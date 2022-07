Les applications de point de vente (POS) sont l'un des systèmes logiciels les plus importants d'une entreprise et sont généralement placées au "point" ou à l'endroit où les transactions ont lieu. Les principales caractéristiques des solutions de point de vente incluent la tenue de registres précis des transactions entrantes et sortantes effectuées quotidiennement par l'entreprise.

Ceux-ci incluent les espèces, les chèques et les paiements électroniques tels que les cartes de crédit et de débit, et délivrent également une preuve de ces paiements en émettant un reçu au client.

Ces données de point de vente sont utilisées pour générer des rapports et fournir à l'entreprise des informations commerciales précieuses sur la planification des employés, la gestion des stocks, les flux de trésorerie et l'analyse des données de vente importantes. De nos jours, un système logiciel de point de vente efficace qui répond aux besoins de l'entreprise est une nécessité absolue !

L'importance de l'application POS

Pendant longtemps, nous avons été habitués à voir différents types de systèmes de point de vente sur site dans le commerce de détail. Qui peut oublier le son fort mais nostalgique du « ka-ching » émis par les locaux traditionnels, la caisse enregistreuse ou notre magasin de détail préféré ? Ces machines de point de vente peuvent être aussi simples que l'un de ces systèmes de point de vente encombrants utilisés dans votre petite entreprise familiale habituelle ou votre station-service de quartier convivial. Les anciens systèmes de point de vente sont sur site, ne sont pas mobiles, stockent leurs données sur le disque dur du système et sont très difficiles à intégrer à d'autres logiciels de gestion d'entreprise.

Ces systèmes de point de vente hérités ne font pas le poids face aux systèmes logiciels de point de vente en libre-service plus sophistiqués utilisés dans les grands points de vente au détail, tels que les franchises de supermarchés. Le logiciel, le matériel et les autres composants utilisés pour créer des systèmes de point de vente avec ces fonctionnalités avancées sont plus complexes qu'un système de point de vente de base. Un point de vente en libre-service offre aux clients de détail la liberté de gérer leurs transactions et leur paiement sans avoir besoin d'un caissier physique. Au plus fort de la pandémie de COVID, ces systèmes de point de vente étaient inestimables car ils permettaient un contact minimal entre les acheteurs et les vendeurs.

Pourquoi le système d'applications POS est-il l'avenir ?

Des solutions de gestion de points de vente mobiles encore plus avancées, telles que les systèmes de point de vente au détail Miva Merchant et Square, ont augmenté les fonctionnalités, telles que la gestion des stocks, les rapports et un lecteur de carte de crédit mobile. Ce logiciel de point de vente facilite les transactions mobiles sur les plates-formes mobiles Android et iOS. L'une des principales caractéristiques de ce système de point de vente est la facilité avec laquelle il s'intègre aux appareils mobiles tels qu'un smartphone ou des tablettes pour permettre des transactions n'importe où ! De plus, cette application de point de vente facilite facilement les programmes de fidélisation des clients, la gestion des employés et le traitement des paiements mobiles avec juste une connexion Internet, un appareil et une plate-forme de point de vente mobile. Ces systèmes de point de vente facilitent également la gestion des stocks en déplacement et la gestion polyvalente des points de vente pour fournir aux propriétaires de commerces de détail des solutions de point de vente fiables.

Qu'est-ce qu'un exemple de point de vente ?

Les principaux exemples de systèmes d'exploitation POS actuels sont :

Printemps

Redbubble

Imprimer

Shopify

Les magasins de détail

Magasins de commerce électronique

Les magasins de commerce électronique, tels que Spring, Redbubble et Printful, utilisent des systèmes de point de vente au détail basés sur le Web qui utilisent une vitrine virtuelle, ce qui est essentiel, fait pour le propriétaire de l'entreprise sans avoir besoin de composants matériels de point de vente supplémentaires. Ces systèmes de point de vente facilitent les transactions de détail via Internet et incluent des fonctionnalités telles que le paiement sécurisé, une interface de programme de fidélité robuste et une plus grande capacité de stockage des données client. En effet, les systèmes de point de vente basés sur le cloud simplifient les transactions commerciales en ligne sans que le propriétaire de l'entreprise soit obligé de créer des composants de point de vente ou d'acheter un logiciel de point de vente.

Le géant du commerce électronique de détail en ligne Shopify est un autre exemple de système de point de vente mobile basé sur le cloud, qui utilise une vitrine virtuelle pour les clients. L'une de ses principales caractéristiques comprend un système de point de vente en ligne prêt à l'emploi, la gestion du programme de fidélité, une intégration transparente entre les plates-formes virtuelles, une application mobile pour les solutions de point de vente dynamiques et même une équipe de service client en ligne dédiée pour résoudre les problèmes. Un point de vente mobile basé sur le cloud facilite la tâche des entrepreneurs. Ils peuvent facilement générer des rapports de point de vente, gérer les stocks, stocker les données des clients et recevoir des informations commerciales précieuses sans connaissances techniques des logiciels, du matériel ou des systèmes de traitement des paiements mobiles de point de vente.

Comment créer une application POS ?

Une fois que vous avez décidé de créer des systèmes de point de vente qui répondent aux besoins de votre entreprise, vous devrez tenir compte de quelques facteurs importants avant de commencer à créer des solutions de systèmes de point de vente.

Évaluer les besoins en point de vente de l'entreprise

Pour créer des systèmes de point de vente qui conviennent le mieux à votre entreprise, vous devrez d'abord évaluer les besoins de votre entreprise. Selon le type d'entreprise que vous possédez, son logiciel de point de vente, son matériel et ses fonctionnalités varieront. Si vous souhaitez créer des systèmes de point de vente pour le secteur alimentaire, tels que des systèmes de point de vente de restaurant, vous aurez besoin de matériel et de logiciels supplémentaires différents de ceux d'un magasin de détail ordinaire, comme une boutique de vêtements.

La gestion de votre clientèle d'entreprise dépendra-t-elle fortement de l'utilisation de cartes-cadeaux de point de vente pour son programme de fidélisation de la clientèle ? Votre magasin de détail est-il uniquement en ligne, n'a-t-il qu'un emplacement physique ou fonctionne-t-il comme une entreprise de vente au détail hybride (mélange de commerce en ligne et hors ligne) ? Comment choisirez-vous d'administrer la gestion de vos employés et de suivre les performances commerciales de votre équipe ? Il est clair qu'avant de commencer à construire des systèmes de point de vente, une attention particulière doit être accordée aux besoins de l'entreprise dans les solutions de point de vente orthologue avec les fonctionnalités les plus appropriées.

Choisissez le bon matériel et logiciel de point de vente

Maintenant que vous avez défini les logiciels, le matériel et les fonctionnalités dont votre entreprise a besoin, vous devez sélectionner la bonne combinaison de ces solutions de point de vente pour votre entreprise. La solution de point de vente que vous choisirez dépendra du type de configuration de point de vente que vous souhaitez avoir. Par exemple, combien de cuisines affichent ou pointent des systèmes de commande sur site POS dont vous aurez besoin pour une entreprise de restauration par rapport à une entreprise d'impression à la demande en ligne qui peut nécessiter davantage de logiciels basés sur le cloud avec moins d'accent sur le matériel.

Budget pour le système de point de vente

Le type de solution matérielle et logicielle de point de vente développé dépendra de votre budget. Le montant que vous dépensez pour le projet de point de vente et l'obtention de la bonne équipe de développement ou d'une solution de bricolage prête à l'emploi dépendent de vous ! Gardez à l'esprit que les résultats et les fonctionnalités de ces systèmes de point de vente varieront en fonction de la manière dont vous investissez dans leur création. Vous devrez également prendre en compte le coût de sa gestion, s'il existe un support technique continu, le développement de logiciels, l'intégration sur des plates-formes mobiles et Web, et également si votre système de point de vente peut faciliter les mises à niveau périodiques.

Certaines entreprises peuvent opter pour des solutions mobiles de point de vente prêtes à l'emploi ou des programmes de bricolage qui nécessitent moins d'investissement initial en temps, à l'exception de tâches telles que le téléchargement de produits sur le système de point de vente pour faciliter la gestion des stocks. D'autres peuvent choisir de continuer à utiliser leurs anciens systèmes de point de vente, malgré la difficulté d'obtenir des mises à niveau du logiciel, du matériel encombrant et de la sensibilité aux virus. De plus, ces systèmes de point de vente hérités sont plus sujets à la perte de données en cas d'eau ou d'autres dommages externes, ont moins de capacité de données et sont incapables de générer des rapports flexibles. Ils ont également moins de fonctionnalités intégrées que les systèmes de point de vente basés sur le cloud plus avancés.

Choisissez le bon fournisseur de services de point de vente

Pour éliminer les tracas, de nombreux propriétaires d'entreprise choisissent de faire sélectionner, développer et installer par des fournisseurs de services le bon système de données qui répond aux besoins de leur entreprise. De nombreux fournisseurs de points de vente bien établis proposent également de former les employés à l'utilisation du système, de configurer le point de vente et d'offrir une maintenance continue du point de vente et un service client en plus des mises à niveau logicielles dans le cadre d'un ensemble impressionnant ! C'est déjà assez difficile de gérer une entreprise. Laissez les experts en logiciels s'occuper de vos solutions de point de vente, pour que vous n'ayez pas à le faire !

Qu'est-ce qui est nécessaire pour un système de point de vente ?

Les solutions de point de vente comprennent à la fois le matériel et les logiciels les mieux adaptés à l'entreprise. Ceci est important que vous soyez dans un restaurant, un supermarché, une boutique de vente au détail ou une entreprise d'artisanat en ligne.

Matériel PDV

Un système de point de vente nécessite une station pour placer ou héberger le matériel, même dans le cas d'une application mobile qui peut nécessiter une pièce jointe telle qu'utilisée avec la plate-forme Square.

Cette solution de point de vente nécessite également un lecteur de carte de crédit (qui peut être mobile), un générateur de reçus, un moniteur ou un terminal d'affichage, un tiroir-caisse et un lecteur de codes-barres pour les données de tarification.

Logiciel de point de vente

Une application de point de vente standard pour un magasin de détail nécessitera des fonctionnalités logicielles telles que la gestion des stocks, le suivi des ventes, une passerelle de paiement sécurisée, un outil logiciel de création de rapports et d'analyse de données, ainsi qu'un système permettant de suivre, d'ajuster et de gérer les données de tarification. Cependant, pour sélectionner la bonne solution logicielle de point de vente, le type d'entreprise devra être un facteur.

Considérations sur le modèle commercial

Une entreprise de vente au détail qui opère à la fois en ligne et hors ligne (magasin physique) peut avoir besoin d'une solution de point de vente mobile polyvalente pour sa boutique en ligne. Les fonctionnalités de la solution de point de vente permettront au propriétaire de l'entreprise de traiter les transactions à l'aide d'appareils mobiles, ce qui donnera à l'entreprise une plus grande flexibilité pour le traitement des paiements mobiles. Ce modèle commercial nécessitera des logiciels et du matériel de point de vente à jour pour sa plate-forme mobile, des appareils compatibles et une connexion en ligne qui permettront une intégration transparente.

Un système de point de vente exclusivement en ligne nécessitera des logiciels et du matériel qui répondent aux besoins du client et du commerce de détail lui-même. Les fonctionnalités du point de vente peuvent inclure une passerelle de paiement mobile, où les clients ont l'autonomie nécessaire pour faciliter leurs transactions basées sur le cloud pour les achats en ligne, comme avec Shopify.

Un magasin physique tel qu'un supermarché peut nécessiter des systèmes de point de vente en libre-service pour réduire le temps d'attente dans la file d'attente au magasin, faciliter des transactions plus rapides et réduire le besoin de personnel supplémentaire. De plus, ils peuvent avoir besoin d'un terminal de point de vente avec un écran d'affichage facile à lire qui fait face au client, afin qu'ils puissent suivre leurs achats.

Cependant, une pizzeria, par exemple, peut donner la priorité à une solution d'application de commande mobile POS pour ses clients qui leur permet de faciliter leurs transactions en ligne, ainsi qu'à un système d'affichage de cuisine pour les systèmes de point de vente de restaurant afin de gérer l'inventaire des clients.

Comment utiliser le système de point de vente étape par étape ?

Recevoir la commande

Qu'elle soit mobile, en libre-service ou basée sur le Web, l'une des fonctionnalités les plus élémentaires de la solution de point de vente est de recevoir la commande du client et d'enregistrer les ventes. Ceci est entré dans le système via une solution en ligne, une application de point de vente basée sur le cloud ou un ancien point de vente sur site. Lors de la saisie de la commande, la transaction est enregistrée dans le logiciel du système de gestion des données POS.

Paiement reçu

Le processus de paiement POS commence une fois que la commande est enregistrée et que le client a indiqué son souhait d'effectuer un achat. Le paiement est traité en espèces, par cartes-cadeaux, par carte de crédit ou via la passerelle mobile en ligne du système de point de vente. Le montant de la transaction est également enregistré par le logiciel sur ces solutions d'encaissement.

Stocker les données client

Les informations sur la date de la transaction, la solution de paiement utilisée et les détails de l'achat du client sont stockées sur le point de vente. Ceci est utile en cas de problèmes tels que les retours. En plus des informations générales, le point de vente enregistre des données sur le client, telles que le nom ou l'identité, les cartes-cadeaux utilisées, la gestion du programme de fidélisation de la clientèle et les ventes ou services reçus.

Générer un reçu

Un reçu de vente est généré pour le client avec une preuve de la transaction stockée par les solutions de point de vente dans la base de données de l'entreprise. Cela aidera à générer des rapports de vente précis en cas de besoin.

Gestion de l'inventaire

Les ajustements nécessaires du point de vente sont apportés aux niveaux de stock par le biais de la gestion des stocks. De cette façon, l'entreprise peut suivre l'inventaire disponible en fonction du nombre de transactions de la journée.

Générer des rapports de ventes

À l'aide des données de vente du point de vente qui ont été stockées, le propriétaire de l'entreprise peut générer des rapports qui fournissent des informations commerciales précieuses. Ces rapports de ventes POS fournissent des données sur la gestion des stocks, les programmes de fidélisation de la clientèle, la gestion des employés, les cartes-cadeaux générées, la planification de la gestion du personnel et les informations fiscales.

Comment créer un rapport de point de vente ?

Les rapports POS sont créés en analysant les données stockées dans le système POS et en les utilisant pour générer des informations commerciales précieuses. Ces rapports de point de vente intègrent la gestion des stocks, les programmes de fidélisation de la clientèle, la gestion des employés et les données de vente pour générer ces informations. Selon le type de rapports que vous souhaitez générer, différentes matrices peuvent être utilisées. Ces rapports de point de vente incluent :

Gestion des employés

Le croisement des données du logiciel de gestion des employés POS avec le nombre de ventes fournira des informations précieuses sur l'employé le plus vendu pour une période particulière ou globale. Ces rapports sur les employés peuvent fournir des données précieuses sur les employés les plus performants et les moins performants au cours d'un trimestre spécifique. Le logiciel POS peut également générer des informations indiquant si du personnel supplémentaire est nécessaire ou s'il y a trop d'employés dans un service particulier.

Des informations vitales sur les salaires des employés peuvent être recueillies à partir de ces rapports et croisées par rapport au volume des ventes ou aux heures travaillées. Ces informations peuvent être utilisées pour orienter la gestion du personnel, la planification et l'affectation des quarts de travail. Les informations issues des données générées dans ces rapports affectent également les décisions de gestion des employés telles que la rémunération, les commissions et l'embauche ou le licenciement d'un employé.

Ventes de produits

Les décisions d'inventaire sont également affectées par l'analyse des données de vente des points de vente. Le logiciel de point de vente peut générer des rapports sur les produits les plus vendus ou les moins vendus en analysant les données des ventes et des stocks. Ces rapports peuvent fournir des informations précieuses sur les produits les plus vendus au cours d'une période de vente particulière et identifier même la variable exacte du produit. Les données d'inventaire générées à partir de ces rapports de ventes POS guident les décisions de gestion des stocks, car le propriétaire de l'entreprise décide d'arrêter un article qui se porte mal ou de doubler la commande d'un inventaire qui se déplace extrêmement rapidement.

Gestion de la clientèle

Des informations précieuses sur la gestion des clients peuvent être obtenues à partir des fonctionnalités du logiciel d'analyse des données POS. Cela inclut le nombre d'achats qu'un client a effectués au cours d'une période spécifique ou de jours spéciaux pour les programmes d'appréciation des clients. Ces données aident à gérer les programmes de fidélisation de la clientèle et à créer des stratégies de gestion de la clientèle en suivant les habitudes et les préférences de vos clients.

Ce logiciel de point de vente donnerait un aperçu de leurs options de paiement préférées, des jours de magasinage et des produits de choix. Cela peut même guider les décisions de tarification, car l'entreprise peut choisir de créer des options de tarification personnalisées en fonction des habitudes de dépenses des clients VIP récurrents. De cette façon, la gestion efficace des clients devient une caractéristique clé de l'utilisation des solutions de point de vente. Cette approche riche en données de point de vente augmente la fidélité de vos clients et génère également plus de ventes pour votre entreprise.

Conclusion

Investir dans le bon fournisseur de services de logiciels et de matériel de point de vente aidera votre entreprise à passer au niveau supérieur.