracja na platformach mobilnych i internetowych, a także czy Twój system POS może ułatwić okresowe aktualizacje.

Niektóre firmy mogą zdecydować się na gotowe rozwiązania mobilne POS lub programy typu "zrób to sam", które wymagają mniejszej inwestycji czasu z góry, z wyjątkiem zadań takich jak wgrywanie produktów do systemu POS w celu ułatwienia zarządzania zapasami. Inni mogą zdecydować się na dalsze korzystanie z dotychczasowych systemów POS, pomimo trudności z aktualizacją oprogramowania, nieporęcznego sprzętu i podatności na wirusy. Ponadto starsze systemy POS są bardziej podatne na utratę danych w przypadku zalania lub innego uszkodzenia zewnętrznego, mają mniejszą pojemność danych i nie są w stanie generować elastycznych raportów. Mają również mniej zintegrowanych funkcji niż bardziej zaawansowane systemy POS oparte na chmurze.

Wybierz odpowiedniego dostawcę usług POS

Aby wyeliminować kłopot, wielu właścicieli firm decyduje się zlecić usługodawcom wybór, opracowanie i zainstalowanie odpowiedniego systemu danych, który spełnia potrzeby ich firmy. Wielu uznanych sprzedawców POS oferuje również szkolenie pracowników w zakresie obsługi systemu, konfigurację POS, a także oferuje bieżącą konserwację POS i obsługę klienta oprócz aktualizacji oprogramowania w ramach imponującego pakietu! Zarządzanie firmą jest wystarczająco trudne. Pozwól, aby eksperci od oprogramowania zajęli się Twoimi rozwiązaniami POS, abyś Ty nie musiał tego robić!

Co jest potrzebne do systemu POS?

Rozwiązania Point of -Sale obejmują zarówno sprzęt, jak i oprogramowanie, które jest najlepiej dostosowane do danego biznesu. Jest to ważne, czy jesteś w restauracji, supermarkecie, butiku detalicznym, czy też w internetowym biznesie rzemieślniczym.

Sprzęt POS

System POS wymaga stacji do umieszczenia lub domu sprzętu, nawet w przypadku aplikacji mobilnej, która może wymagać załącznika, jak w przypadku platformy Square.

Takie rozwiązanie punktu sprzedaży wymaga również czytnika kart kredytowych (który może być mobilny), generatora paragonów, monitora lub wyświetlacza terminala, szuflady na gotówkę oraz skanera kodów kreskowych do danych cenowych.

Oprogramowanie POS

Standardowa aplikacja point-of-sale dla sklepu detalicznego będzie wymagać funkcji oprogramowania, takich jak zarządzanie zapasami, śledzenie sprzedaży, bezpieczna bramka płatnicza, raportowanie i narzędzie oprogramowania do analizy danych oraz system do ustawiania śledzenia, dostosowywania i zarządzania danymi cenowymi. Jednak, aby wybrać odpowiednie rozwiązanie oprogramowania POS, rodzaj działalności będzie musiał być czynnikiem.

Rozważania dotyczące modelu biznesowego

Firma detaliczna, która działa zarówno online, jak i offline (sklep fizyczny), może potrzebować wszechstronnego rozwiązania mobilnego POS dla swojego sklepu internetowego. Funkcje rozwiązania punktu sprzedaży pozwolą właścicielowi firmy na przetwarzanie transakcji za pomocą urządzeń mobilnych, dając firmie większą elastyczność w zakresie mobilnego przetwarzania płatności. Ten model biznesowy będzie wymagał aktualnego oprogramowania POS i sprzętu dla swojej platformy mobilnej, kompatybilnych urządzeń i połączenia online, które pozwoli na bezproblemową integrację.

Wyłącznie internetowy system POS dla biznesu będzie wymagał oprogramowania i sprzętu, który spełnia potrzeby zarówno klienta, jak i samego biznesu detalicznego. Funkcje POS mogą obejmować posiadanie mobilnej bramki płatniczej, gdzie klienci mają autonomię, aby ułatwić swoje transakcje w chmurze dla zakupów online, takich jak z Shopify.

Sklep murowany, taki jak supermarket, może wymagać samoobsługowych systemów POS, aby skrócić czas oczekiwania w kolejce w sklepie, ułatwić szybsze transakcje i zmniejszyć zapotrzebowanie na dodatkowy personel. Ponadto może potrzebować terminalu POS z czytelnym ekranem skierowanym w stronę klienta, aby mógł on śledzić swoje zakupy.

Jednak pizzeria, na przykład, może priorytetowo traktować rozwiązanie POS mobile order app dla swoich klientów, które pozwalają im ułatwić transakcje online, a także system wyświetlania w kuchni dla systemów POS restauracji, aby zarządzać zapasami dla klientów.

Jak korzystać z systemu POS krok po kroku?

Przyjmij zamówienie

Niezależnie od tego, czy jest to rozwiązanie mobilne, samoobsługowe czy internetowe, jedną z najbardziej podstawowych funkcji rozwiązania POS jest odbieranie zamówienia od klienta i rejestrowanie sprzedaży. Zamówienie jest wprowadzane do systemu za pośrednictwem rozwiązania internetowego, aplikacji POS w chmurze lub starszego POS w siedzibie firmy. Podczas wprowadzania zamówienia, transakcja jest rejestrowana w oprogramowaniu systemu zarządzania danymi POS.

Otrzymanie płatności

Proces płatności w punkcie sprzedaży rozpoczyna się po zarejestrowaniu zamówienia i wskazaniu przez klienta chęci dokonania zakupu. Płatność jest realizowana za pomocą gotówki, kart podarunkowych, karty kredytowej lub za pośrednictwem internetowej bramki mobilnej systemu POS. Kwota transakcji jest również rejestrowana przez oprogramowanie w tych rozwiązaniach POS.

Przechowywanie danych klientów

Informacje o dacie transakcji, użytym rozwiązaniu płatniczym i szczegółach zakupu klienta są przechowywane na POS. Jest to przydatne w przypadku jakichkolwiek problemów, takich jak zwroty. Oprócz informacji ogólnych, POS rejestruje dane dotyczące klienta, takie jak imię i nazwisko lub ID, użyte karty podarunkowe, zarządzanie programem lojalnościowym klienta oraz sprzedaż lub usługę, która została otrzymana.

Generowanie paragonu

Dla klienta generowany jest rachunek sprzedaży, a dowód transakcji jest przechowywany przez rozwiązania POS w bazie danych firmy. W razie potrzeby pomoże to w wygenerowaniu dokładnych raportów sprzedaży.

Zarządzanie zapasami

Niezbędne korekty POS są wprowadzane do poziomów zapasów za pomocą zarządzania zapasami. W ten sposób firma może śledzić dostępne zapasy na podstawie liczby transakcji w danym dniu.

Generowanie raportów sprzedaży

Korzystając z zapisanych danych o sprzedaży w punktach sprzedaży, właściciel firmy może generować raporty, które dają cenne spostrzeżenia biznesowe. Te raporty sprzedaży POS dostarczają danych dotyczących zarządzania zapasami, programów lojalnościowych dla klientów, zarządzania pracownikami, wygenerowanych kart podarunkowych, harmonogramu zarządzania personelem oraz informacji podatkowych.

W jaki sposób tworzę raporty POS?

Raporty POS powstają poprzez analizę danych przechowywanych w systemie POS i wykorzystanie ich do wygenerowania wartościowych spostrzeżeń biznesowych. W raportach POS uwzględnia się zarządzanie zapasami, programy lojalnościowe dla klientów, zarządzanie pracownikami i dane dotyczące sprzedaży. W zależności od rodzaju raportów, które chcesz wygenerować, można użyć różnych matryc. Te raporty POS obejmują:

Zarządzanie pracownikami.

Powiązanie danych oprogramowania POS dotyczących zarządzania pracownikami z liczbą sprzedaży pozwoli uzyskać cenne informacje na temat najlepiej sprzedającego się pracownika w danym okresie lub całościowo. Te raporty pracownicze mogą dostarczyć cennych danych na temat najlepiej i najgorzej radzących sobie pracowników w danym kwartale. Oprogramowanie POS może również generować informacje o tym, czy potrzebne jest dodatkowe zatrudnienie lub czy jest zbyt wielu pracowników w danym dziale.

Istotne informacje o wynagrodzeniu pracowników mogą być czerpane z tych raportów i porównywane w porównaniu do wielkości sprzedaży lub przepracowanych godzin. Jak Te informacje mogą być wykorzystane do kierowania zarządzania personelem planowania i przydzielania zmian. Wgląd z danych wygenerowanych w tych raportach również wpływać na decyzje dotyczące zarządzania pracownikami, takie jak wynagrodzenie, prowizje i zatrudnianie lub zwalnianie pracownika.

Sprzedaż produktów

Na decyzje dotyczące zapasów wpływa również analiza danych sprzedażowych POS. Oprogramowanie POS może generować raporty na temat najlepiej sprzedających się lub najgorzej sprzedających się produktów poprzez analizę danych ze sprzedaży i zapasów. Raporty te mogą dostarczyć cennych informacji na temat najlepiej sprzedających się produktów w danym okresie sprzedaży i zidentyfikować nawet dokładną zmienną produktu. Dane inwentaryzacyjne generowane z tych raportów POS sprzedaży kierować decyzje zarządzania zapasami, jak właściciel firmy decyduje, czy przerwać element, który robi słabo lub podwoić zamówienie dla zapasów, które porusza się bardzo szybko.

Zarządzanie klientami

Cenne informacje dotyczące zarządzania klientami można uzyskać dzięki funkcjom oprogramowania do analizy danych POS. Obejmuje to liczbę zakupów dokonanych przez klienta w określonym czasie lub specjalne dni dla programów docenienia klienta. Dane te pomagają w zarządzaniu programami lojalnościowymi i tworzeniu strategii zarządzania klientami poprzez śledzenie zwyczajów i preferencji klientów.

To oprogramowanie POS daje wgląd w ich najbardziej preferowane opcje płatności, dni zakupów i wybrane produkty. To może nawet kierować decyzjami cenowymi, ponieważ firma może zdecydować się na stworzenie niestandardowych opcji cenowych w oparciu o zwyczaje wydatków powtarzających się klientów VIP. W ten sposób skuteczne zarządzanie klientami staje się kluczową cechą korzystania z rozwiązań POS. To bogate w dane podejście do POS zwiększa lojalność Twoich klientów, a także napędza większą sprzedaż Twojej firmy.

Wniosek

Inwestycja we właściwe oprogramowanie POS i dostawcę usług sprzętowych pomoże Twojej firmie rozwinąć się na kolejny poziom.