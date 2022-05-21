Satış Noktası (POS) uygulamaları, bir işletmedeki en önemli yazılım sistemlerinden biridir ve genellikle işlemlerin gerçekleştiği 'noktaya' veya konuma yerleştirilir. Satış noktası çözümlerinin temel özellikleri, işletme tarafından günlük olarak yapılan gelen ve giden işlemlerin doğru kayıtlarının tutulmasını içerir.

Bunlara nakit, çek ve kredi ve banka kartları gibi elektronik ödemeler dahildir ve ayrıca müşteriye bir makbuz düzenleyerek bu tür ödemelerin püf noktası verilir.

Bu POS verileri, raporlar oluşturmak ve işletmeye çalışan planlaması, envanter yönetimi, nakit akışı ve önemli satış verileri analizi hakkında değerli iş bilgileri sağlamak için kullanılır. Bu modern çağda, işletmenin ihtiyaçlarını karşılayan verimli bir satış noktası yazılım sistemi mutlak bir zorunluluktur!

POS Uygulamasının Önemi

Uzun süredir, perakende işinde şirket içinde farklı türde POS sistemleri görmeye alışkınız. Geleneksel binalarda, yazarkasada veya en sevdiğimiz 'tuğla-harç perakende mağazamızda' yapılan gürültülü ama nostaljik “ka-ching” sesini kim unutabilir? Bu satış noktası makineleri, ailenize ait normal küçük işletmenizde veya samimi mahalle benzin istasyonunuzda kullanılan hantal eski POS sistemlerinden biri kadar basit olabilir. Eski POS sistemleri yerindedir, mobil değildir, verilerini sistem sabit diskinde depolar ve diğer işletme yönetimi yazılımlarıyla entegre edilmesi çok zordur.

Bu eski POS sistemleri, süpermarket bayilikleri gibi daha büyük perakende satış noktalarında kullanılan daha sofistike self servis satış noktası yazılım sistemleriyle eşleşemez. Bu gelişmiş özelliklere sahip POS sistemleri oluşturmak için kullanılan yazılım, donanım ve diğer bileşenler, temel bir satış noktası sisteminden daha karmaşıktır. Self servis POS, perakende müşterilerine fiziksel bir kasiyere ihtiyaç duymadan işlemlerini yönetme ve ödeme yapma özgürlüğü verir. COVID pandemisinin zirvesinde, bu tür satış noktası sistemleri, alıcılar ve satıcılar arasında minimum düzeyde temasa izin verdikleri için çok değerliydi.

Neden POS Apps Sistemi Gelecek?

Miva Merchant ve Square perakende POS sistemleri gibi daha da gelişmiş mobil satış noktası yönetimi çözümleri, envanter yönetimi, raporlar ve mobil kredi kartı okuyucusu gibi artırılmış özelliklere sahiptir. Bu POS yazılımı, Android ve iOS mobil platformlarında kolay mobil işlemleri kolaylaştırır. Bu POS sisteminin ana özelliklerinden biri, akıllı telefon veya tablet gibi mobil cihazlarla ne kadar kolay entegre olduğu ve her yerde işlemlere izin vermesidir! Ayrıca, bu POS uygulaması, yalnızca bir internet bağlantısı, cihaz ve bir mobil POS platformu ile müşteri sadakat programlarını, çalışan yönetimini ve mobil ödeme işlemlerini kolayca kolaylaştırır. Bu satış noktası sistemleri, perakende işletme sahiplerine güvenilir POS çözümleri sağlamak için hareket halindeyken envanter yönetimine ve çok yönlü satış noktası yönetimine de yardımcı olur.

Bir POS örneği nedir?

Günümüzde POS işletim sistemlerinin başlıca örnekleri şunlardır:

Bahar

kırmızı balon

Yazdır

Shopify

Perakende mağazaları

E-Ticaret Mağazaları

Spring, Redbubble ve Printful gibi E-Ticaret mağazaları, ek POS donanım bileşenlerine ihtiyaç duymadan işletme sahibi için gerekli olan sanal bir vitrin kullanan web tabanlı perakende POS sistemlerini kullanır. Bu POS sistemleri, internet üzerinden perakende işlemlerini kolaylaştırır ve güvenli ödeme, sağlam bir sadakat programı arayüzü ve müşteri verilerini depolamak için daha büyük bir kapasite gibi özellikler içerir. Aslında, bulut tabanlı POS sistemleri, işletme sahibinin satış noktası bileşenleri oluşturması veya satış noktası yazılımı satın alması gerekmeden çevrimiçi ticari işlemleri basitleştirir.

Çevrimiçi perakende e-ticaret devi Shopify, müşteriler için sanal bir vitrin kullanan mobil bulut tabanlı POS sisteminin bir başka örneğidir. Başlıca özelliklerinden biri, kullanıma hazır bir çevrimiçi POS sistemi, sadakat programı yönetimi, sanal platformlar arasında sorunsuz entegrasyon, dinamik POS çözümleri için bir mobil uygulama ve hatta sorunları çözmek için özel bir çevrimiçi müşteri hizmetleri ekibini içerir. Mobil bulut tabanlı bir POS, girişimcilerin işini kolaylaştırır. Satış noktası yazılımı, donanımı veya mobil ödeme işleme sistemleri hakkında teknik bilgi sahibi olmadan kolayca POS raporları oluşturabilir, envanteri yönetebilir, müşteri verilerini depolayabilir ve değerli iş içgörüleri alabilirler.

Nasıl POS Uygulaması Oluştururum?

İşletmenizin ihtiyacını karşılayan POS sistemleri oluşturmaya karar verdiğinizde, satış noktası sistemleri çözümleri oluşturmaya başlamadan önce birkaç önemli faktörü göz önünde bulundurmanız gerekecektir.

İşletmenin POS ihtiyaçlarını değerlendirin

İşletmenize en uygun POS sistemlerini oluşturmak için öncelikle işletmenizin ihtiyaçlarını değerlendirmeniz gerekecektir. Sahip olduğunuz işletmenin türüne bağlı olarak, POS yazılımı, donanımı ve özellikleri değişiklik gösterecektir. Restoran POS sistemleri gibi gıda işletmesi için POS sistemleri oluşturmak istiyorsanız, giyim butiği gibi normal bir perakende mağazasından farklı ek donanım ve yazılıma ihtiyacınız olacaktır.

İşletmenizin müşteri yönetimi, müşteri sadakat programı için büyük ölçüde POS hediye kartlarını kullanmaya mı bağlı olacak? Perakende mağazanız yalnızca çevrimiçi tabanlı mı, yalnızca fiziksel bir mağaza konumu mu var, yoksa hibrit bir perakende işletmesi olarak mı çalışıyor (hem çevrimiçi hem de çevrimdışının karışımı)? Çalışan yönetiminizi nasıl yönetmeyi ve ekibinizin satış performansını takip etmeyi seçeceksiniz? Satış noktası sistemleri kurmaya başlamadan önce, en uygun özelliklere sahip ortolog POS çözümlerinde iş gereksinimlerine dikkat edilmesi gerektiği açıktır.

Doğru POS donanımını ve yazılımını seçin

Artık işletmenizin ihtiyaç duyduğu yazılım, donanım ve özellikleri daralttığınıza göre, işletmeniz için bu POS çözümlerinin doğru karışımını seçmeniz gerekecek. Seçtiğiniz POS çözümü, sahip olmak istediğiniz POS kurulumunun türüne bağlı olacaktır. Örneğin, bir restoran işletmesi için kaç tane mutfağın yerinde POS sipariş sistemlerine ihtiyaç duyacağınıza veya donanıma daha az vurgu yapan daha fazla bulut tabanlı yazılım gerektirebilecek çevrimiçi talep üzerine baskı işletmesine ihtiyacınız olacak.

POS sistemi için bütçe

Geliştirilen POS donanım ve yazılım çözümünün türü bütçenize bağlı olacaktır. POS projesine harcayacağınız miktar ve doğru geliştirme ekibini veya hazır DIY çözümünü almak size kalmış! Bu POS sistemlerinin sonuçlarının ve özelliklerinin, onları oluşturmaya ne kadar iyi yatırım yaptığınıza bağlı olarak değişeceğini unutmayın. Devam eden teknik destek, yazılım geliştirme, mobil ve web tabanlı platformlar arasında entegrasyon olup olmadığı ve ayrıca POS sisteminizin periyodik yükseltmeleri kolaylaştırıp kolaylaştıramayacağı gibi yönetim maliyetini de hesaba katmanız gerekecektir.

Bazı işletmeler, envanter yönetimini kolaylaştırmak için ürünleri POS sistemine yüklemek gibi görevler dışında, daha az ön yatırım gerektiren hazır POS mobil çözümlerini veya kendin yap programlarını tercih edebilir. Diğerleri, yazılım yükseltmeleri almanın zorluğuna, hantal donanımlara ve virüslere karşı duyarlı olmalarına rağmen eski POS sistemlerini kullanmaya devam etmeyi tercih edebilir. Ayrıca, bu eski POS sistemleri, su veya diğer harici hasar durumunda veri kaybına daha yatkındır, daha az veri kapasitesine sahiptir ve esnek raporlar oluşturamaz. Ayrıca, daha gelişmiş bulut tabanlı POS sistemlerinden daha az entegre özelliklere sahiptirler.

Doğru POS servis sağlayıcısını seçin

Bu zorluğu ortadan kaldırmak için birçok işletme sahibi, hizmet sağlayıcılarının işletmelerinin ihtiyaçlarını karşılayan doğru veri sistemini seçmesini, geliştirmesini ve kurmasını tercih eder. Birçok köklü POS satıcısı, etkileyici bir paketin parçası olarak yazılım yükseltmelerine ek olarak, çalışanları sistemi kullanmak, POS'u kurmak ve sürekli POS bakımı ve müşteri hizmetleri sunmak için eğitmeyi teklif ediyor! Bir işi yönetmek yeterince zor. Yazılım uzmanlarının POS çözümlerinizle ilgilenmesine izin verin, böylece sizin yapmanıza gerek kalmaz!

POS sistemi için neler gereklidir?

Satış Noktası çözümleri, işletmeye en uygun donanım ve yazılımı içerir. Restoran, süpermarket, perakende butik veya çevrimiçi zanaat işinde olsanız da bu önemlidir.

POS Donanımı

Bir POS sistemi, Square platformuyla birlikte kullanıldığında ek gerektirebilecek bir mobil uygulama durumunda bile, donanımı yerleştirmek veya barındırmak için bir istasyon gerektirir.

Bu satış noktası çözümü aynı zamanda bir kredi kartı okuyucusu (mobil olabilir), bir makbuz oluşturucu, bir monitör veya terminal ekranı, bir para çekmecesi ve fiyatlandırma verileri için bir barkod tarayıcı gerektirir.

POS Yazılımı

Bir perakende mağazası için standart bir satış noktası uygulaması, envanter yönetimi, satış takibi, güvenli ödeme ağ geçidi, raporlama ve veri analizi yazılım aracı gibi yazılım özellikleri ve fiyatlandırma verilerini izlemek, ayarlamak ve yönetmek için bir sistem gerektirecektir. Ancak, doğru POS yazılım çözümünü seçmek için iş türünün bir faktör olması gerekir.

İş Modeli Hususları

Hem çevrimiçi hem de çevrimdışı (fiziksel mağaza) faaliyet gösteren bir perakende işletmesi, çevrimiçi mağazası için çok yönlü bir mobil POS çözümüne ihtiyaç duyabilir. Satış noktası çözümünün özellikleri, işletme sahibinin mobil cihazları kullanarak işlemleri gerçekleştirmesine olanak tanıyacak ve işletmeye mobil ödeme işlemleri için daha fazla esneklik sağlayacaktır. Bu iş modeli, mobil platformu, uyumlu cihazları ve sorunsuz entegrasyona izin verecek çevrimiçi bağlantısı için güncel POS yazılımı ve donanımı gerektirecektir.

Yalnızca çevrimiçi bir iş POS sistemi, perakende işinin yanı sıra hem müşterinin ihtiyaçlarını karşılayan yazılım ve donanım gerektirecektir. POS özellikleri, müşterilerin Shopify gibi çevrimiçi satın almalar için bulut tabanlı işlemlerini kolaylaştırma özerkliğine sahip olduğu bir mobil ödeme ağ geçidine sahip olmayı içerebilir.

Süpermarket gibi gerçek bir mağaza, mağazada bekleme süresini kısaltmak, daha hızlı işlemleri kolaylaştırmak ve ek personel ihtiyacını azaltmak için self servis POS sistemlerine ihtiyaç duyabilir. Ayrıca, satın almalarını takip edebilmeleri için müşteriye bakan, okunması kolay bir ekrana sahip bir POS terminaline ihtiyaçları olabilir.

Bununla birlikte, örneğin pizza restoranı, müşterilerinin işlemlerini çevrimiçi olarak kolaylaştırmalarına olanak tanıyan bir POS mobil sipariş uygulaması çözümüne ve ayrıca müşteriler için envanteri yönetmek için restoran POS sistemleri için bir mutfak görüntüleme sistemine öncelik verebilir.

Adım Adım POS Sistemi Nasıl Kullanılır?

Sipariş Al

İster mobil, ister self servis, ister web tabanlı olsun, POS çözümünün en temel özelliklerinden biri müşteriden siparişin alınması ve satışların kayıt altına alınmasıdır. Bu, çevrimiçi bir çözüm, bulut tabanlı POS uygulaması veya şirket içi eski POS aracılığıyla sisteme girilir. Sipariş girilirken işlem, POS veri yönetim sistemi yazılımına kaydedilir.

Ödeme almak

POS ödeme süreci, siparişin günlüğe kaydedilmesi ve müşterinin satın alma isteğini belirtmesiyle başlar. Ödeme nakit, hediye kartları, kredi kartı veya POS sisteminin çevrimiçi mobil ağ geçidi aracılığıyla gerçekleştirilir. Bu POS çözümlerinde işlem tutarı da yazılım tarafından kayıt altına alınmaktadır.

Müşteri Verilerini Depolayın

POS'ta işlem tarihi, kullanılan ödeme çözümü ve müşterinin satın alma işlemine ilişkin bilgiler saklanır. Bu, iade gibi herhangi bir sorun olması durumunda yararlıdır. POS, genel bilgilere ek olarak, isim veya kimlik, kullanılan hediye kartları, müşteri sadakat programı yönetimi ve alınan satış veya hizmet gibi müşteriye ilişkin verileri kaydeder.

Makbuz Oluştur

Müşteri için, POS çözümleri tarafından iş için veri tabanında saklanan işlemin kanıtı ile bir satış fişi oluşturulur. Bu, gerektiğinde doğru satış raporları oluşturmaya yardımcı olacaktır.

Envanter yönetimi

Stok yönetimi ile stok seviyelerinde gerekli POS ayarlamaları yapılır. Bu sayede işletme, gün içindeki işlem adedine göre mevcut stoğu takip edebilir.

Satış Raporları Oluşturun

Depolanan POS satış verilerini kullanarak işletme sahibi, değerli işletme içgörüleri sağlayan raporlar oluşturabilir. Bu POS satış raporları, envanter yönetimi, müşteri sadakat programları, çalışan yönetimi, oluşturulan hediye kartları, personel yönetimi planlaması ve vergi bilgileri hakkında veri sağlar.

Nasıl POS Raporu Yapabilirim?

POS raporları, POS sisteminde depolanan veriler analiz edilerek ve değerli iş içgörüleri oluşturmak için kullanılarak yapılır. Bu POS raporları, bu öngörüleri oluşturmak için envanter yönetimi, müşteri sadakat programları, çalışan yönetimi ve satış verilerini içerir. Oluşturmak istediğiniz raporların türüne bağlı olarak farklı matrisler kullanılabilir. Bu POS raporları şunları içerir:

Çalışan Yönetimi

Çalışan yönetimi POS yazılımı verilerine satış sayısıyla çapraz referans vermek, belirli bir dönem veya genel olarak en çok satan çalışan hakkında değerli bilgiler sağlayacaktır. Bu çalışan raporları, belirli bir çeyrekte en iyi ve en kötü performans gösteren çalışanlar hakkında değerli veriler sağlayabilir. POS yazılımı ayrıca ek personele ihtiyaç olup olmadığı veya belirli bir departmanda çok fazla çalışan olup olmadığı hakkında bilgi üretebilir.

Bu raporlardan hayati çalışan maaş bilgileri alınabilir ve satış hacmi veya çalışılan saatlerle karşılaştırmalı olarak çapraz referans verilebilir. Bu bilgi, personel yönetimi planlamasına ve vardiya atamasına rehberlik etmek için kullanılabilir. Bu raporlarda oluşturulan verilerden elde edilen bilgiler, ücret, komisyonlar ve bir çalışanın işe alınması veya işten çıkarılması gibi çalışan yönetimi kararlarını da etkiler.

Ürün Satışları

Envanter kararları da POS satış verilerinin analizinden etkilenir. POS yazılımı, satış ve envanter verilerini analiz ederek en çok satan veya en çok satan ürünler hakkında raporlar oluşturabilir. Bu raporlar, belirli bir satış döneminde en çok satan ürünler hakkında değerli bilgiler sağlayabilir ve hatta ürünün tam değişkenini bile belirleyebilir. Bu POS satış raporlarından oluşturulan envanter verileri, işletme sahibi, kötü işleyen bir öğenin durdurulup durdurulmayacağına veya son derece hızlı hareket eden envanter için siparişin iki katına çıkarılmasına karar verdiğinden, envanter yönetimi kararlarına rehberlik eder.

Müşteri yönetimi

Değerli müşteri yönetimi bilgileri, POS veri analiz yazılımı özelliklerinden elde edilebilir. Bu, müşterinin takdir programları için belirli bir dönemde veya özel günlerde yaptığı satın alma sayısını içerir. Bu veriler, müşterilerinizin alışkanlıklarını ve tercihlerini izleyerek müşteri sadakat programlarını yönetirken ve müşteri yönetimi stratejileri oluştururken yardımcı olur.

Bu POS yazılımı, en çok tercih edilen ödeme seçenekleri, alışveriş günleri ve tercih ettikleri ürünler hakkında fikir verir. İşletme, tekrarlayan VIP müşterilerinin harcama alışkanlıklarına dayalı olarak özel fiyatlandırma seçenekleri oluşturmayı tercih edebileceğinden, bu, fiyatlandırma kararlarına bile rehberlik edebilir. Bu şekilde, etkin müşteri yönetimi, POS çözümlerini kullanmanın temel bir özelliği haline gelir. Bu veri açısından zengin POS yaklaşımı, müşterilerinizin bağlılığını artırır ve ayrıca işletmenize daha fazla satış yapılmasını sağlar.

Çözüm

Doğru POS yazılımı ve donanım servis sağlayıcısına yatırım yapmak, işletmenizin bir sonraki seviyeye büyümesine yardımcı olacaktır.