Point-of-Sale (POS)-Anwendungen sind eines der wichtigsten Softwaresysteme in einem Unternehmen und werden normalerweise an dem „Punkt“ oder Ort platziert, an dem die Transaktionen stattfinden. Zu den Hauptmerkmalen von Point-of-Sale-Lösungen gehört die Führung genauer Aufzeichnungen über eingehende und ausgehende Transaktionen, die täglich vom Unternehmen getätigt werden.

Dazu gehören Barzahlungen, Schecks und elektronische Zahlungen wie Kredit- und Debitkarten sowie die Ausstellung solcher Zahlungen durch Ausstellung einer Quittung für den Kunden.

Diese POS-Daten werden verwendet, um Berichte zu erstellen und dem Unternehmen wertvolle Einblicke in die Mitarbeiterplanung, die Bestandsverwaltung, den Cashflow und wichtige Verkaufsdatenanalysen zu liefern. In der heutigen Zeit ist ein effizientes Point-of-Sale-Softwaresystem, das die Anforderungen des Unternehmens erfüllt, eine absolute Notwendigkeit!

Die Bedeutung der POS-Anwendung

Im Einzelhandel sind wir schon lange daran gewöhnt, verschiedene Arten von Kassensystemen vor Ort zu sehen. Wer kann das laute und doch nostalgische „ka-ching“-Geräusch vergessen, das von den traditionellen Räumlichkeiten, der Kasse oder unserem Lieblings-Einzelhandelsgeschäft ausgeht? Diese Point-of-Sale-Maschinen können so einfach sein wie eines dieser sperrigen alten POS-Systeme, die in Ihrem normalen kleinen Familienunternehmen oder Ihrer freundlichen Tankstelle in der Nachbarschaft verwendet werden. Herkömmliche POS-Systeme befinden sich vor Ort, sind nicht mobil, speichern ihre Daten auf der Systemfestplatte und lassen sich nur sehr schwer in andere Unternehmensverwaltungssoftware integrieren.

Diese veralteten POS-Systeme sind den ausgeklügelteren Selbstbedienungs-Point-of-Sale-Softwaresystemen, die in größeren Einzelhandelsgeschäften, wie z. B. Supermarkt-Franchises, verwendet werden, nicht gewachsen. Die Software, Hardware und andere Komponenten, die zum Erstellen von POS-Systemen mit diesen erweiterten Funktionen verwendet werden, sind komplexer als ein einfaches Kassensystem. Ein Self-Service-POS gibt Einzelhandelskunden die Freiheit, ihre Transaktionen und Kassen zu verwalten, ohne dass ein physischer Kassierer benötigt wird. Auf dem Höhepunkt der COVID-Pandemie waren solche Kassensysteme von unschätzbarem Wert, da sie einen minimalen Kontakt zwischen Käufern und Verkäufern ermöglichten.

Warum ist das POS-App-System die Zukunft?

Noch fortschrittlichere mobile Point-of-Sale-Management-Lösungen, wie die Einzelhandels-POS-Systeme Miva Merchant und Square, verfügen über erweiterte Funktionen wie Bestandsverwaltung, Berichte und ein mobiles Kreditkartenlesegerät. Diese POS-Software ermöglicht einfache mobile Transaktionen auf mobilen Android- und iOS-Plattformen. Eines der Hauptmerkmale dieses POS-Systems ist die einfache Integration in mobile Geräte wie Smartphones oder Tablets, um Transaktionen überall zu ermöglichen! Darüber hinaus erleichtert diese POS-App Kundenbindungsprogramme, Mitarbeiterverwaltung und mobile Zahlungsabwicklung mit nur einer Internetverbindung, einem Gerät und einer mobilen POS-Plattform. Diese Point-of-Sale-Systeme helfen auch bei der Bestandsverwaltung unterwegs und beim vielseitigen Point-of-Sale-Management, um Eigentümern von Einzelhandelsgeschäften zuverlässige POS-Lösungen bereitzustellen.

Was ist ein Beispiel für einen POS?

Die wichtigsten Beispiele für POS-Betriebssysteme heutzutage sind:

Frühling

Redbubble

Drucken

Shopify

Einzelhandelsgeschäfte

E-Commerce-Shops

E-Commerce-Geschäfte wie Spring, Redbubble und Printful verwenden webbasierte POS-Systeme für den Einzelhandel, die eine virtuelle Schaufensterfront verwenden, was für den Geschäftsinhaber unerlässlich ist, ohne dass zusätzliche POS-Hardwarekomponenten erforderlich sind. Diese POS-Systeme erleichtern Einzelhandelstransaktionen über das Internet und umfassen Funktionen wie sicheres Bezahlen, eine robuste Benutzeroberfläche für Treueprogramme und eine größere Kapazität zum Speichern von Kundendaten. Tatsächlich vereinfachen Cloud-basierte POS-Systeme Online-Geschäftstransaktionen, ohne dass der Geschäftsinhaber Point-of-Sale-Komponenten bauen oder Point-of-Sale-Software kaufen muss.

Der E-Commerce-Riese Shopify für den Online-Einzelhandel ist ein weiteres Beispiel für ein mobiles Cloud-basiertes POS-System, das eine virtuelle Schaufensterfront für Kunden nutzt. Zu den Hauptfunktionen gehören ein einsatzbereites Online-POS-System, Treueprogrammverwaltung, nahtlose Integration über virtuelle Plattformen, eine mobile App für dynamische POS-Lösungen und sogar ein dediziertes Online-Kundendienstteam zur Lösung von Problemen. Ein mobiler Cloud-basierter POS macht es Unternehmern einfacher. Sie können ganz einfach POS-Berichte erstellen, Bestände verwalten, Kundendaten speichern und wertvolle Geschäftseinblicke erhalten, ohne technische Kenntnisse über Point-of-Sale-Software, -Hardware oder mobile Zahlungsabwicklungssysteme zu haben.

Wie erstelle ich eine POS-Anwendung?

Sobald Sie sich entschieden haben, POS-Systeme zu erstellen, die den Anforderungen Ihres Unternehmens entsprechen, müssen Sie einige wichtige Faktoren berücksichtigen, bevor Sie mit der Entwicklung von POS-Systemlösungen beginnen.

Bewerten Sie die POS-Anforderungen des Unternehmens

Um POS-Systeme zu erstellen, die für Ihr Unternehmen am besten geeignet sind, müssen Sie zunächst die Anforderungen Ihres Unternehmens bewerten. Je nach Art Ihres Unternehmens variieren die POS-Software, -Hardware und -Funktionen. Wenn Sie POS-Systeme für das Lebensmittelgeschäft erstellen möchten, z. B. Kassensysteme für Restaurants, benötigen Sie zusätzliche Hardware und Software, die sich von einem normalen Einzelhandelsgeschäft, z. B. einer Bekleidungsboutique, unterscheidet.

Wird Ihr Geschäftskundenmanagement stark von der Verwendung von POS-Geschenkkarten für sein Kundenbindungsprogramm abhängen? Ist Ihr Einzelhandelsgeschäft nur onlinebasiert, hat es nur einen physischen Ladenstandort oder wird es als hybrides Einzelhandelsgeschäft betrieben (Mischung aus Online und Offline)? Wie werden Sie Ihr Mitarbeitermanagement verwalten und die Verkaufsleistung Ihres Teams im Auge behalten? Es ist klar, dass vor dem Aufbau von Point-of-Sale-Systemen die geschäftlichen Anforderungen an orthologe POS-Lösungen mit den am besten geeigneten Funktionen sorgfältig berücksichtigt werden sollten.

Wählen Sie die richtige POS-Hardware und -Software

Nachdem Sie nun die Software, Hardware und Funktionen eingegrenzt haben, die Ihr Unternehmen benötigt, müssen Sie die richtige Mischung dieser POS-Lösungen für Ihr Unternehmen auswählen. Welche POS-Lösung Sie wählen, hängt von der Art der POS-Einrichtung ab, die Sie haben möchten. Zum Beispiel, wie viele Küchen-Display- oder Point-POS-Bestellsysteme vor Ort Sie für ein Restaurantgeschäft im Vergleich zu einem Online-Print-on-Demand-Geschäft benötigen, das möglicherweise mehr Cloud-basierte Software mit weniger Schwerpunkt auf der Hardware erfordert.

Budget für das Kassensystem

Die Art der entwickelten POS-Hardware- und Softwarelösung hängt von Ihrem Budget ab. Wie viel Sie für das POS-Projekt ausgeben und das richtige Entwicklungsteam oder die fertige DIY-Lösung finden, liegt ganz bei Ihnen! Denken Sie daran, dass die Ergebnisse und Funktionen dieser POS-Systeme davon abhängen, wie gut Sie in ihre Erstellung investieren. Sie müssen auch die Kosten für die Verwaltung berücksichtigen, ob es fortlaufenden technischen Support, Softwareentwicklung, Integration über mobile und webbasierte Plattformen gibt und ob Ihr POS-System regelmäßige Upgrades ermöglichen kann.

Einige Unternehmen entscheiden sich möglicherweise für vorgefertigte mobile POS-Lösungen oder Do-it-yourself-Programme, die einen geringeren Zeitaufwand im Voraus erfordern, mit Ausnahme von Aufgaben wie dem Hochladen von Produkten in das POS-System, um die Bestandsverwaltung zu erleichtern. Andere entscheiden sich möglicherweise dafür, ihre alten POS-Systeme weiter zu verwenden, trotz der Schwierigkeit, Upgrades für die Software, die klobige Hardware und die Anfälligkeit für Viren zu erhalten. Darüber hinaus sind diese alten POS-Systeme anfälliger für Datenverluste im Falle von Wasser oder anderen äußeren Schäden, haben weniger Datenkapazität und können keine flexiblen Berichte erstellen. Sie haben auch weniger integrierte Funktionen als die fortschrittlicheren Cloud-basierten POS-Systeme.

Wählen Sie den richtigen POS-Dienstleister

Um den Ärger zu vermeiden, entscheiden sich viele Geschäftsinhaber dafür, dass Dienstanbieter das richtige Datensystem auswählen, entwickeln und installieren, das den Anforderungen ihres Unternehmens entspricht. Viele etablierte POS-Anbieter bieten auch an, Mitarbeiter in der Verwendung des Systems zu schulen, das POS einzurichten und neben Software-Upgrades als Teil eines beeindruckenden Pakets eine laufende POS-Wartung und einen Kundendienst anzubieten! Es ist schwer genug, ein Unternehmen zu führen. Lassen Sie die Software-Experten sich um Ihre POS-Lösungen kümmern, damit Sie es nicht tun müssen!

Was wird für ein Kassensystem benötigt?

Point-of-Sale-Lösungen umfassen sowohl Hardware als auch Software, die für das Unternehmen am besten geeignet sind. Dies ist wichtig, egal ob Sie im Restaurant, Supermarkt, Einzelhandelsgeschäft oder Online-Handwerksgeschäft tätig sind.

POS-Hardware

Ein POS-System erfordert eine Station, um die Hardware zu platzieren oder unterzubringen, selbst im Fall einer mobilen App, die möglicherweise eine Befestigung erfordert, wie sie mit der Square-Plattform verwendet wird.

Diese Point-of-Sale-Lösung erfordert außerdem einen Kreditkartenleser (der mobil sein kann), einen Quittungsgenerator, einen Monitor oder ein Terminal-Display, eine Kassenschublade und einen Barcode-Scanner für Preisdaten.

POS-Software

Eine Standard-Point-of-Sale-App für ein Einzelhandelsgeschäft erfordert Softwarefunktionen wie Bestandsverwaltung, Verkaufsverfolgung, sicheres Zahlungsgateway, Berichterstattung und Datenanalyse-Softwaretool sowie ein System zum Festlegen, Anpassen und Verwalten von Preisdaten. Bei der Auswahl der richtigen POS-Softwarelösung muss jedoch die Art des Unternehmens eine Rolle spielen.

Überlegungen zum Geschäftsmodell

Ein Einzelhandelsunternehmen, das sowohl online als auch offline (physisches Geschäft) tätig ist, benötigt möglicherweise eine vielseitige mobile POS-Lösung für seinen Online-Shop. Die Funktionen der Point-of-Sale-Lösung ermöglichen es dem Geschäftsinhaber, Transaktionen mit mobilen Geräten abzuwickeln, was dem Unternehmen eine größere Flexibilität bei der mobilen Zahlungsabwicklung verleiht. Dieses Geschäftsmodell erfordert aktuelle POS-Software und -Hardware für seine mobile Plattform, kompatible Geräte und Online-Verbindungen, die eine nahtlose Integration ermöglichen.

Ein reines Online-Business-Kassensystem erfordert Software und Hardware, die sowohl die Bedürfnisse des Kunden als auch des Einzelhandelsgeschäfts selbst erfüllt. Zu den POS-Funktionen kann ein mobiles Zahlungsgateway gehören, bei dem Kunden die Autonomie haben, ihre Cloud-basierten Transaktionen für Online-Einkäufe zu vereinfachen, beispielsweise mit Shopify.

Ein stationäres Geschäft wie ein Supermarkt benötigt möglicherweise Selbstbedienungs-POS-Systeme, um die Wartezeit in der Schlange im Geschäft zu verkürzen, schnellere Transaktionen zu ermöglichen und den Bedarf an zusätzlichem Personal zu reduzieren. Darüber hinaus benötigen sie möglicherweise ein POS-Terminal mit einem leicht lesbaren Bildschirm, der dem Kunden zugewandt ist, damit sie ihre Einkäufe verfolgen können.

Pizzerien können jedoch beispielsweise eine mobile POS-Bestell-App-Lösung für ihre Kunden priorisieren, die es ihnen ermöglicht, ihre Transaktionen online zu vereinfachen, und auch ein Küchenanzeigesystem für Restaurant-POS-Systeme, um den Bestand für Kunden zu verwalten.

Wie verwende ich das Kassensystem Schritt für Schritt?

Bestellung erhalten

Ob mobil, Self-Service oder webbasiert, eine der grundlegendsten Funktionen der POS-Lösung ist es, die Bestellung des Kunden entgegenzunehmen und die Umsätze zu erfassen. Diese wird über eine Online-Lösung, eine Cloud-basierte POS-App oder einen alten POS vor Ort in das System eingegeben. Mit der Eingabe der Bestellung wird die Transaktion in der Software des POS-Datenmanagementsystems erfasst.

Zahlung erhalten

Der POS-Zahlungsvorgang beginnt, sobald die Bestellung erfasst wurde und der Kunde seinen Kaufwunsch bekundet hat. Die Zahlung erfolgt über Bargeld, Geschenkkarten, Kreditkarte oder über das mobile Online-Gateway des Kassensystems. Auch der Betrag der Transaktion wird von der Software dieser POS-Lösungen erfasst.

Kundendaten speichern

Auf dem POS werden Informationen über das Datum der Transaktion, die verwendete Zahlungslösung und Details zum Kauf des Kunden gespeichert. Dies ist nützlich im Falle von Problemen wie Retouren. Neben allgemeinen Informationen erfasst der POS Daten über den Kunden, wie Name oder ID, verwendete Geschenkkarten, Verwaltung von Kundenbindungsprogrammen und erhaltene Verkäufe oder Dienstleistungen.

Quittung generieren

Für den Kunden wird ein Verkaufsbeleg erstellt, wobei der Nachweis der Transaktion von den POS-Lösungen in der Datenbank für das Unternehmen gespeichert wird. Dies hilft, bei Bedarf genaue Verkaufsberichte zu erstellen.

Bestandsverwaltung

Die notwendigen POS-Anpassungen an den Lagerbeständen werden über die Bestandsverwaltung vorgenommen. Auf diese Weise kann das Unternehmen den verfügbaren Bestand basierend auf der Anzahl der Transaktionen für den Tag verfolgen.

Verkaufsberichte erstellen

Anhand der gespeicherten POS-Verkaufsdaten kann der Geschäftsinhaber Berichte erstellen, die wertvolle Geschäftseinblicke liefern. Diese POS-Verkaufsberichte liefern Daten zur Bestandsverwaltung, Kundenbindungsprogrammen, Mitarbeiterverwaltung, generierten Geschenkkarten, Personalverwaltungsplanung und Steuerinformationen.

Wie erstelle ich einen POS-Bericht?

POS-Berichte werden erstellt, indem die im POS-System gespeicherten Daten analysiert und daraus wertvolle Geschäftserkenntnisse gewonnen werden. Diese POS-Berichte umfassen Bestandsverwaltung, Kundenbindungsprogramme, Mitarbeiterverwaltung und Verkaufsdaten, um diese Erkenntnisse zu generieren. Abhängig von der Art der Berichte, die Sie erstellen möchten, können unterschiedliche Matrizen verwendet werden. Diese POS-Berichte umfassen:

Mitarbeiterverwaltung

Der Querverweis der Mitarbeiterverwaltungs-POS-Softwaredaten mit der Anzahl der Verkäufe liefert wertvolle Erkenntnisse über den umsatzstärksten Mitarbeiter für einen bestimmten Zeitraum oder insgesamt. Diese Mitarbeiterberichte können wertvolle Daten über die besten und schlechtesten Mitarbeiter während eines bestimmten Quartals liefern. Die Kassensoftware kann auch Informationen darüber generieren, ob zusätzliches Personal benötigt wird oder ob es zu viele Mitarbeiter in einer bestimmten Abteilung gibt.

Aus diesen Berichten können wichtige Gehaltsinformationen der Mitarbeiter gewonnen und mit dem Verkaufsvolumen oder den geleisteten Arbeitsstunden verglichen werden. Da diese Informationen verwendet werden können, um die Personalmanagementplanung und Schichtzuweisung zu steuern. Die Erkenntnisse aus den in diesen Berichten generierten Daten wirken sich auch auf Entscheidungen des Mitarbeitermanagements wie Vergütung, Provisionen und Einstellung oder Entlassung eines Mitarbeiters aus.

Produktverkäufe

Bestandsentscheidungen werden auch durch die Analyse von POS-Verkaufsdaten beeinflusst. POS-Software kann Berichte über die meistverkauften oder am schlechtesten verkauften Produkte erstellen, indem sie Daten aus Verkäufen und Lagerbeständen analysiert. Diese Berichte können wertvolle Informationen zu den meistverkauften Produkten in einem bestimmten Verkaufszeitraum liefern und sogar die genaue Variable des Produkts identifizieren. Die Bestandsdaten, die aus diesen POS-Verkaufsberichten generiert werden, leiten Entscheidungen zur Bestandsverwaltung, da der Geschäftsinhaber entscheidet, ob er einen Artikel, der schlecht abschneidet, aus dem Sortiment nimmt oder die Bestellung für einen Bestand verdoppelt, der sich extrem schnell bewegt.

Kundenmanagement

Wertvolle Kundenverwaltungsinformationen können von den Funktionen der POS-Datenanalysesoftware erhalten werden. Dazu gehören die Anzahl der Einkäufe, die ein Kunde in einem bestimmten Zeitraum getätigt hat, oder besondere Tage für Kundenwertschätzungsprogramme. Diese Daten helfen bei der Verwaltung von Kundenbindungsprogrammen und der Erstellung von Kundenmanagementstrategien, indem sie die Gewohnheiten und Vorlieben Ihrer Kunden verfolgen.

Diese POS-Software würde Einblicke in ihre bevorzugten Zahlungsoptionen, Einkaufstage und Produkte ihrer Wahl geben. Dies kann sogar Preisentscheidungen leiten, da sich das Unternehmen möglicherweise dafür entscheidet, benutzerdefinierte Preisoptionen basierend auf den Ausgabegewohnheiten wiederkehrender VIP-Kunden zu erstellen. Auf diese Weise wird effektives Kundenmanagement zu einem zentralen Merkmal des Einsatzes von POS-Lösungen. Dieser POS-datenreiche Ansatz erhöht die Loyalität Ihrer Kunden und führt auch zu mehr Verkäufen für Ihr Unternehmen.

Fazit

Die Investition in den richtigen Anbieter von POS-Software und -Hardware wird Ihrem Unternehmen helfen, auf die nächste Stufe zu wachsen.