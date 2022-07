Os aplicativos de ponto de venda (POS) são um dos sistemas de software mais importantes em uma empresa e geralmente são colocados no 'ponto' ou local onde as transações ocorrem. Os principais recursos das soluções de ponto de venda incluem a manutenção de registros precisos das transações de entrada e saída feitas pela empresa diariamente.

Isso inclui dinheiro, cheque e pagamentos eletrônicos, como cartões de crédito e débito, e também emite um recibo desses pagamentos emitindo um recibo ao cliente.

Esses dados de PDV são usados para gerar relatórios e fornecer à empresa informações valiosas sobre agendamento de funcionários, gerenciamento de estoque, fluxo de caixa e análises importantes de dados de vendas. Nos dias atuais, um sistema de software de ponto de venda eficiente que atenda às necessidades do negócio é uma necessidade absoluta!

A importância do aplicativo POS

Por muito tempo, estamos acostumados a ver diferentes tipos de sistemas POS on-premise no negócio de varejo. Quem pode esquecer o som alto e nostálgico “ka-ching” feito pelas instalações tradicionais, caixa registradora ou em nossa loja de varejo de tijolo e argamassa favorita? Essas máquinas de ponto de venda podem ser tão simples quanto um daqueles sistemas POS volumosos usados em sua pequena empresa familiar regular ou em um posto de gasolina de bairro amigável. Os sistemas POS legados estão no local, não são móveis, armazenam seus dados no disco rígido do sistema e são muito difíceis de integrar com outros softwares de gerenciamento de negócios.

Esses sistemas de POS legados não são páreo para os sistemas de software de ponto de venda de autoatendimento mais sofisticados usados em grandes lojas de varejo, como franquias de supermercados. O software, hardware e outros componentes usados para criar sistemas POS com esses recursos avançados são mais complexos do que um sistema básico de ponto de venda. Um POS de autoatendimento permite aos clientes de varejo a liberdade de gerenciar suas transações e checkout sem a necessidade de um caixa físico. No auge da pandemia do COVID, esses sistemas de ponto de venda eram inestimáveis, pois permitiam um contato mínimo entre compradores e vendedores.

Por que o sistema de aplicativos POS é o futuro?

Soluções de gerenciamento de ponto de venda móvel ainda mais avançadas, como os sistemas de POS de varejo Miva Merchant e Square, aumentaram os recursos, como gerenciamento de estoque, relatórios e leitor de cartão de crédito móvel. Este software POS facilita transações móveis em plataformas móveis Android e iOS. Uma das principais características deste sistema POS é a facilidade de integração com dispositivos móveis, como smartphones ou tablets, para permitir transações em qualquer lugar! Além disso, este aplicativo POS facilita facilmente programas de fidelidade de clientes, gerenciamento de funcionários e processamento de pagamentos móveis com apenas uma conexão à Internet, dispositivo e uma plataforma POS móvel. Esses sistemas de ponto de venda também ajudam no gerenciamento de estoque em movimento e no gerenciamento versátil de ponto de venda para fornecer aos proprietários de empresas de varejo soluções de POS confiáveis.

O que é um exemplo de um PDV?

Os principais exemplos de sistemas operacionais POS atualmente são:

Mola

Redbubble

Impressão

Shopify

Lojas de varejo

Lojas de comércio eletrônico

Lojas de comércio eletrônico, como Spring, Redbubble e Printful, utilizam sistemas POS de varejo baseados na Web que usam uma vitrine virtual, o que é essencial, feito para o proprietário da empresa sem a necessidade de componentes adicionais de hardware POS. Esses sistemas de PDV facilitam as transações de varejo pela internet e incluem recursos como checkout seguro, uma interface robusta de programa de fidelidade e maior capacidade de armazenamento de dados de clientes. Com efeito, os sistemas POS baseados em nuvem simplificam as transações comerciais on-line sem que o proprietário da empresa precise criar componentes de ponto de venda ou comprar software de ponto de venda.

A gigante do comércio eletrônico de varejo online Shopify é outro exemplo de um sistema POS móvel baseado em nuvem, que utiliza uma vitrine virtual para os clientes. Um de seus principais recursos inclui um sistema de POS online pronto para uso, gerenciamento de programas de fidelidade, integração perfeita entre plataformas virtuais, um aplicativo móvel para soluções dinâmicas de POS e até uma equipe de atendimento ao cliente online dedicada para resolver problemas. Um PDV móvel baseado em nuvem torna mais fácil para os empreendedores. Eles podem facilmente gerar relatórios de PDV, gerenciar estoques, armazenar dados de clientes e receber informações valiosas sobre negócios sem conhecimento técnico de software de ponto de venda, hardware ou sistemas de processamento de pagamentos móveis.

Como faço para criar um aplicativo de PDV?

Depois de decidir criar sistemas de PDV que atendam às necessidades do seu negócio, você precisará considerar alguns fatores importantes antes de começar a criar soluções de sistemas de ponto de venda.

Avalie as necessidades de PDV do negócio

Para criar sistemas POS mais adequados ao seu negócio, primeiro você precisa avaliar as necessidades do seu negócio. Dependendo do tipo de empresa que você possui, seu software, hardware e recursos de PDV variam. Se você deseja criar sistemas de PDV para o negócio de alimentos, como sistemas de PDV para restaurantes, precisará de hardware e software adicionais que sejam diferentes de uma loja de varejo comum, como uma butique de roupas.

O gerenciamento de clientes da sua empresa dependerá muito do uso de cartões-presente POS para seu programa de fidelidade do cliente? Sua loja de varejo é apenas online, possui apenas uma loja física ou opera como um negócio de varejo híbrido (mistura de on-line e off-line)? Como você escolherá administrar sua gestão de funcionários e acompanhar o desempenho de vendas de sua equipe? É claro que antes de começar a construir sistemas de ponto de venda, deve-se considerar cuidadosamente as necessidades de negócios em soluções de POS ortólogos com os recursos mais adequados.

Escolha o hardware e software de PDV certo

Agora que você reduziu o software, o hardware e os recursos de que sua empresa precisa, precisará selecionar a combinação certa dessas soluções de PDV para sua empresa. A solução de POS que você escolher dependerá do tipo de configuração de POS que você deseja ter. Por exemplo, quantas cozinhas exibem ou apontam sistemas de pedidos no local de POS que você precisará para um negócio de restaurante versus um negócio de impressão sob demanda on-line que pode exigir mais software baseado em nuvem com menos ênfase no hardware.

Orçamento para o sistema POS

O tipo de solução de hardware e software de PDV desenvolvida dependerá do seu orçamento. O valor que você gasta no projeto POS e obter a equipe de desenvolvimento certa ou a solução DIY pronta é com você! Lembre-se de que os resultados e os recursos desses sistemas de PDV variam de acordo com o quanto você investe na criação deles. Você também terá que levar em consideração o custo de seu gerenciamento, se há suporte técnico contínuo, desenvolvimento de software, integração em plataformas móveis e baseadas na web e também se o seu sistema POS pode facilitar atualizações periódicas.

Algumas empresas podem optar por soluções móveis POS prontas ou programas do tipo faça você mesmo que exigem um investimento de tempo menos inicial, exceto para tarefas como carregar produtos no sistema POS para facilitar o gerenciamento de estoque. Outros podem optar por continuar usando seus sistemas POS legados, apesar da dificuldade em obter atualizações para o software, hardware desajeitado e suscetibilidade a vírus. Além disso, esses sistemas POS legados são mais propensos à perda de dados em caso de água ou outros danos externos, têm menos capacidade de dados e não conseguem gerar relatórios flexíveis. Eles também têm recursos menos integrados do que os sistemas POS baseados em nuvem mais avançados.

Escolha o provedor de serviços de PDV certo

Para eliminar o incômodo, muitos empresários optam por ter provedores de serviços selecionando, desenvolvendo e instalando o sistema de dados correto que atenda às necessidades de seus negócios. Muitos fornecedores de POS bem estabelecidos também oferecem treinamento de funcionários para usar o sistema, configurar o POS e oferecer manutenção contínua do POS e atendimento ao cliente, além de atualizações de software como parte de um pacote impressionante! Já é difícil gerenciar um negócio. Permita que os especialistas em software cuidem de suas soluções de PDV, para que você não precise fazer isso!

O que é necessário para um sistema POS?

As soluções de ponto de venda compreendem tanto o hardware quanto o software mais adequados ao negócio. Isso é importante se você estiver no restaurante, supermercado, boutique de varejo ou negócio de artesanato online.

Hardware PDV

Um sistema POS requer uma estação para colocar ou abrigar o hardware, mesmo no caso de um aplicativo móvel que pode exigir um anexo como usado com a plataforma Square.

Esta solução de ponto de venda também requer um leitor de cartão de crédito (que pode ser móvel), um gerador de recibos, um monitor ou display de terminal, uma gaveta de dinheiro e um leitor de código de barras para dados de preços.

Software de PDV

Um aplicativo de ponto de venda padrão para uma loja de varejo exigirá recursos de software, como gerenciamento de estoque, rastreador de vendas, gateway de pagamento seguro, relatório e ferramenta de software de análise de dados e um sistema para rastrear, ajustar e gerenciar dados de preços. No entanto, para selecionar a solução de software de POS correta, o tipo de negócio precisará ser um fator.

Considerações do Modelo de Negócios

Uma empresa de varejo que opera tanto online quanto offline (loja física) pode precisar de uma solução POS móvel versátil para sua loja online. Os recursos da solução de ponto de venda permitirão ao proprietário da empresa processar transações usando dispositivos móveis, dando à empresa maior flexibilidade para o processamento de pagamentos móveis. Esse modelo de negócios exigirá software e hardware POS atualizados para sua plataforma móvel, dispositivos compatíveis e conexão online que permitirá uma integração perfeita.

Um sistema de POS empresarial exclusivamente online exigirá software e hardware que atendam às necessidades tanto do cliente quanto do próprio negócio de varejo. Os recursos de PDV podem incluir um gateway de pagamento móvel, onde os clientes têm autonomia para facilitar suas transações baseadas em nuvem para compras online, como com Shopify.

Uma loja física, como um supermercado, pode exigir sistemas POS de autoatendimento para reduzir o tempo de espera na fila da loja, facilitar transações mais rápidas e reduzir a necessidade de funcionários adicionais. Além disso, eles podem precisar de um terminal POS com uma tela de fácil leitura voltada para o cliente, para que possam acompanhar suas compras.

No entanto, uma pizzaria, por exemplo, pode priorizar uma solução de aplicativo de pedido móvel de PDV para seus clientes que lhes permita facilitar suas transações on-line, e também um sistema de exibição de cozinha para sistemas de PDV de restaurante para gerenciar o estoque para os clientes.

Como usar o sistema POS passo a passo?

Receber pedido

Seja móvel, self-service ou baseado na web, um dos recursos mais básicos da solução POS é receber o pedido do cliente e registrar as vendas. Isso é inserido no sistema por meio de uma solução online, aplicativo POS baseado em nuvem ou POS legado no local. Ao inserir o pedido, a transação é registrada no software do sistema de gerenciamento de dados do PDV.

Receber pagamento

O processo de pagamento no PDV começa assim que o pedido é registrado e o cliente indica o desejo de fazer uma compra. O pagamento é processado em dinheiro, cartões-presente, cartão de crédito ou através do gateway móvel online do sistema POS. O valor da transação também é registrado pelo software nessas soluções de PDV.

Armazenar dados do cliente

As informações sobre a data da transação, a solução de pagamento utilizada e os detalhes da compra do cliente são armazenadas no PDV. Isso é útil no caso de quaisquer problemas, como devoluções. Além das informações gerais, o PDV registra dados sobre o cliente, como nome ou ID, cartões-presente usados, gerenciamento do programa de fidelidade do cliente e as vendas ou serviços recebidos.

Gerar recibo

Um recibo de venda é gerado para o cliente com a prova da transação sendo armazenada pelas soluções de PDV no banco de dados do negócio. Isso ajudará na geração de relatórios de vendas precisos quando necessário.

Gestão de inventário

Os ajustes necessários do PDV são feitos nos níveis de estoque por meio do gerenciamento de estoque. Dessa forma, a empresa pode acompanhar o estoque disponível com base no número de transações do dia.

Gerar relatórios de vendas

Usando os dados de vendas de PDV que foram armazenados, o proprietário da empresa pode gerar relatórios que fornecem informações valiosas sobre os negócios. Esses relatórios de vendas de PDV fornecem dados sobre gerenciamento de estoque, programas de fidelidade de clientes, gerenciamento de funcionários, cartões-presente gerados, agendamento de gerenciamento de equipe e informações fiscais.

Como faço um relatório de PDV?

Os relatórios de PDV são feitos analisando os dados armazenados no sistema de PDV e usando-os para gerar insights valiosos de negócios. Esses relatórios de PDV incorporam gerenciamento de estoque, programas de fidelidade de clientes, gerenciamento de funcionários e dados de vendas para gerar esses insights. Dependendo do tipo de relatórios que você deseja gerar, diferentes matrizes podem ser usadas. Esses relatórios de PDV incluem:

Gestão de funcionários

A referência cruzada dos dados do software POS de gerenciamento de funcionários com o número de vendas produzirá informações valiosas sobre o funcionário mais vendido em um determinado período ou em geral. Esses relatórios de funcionários podem fornecer dados valiosos sobre os funcionários com melhor e pior desempenho durante um trimestre específico. O software POS também pode gerar informações sobre a necessidade de pessoal adicional ou se há muitos funcionários em um departamento específico.

Informações vitais sobre os salários dos funcionários podem ser obtidas a partir desses relatórios e cruzadas em comparação com o volume de vendas ou horas trabalhadas. Como Essas informações podem ser usadas para orientar o agendamento de gerenciamento de equipe e a atribuição de turnos. Os insights dos dados gerados nesses relatórios também afetam as decisões de gerenciamento de funcionários, como remuneração, comissões e contratação ou demissão de um funcionário.

Vendas de produtos

As decisões de estoque também são afetadas pela análise dos dados de vendas do PDV. O software POS pode gerar relatórios sobre os produtos mais vendidos ou mais vendidos analisando dados de vendas e estoque. Esses relatórios podem fornecer informações valiosas sobre os produtos mais vendidos em um determinado período de vendas e identificar até mesmo a variável exata do produto. Os dados de estoque gerados a partir desses relatórios de vendas de PDV orientam as decisões de gerenciamento de estoque, pois o proprietário da empresa decide se deve descontinuar um item que está indo mal ou dobrar o pedido para estoque que está se movendo extremamente rápido.

Gestão de Clientes

Informações valiosas de gerenciamento de clientes podem ser obtidas a partir dos recursos do software de análise de dados POS. Isso inclui o número de compras que um cliente fez em um período específico ou dias especiais para programas de valorização do cliente. Esses dados ajudam no gerenciamento de programas de fidelidade de clientes e na criação de estratégias de gerenciamento de clientes, rastreando os hábitos e preferências de seus clientes.

Esse software de PDV forneceria informações sobre suas opções de pagamento preferidas, dias de compras e produtos de sua escolha. Isso pode até orientar as decisões de preços, pois a empresa pode optar por criar opções de preços personalizadas com base nos hábitos de consumo de clientes VIP recorrentes. Desta forma, a gestão eficaz do cliente torna-se uma característica fundamental da utilização de soluções POS. Essa abordagem rica em dados de PDV aumenta a fidelidade de seus clientes e também gera mais vendas para seus negócios.

Conclusão

Investir no software de POS certo e no provedor de serviços de hardware ajudará sua empresa a crescer para o próximo nível.