无代码开发平台已经彻底改变了应用程序的构建方式，使非技术用户有能力在不需要写代码的情况下创建网络和移动应用程序。随着对no-code 解决方案的需求增长，许多平台正在出现，为用户的应用开发需求提供了一系列的选择。其中一个平台是Bubble ，以在构建网络应用方面相对用户友好和多功能而闻名。尽管如此，在有些情况下，Bubble 并不能完全满足用户的各种需求。

在这篇文章中，我们将讨论什么是Bubble ，以及为什么你可能要考虑其他解决方案。此外，我们将提供一个顶级的Bubble 替代品的列表，以帮助你找到最适合你的应用开发项目的独特功能。

什么是Bubble

Bubble 是一个流行的 平台，使用户能够在不写代码的情况下建立和启动网络应用。它提供了一个用于设计用户界面的no-code 拖放式可视化构建器，以及广泛的工作流程、条件和基于事件的逻辑来管理应用程序的功能。 ，还提供了许多内置的插件和集成，使用户能够轻松地与第三方服务、工具和Bubble API连接。

使用Bubble ，用户可以快速创建自定义网络应用程序和原型，而不需要深入的编码知识或技术背景。Bubble 的一些使用案例包括创建电子商务商店、社交网络和生产力工具。

为什么要寻找Bubble 替代品

虽然Bubble 是一个合格的no-code 平台，吸引了大量的用户，但它可能不是每个人或项目的最佳解决方案。以下是你可能考虑替代平台的一些原因：

不同的使用情况

Bubble 主要侧重于网络应用程序开发，对于那些希望建立移动应用程序、丰富的互动网站或需要复杂的后台和数据库支持的应用程序来说，可能不是完美的选择。

托管限制

Bubble 托管在其平台上构建的应用程序，限制了用户在企业内部托管其应用程序或选择其托管供应商的能力。

可扩展性问题

企业级应用程序的可扩展性要求可能无法完全由Bubble ，因此有必要寻找能满足更大规模项目和高负载用例的替代品。

成本考虑

预算限制可能促使用户探索其他具有不同价位和订阅计划的no-code 平台。

功能设置

一些替代的no-code 平台提供独特的特点和功能，可能更适合特定的项目要求。

在更清楚地了解寻求Bubble 替代品的原因后，我们现在可以深入研究提供各种功能、定价结构和其他特征的顶级平台列表，以满足no-code 应用程序开发人员的不同需求。

AppMaster.io

AppMaster.io 是一个强大的无代码平台，允许用户在没有任何编码经验的情况下创建后端、网络和移动应用程序。与Bubble 相比，AppMaster.io 的主要区别之一是它对后端应用的广泛支持。这个平台为设计数据模型（数据库模式）、业务流程、REST API和WSSendpoints ，提供了一个易于使用的可视化界面。

通过AppMaster.io ，你有能力使用drag-and-drop 组件为网络和移动应用程序设计一个完全互动的用户界面。由于其使用Kotlin和SwiftUI 的服务器驱动框架，该平台为构建Android和iOS设备的本地移动应用提供了无缝体验。

AppMaster.io 的另一个突出特点是它能够生成源代码和二进制文件，使你能够在企业内部托管应用程序。每当任何蓝图发生变化时，它都会自动生成必要的文档，如swagger（开放的API），确保你的应用程序保持最新的技术债务最小。

AppMaster.io 已被G2认可为多个类别的高绩效者，包括No-Code 开发平台、快速应用开发（RAD）、API管理和其他。它拥有60,000多名用户，是各种规模的企业寻找替代Bubble 的可靠选择。

在定价方面，AppMaster.io 提供六个不同的订阅层级，以适应不同的客户需求和预算，包括一个免费选项和定制的企业计划。

Adalo

Adalo 是一个主要专注于移动应用开发的 平台。它允许用户使用一个全面的组件库和一个 界面，为iOS和Android设计和构建本地移动应用程序。如果你的主要目标是创建移动应用程序，它对移动应用程序开发的强调使它成为一个合适的 。no-code drag-and-drop Bubble

Adalo 迅雷的内置功能可以促进数据管理，如创建数据库并将其链接到应用程序中的组件。此外，它还提供与各种第三方服务的集成，如Zapier和Integromat，使你能够自动化工作流程并扩展你的应用程序的功能。

与Bubble 相比，Adalo 的主要缺点之一是它不支持网络应用程序开发，将其范围限制在原生移动应用程序。然而，如果移动应用程序是你的主要关注点，Adalo 可能是你项目的一个很好的选择，因为它易于使用和以移动为中心的功能。

谈到定价，Adalo 提供一个免费计划和两个付费计划，以满足一系列预算和要求。

Wix

Wix 是一个著名的网站建设者和 平台，专注于网站创建和管理。它提供了一个直观的 编辑器，广泛的设计模板，以及一套全面的工具和功能，无需任何编码知识即可创建功能齐全的网站。虽然它不像 或 .io那样支持原生移动应用开发，但它为那些希望创建基于网络的应用的人提供了用户友好的体验。no-code drag-and-drop Bubble AppMaster

Wix 的主要优势之一是它的大型应用市场，提供大量的集成和插件来扩展你的网站功能。此外，Wix Code（也被称为Velo）允许开发者添加自定义的JavaScript代码，并与Wix的API进行互动，使更多的高级用户能够灵活地将自定义功能添加到他们的应用程序。

尽管Wix 主要以其网站建设功能而闻名，但它确实提供了一些基本的数据管理功能，以及使用其可视化编辑器创建数据库的能力。然而，与Bubble 和AppMaster.io相比，其数据库功能相对有限。

至于定价，Wix 提供广泛的订阅计划，以满足不同的预算和要求，包括免费选项和针对个人和企业使用情况的多个层级。

OutSystems

OutSystems是一个著名的low-code 平台，旨在创建企业级网络和移动应用程序。它使开发人员和商业用户能够比传统的编码方法更快地建立、部署和管理应用程序。凭借其强大的可视化开发环境、集成选项和广泛的预建模板，OutSystems加速了各行业定制应用程序的开发。

主要特点：

网络和移动应用的拖放式可视化开发

与流行的数据库、API和网络服务集成

预先建立的连接器和模板用于快速开发

一键式部署和回滚选项

支持多租户应用和多云部署

运行时性能监测和分析

优点：

强大的平台，适合企业级应用开发

为开发人员提供极大的灵活性和可定制性

一键式部署和回滚选项使管理新版本变得很容易

对移动应用开发的强大支持，包括离线功能

缺点：

OutSystems的定价对小型企业或个人开发者来说可能很高。

要充分利用该平台的功能，可能需要一些编码经验。

与更多用户友好的 no-code 平台相比，学习曲线可能更陡峭。

Webflow

Webflow 是一个 网页设计和开发平台，使设计师和开发人员无需编写任何代码即可轻松创建视觉效果极佳的响应式网站。 将强大的可视化网站构建器与用户友好的no-code Webflow 内容管理系统、电子商务功能和强大的托管选项相结合，为创建和管理网站提供了完整的解决方案。

主要特点：

直观的可视化网页设计编辑器

用于添加和管理内容的内置CMS

响应式设计能力和对CSS网格的支持

由亚马逊网络服务（AWS）和Fastly提供的主机基础设施，具有很高的性能和可靠性

为有多个设计师的团队提供协作式设计工具

优点：

强大而直观的网页设计能力，对CSS属性的精细控制

响应式设计工具使其更容易创建在所有设备上看起来都很棒的网站

Webflow 其托管基础设施提供快速的加载速度和高可靠性

其托管基础设施提供快速的加载速度和高可靠性 集成的CMS和电子商务功能简化了设计和管理经验

缺点：

对移动应用开发的支持有限

价格可能比其他一些 no-code 平台高

平台高 虽然功能强大，但 Webflow 的编辑器可能需要一些时间来学习和掌握。

的编辑器可能需要一些时间来学习和掌握。 较大或较复杂的网站可能需要额外的自定义编码或第三方集成。

Appgyver

Appgyver是一个no-code 平台，旨在使用可视化开发方法创建网络和移动应用程序。它允许用户为iOS、Android和网络平台创建完全响应的本地应用程序，而不需要复杂的编程。Appgyver提供广泛的预建组件和模板，帮助开发人员快速创建强大的应用程序，其可视化逻辑编辑器使用户无需编码即可实现高级功能。

主要特点：

拖放式可视化构建器，用于创建响应式网络和移动应用程序

预先建立的组件和模板适用于多种使用情况

可视化逻辑编辑器，无需代码即可实现应用功能

支持REST APIs和实时数据同步

在Appgyver的平台上为前端和后端应用程序提供免费托管服务

优点：

价格适中，使广大用户都能使用

令人印象深刻的预建组件和模板，用于快速开发应用程序

除了网络应用外，还支持创建本地移动应用

可视化的逻辑编辑器简化了应用程序中高级功能的创建。

缺点：

与一些竞争对手相比，定制选项较为有限

不太适合大规模、复杂的企业应用

第三方集成和插件可能需要手动配置

生成的应用程序在其免费托管层可能面临性能限制

格莱德

Glide是一个no-code 应用程序开发平台，允许用户使用谷歌表作为后台创建移动应用程序。它是小型企业和个人用户的理想选择，他们需要一种简单的方式来建立和管理移动应用程序，而不需要任何编码知识。Glide专注于简单性和易用性，但缺乏其他平台所提供的一些高级功能。

使用Glide，你可以为iOS和Android设备创建一个本地应用程序，但需要注意的是，这些不是成熟的本地应用程序。它们是包裹在本地容器中的渐进式网络应用程序（PWA）。虽然这可能适合简单项目的需要，但如果你的应用程序需要更复杂的功能，它可能就不够了。

Glide提供了一个免费级别，包括基本功能和你的应用程序上的Glide品牌。对于更高级的功能和定制选项，你可以选择他们的付费计划，每月从32美元到120美元不等。

选择No-Code 平台时需要考虑的因素

在选择no-code 平台之前，请考虑以下因素，以确保它符合你的具体要求：

特点： 确定对你的应用很重要的功能。确保你选择的平台支持必要的功能，如本地移动应用开发、后台整合、API支持和业务流程。

确定对你的应用很重要的功能。确保你选择的平台支持必要的功能，如本地移动应用开发、后台整合、API支持和业务流程。 定价： 比较每个平台的成本，使其符合你的预算。考虑免费计划、支付结构、额外费用和潜在的升级要求。

比较每个平台的成本，使其符合你的预算。考虑免费计划、支付结构、额外费用和潜在的升级要求。 易用性： 选择一个你或你的团队可以轻松使用的平台。一个用户友好的界面和完善的文件资源将缓解学习曲线和开发过程。

选择一个你或你的团队可以轻松使用的平台。一个用户友好的界面和完善的文件资源将缓解学习曲线和开发过程。 可扩展性： 选择一个能够支持你的项目发展的平台。这可能需要高性能服务器、数据集成选项和增强的API等功能。

选择一个能够支持你的项目发展的平台。这可能需要高性能服务器、数据集成选项和增强的API等功能。 集成支持： 寻找能够提供与第三方服务和应用程序集成的平台。这些集成可以扩展你的应用程序的功能并简化你的开发过程。

寻找能够提供与第三方服务和应用程序集成的平台。这些集成可以扩展你的应用程序的功能并简化你的开发过程。 应用程序的类型： 根据你的项目，你可能需要一个支持不同类型的应用程序的平台，如网络、后台或移动应用程序。确保该平台满足你的特定需求。

根据你的项目，你可能需要一个支持不同类型的应用程序的平台，如网络、后台或移动应用程序。确保该平台满足你的特定需求。 插件和附加组件： 评估该平台是否有一个插件或附加组件的数据库，可以扩展你的应用程序的功能，而无需额外编码。

评估该平台是否有一个插件或附加组件的数据库，可以扩展你的应用程序的功能，而无需额外编码。 支持：最后，考虑平台提供的支持水平。这包括文档、教程和访问客户支持。

总结

为您的no-code 应用程序开发需求找到理想的Bubble 替代方案需要研究和考虑各种因素，包括功能、价格、可扩展性和易用性。在本指南中，我们已经探讨了几个流行的替代品，但这个过程并没有结束。重要的是要根据你的具体要求评估每个平台，并在作出决定之前对它们进行测试。

像这样的平台 AppMaster.io等平台因其独特的产品而脱颖而出，满足了各种应用开发需求，包括后台、网络和移动应用。彻底评估每个平台以确保其满足你的项目需求并能与你的业务一起成长是非常重要的。快乐的no-code 开发!