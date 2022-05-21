销售点 (POS) 应用程序是企业中最重要的软件系统之一，通常放置在交易发生的“点”或位置。销售点解决方案的主要功能包括维护企业日常进出交易的准确记录。

这些包括现金、支票和电子支付（如信用卡和借记卡），并且还通过向客户开具收据来发出此类付款的证明。

此 POS 数据用于生成报告，并为企业提供有关员工调度、库存管理、现金流和重要销售数据分析的宝贵业务见解。在这个现代，满足业务需求的高效销售点软件系统是绝对必要的！

POS应用的重要性

长期以来，我们已经习惯于在零售业务中看到不同类型的 POS 系统。谁能忘记传统场所、收银机或我们最喜欢的“实体零售店”发出的响亮而怀旧的“咔嚓”声？这些销售点机器可以像在您的常规家族拥有的小型企业或友好社区加油站使用的那些笨重的传统 POS 系统之一一样简单。传统 POS 系统是内部部署的，不可移动，将其数据存储在系统硬盘上，并且很难与其他业务管理软件集成。

这些传统的 POS 系统无法与大型零售店（如超市特许经营店）使用的更复杂的自助销售点软件系统相匹敌。用于创建具有这些高级功能的 POS 系统的软件、硬件和其他组件比基本的销售点系统更复杂。自助服务 POS 允许零售客户自由地管理他们的交易和结账，而无需实体收银员。在 COVID 大流行最严重的时候，这种销售点系统非常宝贵，因为它们可以最大限度地减少买卖双方之间的联系。

为什么 POS 应用系统是未来？

更先进的移动销售点管理解决方案，如 Miva Merchant 和 Square 零售 POS 系统，增加了库存管理、报告和移动信用卡读卡器等功能。这款 POS 软件有助于在 Android 和 iOS 移动平台上轻松进行移动交易。该 POS 系统的主要特点之一是它与智能手机或平板电脑等移动设备的集成非常容易，可以在任何地方进行交易！此外，这款 POS 应用程序只需互联网连接、设备和移动 POS 平台即可轻松促进客户忠诚度计划、员工管理和移动支付处理。这些销售点系统还有助于随时随地进行库存管理和多功能销售点管理，为零售企业主提供可靠的 POS 解决方案。

什么是 POS 示例？

当今 POS 操作系统的主要示例有：

春天

红泡泡

打印

Shopify

零售店

电子商务商店

Spring、Redbubble 和 Printful 等电子商务商店利用基于 Web 的零售 POS 系统，该系统使用虚拟店面，这对于企业主来说是必不可少的，无需额外的 POS 硬件组件。这些 POS 系统通过互联网促进零售交易，包括安全结账、强大的忠诚度计划界面和更大的客户数据存储容量等功能。实际上，基于云的 POS 系统简化了在线业务交易，而无需企业主构建销售点组件或购买销售点软件。

在线零售电子商务巨头 Shopify 是基于移动云的 POS 系统的另一个示例，它为客户利用虚拟店面。其主要功能之一包括即用型在线 POS 系统、忠诚度计划管理、跨虚拟平台的无缝集成、用于动态 POS 解决方案的移动应用程序，甚至还有专门的在线客户服务团队来解决问题。基于移动云的 POS 使企业家更容易。他们可以轻松生成 POS 报告、管理库存、存储客户数据并获得有价值的业务见解，而无需具备销售点软件、硬件或移动支付处理系统的技术知识。

如何创建 POS 应用程序？

一旦您决定创建满足您业务需求的 POS 系统，您将需要在开始构建销售点系统解决方案之前考虑一些重要因素。

评估业务的 POS 需求

要创建最适合您业务的 POS 系统，您首先需要评估您的业务需求。根据您拥有的业务类型，其 POS 软件、硬件和功能会有所不同。如果您希望为食品业务创建 POS 系统，例如餐厅 POS 系统，您将需要不同于常规零售店（例如服装精品店）的其他硬件和软件。

您的企业客户管理是否会严重依赖将 POS 礼品卡用于其客户忠诚度计划？您的零售店是否仅基于在线，它是否只有实体店位置，或者它是否作为混合零售业务（在线和离线混合）运营？您将如何选择管理您的员工管理并跟踪您团队的销售业绩？很明显，在您开始构建销售点系统之前，应仔细考虑具有最合适功能的直系同源 POS 解决方案的业务需求。

选择合适的 POS 硬件和软件

既然您缩小了业务所需的软件、硬件和功能的范围，您将需要为您的业务选择这些 POS 解决方案的正确组合。您选择的 POS 解决方案将取决于您希望拥有的 POS 设置类型。例如，餐厅业务需要多少厨房显示或点 POS 现场订购系统，而在线按需打印业务可能需要更多基于云的软件，而对硬件的重视程度较低。

POS系统的预算

开发的 POS 硬件和软件解决方案的类型取决于您的预算。您在 POS 项目上花费的金额以及获得合适的开发团队或现成的 DIY 解决方案取决于您！请记住，这些 POS 系统的结果和功能将根据您在创建它们方面的投入程度而有所不同。您还必须考虑其管理成本、是否有持续的技术支持、软件开发、跨移动和基于 Web 的平台的集成，以及您的 POS 系统是否可以促进定期升级。

一些企业可能会选择现成的 POS 移动解决方案或自己动手的程序，它们需要较少的前期时间投资，但将产品上传到 POS 系统以促进库存管理等任务除外。其他人可能会选择继续使用他们的旧 POS 系统，尽管很难升级到软件、笨重的硬件和对病毒的敏感性。此外，这些传统的 POS 系统在遇水或其他外部损坏时更容易丢失数据，数据容量较小，并且无法生成灵活的报告。与更先进的基于云的 POS 系统相比，它们的集成功能也更少。

选择合适的 POS 服务提供商

为了消除麻烦，许多企业主选择让服务提供商选择、开发和安装满足其业务需求的正确数据系统。许多知名的 POS 供应商还提供培训员工使用系统、设置 POS 并提供持续的 POS 维护和客户服务，以及作为令人印象深刻的软件包的一部分的软件升级！管理一个企业已经够难的了。让软件专家来处理您的 POS 解决方案，这样您就不必这样做了！

POS系统需要什么？

销售点解决方案包括最适合业务的硬件和软件。无论您是在餐厅、超市、零售精品店还是在线工艺品企业，这一点都很重要。

POS硬件

POS 系统需要一个工作站来放置或容纳硬件，即使是在移动应用程序的情况下，可能需要与 Square 平台一起使用的附件。

这种销售点解决方案还需要一个信用卡阅读器（可以是移动的）、一个收据生成器、一个监视器或终端显示器、一个现金抽屉和一个用于定价数据的条形码扫描仪。

POS软件

零售店的标准销售点应用程序需要软件功能，例如库存管理、销售跟踪器、安全支付网关、报告和数据分析软件工具，以及设置跟踪、调整和管理定价数据的系统。但是，要选择正确的 POS 软件解决方案，业务类型需要成为一个因素。

商业模式注意事项

同时运营在线和离线（实体店）的零售企业可能需要为其在线商店提供多功能移动 POS 解决方案。销售点解决方案的功能将允许企业主使用移动设备处理交易，从而为企业提供更大的移动支付处理灵活性。这种商业模式将需要为其移动平台、兼容设备和在线连接提供最新的 POS 软件和硬件，以实现无缝集成。

一个专门的在线商业 POS 系统将需要满足客户和零售业务本身需求的软件和硬件。 POS 功能可能包括拥有一个移动支付网关，客户可以在其中自主促进其基于云的在线购买交易，例如使用 Shopify。

超市等实体店可能需要自助 POS 系统，以减少在商店排队等候的时间，促进更快的交易，并减少对额外员工的需求。此外，他们可能需要带有面向客户的易于阅读的显示屏的 POS 终端，以便他们可以跟踪他们的购买情况。

但是，例如，比萨餐厅可能会优先为其客户提供 POS 移动订购应用程序解决方案，以方便他们进行在线交易，以及餐厅 POS 系统的厨房显示系统，以便为客户管理库存。

如何逐步使用POS系统？

接收订单

无论是移动、自助服务还是基于 Web 的，POS 解决方案最基本的功能之一就是接收客户的订单并记录销售额。这通过在线解决方案、基于云的 POS 应用程序或本地传统 POS 输入到系统中。在输入订单时，交易记录在 POS 数据管理系统的软件中。

收款

一旦订单被记录并且客户表示希望进行购买，POS 支付流程就开始了。付款通过现金、礼品卡、信用卡或 POS 系统的在线移动网关处理。这些 POS 解决方案上的软件也会记录交易金额。

存储客户数据

有关交易日期、使用的支付解决方案以及客户购买的详细信息的信息都存储在 POS 上。这在出现退货等任何问题时很有用。除了一般信息外，POS 还记录有关客户的数据，例如姓名或 ID、使用的礼品卡、客户忠诚度计划管理以及收到的销售或服务。

生成收据

为客户生成销售收据，其中包含由 POS 解决方案存储在企业数据库中的交易证明。这将有助于在需要时生成准确的销售报告。

库存管理

通过库存管理对库存水平进行必要的 POS 调整。通过这种方式，企业可以根据当天的交易数量跟踪可用库存。

生成销售报告

使用存储的 POS 销售数据，企业主可以生成报告，提供有价值的业务见解。这些 POS 销售报告提供有关库存管理、客户忠诚度计划、员工管理、生成的礼品卡、员工管理计划和税务信息的数据。

如何制作 POS 报告？

POS 报告是通过分析存储在 POS 系统中的数据生成的，并使用它来生成有价值的业务洞察力。这些 POS 报告包含库存管理、客户忠诚度计划、员工管理和销售数据，以生成这些见解。根据您希望生成的报告类型，可以使用不同的矩阵。这些 POS 报告包括：

员工管理

将员工管理 POS 软件数据与销售数量进行交叉引用，将对特定时期或总体上最畅销的员工产生有价值的见解。这些员工报告可以提供有关特定季度表现最佳和最差员工的宝贵数据。 POS 软件还可以生成有关是否需要额外人员配置或特定部门是否有太多员工的信息。

可以从这些报告中获取重要的员工工资信息，并与销售量或工作时间进行交叉引用。 As 此信息可用于指导人员管理调度和轮班分配。从这些报告中生成的数据中得出的见解也会影响员工管理决策，例如薪酬、佣金以及员工的雇用或解雇。

产品销售

库存决策也受到 POS 销售数据分析的影响。 POS 软件可以通过分析销售和库存数据生成最畅销或最差产品的报告。这些报告可以提供有关特定销售期间最畅销产品的有价值信息，甚至可以识别产品的确切变量。从这些 POS 销售报告生成的库存数据指导库存管理决策，因为企业主决定是停止表现不佳的项目还是将快速移动的库存订单增加一倍。

用户管理

可以从POS数据分析软件功能中获得有价值的客户管理信息。这包括客户在特定时期或特殊日子为客户感谢计划进行的购买次数。这些数据有助于通过跟踪客户的习惯和偏好来管理客户忠诚度计划和创建客户管理策略。

这款 POS 软件将深入了解他们最喜欢的支付方式、购物日和选择的产品。这甚至可以指导定价决策，因为企业可能会选择根据经常性 VIP 客户的消费习惯创建自定义定价选项。通过这种方式，有效的客户管理成为使用 POS 解决方案的关键特征。这种 POS 数据丰富的方法可提高客户的忠诚度，并为您的企业带来更多销售。

结论

投资合适的 POS 软件和硬件服务提供商将帮助您的业务发展到一个新的水平。