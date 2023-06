As plataformas dedesenvolvimento sem código revolucionaram a forma como as aplicações são construídas, permitindo que os utilizadores não técnicos criem aplicações Web e móveis sem terem de escrever código. À medida que a procura de soluções no-code cresce, estão a surgir inúmeras plataformas, dando aos utilizadores uma série de escolhas para as suas necessidades de desenvolvimento de aplicações. Uma dessas plataformas é Bubble, conhecida por ser relativamente fácil de utilizar e versátil na criação de aplicações Web. No entanto, pode haver casos em que a Bubble não satisfaça completamente as várias necessidades dos utilizadores.

Neste artigo, discutiremos o que é Bubble e por que razão poderá querer considerar soluções alternativas. Além disso, forneceremos uma lista das principais alternativas ao Bubble com as suas características únicas para o ajudar a encontrar a solução perfeita para o seu projecto de desenvolvimento de aplicações.

O que é Bubble

Bubble é uma popular plataforma no-code que permite aos utilizadores criar e lançar aplicações Web sem escrever código. Oferece um construtor visual de arrastar e largar para desenhar interfaces de utilizador, juntamente com uma vasta gama de fluxos de trabalho, condições e lógica baseada em eventos para gerir a funcionalidade da aplicação. Bubble também fornece muitos plugins e integrações incorporados, permitindo aos utilizadores ligarem-se facilmente a serviços, ferramentas e APIs de terceiros.

Utilizando o Bubble, os utilizadores podem criar rapidamente aplicações Web e protótipos personalizados, sem necessitarem de conhecimentos aprofundados de codificação ou de uma formação técnica. Alguns dos casos de utilização do Bubble incluem a criação de lojas de comércio electrónico, redes sociais e ferramentas de produtividade.

Porquê procurar alternativas a Bubble

Embora Bubble seja uma plataforma no-code competente que atraiu um grande número de utilizadores, pode não ser a melhor solução para todas as pessoas ou projectos. Abaixo estão algumas razões pelas quais pode estar a considerar plataformas alternativas:

Casos de utilização diferentes

Bubble A plataforma centra-se principalmente no desenvolvimento de aplicações Web e pode não ser a solução ideal para quem pretende criar aplicações móveis, sítios Web interactivos ou aplicações que exijam suporte complexo de back-end e bases de dados.

Limitações de alojamento

Bubble A Microsoft hospeda as aplicações construídas na sua plataforma, limitando a capacidade dos utilizadores de hospedar as suas aplicações no local ou de escolher os seus fornecedores de hospedagem.

Preocupações com a escalabilidade

Os requisitos de escalabilidade das aplicações de nível empresarial podem não ser totalmente satisfeitos por Bubble, o que obriga a procurar alternativas que respondam a projectos de maior escala e a casos de utilização de elevada carga.

Considerações sobre os custos

As restrições orçamentais podem levar os utilizadores a explorar outras plataformas no-code com diferentes pontos de preço e planos de subscrição.

Conjuntos de funcionalidades

Algumas plataformas alternativas de no-code oferecem características e capacidades únicas que podem ser mais adequadas aos requisitos de projectos específicos.

Com uma compreensão mais clara das razões para procurar Bubble alternativas, podemos agora aprofundar uma lista das principais plataformas que oferecem vários recursos, estruturas de preços e outras características que atendem às diversas necessidades dos desenvolvedores de aplicativos no-code.

AppMaster.io

AppMaster.io é uma poderosa plataforma sem código que permite aos utilizadores criar aplicações backend, web e móveis sem qualquer experiência de codificação. Um dos principais factores de diferenciação da AppMaster.io em relação à Bubble é o seu amplo suporte para aplicações de backend. Esta plataforma oferece uma interface visual fácil de utilizar para conceber modelos de dados (esquema de base de dados), processos empresariais, API REST e WSS endpoints.

Com AppMaster.io, tem a capacidade de conceber uma interface de utilizador totalmente interactiva utilizando componentes drag-and-drop para aplicações Web e móveis. A plataforma proporciona uma experiência perfeita para a criação de aplicações móveis nativas para dispositivos Android e iOS, graças à sua estrutura orientada para o servidor que utiliza Kotlin e SwiftUI.

Outra característica de destaque do AppMaster.io é a sua capacidade de gerar código-fonte e ficheiros binários, permitindo-lhe alojar as aplicações no local. Gera automaticamente a documentação necessária, como o swagger (API aberta), sempre que qualquer blueprint sofre alterações, garantindo que a sua aplicação se mantém actualizada com um débito técnico mínimo.

AppMasterO .io foi reconhecido pela G2 como um High Performer em várias categorias, incluindo No-Code Development Platforms, Rapid Application Development (RAD), API Management e outras. Com mais de 60.000 utilizadores, é uma opção de confiança para empresas de todas as dimensões que procuram uma alternativa a Bubble.

Em termos de preços, AppMaster.io oferece seis níveis de subscrição diferentes para acomodar as diferentes necessidades e orçamentos dos clientes, incluindo uma opção gratuita e planos empresariais personalizados.

Adalo

Adalo é uma plataforma no-code centrada principalmente no desenvolvimento de aplicações móveis. Permite aos utilizadores conceber e criar aplicações móveis nativas para iOS e Android utilizando uma biblioteca abrangente de componentes e uma interface drag-and-drop. A sua ênfase no desenvolvimento de aplicações móveis torna-a uma alternativa Bubble adequada se o seu principal objectivo for criar aplicações móveis.

Adalo O software de desenvolvimento de aplicações móveis da Microsoft inclui funcionalidades incorporadas para facilitar a gestão de dados, como a criação de bases de dados e a ligação das mesmas a componentes da aplicação. Além disso, oferece integrações com vários serviços de terceiros, como o Zapier e o Integromat, permitindo-lhe automatizar fluxos de trabalho e alargar as capacidades da sua aplicação.

Uma das principais desvantagens do Adalo em comparação com o Bubble é que não suporta o desenvolvimento de aplicações Web, limitando o seu âmbito às aplicações móveis nativas. No entanto, se as aplicações móveis forem o seu principal objectivo, Adalo pode ser uma excelente escolha para o seu projecto devido à sua facilidade de utilização e às funcionalidades centradas em dispositivos móveis.

No que diz respeito aos preços, o Adalo oferece um plano gratuito e dois planos pagos, que satisfazem uma série de orçamentos e requisitos.

Wix

Wix é um conhecido construtor de sítios Web e uma plataforma no-code que se centra na criação e gestão de sítios Web. Oferece um editor drag-and-drop intuitivo, uma vasta gama de modelos de design e um conjunto abrangente de ferramentas e funcionalidades para criar sítios Web completos sem quaisquer conhecimentos de programação. Embora não suporte o desenvolvimento de aplicações móveis nativas como Bubble ou AppMaster.io, oferece uma experiência de fácil utilização para quem procura criar aplicações baseadas na Web.

Um dos principais pontos fortes do Wix é o seu vasto mercado de aplicações, que oferece inúmeras integrações e plug-ins para alargar as capacidades do seu sítio Web. Além disso, o Wix Code (também conhecido como Velo) permite aos programadores adicionar código JavaScript personalizado e interagir com as APIs do Wix, dando aos utilizadores mais avançados a flexibilidade de adicionar funcionalidades personalizadas às suas aplicações.

Embora o Wix seja principalmente conhecido pelas suas capacidades de construção de sítios Web, oferece algumas funcionalidades básicas de gestão de dados e a capacidade de criar bases de dados utilizando o seu editor visual. No entanto, em comparação com Bubble e AppMaster.io, as suas capacidades de base de dados são relativamente limitadas.

Quanto aos preços, Wix oferece uma vasta gama de planos de subscrição para se adequar a vários orçamentos e requisitos, incluindo uma opção gratuita e vários níveis para casos de utilização pessoal e empresarial.

OutSystems

OutSystems é uma conhecida plataforma low-code concebida para criar aplicações Web e móveis de nível empresarial. Permite aos programadores e utilizadores empresariais criar, implementar e gerir aplicações mais rapidamente do que os métodos de codificação tradicionais. Com o seu poderoso ambiente de desenvolvimento visual, opções de integração e extensos modelos pré-construídos, o OutSystems acelera o desenvolvimento de aplicações personalizadas para vários sectores.

Principais características:

Desenvolvimento visual de arrastar e largar para aplicações Web e móveis

Integração com bases de dados, APIs e serviços Web populares

Conectores e modelos pré-construídos para desenvolvimento rápido

Opções de implantação e reversão com um clique

Suporte para aplicativos multilocatários e implantação em várias nuvens

Monitorização e análise do desempenho em tempo de execução

Prós:

Plataforma poderosa adequada para o desenvolvimento de aplicações de nível empresarial

Grande flexibilidade e capacidade de personalização para os programadores

As opções de implantação e reversão com um clique facilitam a gestão de novas versões

Forte suporte para o desenvolvimento de aplicações móveis, incluindo capacidades offline

Contras:

O preço do OutSystems pode ser elevado para pequenas empresas ou programadores individuais

Pode ser necessária alguma experiência em programação para tirar o máximo partido das capacidades da plataforma

A curva de aprendizagem pode ser mais acentuada em comparação com plataformas no-code mais fáceis de utilizar

Webflow

Webflow é uma plataforma de design e desenvolvimento Web no-code que facilita aos designers e programadores a criação de sítios Web visualmente deslumbrantes e com capacidade de resposta sem terem de escrever qualquer código. Webflow combina um poderoso construtor visual de sítios com um CMS de fácil utilização, funcionalidade de comércio electrónico e opções de alojamento poderosas para fornecer uma solução completa para a criação e gestão de sítios Web.

Características principais:

Editor visual intuitivo de web design

CMS incorporado para adicionar e gerir conteúdos

Capacidades de design reactivo e suporte para grelha CSS

Infra-estrutura de alojamento fornecida pela Amazon Web Services (AWS) e Fastly para um elevado desempenho e fiabilidade

Ferramentas de design colaborativo para equipas com vários designers

Prós:

Capacidades de design Web potentes e intuitivas com um controlo preciso das propriedades CSS

As ferramentas de design reactivo facilitam a criação de sítios Web com excelente aspecto em todos os dispositivos

Webflow A infra-estrutura de alojamento do site oferece velocidades de carregamento rápidas e elevada fiabilidade

O CMS integrado e a funcionalidade de comércio electrónico simplificam a experiência de concepção e gestão

Contras:

Suporte limitado para o desenvolvimento de aplicações móveis

O preço pode ser mais elevado do que o de algumas outras plataformas no-code

Embora poderoso, o editor de Webflow pode exigir algum tempo para aprender e dominar

Os sítios Web maiores ou mais complexos podem exigir codificação personalizada adicional ou integrações de terceiros

Appgyver

A Appgyver é uma plataforma no-code concebida para criar aplicações Web e móveis utilizando uma abordagem de desenvolvimento visual. Permite aos utilizadores criar aplicações nativas totalmente responsivas para iOS, Android e plataformas Web, sem necessidade de programação complexa. A Appgyver oferece uma vasta gama de componentes e modelos pré-construídos que ajudam os programadores a criar rapidamente aplicações poderosas, e o seu editor de lógica visual permite aos utilizadores implementar funcionalidades avançadas sem codificação.

Principais recursos:

Construtor visual de arrastar e largar para criar aplicações Web e móveis com capacidade de resposta

Componentes e modelos pré-criados para vários casos de utilização

Editor de lógica visual para implementar a funcionalidade da aplicação sem código

Suporte para APIs REST e sincronização de dados em tempo real

Alojamento gratuito para aplicações front-end e back-end na plataforma da Appgyver

Prós:

Preços acessíveis, tornando-a acessível a uma vasta gama de utilizadores

Impressionante gama de componentes e modelos pré-construídos para um rápido desenvolvimento de aplicações

Suporte para a criação de aplicações móveis nativas, para além de aplicações Web

O editor de lógica visual simplifica a criação de funcionalidades avançadas nas aplicações

Contras:

Opções de personalização mais limitadas em comparação com alguns concorrentes

Não é tão adequado para aplicações empresariais complexas e de grande escala

As integrações e os plug-ins de terceiros podem exigir configuração manual

As aplicações geradas podem enfrentar limitações de desempenho no seu nível de alojamento gratuito

Glide

Glide é uma plataforma de desenvolvimento de aplicações no-code que permite aos utilizadores criar aplicações móveis utilizando o Google Sheets como backend. É ideal para pequenas empresas e utilizadores individuais que necessitam de uma forma simples de criar e gerir aplicações móveis sem qualquer conhecimento de programação. O Glide centra-se na simplicidade e facilidade de utilização, mas carece de algumas funcionalidades avançadas oferecidas por outras plataformas.

Com Glide, pode criar uma aplicação nativa para dispositivos iOS e Android, mas é importante notar que estas não são aplicações nativas completas. São aplicações Web progressivas (PWAs) envoltas em contentores nativos. Embora isso possa atender às necessidades de projetos simples, pode ser insuficiente se seu aplicativo exigir funcionalidades mais complexas.

O Glide oferece um nível gratuito, que inclui funcionalidades básicas e a marca Glide na sua aplicação. Para recursos mais avançados e opções de personalização, você pode optar por seus planos pagos, que variam de US $ 32 a US $ 120 por mês.

Factores a considerar na escolha de uma plataforma No-Code

Antes de selecionar uma plataforma no-code, considere os seguintes fatores para garantir que ela atenda aos seus requisitos específicos:

Recursos: Identifique os recursos que são importantes para a sua aplicação. Certifique-se de que a plataforma escolhida suporta os recursos necessários, como desenvolvimento de aplicativos móveis nativos, integração de back-end, suporte a APIs e processos comerciais.

Identifique os recursos que são importantes para a sua aplicação. Certifique-se de que a plataforma escolhida suporta os recursos necessários, como desenvolvimento de aplicativos móveis nativos, integração de back-end, suporte a APIs e processos comerciais. Preços: Compare os custos de cada plataforma para caber no seu orçamento. Considere os planos gratuitos, as estruturas de pagamento, os encargos adicionais e os possíveis requisitos de actualização.

Compare os custos de cada plataforma para caber no seu orçamento. Considere os planos gratuitos, as estruturas de pagamento, os encargos adicionais e os possíveis requisitos de actualização. Facilidade de uso: Seleccione uma plataforma que você ou a sua equipa possam utilizar com facilidade. Uma interface fácil de utilizar e recursos bem documentados facilitarão a curva de aprendizagem e o processo de desenvolvimento.

Seleccione uma plataforma que você ou a sua equipa possam utilizar com facilidade. Uma interface fácil de utilizar e recursos bem documentados facilitarão a curva de aprendizagem e o processo de desenvolvimento. Escalabilidade: Escolha uma plataforma que possa suportar o seu projecto à medida que este cresce. Isso pode exigir recursos como servidores de alto desempenho, opções de integração de dados e APIs aprimoradas.

Escolha uma plataforma que possa suportar o seu projecto à medida que este cresce. Isso pode exigir recursos como servidores de alto desempenho, opções de integração de dados e APIs aprimoradas. Suporte de integração: Procure plataformas que ofereçam integração com serviços e aplicações de terceiros. Estas integrações podem expandir a funcionalidade da sua aplicação e simplificar o seu processo de desenvolvimento.

Procure plataformas que ofereçam integração com serviços e aplicações de terceiros. Estas integrações podem expandir a funcionalidade da sua aplicação e simplificar o seu processo de desenvolvimento. Tipo de aplicações: Dependendo do seu projecto, poderá precisar de uma plataforma que suporte diferentes tipos de aplicações, como aplicações Web, back-end ou móveis. Certifique-se de que a plataforma satisfaz as suas necessidades específicas.

Dependendo do seu projecto, poderá precisar de uma plataforma que suporte diferentes tipos de aplicações, como aplicações Web, back-end ou móveis. Certifique-se de que a plataforma satisfaz as suas necessidades específicas. Plug-ins e add-ons: Avalie se a plataforma tem uma base de dados de plug-ins ou complementos que possam alargar a funcionalidade da sua aplicação sem codificação adicional.

Avalie se a plataforma tem uma base de dados de plug-ins ou complementos que possam alargar a funcionalidade da sua aplicação sem codificação adicional. Apoio: Por fim, considere o nível de suporte fornecido pela plataforma. Isto inclui documentação, tutoriais e acesso ao apoio ao cliente.

Conclusão

Encontrar a alternativa ideal para Bubble para suas necessidades de desenvolvimento de aplicativos no-code requer pesquisa e consideração de vários fatores, incluindo recursos, preços, escalabilidade e facilidade de uso. Neste guia, explorámos várias alternativas populares, mas o processo não termina aqui. É importante avaliar cada plataforma com base nos seus requisitos específicos e testá-las antes de tomar uma decisão.

Plataformas como AppMaster.io se destacam devido às suas ofertas exclusivas, atendendo a várias necessidades de desenvolvimento de aplicativos, incluindo back-end, web e aplicativos móveis. É essencial avaliar cada plataforma minuciosamente para garantir que ela atenda às necessidades do seu projeto e possa crescer com o seu negócio. Feliz desenvolvimento no-code!